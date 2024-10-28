Онлайн-магазин 18+. Як збільшити дохід на 89% за допомогою трафіку з органічного пошуку . Кейс flirtshop.kz

Онлайн-магазин 18+. Як збільшити дохід на 89% за допомогою трафіку з органічного пошуку . Кейс flirtshop.kz

Проєкт: flirtshop.kz. Період просування: січень 2022 — грудень 2023. Регіон просування: Казахстан. Послуга: SEO. Команда проєкту: Микола Новіков, Team Lead of SEO Team; Олександр Гусак, Internet Marketer; Сергій Гордєєв, Марія Атарщикова, Артем П’ятниця, Вікторія Гаврилюк, Павло Ципін, SEO Specialists; Рустем Азімханов, Project Manager.

Хто наш партнер

FlirtShop — провідний онлайн-магазин у Казахстані, спеціалізується на товарах 18+. В асортименті широкий вибір товарів. Основна місія FlirtShop — забезпечити високий рівень комфорту, задоволеності та безпеки для покупців.

Цілі просування

Основні завдання — підвищення транзакцій і доходу. Для цих цілей необхідно збільшити органічний трафік і поліпшити юзабіліті на сайті. Це важливо для охоплення більшої аудиторії та кращої впізнаваності сайту.

Дії команди

Роботу над проєктом ми розділили на три великі частини: технічну, контентну та посилальну.

Технічна оптимізація сайту

Насамперед виконали повний технічний аудит і виправили важливі аспекти, а саме:

неправильно вказані теги canonical для сторінок товарів;

биті посилання (лінки на неіснуючі сторінки) у внутрішній перелінковці;

заблоковані URL у файлі robots.txt;

дублікати сторінок з однаковим контентом;

закриті від індексації важливі сторінки.

Ми склали рекомендації щодо виправлення цих помилок, оскільки кожен із пунктів негативно впливає на індексацію й у подальшому ранжування сайту в пошуковій видачі.

Також важливо впровадити технічні рекомендації для зручності користування сайтом — підвищення юзабіліті:

додали можливість видаляти товари з кошика, переносити до вибраного та оптимізували особистий кабінет користувача;

переробили логіку пошуку на сайті;

усунули помилки щодо невідповідності веб і мобільної версії сайту;

оптимізували сторінки із зазначенням адрес офлайн-магазинів.

Завдяки впровадженню юзабіліті-рекомендацій вдалося підвищити відсоток конверсій із користувача в клієнта, який купує товар.

Контентна оптимізація сайту

Для сайту з ніші еcommerse важливо було оптимізувати сторінки категорій і товарів. Тому насамперед:

Запропонували розширити структуру сайту — додати нові категорії, з огляду на асортимент магазину. Давали рекомендації щодо структури, ґрунтуючись на конкурентах і частотності релевантних ключових запитів у Казахстані. Після узгодження структури зібрали повну семантику для сторінок категорій, і вже на її основі склали метадані та технічні завдання для текстів. Наша команда створювала тексти й готувала метадані, на сайті партнер розміщував їх сам. Так створювали сторінки або ж оптимізували поточні категорії.

Зі сторінками товарів була схожа стратегія, але простіша. Ключових запитів, що стосуються того чи іншого товару, дуже мало. Тому, крім їх впровадження в контент, ми робили акцент на корисності тексту для партнера, а саме на характеристиці та описі товарів. Що, зі свого боку, може підвищити оцінку всієї сторінки під час її сканування пошуковими ботами.

Навіть для ecommerce проєкту важливо мати контент, який не тільки містить ключі, а й корисний для потенційного покупця.

Посилальна стратегія

Паралельно з контентною і технічною оптимізацією просували сайт за допомогою зовнішніх посилань, а саме:

розміщували аутріч-посилання з потрібними для видачі ключовими фразами в статтях на популярних регіональних ресурсах;

розміщували крауд-посилання — з форумів, каталогів, які в основному розбавляють аутріч-посилання, щоби пошуковик не застосував санкції до сайту. Це важливо, тому що в разі надто активного додавання посилань за анкорними ключами, Google може запідозрити недобросовісну закупівлю посилань.

Також ми шукали у видачі інформаційні сторінки з потрібними анкорами за близько тематичними ключами. Щоб домовитися з ресурсами й розмістити на це посилання і цей анкор на релевантну сторінку нашого сайту. Такий тип нарощування називається «Insert», він вважається дуже ефективним, оскільки сторінка, де ми розмістимо потрібне посилання, уже є у видачі та ранжується в топі.

Приклад: на сайті є стаття, яка підходить за темою — https://time.kz/news/archive/2010/10/07/18183. Наша мета зв’язатися з вебмайстром цього майданчика й домовитися, щоб на анкор «секс-шоп» поставили посилання на головну сторінку сайту.

Результати просування

Порівнюючи 2022 і 2023 рік, отримали на 40% органічного трафіку більше:

Кількість транзакцій з органічного трафіку збільшилася на 73%:

Дохід за 2023 рік з органічного пошуку збільшився на 89%: