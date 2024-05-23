Что означает код ошибки 410, и Как он влияет на SEO сайта

Что означает код ошибки 410, и Как он влияет на SEO сайта

Ошибка 404 Not Found знакома всем SEO-специалистам и маркетологам, зато 410 Gone встречается гораздо реже. Тем не менее она может повлиять на ранжирование вашего сайта и качество обслуживания пользователей.

Не все SEO-специалисты используют код ответа 410 для обозначения ресурса, который больше не существует и не будет доступен по запрашиваемому адресу, вместо этого отдают предпочтение коду 404. Итак, что такое код статуса 410 HTTP, и когда его следует использовать, чтобы иметь правильный код ответа для своих ресурсов?

Что такое код ошибки 410

Код ошибки HTTP 410 Gone — это код, который возвращает веб-сервер, чтобы сообщить, что запрашиваемый ресурс исчез или больше не доступен по указанному адресу.

Большинство страниц с кодом статуса 410 созданы с целью информирования поисковых систем о том, что страница была удалена и не будет восстановлена. Тогда поисковые системы удаляют ее из своего индекса.

410 Gone и 410 Bad Gateway

Иногда можно встретить информацию, связанную с 410 Bad Gateway, но она не имеет ничего общего с кодами состояния HTTP. Такое описание адресовано веб-разработчикам, которые управляют устройствами Chrome. Хотя коды состояния HTTP и коды, связанные с управлением устройствами Chrome, похожи, 410 Bad Gateway означает «устройство не найдено».

Как код 410 влияет на SEO сайта

При правильном применении код 410 может оптимизировать ваш краулинговый бюджет.

Краулинговый бюджет — это количество времени и ресурсов, которые боты поисковых систем выделяют на сканирование вашего сайта и индексацию его страниц.

Код 410 также может навредить вашему сайту, если он сгенерирован ошибками сервера или плагина. Рассмотрю несколько примеров:

Если вы пометите страницы, которые генерируют трафик на ваш сайт, как 410 Gone, вы потеряете трафик и позиции. Использование 301 редиректа будет более полезным для вашего сайта, чем кода 410. Поскольку запрашиваемый ресурс недоступен, и посетителям сайта приходится искать информацию в других источниках, страницы 410 на вашем сайте увеличивают показатель отказов. Преобразование ресурсов в 410 ответов поможет сэкономить бюджет сканирования и использовать его для улучшения контента.

Страницы с кодом ответа HTTP 410 удаляются из индекса мгновенно, поскольку боты понимают: страница удалена и не будет восстановлена. Если вы размещаете много страниц в формате 410, вы заметите уменьшение количества проиндексированных страниц в отчете об индексации в Search Console. Если это не входило в ваши планы, скорее всего, вы используете неправильный код статуса.

Почему возникает ошибка 410 Gone

Обычно коды состояния HTTP 4xx означают ошибки на стороне клиента. Но иногда они также могут случаться и на стороне сервера. Например, в таких случаях:

Если пользователь ошибся, введя несуществующий URL-адрес. Чаще всего в этом случае отображается ошибка 404. Однако может возникнуть ошибка 410, если страница когда-то существовала по этому URL-адресу и была настроена на возврат кода 410 Gone. Из-за проблем с хостингом, таких как неправильная конфигурация сервера, перегрузка сервера или проблемы с хостинг-провайдером многие страницы в конечном итоге покажут ответ 410. Если вы установили новые расширения и плагины или обновили CMS (систему управления контентом), это может привести к появлению кода 410.

410 Gone и 404 Not Found для SEO

Для посетителей сайта страницы с ошибками 410 и 404 выглядят одинаково, но поисковые системы интерпретируют их по-разному. Оба эти кода ошибок указывают, что запрашиваемая страница недоступна. Однако, ошибка 404 сигнализирует, что ресурс отсутствует или URL-адрес был введен неправильно, тогда как ошибка 410 указывает, что ресурс когда-то существовал, но сейчас он навсегда удален.

Код ответа 404 может быть временным, и поисковые системы ждут некоторое время, прежде чем удалить такие страницы из индекса. Если вам больше не нужна определенная страница и перенаправление с нее, вы можете применить код 410, чтобы показать поисковым системам — страница исчезла навсегда.

Если вы все еще не уверены, какой код статуса HTTP использовать, 404 или 410, ознакомьтесь с советами эксперта Google, Мэтта Каттса (Matt Cutts):

Если вы предполагаете, что страница исчезла временно, используйте 404. Если страница исчезла, вы не знаете, какой другой страницей ее заменить, у вас некуда ее переадресовать и она никогда не восстановится, тогда смело отправляйте 410.

Когда использовать код ошибки 410

Поскольку ошибка 410 влияет на оптимизацию вашего сайта, ее следует использовать, когда это имеет смысл. Вот конкретные сценарии, когда использование кода статуса 410 уместно:

когда необходимо навсегда удалить страницу, и вы уверены, что она не понадобится в будущем;

во время реструктуризации сайта, когда некоторые страницы удаляются навсегда;

когда ресурс больше не полезен для сайта;

если вредоносное программное обеспечение разместило много URL-адресов, которые могут навредить репутации вашего сайта.

Однако, если страница получает трафик и имеет значительное количество обратных ссылок, лучше использовать редирект.

Как исправить ошибку 410

Чтобы устранить ошибку 410 Gone на вашем сайте, выполните следующие шаги:

Определите пораженные страницы. Используйте Search Console или некоторые инструменты веб-сканера, такие, как Netpeak Spider, чтобы найти страницы, которые возвращают ошибку 410.

Определите причину кода 410. Была ли страница перемещена в другое место или удалена? Или может это связано с ошибкой CMS/плагина? После того, как вы узнали о происхождении страниц с ошибками, самое время исправить их соответствующим образом:

если страницы были перемещены в другое место, обновите внутренние и внешние ссылки на новый URL;

если ресурс был удален, настройте перенаправление на соответствующую страницу или оставьте его без изменений;

если причиной ошибки являются плагины или расширения, сделайте резервную копию и удалите эти инструменты.

Регулярно проверяйте страницы с ошибками 410, чтобы быть уверенным, что они исправлены, а новые не создаются. Для этого можно использовать Search Console или инструменты веб-сканера.

Выводы