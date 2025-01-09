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Как перенести сайт на новый домен и увеличить органический трафик на 460% — кейс АDAM.UA
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Людмила Тюсова

Проект: adam.ua.

Период продвижения: июль 2023 — март 2024.

Услуга: SEO.

Регион продвижения: Украина.

Команда проекта: Елена Набокова, Team Lead of SEO Team; Людмила Тюсова, SEO Internet Marketer; Татьяна Кинащук, Валентина Невоструева, SEO Specialists; Владислав Дышлюк, Project Manager.

Кто наш партнер

adam.ua — мультибрендовый онлайн-ретейлер качественных агротоваров для всех: маленьких фермерских хозяйств и крупных агроиндустриальных компаний.

Маркетплейс дает возможность в одном месте найти товары из сферы агро, от тракторов и культиваторов, до защитных перчаток и носков.

Цели продвижения

У нашего партнера был запрос переехать на национальный домен без потери трафика и нарастить количество пользователей из поисковой системы. Поэтому мы выделили для себя такие основные задачи:

  1. Сопроводить переезд с adam.co.ua на adam.ua.
  2. Продвигать маркетплейс, в частности, чтобы привлечь новых поставщиков.
  3. Увеличить органический трафик на сайт.

Стратегия продвижения

Целью нашего партнера был переезд с домена adam.co.ua на adam.ua, домен национального уровня. Переезд на национальный домен обычно нужен для улучшения позиционирования бизнеса на уровне страны и укрепления доверия, как со стороны клиентов, так и поисковой системы. основной риск при таком переезде — это потеря трафика, которая может возникнуть из-за неправильной настройки перенаправлений со старого домена на новый или технических ошибок.

Исходя из этого, мы запланировали:

  1. Подготовить техническое задание на переезд сайта и сопроводить процесс, чтобы максимально предотвратить проседание органического трафика. 
  2. Провести технический аудит и предоставить рекомендации по улучшению технического состояния сайта.
  3. Подготовить техническое задание для копирайтеров из команды партнера на написание оптимизированного контента для сайта. 
  4. Сформировать стратегию продвижения на год, которая включает:
  • оптимизацию структуры и контента страниц категорий;
  • создание и оптимизацию страниц фильтров под частотные поисковые запросы;
  • внедрение автоматической перелинковки на основе ключевых запросов;
  • внешнее продвижение посредством размещения ссылок на тематических трастовых площадках.

Действия команды

Подготовили техническое задание на переезд сайта

В ТЗ учли все моменты, чтобы не потерять трафик после переезда. Среди них:

  1. Настройка автоматических 301 редиректов со старого домена на новый.
  2. Замена старого домена на новый во всех внутренних ссылках на сайте (внутренняя перелинковка, теги Canonical, теги Hreflang, адреса изображений, адреса JS и CSS файлов).
  3. Обновление XML-карты сайта с заменой старого домена на новый в урлах страниц.
  4. Перенос кодов микроразметки со старых страниц на новые со сменой домена.
  5. Замена упоминания старого домена на новый домен в контенте сайта (метатеги, тексты).
  6. Подключение нового домена к панели вебмастера Google Search Console и настройка смены доменного имени.

Провели полный технический аудит сайта 

Подготовили рекомендации по исправлению ошибок и улучшению «здоровья сайта», а именно:

  • формирование статических SEO URL из динамических для языковых версий сайта, поскольку статические SEO-friendly URL лучше индексируются поисковыми роботами, содержат ключевые слова и могут влиять на ранжирование страниц в результатах поиска;
  • оптимизация внутренних ссылок для улучшения навигации по сайту (хлебные крошки, формирование xml и html-карт сайта, страницы пагинации);
  • настройка стандартных 301 редиректов для устранения дублирования страниц (с http на https протокол, с www на домен, со страниц без / в конце на страницы с / и т. д.);
  • ограничение индексации страниц, не нужных с точки зрения поиска, таких как страницы авторизации, страницы личного кабинета, страницы результатов поиска по сайту. А также ограничение перехода поисковых ботов на такие страницы для экономии краулингового бюджета поисковых ботов;
  • формирование корректных http-заголовков для настройки кэширования страниц с целью улучшения скорости загрузки страниц;
  • настройка канонических URL для всех страниц сайта;
  • оптимизация скорости загрузки сайта;
  • внедрение дополнительных блоков перелинковки на сайт для улучшения навигации по сайту для пользователей, а также оптимизации распределения веса между страницами сайта;
  • внедрение микроразметки типов данных Schema.org.

Исправили критические технические ошибки на сайте

Это важно сделать, чтобы в дальнейшем, после переезда и переиндексации сайта, качество страниц было выше. А их позиции в результатах поиска сохранились и даже повысились.

В первую очередь:

  1. Просканировали сайт через Netpeak Spider, обнаружили «битые страницы» (ссылки на несуществующие страницы) с кодом ответа сервера 404 и входящие ссылки на эти страницы. Заменили их на актуальные или удалили ссылки, которые невозможно было заменить. Сделали это для того, чтобы поисковый робот мог свободно передвигаться по сайту и сканировать страницы, а также для экономии краулингового бюджета (количество страниц, которые поисковый робот проходит за один раз на сайт).
  2. Ссылки, которые вели на страницы с 301 редиректом заменили на конечные страницы с кодом ответа 200 ОК, чтобы не тратить лишний краулинговый бюджет поисковых ботов.
  3. Исправили ошибки в Sitemap.xml — удалили страницы с кодом ответа 404 и 301, неканонические страницы. Проверили наличие всех открытых для сканирования и индексации страниц в карте сайта и добавили необходимые С помощью этого файла поисковый робот сканирует и индексирует страницы сайта, поэтому очень важно, чтобы все страницы, которые содержатся в Sitemap.xml были актуальными. 
  4. Закрыли от индексации служебные страницы (личного кабинета, корзины, страницы сортировки, результаты поиска по сайту «Избранное» и т. д.) для того, чтобы эти страницы не попадали в выдачу поисковой системы. Такие страницы не нужны с точки зрения поиска и продвижения, но могут расходовать ресурсы поискового бота при сканировании и индексации сайта.
  5. Внедрили ручные теги Title и метатеги Description на приоритетных страницах категорий, а также шаблонные метатеги на карточках товаров. Теги и метатеги являются частью контента страниц и их недостаток может негативно повлиять на ранжирование в результатах поиска. Оптимизированные теги и метатеги после переезда и переиндексации сайта позволили нам не только сохранить позиции, но и повысить их.

Таким образом, перед переездом мы имели сформированную xml-карту сайта со страницами, которые должны были быть проиндексированы, актуальные внутренние ссылки и минимальный контент в виде тегов и метатегов на всех страницах сайта. 

После переезда и исправления технических ошибок, ускоряли индексацию сайта через отправку страниц на индексацию с помощью Google Indexing API. 

Такой метод позволяет сразу получить большее количество страниц в результатах поиска, не дожидаясь, пока поисковый бот зайдет на сайт, просканирует и проиндексирует нужные страницы.

После переезда мы получили:

  • большее количество страниц в индексе поисковой системы;
  • увеличение объема ключевых слов, по которым ранжируется сайт;
  • повышение видимости сайта и увеличение органического трафика.

 Другие рекомендации технического аудита внедрили сразу после переезда.

Улучшили интерфейс сайта

Мы запланировали и редизайн сайта, в рамках которого смогли учесть рекомендации по улучшению юзабилити, создание новых блоков перелинковки, внедрение блоков FAQ, улучшение карточек товаров.

Старый дизайн:

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Новый дизайн:

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Блоки перелинковки:

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Блок FAQ:

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В рамках годовой стратегии продвижения:

  1. Создали статические страницы фильтров и оптимизировали их под поисковые запросы.
  2. Ежемесячно оптимизировали категории сайта (метатеги, наполнение контентом) на основе сезонности проекта и приоритетности категорий.
  3. Расширяли ссылочный профиль с помощью размещения линков на сайт adam.ua на качественных тематических площадках.

Благодаря этому удалось значительно расширить структуру сайта, увеличить количество страниц в выдаче и объем ключевых запросов, по которым в данный момент ранжируется сайт. Все это привело к увеличению видимости и органического трафика сайта.

Результаты продвижения

Динамика органического трафика помесячно в Google Analytics 4 (июнь 2023 — февраль 2024).

За этот период органический трафик увеличился на 460%:

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Показатели Google Search Console — 30 дней перед переездом сайта:

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30 дней после переезда сайта (Google Search Console):

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После переезда сайта наблюдалось небольшое падение кликов (на 28,8%) и показов (на 18,9%) в поисковой выдаче, но при этом средняя позиция сайта выросла с 18,4 до 17,3.

Сравнение показателей октября и сентября 2023 года (Google Search Console):

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В октябре удалось стабилизировать показатели и улучшить их. Количество кликов выросло на 51,2%, показов на 51,3%:

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За период продвижения количество трансакций выросло на 240%.

Выводы

1. В течение периода сотрудничества с июля 2023 по март 2024 увеличили органический трафик на 460% благодаря:

  • оптимизации приоритетных страниц категорий;
  • написанию и размещению качественного контента на коммерческих страницах;
  • оптимизации и созданию новых блоков внутренней перелинковки;
  • усилению приоритетных страниц категорий через размещение ссылок на качественных внешних площадках.

2. Переехали с домена adam.com.ua на adam.ua без падения трафика благодаря:

  • исправлению критических технических ошибок перед переездом;
  • выполнению рекомендаций по переезду сайта разработчиками;
  • сопровождения и контроля переезда командой Netpeak Ukraine.

Отзывы о сотрудничестве

Кристина Пономаренко, директор adam.ua

Наши ожидания относительно сотрудничества с Netpeak Ukraine полностью оправдались. Благодаря увеличению органического трафика мы получили значительно больше потенциальных клиентов, что привело к повышению продаж и расширению нашей клиентской базы. Увеличение доли рынка с 0,03% до 0,1% также подтвердило нашу конкурентоспособность на рынке.

Мы выбрали Netpeak Ukraine из-за их репутации, успешных кейсов и экспертности в сфере SEO и цифрового маркетинга. Отзывы других клиентов и наши первые встречи с командой заверили нас в их профессионализме и способности достигать поставленных целей.

Наиболее запомнилась реализация комплексного SEO-аудита нашего сайта, после которого были внесены значительные изменения в структуру сайта и контента. Это дало заметный толчок к росту трафика уже в первые месяцы после внедрения рекомендаций.

Самым сложным было преодоление технических проблем на сайте, которые влияли на скорость загрузки страниц и индексацию. Netpeak Ukraine удачно решил эти вопросы благодаря своему техническому аудиту и рекомендациям по оптимизации, которые были успешно внедрены нашей командой.

Ключевым фактором был комплексный подход к продвижению: глубокий анализ рынка и конкурентов, тщательный SEO-аудит, оптимизация контента и техническая поддержка сайта. А также качественная и оперативная коммуникация. Все эти элементы вместе обеспечили стабильный рост органического трафика и улучшение позиций в поисковых системах.

Netpeak Ukraine полностью оправдал наши ожидания, предоставив высококачественные услуги и достигнув всех поставленных целей. Единственное, что хотелось бы улучшить — это более качественные методы достижения результата и стабильность эффекта, чтобы обеспечить устойчивое развитие бизнеса в долгосрочной перспективе.

Владислав Дышлюк, Project Manager в Netpeak Ukraine

Благодаря слаженной работе команды нашего SEO-отдела и команде Adam удалось оперативно переехать с домена adam.com.ua на adam.ua без потери трафика и позиций. Особенно хотелось бы отметить технического директора Кристину и команду разработчиков, которые максимально быстро подхватывали наши ТЗ и имплементировали их на сайте. 

Людмила Тюсова

Окончила Одесский национальный экономический университет, но по специальности работала недолго. В 2018 году начала интересоваться интернет-маркетингом в целом, в SEO пришла после окончания курсов в 2021. В Netpeak работаю с декабря 2021 года.

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