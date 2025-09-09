Бізнес
1757409900

Prosto Export by Netpeak підписав меморандум з міжнародною платформою NAZOVNI для підтримки українського експорту
34
8
7
Олексій Бондаренко

Партнери запускають масштабне дослідження експортних бар'єрів для українського бізнесу

Prosto Export by Netpeak, нова ініціатива українського IT-лідера з підтримки експорту, підписав меморандум про співпрацю з міжнародною платформою NAZOVNI у співробітництві з Міністерством закордонних справ України, яка спеціалізується на сприянні виходу українських експортерів на зовнішні ринки. Першим спільним проєктом стане комплексне дослідження експортних бар'єрів, з якими стикаються українські виробники під час виходу на міжнародні ринки. 

Про співпрацю

"Поєднання технологічної експертизи Netpeak з дипломатичними можливостями NAZOVNI створює унікальну синергію для українського експорту", — коментує лідер ініціативи Prosto Export by Netpeak Олександр Власенко. "Ми розуміємо технічні аспекти виходу на ринки, вони — регуляторні та інституційні. Разом можемо дати українському бізнесу повний спектр підтримки."

Меморандум передбачає:

  • Спільні дослідження ринкових можливостей

  • Обмін експертизою щодо експортних процедур

  • Координацію зусиль з усунення торговельних бар'єрів

  • Створення комплексних рішень для експортерів

Дослідження експортних бар'єрів

Стартове дослідження охопить:

  • Регуляторні бар'єри: складність сертифікації, митних процедур, отримання дозволів

  • Інформаційні бар'єри: нестача знань про ринки, процедури, вимоги

  • Фінансові бар'єри: доступ до фінансування, валютне регулювання, страхування

  • Логістичні бар'єри: транспортування, складування, доставка в умовах війни

  • Дипломатичні бар'єри: відсутність торговельних угод, політичні обмеження

Партнером дослідження стала Dive & Discovery Research – дослідницька команда спеціалістів, які проводять якісні та кількісні маркетингові та соціологічні дослідження.

"Війна кардинально змінила експортне середовище. Традиційні шляхи заблоковані, з'явилися нові можливості, але й нові виклики", — пояснює Владислав Рєзніков, СЕО Nazovni. "Наше дослідження має дати чітку картину того, що реально заважає українському бізнесу, а що є лише стереотипами."

За результатами дослідження партнери планують:

  • Створити карту експортних можливостей з урахуванням реальних бар'єрів

  • Розробити рекомендації для спрощення експортних процедур

  • Запустити pilot-програми підтримки експортерів у найперспективніших напрямках

  • Підготувати пропозиції для держорганів щодо усунення системних перешкод

Як долучитися

Дослідження триватиме 3 тижні й включатиме українські компанії всіх розмірів — від стартапів до великих виробників. Участь безкоштовна, а заповнення опитувальника займе не більше 15-20 хвилин. 

Учасники отримають:

  • Доступ до результатів загального дослідження

  • Можливість участі в pilot-програмах підтримки

Пройти дослідження можна за посиланням

Про партнерів

PROSTO EXPORT by Netpeak — ініціатива провідного українського маркетингового агентства Netpeak для системної підтримки виходу бізнесу на міжнародні ринки. Платформа допомагає від оцінки експортного потенціалу до запуску продажів за кордоном через структурований підхід: аналіз ринків, планування стратегій, надання інструментів, супровід та з'єднання з потрібними партнерами.

NAZOVNI — міжнародна платформа, призначена для надання дипломатичного сприяння українським експортерам на зовнішніх ринках через мережу торговельних представництв та партнерських організацій.

Олексій Бондаренко

Засновник медіа про нову українську культуру Лірум, співзасновник YouTube-каналу «Звучить!», журналіст і редактор зі стажем у 12+ років.

Інші пости цього автора
Дізнатися більше
історії бізнесу
8
0
2

Більше за темою

Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»

Вивчення і покращення користувацького досвіду — шлях до збільшення доходу

Свіжі

Як обрати модель атрибуції та справедливо оцінити ефективність каналів

Допомагаємо розібратися, як зрозуміти, котрий канал справді приніс результат, а який лише «забрав» конверсію

FRACTAL відкриває GoAd: «єдине вікно» до міжнародних рекламних платформ

Українська IT-група FRACTAL (ex Netpeak Group) анонсувала створення нового юніту GoAd — спеціалізованого сейлз-хауса, який надає агентствам і бізнесам доступи до популярних міжнародних рекламних інструментів та сервісів

ТОП-5 платформ для A/B-тестування: VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target, Convert

У цій статті розбираю сильні й слабкі сторони популярних інструментів для A/B-тестування