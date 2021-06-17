Переезд сайта без потери трафика, или Зачем нужна склейка доменов

В продолжение серии постов «Азбука SEO» рассказываем о склейке доменов — что это такое, почему она нужна и как выполнить склейку качественно с максимальной пользой для вашего сайта.
Что такое склейка доменов
Склейкой называют объединение нескольких доменов в индексе поисковых систем. После склейки один из доменов получает статус основного — он ранжируется поисковиками, остальные становятся его зеркалами и не участвуют в поиске.
Зеркало — это копия сайта, которая расположена по другому URL-адресу и/или на другом сервере. Например, адреса www.site.com и site.com поисковая система посчитает зеркалами или дубликатами. В таком случае, чтобы определить главное зеркало, нужно применить склейку доменов.
Зачем склеивать домены
«Склеивание» играет важную роль в SEO: метод дает возможность определить главное зеркало, перенести на него трафик, показатели авторитетности и ссылочный вес с других доменов-зеркал. При этом в поисковой выдаче будет ранжироваться именно основной домен.
Чаще всего склейку используют в таких случаях:
- Когда нужно сменить доменное имя. Например, при переименовании компании появляется необходимость переезда на новый домен.
- Когда есть дубликаты сайта, которые находятся по разным URL-адресам.
- Когда сайт доступен в выдаче по домену с префиксом www и без него.
- Когда нужно установить SSL-сертификат: сайт будет доступен по протоколам http и https.
- Если поисковая система неверно определила главное зеркало: в таком случае, предпочтительная версия сайта может оцениваться поисковиком хуже и потеряет позиции.
- Когда вебмастер выкупает доменное имя в разных доменных зонах: .ru, .ua, .kz и других — для охвата аудитории из разных регионов.
Как склеить домены — настройка редиректа 301
Перед тем, как клеить домены, необходимо уделить внимание таким вопросам:
- Определить, какое зеркало будет главным. Если приоритетный домен заранее не выбран веб-мастером, учтите:
- при склейке доменов предпочтительно назначать основным тот, который имеет лучшие позиции в поисковой выдаче.
- если склеиваются домены с разным возрастом, главным зеркалом лучше выбрать «старший» из них. При условии, что он не под санкциями. Домен под санкциями не нужно клеить в любом случае, даже, если он не будет главным, так как велика вероятность переноса негативных последствий санкций на главное зеркало;
- среди нескольких вариантов нужно отдавать предпочтение домену с хорошей историей. Проверить историю домена можно с помощью сервиса WebArchive. Или через Google Search Console посмотреть историю уведомлений и динамику трафика. В идеале, не должно быть резких скачков трафика и уведомлений о нарушениях.
- Необходимо убедиться, что домен открыт для сканирования и индексации поисковыми роботами. Определить доступность домена для поисковых роботов можно с помощью сервиса Netpeak Spider: нужно поставить галочки возле соответствующих параметров для проверки.
- Чтобы проверить индексацию сайта с помощью панели веб-мастера, необходимо добавить его в Google Search Console (GSC) и/или Яндекс.Вебмастер (ЯВ). Если у домена есть зеркала, все их нужно добавить в указанные инструменты и подтвердить права.
Рассмотрим пример, когда при поиске сайта nashsite.ua в результатах отображаются адреса: https://nashsite.ua и https://www.nashsite.ua. Такая выдача говорит о том, что поисковая система проиндексировала два адреса как отдельные сайты — это плохо для сайта, потому что вследствие такой индексации могут ухудшиться его показатели.
В нашем примере выберем основным домен nashsite.ua и к нему будем клеить зеркало. Для этого нужно настроить 301 редирект на страницу главного зеркала.
Чтобы настроить серверный редирект, необходимо внести информацию о переадресации в файл с расширением .htaccess сайта www.nashsite.ua. В нашем примере код редиректа будет выглядеть так:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.nashsite.ua
RewriteRule (.*) https://nashsite.ua/$1 [R=301, L]
В данном случае мы настраиваем 301 редирект с одного зеркала на основной домен: с www.nashsite.ua на nashsite.ua.
Если у сайта есть несколько зеркал, такие действия необходимо повторить на каждом из них.
Если на основном сайте меняется название каталогов, Яндекс рекомендует настроить двойной редирект. К примеру, если адрес страницы http://сайт.рф/стр/ сменился на http://example.ru/page/, перенаправление должно работать так:
http://сайт.рф/стр/ — http://example.ru/стр/ — http://example.ru/page/
При составлении карты редиректов нужно учитывать следующее:
- Если структура сайтов, которые нужно склеить, одинаковая, 301 редирект настраивается со страниц домена-зеркала на идентичные страницы основного.
- Если структура зеркал несколько отличается, нужно настроить 301 редирект на похожие страницы.
- В случае, когда два домена разные по структуре, нужно настроить редирект со всех старых страниц, которых нет в новой структуре, на главную страницу основного домена.
Как добавить главное зеркало в Google Search Console и Яндекс.Вебмастер
Для того, чтобы склеить домены, необходимо добавить зеркала в один аккаунт GSC и ЯВ и подтвердить права на каждый из них.
Google Search Console
С выходом новой версии Google Search Console стало невозможным определить главное зеркало в рамках одного домена в инструменте для веб-мастеров.
Существующий инструмент «Изменение адреса» дает возможность перенести сайт из одного домена в другой, например, сменить домен site.com на site.org или site2.com.
Важно. Согласно справке Google Search данный инструмент не используется при:
- переносе ресурса с http на https;
- переносе с субдомена www на вариант без www в рамках одного домена;
- переносе отдельных страниц из одного раздела сайта в другой;
- переносе сайта без изменения URL (когда URL сайта остается прежним, но изменены хостинг -провайдеры или CDN).
Поэтому, чтобы определить главное зеркало в таких случаях, необходимо воспользоваться вышеупомянутым 301 редиректом. При склейке доменов с www и без него, Google предлагает настроить тег canonical.
Яндекс.Вебмастер
Для определения главного зеркала в Яндекс.Вебмастере необходимо зайти в раздел «Индексирование» и выбрать «Переезд сайта». Далее — добавить главное зеркало в соответствующую строку и сохранить.
Как проверить склейку доменов
Есть несколько способов, чтобы проверить корректность склейки доменов, а именно, определен ли основной домен.
Самый простой способ узнать, определено ли главное зеркало сайта — ввести в поисковой строке оператор: «site: новый домен сайта». Если в выдаче нет других доменов, значит главное зеркало определено.
На изображении видно, что главное зеркало на https и без www.
Проверить склейку доменов можно с помощью плагина Redirect Path, который покажет настройку 301 редиректа.
Если все настройки корректны, с любого не основного доменного адреса происходит перенаправление на основной домен.
Самый надежный способ проверить склейку доменов — посмотреть динамику показателей в Google Search Console и Яндекс Вебмастере. Если на неосновные домены продолжают идти показы и клики — домены не «приклеены» к главному зеркалу.
Если после склейки показы и клики равны нулю — значит все настроено корректно.
При попытке посмотреть статистику по неглавному зеркалу в Яндекс.Вебмастере, система сразу предупредит о том, что домен не является главным зеркалом.
Распространенные ошибки при склейке доменов
Есть несколько типичных ошибок при склейке доменов:
- У доменов, которые нужно склеить, разный контент. Важное условие при склеивании зеркал — максимально похожий контент.
- Один из доменов закрыт от индексации. Чтобы убедиться в доступности домена для индексации, можно посмотреть отчет об индексировании в Google Search Console.
- Некорректная настройка 301 редиректа:
- редиректы настроены на нерелевантную страницу;
- все страницы зеркала перенаправляются на главную основного домена, в то время как в структуре главного домена есть релевантные страницы.
Запомнить
- Сайт должен быть доступен только по одному адресу. Если на сайт можно попасть по разным адресам без перенаправлений на главное зеркало — www.site.ua, site.ua, site.ua/ — ситуацию нужно исправлять с помощью склейки доменов. Это позволит избежать значительной потери трафика.
- Правильно настроенная склейка позволяет перенести с зеркал все «пузомерки» — показатели — на основной домен, который будет ранжироваться в поисковой выдаче.
- Чтобы склеить домены, нужно:
- настроить 301 редирект;
- добавить зеркала в один аккаунт Google Search Console и Яндекс.Вебмастер и подтвердить права на каждый из них.
- Корректность склейки необходимо проверить одним из способов:
- посредством ввода в поисковую строку «site: новый домен сайта» и анализа выдачи;
- с помощью плагина Redirect Path;
- отследить динамику показателей в Google Search Console и Яндекс.Вебмастер.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти