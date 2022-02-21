Как повысить органический трафик на 124% при полумиллионой аудитории — кейс тендерной площадки SmartTender

Продажа б/у оборудования или тендер на строительство новой больницы за бюджетные средства. Сегодня любые закупки осуществляются на электронных торгах. Принять в них участие можно через специальные площадки. Smarttender.biz — удобный и безопасный инструмент для таких аукционов. А команда Netpeak делает все, чтобы об этом знали пользователи сети. Как именно — расскажем в кейсе.

Клиент: SmartTender. Период продвижения: 17.01.2018 — настоящее время. Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO. Команда проекта: Евгений Лукьянюк, Pre-Middle SEO-специалист в Netpeak; Людмила Фазлиева и Александр Соловьёв, Junior SEO-специалисты в Netpeak; Анатолий Бондаренко, Team Lead SEO-команды в Netpeak; Галина Саган, Pre-Middle проект-менеджер в Netpeak; Александр Даценко, Team Lead PM-команды в Netpeak; Евгений Окаянюк, Chief marketing officer в SmartTender; Елизавета Журавлева, Head of marketing project management в SmartTender.

Кто клиент

SmartTender появился в 2013 году и был одной из первых платформ коммерческих торгов. Это мощная официальная площадка Prozorro, Prozorro.Продажі, площадка для организации государственных и коммерческих тендеров.

Объединяет более:

110 тысяч зарегистрированных участников;

2 миллионов товаров, услуг и работ;

10 тысяч тендеров, которые проходят на площадке ежедневно.

Миссия у SmartTender тоже амбициозная — не просто обеспечивать взаимодействие между организаторами торгов и их участниками, но и делать работу пользователей удобнее и эффективнее, а значит — прямым образом способствовать их успеху. Именно поэтому платформа постоянно развивается и дополняется новыми сервисами, проводит вебинары и другие обучающие мероприятия, создаёт подробные инструкции.

SmartTender сейчас обеспечивает доступ к целому ряду сервисов, в том числе — и эксклюзивных для отрасли электронных торгов. Например:

подбор аналогичных закупок;

общая статистика организаторов по лотам;

подробный анализ конкурентов, которые также принимают участие в торгах.

Пользователям площадки доступны также и услуги по сопровождению закупок — платформа оказывает консультационную, техническую и юридическую поддержку.

Цели продвижения

Сотрудничество SmartTender и агентства Netpeak стартовало в начале 2018 года. За это время сайт smarttender.biz изменился до неузнаваемости — по дизайну, структуре, наполнению, а показатели по органическому трафику выросли больше чем в два раза.

Многие из наших SEO-специалистов успели поработать над проектом. Команды сменялись, но неизменными оставались наши цели:

Увеличить органический поисковый трафик. Повысить видимость приоритетных страниц сайта по релевантной семантике.

Приоритетными направлениями были государственные торги Prozorro.

Действия команды

Во время сотрудничества команда провела перечень работ сразу по нескольким направлениям.

Оптимизация стратегии развития ссылочного профиля

Ссылочный профиль (или масса) — один из важнейших элементов SEO-продвижения, влияющий на ранжирование. Речь о размещении ссылок на ваш ресурс на сторонних сайтах-донорах (тематических или околотематических). При этом, плохое качество линков приведет, скорее, к потере позиций в выдаче.

1. В первую очередь, мы провели анализ ссылочной массы ближайших прямых конкурентов в органическом поиске.

Для этого изучили показатели, влияющие на качество ссылочного профиля и на ранжирование сайта в поисковой выдаче:

распределение анкорных (должно быть больше для продвижения) и безанкорных ссылок (придают ссылочному профилю естественный вид) — важно их правильное соотношение;

количество ссылающихся доменов и страниц;

распределение Dofollow / Nofollow ссылок — первые ведут ботов поисковой системы на страницу по ссылке, а вторые нет;

качество доменов ссылающихся сайтов по показателю DR (Domain Rating) — метрика рейтинга домена от сервиса Ahrefs, на которую часто ориентируются специалисты;

процентное соотношение региональных, тематических и общих доменов (.ua, .org, .net и др.);

региональная принадлежность сайтов-доноров.

Вот визуализация полученных результатов — сравнение сайта smarttender.biz и его конкурентов по нескольким показателям:

распределение типов анкоров в ссылочном профиле;

количество доноров;

распределение ссылок по типам — например, идеальное сочетание Dofollow/Nofollow 75% на 25%;

распределение ссылающихся сайтов по Domain Rating.

2. Проанализировав полученные данные, мы:

стали чаще включать название бренда в текстовую часть ссылок, чтобы усилить его в поисковой выдаче;

откорректировали анкор-лист (совокупность всех анкоров ссылочного профиля) с помощью более частотных и релевантных поисковых запросов;

повысили количество уникальных, то есть новых доноров;

увеличили долю Nofollow ссылок — это придало ссылочному профилю более естественный вид (в восприятии поисковика);

повысили количество размещений на сайтах, у которых выше Domain Rating и больше доля органического трафика.

3. Ссылки могут попадать на некачественные сайты-доноры. Это автоматический процесс, который важно контролировать. Поэтому мы с помощью специальных инструментов почистили ссылочный профиль. Для этого использовали Google Disavow Tool.

Отобрали низкокачественные домены, например, с нулевой долей органического трафика. И загрузили их в инструмент, после чего поисковая система перестает учитывать их при оценке ссылочного профиля.

4. Обнаружили входящие ссылки на битые страницы сайта SmartTender, которые отдавали 404 ответ сервера. При переходе по ним пользователь не увидит ожидаемой страницы и, скорее всего, покинет сайт. Для каждого такого линка настроили 301 редиректы на корректные страницы сайта с 200 ответом сервера.

Техническая оптимизация

У Google есть подробные инструкции и мануалы в отношении технического оформления качественного сайта. Мы проверили все важные аспекты и привели их в соответствие с этими требованиями:

Оптимизация файлов XML-карт сайта (Sitemap XML) — удалили из неё URL битых и неканонических страниц. Когда на сайте есть страницы с одинаковым или похожим контентом, поисковая система может сама выбрать более приоритетную для ранжирования. Если вы хотите, чтобы индексировалась конкретная страница, ее нужно указать как каноническую с помощью тега Canonical. И тогда остальные будут считаться неканоническими. В Sitemap мы указываем только те страницы, которые хотим проиндексировать. Поэтому неканонические страницы удаляем. Оптимизация тегов Canonical на всех типах страниц. На некоторых в теге были указаны относительные URL (без HTTPS-протокола и домена). Мы указали абсолютные URL (с HTTPS-протоколом и доменом), согласно рекомендациям Google.

Кроме того, в коде части страниц русской и англоязычной версий сайта в качестве канонических были указаны URL украинской версии. А значит, они не индексировались. В выдаче получали только одну посадочную страницу вместо трех. Это мы тоже исправили.

Оптимизация тегов Hreflang, отвечающих за языковые версии страниц сайта. Здесь тоже указали канонические URL вместо относительных, добавили обратные ссылки на альтернативные языковые версии на все страницы сайта. Это позволило корректно связать украино-, русско- и янглоязычные версии ресурса между собой. Исправление ошибок в блоках хлебных крошек (Breadcrumb Navigation List). Например, не на всех страницах указывались последние элементы хлебных крошек или в них была не вся иерархия вложенности страниц. Что ухудшало навигацию по сайту и негативно влияло на сканирование поисковыми роботами.

Хлебные крошки — элемент, показывающий путь по сайту от главной до текущей страницы

Оптимизация контента и структуры сайта

Напомню, у SmartTender есть приоритетные страницы, связанные с госзакупками от Prozorro. Важно было повысить их релевантность.

Расширили структуру сайта. Внедрили в разделы «Prozorro.Продажи» и «Prozorro.Закупки» посадочные страницы по отраслям (строительство, продукты питания, медицина и т.д.). Для них мы решили использовать ручные метатеги Title и Description. Специалисты составляли их индивидуально для каждой страницы: отбирали частотные запросы, по которым мы были ближе всего к топ-3 выдачи. Метатеги важны, потому что поисковые системы учитывают их при оценке качества страницы. Еще один показатель качества — текстовое наполнение посадочной страницы. Мы проработали его для вновь созданных, подготовили ТЗ на контент с учетом релевантных поисковых запросов и текстов на аналогичных страницах конкурентов.

А также проверили качество контента на уже заполненных страницах. Вот на что обращали внимание:

соответствует ли текст информационному посылу страницы;

зашиты ли в нем важные поисковые фразы;

грамотность;

наличие списков (маркированных и нумерованных), разбивка на абзацы, наличие изображений, таблиц.

Результаты продвижения

Все эти действия позволили нам увеличить показатели посещений с органического поиска:

по всему сайту на 13%;

Данные за 08-10.2021 по сравнению с 08-10.2020

по украиноязычной версии сайта на 24%;

Данные за 08-10.2021 по сравнению с 08-10.2020

по отдельным разделам сайта на 225%;

Данные за 08-10.2021 по сравнению с 08-10.2020

Ежемесячный прирост посещений с канала Organic по отдельным направлениям сайта составил более 60%.

Данные за 05-10.2021

Увеличилась видимость сайта на 200%.

Данные за 12.2020 — 11.2021

Выстроили стабильный естественный прирост ссылочной массы с релевантных сайтов хорошего качества.

В целом по всему сайту по сравнению с 2017 годом удалось увеличить количество пользователей, пришедших с органического поиска, на более чем 124%.

Отзывы о сотрудничестве

Галина Саган, Pre-Middle проект-менеджер, Netpeak

Конечно, достижение этих результатов было бы невозможным без командной работы, чёткой оперативной коммуникации и внедрения нужных технических заданий. Наши цели достигаются благодаря слаженной и системной работе с обеих сторон.

Евгений Окаянюк, Chief Marketing Officer, SmartTender

Сотрудничество команды SmartTender и агентства Netpeak можно описать простыми словами: понимание целей, системный подход, результат. Все три фактора важны как на старте сотрудничества, так и на любом этапе развития проекта. Без одного не может существовать другое. Вначале, скажу честно, был некий скептицизм касательно того, сможет ли команда Netpeak погрузиться в наш сложный проект. Представьте себе SmartTender простыми цифрами: Более 8 миллионов страниц. 7 внутренних микробизнесов: от государственных торгов Prozorro до крупнейшей площадки коммерческих торгов Украины. Бэклог команды маркетинга на тот момент — более 200 задач, среди которых полный ребрендинг сайта и создание новых технических фичей для пользователей. Погружение в продукт заняло у нас определенное время и продолжается уже более 3-х лет, что способствует полному пониманию целей и действий обеих команд. На каком-то этапе мы даже подошли к тому, что ребята из Netpeak сами рекомендовали идеи по развитию внутреннего продукта, что свидетельствует о большой вовлеченности исполнителей.

Елизавета Журавлева, Head of marketing project management, SmartTender

Сотрудничество с Netpeak — это в первую очередь слаженная работа обеих команд. С одной стороны мы принимаем в работу задачи подрядчиков, с другой — сами выступаем постановщиками задач специалистам Netpeak, основываясь на особенностях и сложности продукта. В целом, такой подход не свойственен для классических отношений рынка — SEO-команда и клиент. Благодаря слаженной работе мы создали оптимизированные трафикогенерирующие разделы, которые позволили нам расширить функционал площадки и создать уникальные контентные разделы для наших пользователей. Перед нами стояло много технических задач по оптимизации страниц, учитывая специфику архитектуры сайта, которые требовали глубокого понимания. Поэтому часть команды SmartTender дополнительно прошла обучение SEO уровня Pro у одного из лучших экспертов на рынке SEO-продвижения. Это позволило более детализировано ставить задачи разработчикам, учитывая не только общий опыт SEO-продвижения, но и структуру кода. Таким образом удалось сократить время на реализацию задач со стороны разработчиков SmartTender.

Выводы

Во время сотрудничества мы реализовали перечень работ по сайту сразу по нескольким направлениям, которые включали:

Оптимизацию стратегии развития ссылочного профиля. Увеличили упоминание бренда в анкорах, придали ссылочному профилю более органический вид за счет Nofollow ссылок, увеличили количество уникальных доноров и сайтов с высоким доменным рейтингом. Техническую оптимизацию согласно рекомендациям и мануалам от поисковых систем. Оптимизацию контента и структуры сайта с акцентом на приоритетные страницы для клиента.

Благодаря командной работе нам удалось добиться следующих результатов:

увеличить динамику посещений с канала Organic по всему сайту на 13%;

увеличить динамику посещений с органического поиска по украиноязычной версии сайта на 24%;

увеличить динамику органического трафика по отдельным разделам сайта на 225%;

добиться того, что ежемесячный прирост посещений с канала Organic по отдельным направлениям сайта составил более 60%;

увеличить видимость сайта на 200% в разрезе годичных показателей;

выстроить стабильный естественный прирост ссылочной массы с релевантных сайтов хорошего качества;

в целом по всему сайту по сравнению с 2017 годом удалось увеличить количество пользователей, пришедших с органического поиска, на более чем 124%.

Спасибо за помощь в оставлении кейса Галине Саган.