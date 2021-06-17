Переезд сайта без потери трафика, или Зачем нужна склейка доменов

В продолжение серии постов «Азбука SEO» рассказываем о склейке доменов — что это такое, почему она нужна и как выполнить склейку качественно с максимальной пользой для вашего сайта.

Что такое склейка доменов

Склейкой называют объединение нескольких доменов в индексе поисковых систем. После склейки один из доменов получает статус основного — он ранжируется поисковиками, остальные становятся его зеркалами и не участвуют в поиске.

Зеркало — это копия сайта, которая расположена по другому URL-адресу и/или на другом сервере. Например, адреса www.site.com и site.com поисковая система посчитает зеркалами или дубликатами. В таком случае, чтобы определить главное зеркало, нужно применить склейку доменов.

Зачем склеивать домены

«Склеивание» играет важную роль в SEO: метод дает возможность определить главное зеркало, перенести на него трафик, показатели авторитетности и ссылочный вес с других доменов-зеркал. При этом в поисковой выдаче будет ранжироваться именно основной домен.

Чаще всего склейку используют в таких случаях:

Когда нужно сменить доменное имя. Например, при переименовании компании появляется необходимость переезда на новый домен. Когда есть дубликаты сайта, которые находятся по разным URL-адресам. Когда сайт доступен в выдаче по домену с префиксом www и без него. Когда нужно установить SSL-сертификат: сайт будет доступен по протоколам http и https. Если поисковая система неверно определила главное зеркало: в таком случае, предпочтительная версия сайта может оцениваться поисковиком хуже и потеряет позиции. Когда вебмастер выкупает доменное имя в разных доменных зонах: .ru, .ua, .kz и других — для охвата аудитории из разных регионов.

Как склеить домены — настройка редиректа 301

Перед тем, как клеить домены, необходимо уделить внимание таким вопросам:

Определить, какое зеркало будет главным. Если приоритетный домен заранее не выбран веб-мастером, учтите:

при склейке доменов предпочтительно назначать основным тот, который имеет лучшие позиции в поисковой выдаче.

если склеиваются домены с разным возрастом, главным зеркалом лучше выбрать «старший» из них. При условии, что он не под санкциями. Домен под санкциями не нужно клеить в любом случае, даже, если он не будет главным, так как велика вероятность переноса негативных последствий санкций на главное зеркало;

среди нескольких вариантов нужно отдавать предпочтение домену с хорошей историей. Проверить историю домена можно с помощью сервиса WebArchive. Или через Google Search Console посмотреть историю уведомлений и динамику трафика. В идеале, не должно быть резких скачков трафика и уведомлений о нарушениях.

Необходимо убедиться, что домен открыт для сканирования и индексации поисковыми роботами. Определить доступность домена для поисковых роботов можно с помощью сервиса Netpeak Spider: нужно поставить галочки возле соответствующих параметров для проверки.

Чтобы проверить индексацию сайта с помощью панели веб-мастера, необходимо добавить его в Google Search Console (GSC) и/или Яндекс.Вебмастер (ЯВ). Если у домена есть зеркала, все их нужно добавить в указанные инструменты и подтвердить права.

Рассмотрим пример, когда при поиске сайта nashsite.ua в результатах отображаются адреса: https://nashsite.ua и https://www.nashsite.ua. Такая выдача говорит о том, что поисковая система проиндексировала два адреса как отдельные сайты — это плохо для сайта, потому что вследствие такой индексации могут ухудшиться его показатели.

В нашем примере выберем основным домен nashsite.ua и к нему будем клеить зеркало. Для этого нужно настроить 301 редирект на страницу главного зеркала.

Чтобы настроить серверный редирект, необходимо внести информацию о переадресации в файл с расширением .htaccess сайта www.nashsite.ua. В нашем примере код редиректа будет выглядеть так:

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.nashsite.ua RewriteRule (.*) https://nashsite.ua/$1 [R=301, L]

В данном случае мы настраиваем 301 редирект с одного зеркала на основной домен: с www.nashsite.ua на nashsite.ua.

Если у сайта есть несколько зеркал, такие действия необходимо повторить на каждом из них.

Если на основном сайте меняется название каталогов, Яндекс рекомендует настроить двойной редирект. К примеру, если адрес страницы http://сайт.рф/стр/ сменился на http://example.ru/page/, перенаправление должно работать так:

http://сайт.рф/стр/ — http://example.ru/стр/ — http://example.ru/page/

При составлении карты редиректов нужно учитывать следующее:

Если структура сайтов, которые нужно склеить, одинаковая, 301 редирект настраивается со страниц домена-зеркала на идентичные страницы основного. Если структура зеркал несколько отличается, нужно настроить 301 редирект на похожие страницы. В случае, когда два домена разные по структуре, нужно настроить редирект со всех старых страниц, которых нет в новой структуре, на главную страницу основного домена.

Как добавить главное зеркало в Google Search Console и Яндекс.Вебмастер

Для того, чтобы склеить домены, необходимо добавить зеркала в один аккаунт GSC и ЯВ и подтвердить права на каждый из них.

Google Search Console

С выходом новой версии Google Search Console стало невозможным определить главное зеркало в рамках одного домена в инструменте для веб-мастеров.

Существующий инструмент «Изменение адреса» дает возможность перенести сайт из одного домена в другой, например, сменить домен site.com на site.org или site2.com.

Важно. Согласно справке Google Search данный инструмент не используется при:

переносе ресурса с http на https;

переносе с субдомена www на вариант без www в рамках одного домена;

переносе отдельных страниц из одного раздела сайта в другой;

переносе сайта без изменения URL (когда URL сайта остается прежним, но изменены хостинг -провайдеры или CDN).

Поэтому, чтобы определить главное зеркало в таких случаях, необходимо воспользоваться вышеупомянутым 301 редиректом. При склейке доменов с www и без него, Google предлагает настроить тег canonical.

Яндекс.Вебмастер

Для определения главного зеркала в Яндекс.Вебмастере необходимо зайти в раздел «Индексирование» и выбрать «Переезд сайта». Далее — добавить главное зеркало в соответствующую строку и сохранить.

Как проверить склейку доменов

Есть несколько способов, чтобы проверить корректность склейки доменов, а именно, определен ли основной домен.

Самый простой способ узнать, определено ли главное зеркало сайта — ввести в поисковой строке оператор: «site: новый домен сайта». Если в выдаче нет других доменов, значит главное зеркало определено.

На изображении видно, что главное зеркало на https и без www.

Проверить склейку доменов можно с помощью плагина Redirect Path, который покажет настройку 301 редиректа.

Если все настройки корректны, с любого не основного доменного адреса происходит перенаправление на основной домен.

Самый надежный способ проверить склейку доменов — посмотреть динамику показателей в Google Search Console и Яндекс Вебмастере. Если на неосновные домены продолжают идти показы и клики — домены не «приклеены» к главному зеркалу.

Если после склейки показы и клики равны нулю — значит все настроено корректно.

При попытке посмотреть статистику по неглавному зеркалу в Яндекс.Вебмастере, система сразу предупредит о том, что домен не является главным зеркалом.

Распространенные ошибки при склейке доменов

Есть несколько типичных ошибок при склейке доменов:

У доменов, которые нужно склеить, разный контент. Важное условие при склеивании зеркал — максимально похожий контент. Один из доменов закрыт от индексации. Чтобы убедиться в доступности домена для индексации, можно посмотреть отчет об индексировании в Google Search Console. Некорректная настройка 301 редиректа:

редиректы настроены на нерелевантную страницу;

все страницы зеркала перенаправляются на главную основного домена, в то время как в структуре главного домена есть релевантные страницы.

Запомнить

Сайт должен быть доступен только по одному адресу. Если на сайт можно попасть по разным адресам без перенаправлений на главное зеркало — www.site.ua, site.ua, site.ua/ — ситуацию нужно исправлять с помощью склейки доменов. Это позволит избежать значительной потери трафика. Правильно настроенная склейка позволяет перенести с зеркал все «пузомерки» — показатели — на основной домен, который будет ранжироваться в поисковой выдаче. Чтобы склеить домены, нужно:

настроить 301 редирект;

добавить зеркала в один аккаунт Google Search Console и Яндекс.Вебмастер и подтвердить права на каждый из них.

Корректность склейки необходимо проверить одним из способов: