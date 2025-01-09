Как перенести сайт на новый домен и увеличить органический трафик на 460% — кейс АDAM.UA

Как перенести сайт на новый домен и увеличить органический трафик на 460% — кейс АDAM.UA

Проект: adam.ua. Период продвижения: июль 2023 — март 2024. Услуга: SEO. Регион продвижения: Украина. Команда проекта: Елена Набокова, Team Lead of SEO Team; Людмила Тюсова, SEO Internet Marketer; Татьяна Кинащук, Валентина Невоструева, SEO Specialists; Владислав Дышлюк, Project Manager.

Кто наш партнер

adam.ua — мультибрендовый онлайн-ретейлер качественных агротоваров для всех: маленьких фермерских хозяйств и крупных агроиндустриальных компаний.

Маркетплейс дает возможность в одном месте найти товары из сферы агро, от тракторов и культиваторов, до защитных перчаток и носков.

Цели продвижения

У нашего партнера был запрос переехать на национальный домен без потери трафика и нарастить количество пользователей из поисковой системы. Поэтому мы выделили для себя такие основные задачи:

Сопроводить переезд с adam.co.ua на adam.ua. Продвигать маркетплейс, в частности, чтобы привлечь новых поставщиков. Увеличить органический трафик на сайт.

Стратегия продвижения

Целью нашего партнера был переезд с домена adam.co.ua на adam.ua, домен национального уровня. Переезд на национальный домен обычно нужен для улучшения позиционирования бизнеса на уровне страны и укрепления доверия, как со стороны клиентов, так и поисковой системы. основной риск при таком переезде — это потеря трафика, которая может возникнуть из-за неправильной настройки перенаправлений со старого домена на новый или технических ошибок.

Исходя из этого, мы запланировали:

Подготовить техническое задание на переезд сайта и сопроводить процесс, чтобы максимально предотвратить проседание органического трафика. Провести технический аудит и предоставить рекомендации по улучшению технического состояния сайта. Подготовить техническое задание для копирайтеров из команды партнера на написание оптимизированного контента для сайта. Сформировать стратегию продвижения на год, которая включает:

оптимизацию структуры и контента страниц категорий;

создание и оптимизацию страниц фильтров под частотные поисковые запросы;

внедрение автоматической перелинковки на основе ключевых запросов;

внешнее продвижение посредством размещения ссылок на тематических трастовых площадках.

Действия команды

Подготовили техническое задание на переезд сайта

В ТЗ учли все моменты, чтобы не потерять трафик после переезда. Среди них:

Настройка автоматических 301 редиректов со старого домена на новый. Замена старого домена на новый во всех внутренних ссылках на сайте (внутренняя перелинковка, теги Canonical, теги Hreflang, адреса изображений, адреса JS и CSS файлов). Обновление XML-карты сайта с заменой старого домена на новый в урлах страниц. Перенос кодов микроразметки со старых страниц на новые со сменой домена. Замена упоминания старого домена на новый домен в контенте сайта (метатеги, тексты). Подключение нового домена к панели вебмастера Google Search Console и настройка смены доменного имени.

Провели полный технический аудит сайта

Подготовили рекомендации по исправлению ошибок и улучшению «здоровья сайта», а именно:

формирование статических SEO URL из динамических для языковых версий сайта, поскольку статические SEO-friendly URL лучше индексируются поисковыми роботами, содержат ключевые слова и могут влиять на ранжирование страниц в результатах поиска;

оптимизация внутренних ссылок для улучшения навигации по сайту (хлебные крошки, формирование xml и html-карт сайта, страницы пагинации);

настройка стандартных 301 редиректов для устранения дублирования страниц (с http на https протокол, с www на домен, со страниц без / в конце на страницы с / и т. д.);

ограничение индексации страниц, не нужных с точки зрения поиска, таких как страницы авторизации, страницы личного кабинета, страницы результатов поиска по сайту. А также ограничение перехода поисковых ботов на такие страницы для экономии краулингового бюджета поисковых ботов;

формирование корректных http-заголовков для настройки кэширования страниц с целью улучшения скорости загрузки страниц;

настройка канонических URL для всех страниц сайта;

оптимизация скорости загрузки сайта;

внедрение дополнительных блоков перелинковки на сайт для улучшения навигации по сайту для пользователей, а также оптимизации распределения веса между страницами сайта;

внедрение микроразметки типов данных Schema.org.

Исправили критические технические ошибки на сайте

Это важно сделать, чтобы в дальнейшем, после переезда и переиндексации сайта, качество страниц было выше. А их позиции в результатах поиска сохранились и даже повысились.

В первую очередь:

Просканировали сайт через Netpeak Spider, обнаружили «битые страницы» (ссылки на несуществующие страницы) с кодом ответа сервера 404 и входящие ссылки на эти страницы. Заменили их на актуальные или удалили ссылки, которые невозможно было заменить. Сделали это для того, чтобы поисковый робот мог свободно передвигаться по сайту и сканировать страницы, а также для экономии краулингового бюджета (количество страниц, которые поисковый робот проходит за один раз на сайт). Ссылки, которые вели на страницы с 301 редиректом заменили на конечные страницы с кодом ответа 200 ОК, чтобы не тратить лишний краулинговый бюджет поисковых ботов. Исправили ошибки в Sitemap.xml — удалили страницы с кодом ответа 404 и 301, неканонические страницы. Проверили наличие всех открытых для сканирования и индексации страниц в карте сайта и добавили необходимые С помощью этого файла поисковый робот сканирует и индексирует страницы сайта, поэтому очень важно, чтобы все страницы, которые содержатся в Sitemap.xml были актуальными. Закрыли от индексации служебные страницы (личного кабинета, корзины, страницы сортировки, результаты поиска по сайту «Избранное» и т. д.) для того, чтобы эти страницы не попадали в выдачу поисковой системы. Такие страницы не нужны с точки зрения поиска и продвижения, но могут расходовать ресурсы поискового бота при сканировании и индексации сайта. Внедрили ручные теги Title и метатеги Description на приоритетных страницах категорий, а также шаблонные метатеги на карточках товаров. Теги и метатеги являются частью контента страниц и их недостаток может негативно повлиять на ранжирование в результатах поиска. Оптимизированные теги и метатеги после переезда и переиндексации сайта позволили нам не только сохранить позиции, но и повысить их.

Таким образом, перед переездом мы имели сформированную xml-карту сайта со страницами, которые должны были быть проиндексированы, актуальные внутренние ссылки и минимальный контент в виде тегов и метатегов на всех страницах сайта.

После переезда и исправления технических ошибок, ускоряли индексацию сайта через отправку страниц на индексацию с помощью Google Indexing API.

Такой метод позволяет сразу получить большее количество страниц в результатах поиска, не дожидаясь, пока поисковый бот зайдет на сайт, просканирует и проиндексирует нужные страницы.

После переезда мы получили:

большее количество страниц в индексе поисковой системы;

увеличение объема ключевых слов, по которым ранжируется сайт;

повышение видимости сайта и увеличение органического трафика.

Другие рекомендации технического аудита внедрили сразу после переезда.

Улучшили интерфейс сайта

Мы запланировали и редизайн сайта, в рамках которого смогли учесть рекомендации по улучшению юзабилити, создание новых блоков перелинковки, внедрение блоков FAQ, улучшение карточек товаров.

Старый дизайн:

Новый дизайн:

Блоки перелинковки:

Блок FAQ:

В рамках годовой стратегии продвижения:

Создали статические страницы фильтров и оптимизировали их под поисковые запросы. Ежемесячно оптимизировали категории сайта (метатеги, наполнение контентом) на основе сезонности проекта и приоритетности категорий. Расширяли ссылочный профиль с помощью размещения линков на сайт adam.ua на качественных тематических площадках.

Благодаря этому удалось значительно расширить структуру сайта, увеличить количество страниц в выдаче и объем ключевых запросов, по которым в данный момент ранжируется сайт. Все это привело к увеличению видимости и органического трафика сайта.

Результаты продвижения

Динамика органического трафика помесячно в Google Analytics 4 (июнь 2023 — февраль 2024).

За этот период органический трафик увеличился на 460%:

Показатели Google Search Console — 30 дней перед переездом сайта:

30 дней после переезда сайта (Google Search Console):

После переезда сайта наблюдалось небольшое падение кликов (на 28,8%) и показов (на 18,9%) в поисковой выдаче, но при этом средняя позиция сайта выросла с 18,4 до 17,3.

Сравнение показателей октября и сентября 2023 года (Google Search Console):

В октябре удалось стабилизировать показатели и улучшить их. Количество кликов выросло на 51,2%, показов на 51,3%:

За период продвижения количество трансакций выросло на 240%.

Выводы

1. В течение периода сотрудничества с июля 2023 по март 2024 увеличили органический трафик на 460% благодаря:

оптимизации приоритетных страниц категорий;

написанию и размещению качественного контента на коммерческих страницах;

оптимизации и созданию новых блоков внутренней перелинковки;

усилению приоритетных страниц категорий через размещение ссылок на качественных внешних площадках.

2. Переехали с домена adam.com.ua на adam.ua без падения трафика благодаря:

исправлению критических технических ошибок перед переездом;

выполнению рекомендаций по переезду сайта разработчиками;

сопровождения и контроля переезда командой Netpeak Ukraine.

Отзывы о сотрудничестве

Кристина Пономаренко, директор adam.ua

Наши ожидания относительно сотрудничества с Netpeak Ukraine полностью оправдались. Благодаря увеличению органического трафика мы получили значительно больше потенциальных клиентов, что привело к повышению продаж и расширению нашей клиентской базы. Увеличение доли рынка с 0,03% до 0,1% также подтвердило нашу конкурентоспособность на рынке. Мы выбрали Netpeak Ukraine из-за их репутации, успешных кейсов и экспертности в сфере SEO и цифрового маркетинга. Отзывы других клиентов и наши первые встречи с командой заверили нас в их профессионализме и способности достигать поставленных целей. Наиболее запомнилась реализация комплексного SEO-аудита нашего сайта, после которого были внесены значительные изменения в структуру сайта и контента. Это дало заметный толчок к росту трафика уже в первые месяцы после внедрения рекомендаций. Самым сложным было преодоление технических проблем на сайте, которые влияли на скорость загрузки страниц и индексацию. Netpeak Ukraine удачно решил эти вопросы благодаря своему техническому аудиту и рекомендациям по оптимизации, которые были успешно внедрены нашей командой. Ключевым фактором был комплексный подход к продвижению: глубокий анализ рынка и конкурентов, тщательный SEO-аудит, оптимизация контента и техническая поддержка сайта. А также качественная и оперативная коммуникация. Все эти элементы вместе обеспечили стабильный рост органического трафика и улучшение позиций в поисковых системах. Netpeak Ukraine полностью оправдал наши ожидания, предоставив высококачественные услуги и достигнув всех поставленных целей. Единственное, что хотелось бы улучшить — это более качественные методы достижения результата и стабильность эффекта, чтобы обеспечить устойчивое развитие бизнеса в долгосрочной перспективе.

Владислав Дышлюк, Project Manager в Netpeak Ukraine