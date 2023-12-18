Як підвищити органічний трафік на 124% за півмільйонної аудиторії — кейс тендерного майданчика SmartTender

Як підвищити органічний трафік на 124% за півмільйонної аудиторії — кейс тендерного майданчика SmartTender

Продаж вживаного обладнання або тендер на будівництво нової лікарні за бюджетні кошти. Сьогодні будь-які закупівлі здійснюються на електронних торгах. Взяти в них участь можна через спеціальні майданчики. Smarttender.biz — зручний і безпечний інструмент для таких аукціонів. А команда Netpeak робить усе, щоб про це знали користувачі мережі. Як саме — розповімо в кейсі.

Клієнт: SmartTender. Період просування: 2018 рік. Регіон просування: Україна. Послуга: SEO. Команда проекту: Євген Лук’янюк, Людмила Фазлієва та Олександр Соловйов, SEO-фахівці; Анатолій Бондаренко, Team Lead SEO-команди; Галина Саган, Project Manager; Олександр Даценко, Team Lead PM; Євген Окаянюк, Chief marketing officer у SmartTender; Єлизавета Журавльова, Head of marketing project management у SmartTender.

Хто клієнт

SmartTender з’явився 2013 року і був однією з перших платформ комерційних торгів. Це потужний офіційний майданчик Prozorro, Prozorro.Продажі, майданчик для організації державних і комерційних тендерів.

Об’єднує понад:

110 тисяч зареєстрованих учасників;

2 мільйонів товарів, послуг і робіт;

10 тисяч тендерів, які проходять на майданчику щодня.

Місія у SmartTender теж амбітна — не просто забезпечувати взаємодію між організаторами торгів та їхніми учасниками, а й робити роботу користувачів зручнішою та ефективнішою, а значить — прямим чином сприяти їхньому успіху. Саме тому платформа постійно розвивається і доповнюється новими сервісами, проводить вебінари та інші навчальні заходи, створює докладні інструкції.

SmartTender наразі забезпечує доступ до цілої низки сервісів, зокрема — й ексклюзивних для галузі електронних торгів. Наприклад:

підбір аналогічних закупівель;

загальна статистика організаторів за лотами;

детальний аналіз конкурентів, які також беруть участь у торгах.

Користувачам майданчика доступні також і послуги із супроводу закупівель — платформа надає консультаційну, технічну та юридичну підтримку.

Цілі просування

Співпраця SmartTender і агентства Netpeak стартувала на початку 2018 року. За цей час сайт smarttender.biz змінився до невпізнання — за дизайном, структурою, наповненням, а показники за органічним трафіком зросли більше ніж удвічі.

Багато хто з наших SEO-фахівців встиг попрацювати над проєктом. Команди змінювалися, але незмінними залишалися наші цілі:

Збільшити органічний пошуковий трафік. Підвищити видимість пріоритетних сторінок сайту за релевантною семантикою.

Пріоритетними напрямками були державні торги Prozorro.

Дії команди

Під час співпраці команда провела перелік робіт одразу за кількома напрямками.

Оптимізація стратегії розвитку посилального профілю

Посилальний профіль (або маса) — один із найважливіших елементів SEO-просування, що впливає на ранжування. Йдеться про розміщення посилань на ваш ресурс на сторонніх сайтах-донорах (тематичних або навколотематичних). При цьому, погана якість лінків призведе, швидше, до втрати позицій у видачі.

1. Насамперед, ми провели аналіз посилальної маси найближчих прямих конкурентів в органічному пошуку.

Для цього вивчили показники, що впливають на якість посилального профілю і на ранжування сайту в пошуковій видачі:

розподіл анкорних (має бути більше для просування) і безанкорних посилань (надають посилальному профілю природного вигляду) — важливе їхнє правильне співвідношення;

кількість доменів і сторінок, що посилаються;

розподіл Dofollow / Nofollow посилань — перші ведуть ботів пошукової системи на сторінку за посиланням, а другі ні;

якість доменів сайтів, що посилаються, за показником DR (Domain Rating) — метрика рейтингу домену від сервісу Ahrefs, на яку часто орієнтуються фахівці;

процентне співвідношення регіональних, тематичних і загальних доменів (.ua, .org, .net та ін.);

регіональна приналежність сайтів-донорів.

Ось візуалізація отриманих результатів — порівняння сайту smarttender.biz і його конкурентів за кількома показниками:

розподіл типів анкорів у посилальному профілі;

кількість донорів;

розподіл посилань за типами — наприклад, ідеальне поєднання Dofollow/Nofollow 75% на 25%;

розподіл сайтів, що посилаються, за Domain Rating.

2. Проаналізувавши отримані дані, ми:

стали частіше включати назву бренду в текстову частину посилань, щоб посилити його в пошуковій видачі;

відкоригували анкор-лист (сукупність усіх анкорів посилального профілю) за допомогою більш частотних і релевантних пошукових запитів;

підвищили кількість унікальних, тобто нових донорів;

збільшили частку Nofollow посилань — це надало посилальному профілю більш природного вигляду (у сприйнятті пошуковика);

підвищили кількість розміщень на сайтах, у яких вищий Domain Rating і більша частка органічного трафіку.

3. Посилання можуть потрапляти на неякісні сайти-донори. Це автоматичний процес, який важливо контролювати. Тому ми за допомогою спеціальних інструментів почистили посилальний профіль. Для цього використовували Google Disavow Tool.

Відібрали низькоякісні домени, наприклад, з нульовою часткою органічного трафіку. І завантажили їх в інструмент, після чого пошукова система перестає враховувати їх під час оцінювання посилального профілю.

4. Виявили вхідні посилання на биті сторінки сайту SmartTender, які віддавали 404 відповідь сервера. Під час переходу за ними користувач не побачить очікуваної сторінки і, найімовірніше, покине сайт. Для кожного такого лінка налаштували 301 редиректи на коректні сторінки сайту з 200 відповіддю сервера.

Технічна оптимізація

У Google є докладні інструкції та мануали щодо технічного оформлення якісного сайту. Ми перевірили всі важливі аспекти та привели їх у відповідність до цих вимог:

1. Оптимізація файлів XML-карт сайту (Sitemap XML) — видалили з неї URL битих і неканонічних сторінок. Коли на сайті є сторінки з однаковим або схожим контентом, пошукова система може сама вибрати пріоритетнішу для ранжування. Якщо ви хочете, щоб індексувалася конкретна сторінка, її потрібно вказати як канонічну за допомогою тега Canonical. І тоді інші вважатимуться неканонічними. У Sitemap ми вказуємо тільки ті сторінки, які хочемо проіндексувати. Тому неканонічні сторінки видаляємо.

2. Оптимізація тегів Canonical на всіх типах сторінок. На деяких у тезі були вказані відносні URL (без HTTPS-протоколу та домену). Ми вказали абсолютні URL (з HTTPS-протоколом і доменом), згідно з рекомендаціями Google.

Крім того, в коді частини сторінок російської та англомовної версій сайту як канонічні були вказані URL української версії. А отже, вони не індексувалися. У видачі отримували тільки одну посадкову сторінку замість трьох. Це ми теж виправили.

3. Оптимізація тегів Hreflang, що відповідають за мовні версії сторінок сайту. Тут теж вказали канонічні URL замість відносних, додали зворотні посилання на альтернативні мовні версії на всі сторінки сайту. Це дало змогу коректно пов’язати україно-, російсько- та янгломовні версії ресурсу між собою.

4. Виправлення помилок у блоках хлібних крихт (Breadcrumb Navigation List). Наприклад, не на всіх сторінках вказувалися останні елементи хлібних крихт або в них була не вся ієрархія вкладеності сторінок. Що погіршувало навігацію сайтом і негативно впливало на сканування пошуковими роботами.

Хлібні крихти — елемент, що показує шлях сайтом від головної до поточної сторінки

Оптимізація контенту та структури сайту

Нагадаю, у SmartTender є пріоритетні сторінки, пов’язані з держзакупівлями від Prozorro. Важливо було підвищити їхню релевантність.

Розширили структуру сайту. Впровадили в розділи «Prozorro.Продажі» і «Prozorro.Закупівлі» посадкові сторінки за галузями (будівництво, продукти харчування, медицина тощо). Для них ми вирішили використовувати ручні метатеги Title і Description. Фахівці складали їх індивідуально для кожної сторінки: відбирали частотні запити, за якими ми були найближче до топ-3 видачі. Метатеги важливі, тому що пошукові системи враховують їх під час оцінювання якості сторінки. Ще один показник якості — текстове наповнення посадкової сторінки. Ми опрацювали його для новостворених, підготували ТЗ на контент з урахуванням релевантних пошукових запитів і текстів на аналогічних сторінках конкурентів.

А також перевірили якість контенту на вже заповнених сторінках. Ось на що звертали увагу:

чи відповідає текст інформаційному посилу сторінки;

чи зашиті в ньому важливі пошукові фрази;

грамотність;

наявність списків (маркованих і нумерованих), розбивка на абзаци, наявність зображень, таблиць.

Результати просування

Усі ці дії дали нам змогу збільшити показники відвідувань з органічного пошуку:

за україномовною версією сайту на 24%;

Дані за 08-10.2021 порівняно з 08-10.2020

за окремими розділами сайту на 225%;

Дані за 08-10.2021 порівняно з 08-10.2020

Щомісячний приріст відвідувань з каналу Organic за окремими напрямками сайту склав понад 60%.

Дані за 05-10.2021

Збільшилася видимість сайту на 200%.

Дані за 12.2020-11.2021

Вибудували стабільний природний приріст посилальної маси з релевантних сайтів хорошої якості.

Загалом по всьому сайту порівняно з 2017 роком вдалося збільшити кількість користувачів, які прийшли з органічного пошуку, на більш ніж 124%.

Відгуки про співпрацю

Галина Саган, проєкт-менеджер, Netpeak

Звичайно, досягнення цих результатів було б неможливим без командної роботи, чіткої оперативної комунікації та впровадження потрібних технічних завдань. Наші цілі досягаються завдяки злагодженій і системній роботі з обох сторін.

Євген Окаянюк, Chief Marketing Officer, SmartTender

Співпрацю команди SmartTender і агентства Netpeak можна описати простими словами: розуміння цілей, системний підхід, результат. Усі три фактори важливі як на старті співпраці, так і на будь-якому етапі розвитку проєкту. Без одного не може існувати інше. Спочатку, скажу чесно, був певний скептицизм щодо того, чи зможе команда Netpeak зануритися в наш складний проєкт. Уявіть собі SmartTender простими цифрами: Понад 8 мільйонів сторінок. 7 внутрішніх мікробізнесів: від державних торгів Prozorro до найбільшого майданчика комерційних торгів України. Беклог команди маркетингу на той момент — понад 200 завдань, серед яких повний ребрендинг сайту і створення нових технічних фіч для користувачів. Занурення в продукт зайняло в нас певний час і триває вже понад 3 роки, що сприяє повному розумінню цілей і дій обох команд. На якомусь етапі ми навіть підійшли до того, що хлопці з Netpeak самі рекомендували ідеї з розвитку внутрішнього продукту, що свідчить про велику залученість виконавців.

Єлизавета Журавльова, Head of marketing project management, SmartTender

Співпраця з Netpeak — це насамперед злагоджена робота обох команд. З одного боку ми приймаємо в роботу завдання підрядників, з іншого — самі виступаємо постановниками завдань фахівцям Netpeak, ґрунтуючись на особливостях і складності продукту. Загалом, такий підхід не властивий для класичних відносин ринку — SEO-команда і клієнт. Завдяки злагодженій роботі ми створили оптимізовані розділи, що генерують трафік, які дали нам змогу розширити функціонал майданчика і створити унікальні тематичні розділи для наших користувачів. Перед нами стояло багато технічних завдань з оптимізації сторінок, враховуючи специфіку архітектури сайту, які вимагали глибокого розуміння. Тому частина команди SmartTender додатково пройшла навчання SEO рівня Pro в одного з найкращих експертів на ринку SEO-просування. Це дало змогу більш деталізовано ставити завдання розробникам, враховуючи не тільки загальний досвід SEO-просування, а й структуру коду. Таким чином вдалося скоротити час на реалізацію завдань з боку розробників SmartTender.

Висновки

Під час співпраці ми реалізували перелік робіт по сайту одразу за кількома напрямками, які включали:

Оптимізацію стратегії розвитку посилального профілю. Збільшили згадку бренду в анкорах, надали посилальному профілю більш органічного вигляду за рахунок Nofollow посилань, збільшили кількість унікальних донорів і сайтів з високим доменним рейтингом. Технічну оптимізацію згідно з рекомендаціями та мануалами від пошукових систем. Оптимізацію контенту і структури сайту з акцентом на пріоритетні сторінки для клієнта.

Завдяки командній роботі нам вдалося досягти таких результатів:

збільшити динаміку відвідувань з каналу Organic по всьому сайту на 13%;

збільшити динаміку відвідувань з органічного пошуку по україномовній версії сайту на 24%;

збільшити динаміку органічного трафіку за окремими розділами сайту на 225%;

домогтися того, що щомісячний приріст відвідувань з каналу Organic за окремими напрямками сайту склав понад 60%;

збільшити видимість сайту на 200% у розрізі річних показників;

вибудувати стабільний природний приріст посилальної маси з релевантних сайтів хорошої якості;

загалом по всьому сайту порівняно з 2017 роком вдалося збільшити кількість користувачів, які прийшли з органічного пошуку, на більш ніж 124%.

Дякую за допомогу в складанні кейса Галині Саган.