Prosto Export by Netpeak підписав меморандум з міжнародною платформою NAZOVNI для підтримки українського експорту
Партнери запускають масштабне дослідження експортних бар'єрів для українського бізнесу
Prosto Export by Netpeak, нова ініціатива українського IT-лідера з підтримки експорту, підписав меморандум про співпрацю з міжнародною платформою NAZOVNI у співробітництві з Міністерством закордонних справ України, яка спеціалізується на сприянні виходу українських експортерів на зовнішні ринки. Першим спільним проєктом стане комплексне дослідження експортних бар'єрів, з якими стикаються українські виробники під час виходу на міжнародні ринки.
Про співпрацю
"Поєднання технологічної експертизи Netpeak з дипломатичними можливостями NAZOVNI створює унікальну синергію для українського експорту", — коментує лідер ініціативи Prosto Export by Netpeak Олександр Власенко. "Ми розуміємо технічні аспекти виходу на ринки, вони — регуляторні та інституційні. Разом можемо дати українському бізнесу повний спектр підтримки."
Меморандум передбачає:
-
Спільні дослідження ринкових можливостей
-
Обмін експертизою щодо експортних процедур
-
Координацію зусиль з усунення торговельних бар'єрів
-
Створення комплексних рішень для експортерів
Дослідження експортних бар'єрів
Стартове дослідження охопить:
-
Регуляторні бар'єри: складність сертифікації, митних процедур, отримання дозволів
-
Інформаційні бар'єри: нестача знань про ринки, процедури, вимоги
-
Фінансові бар'єри: доступ до фінансування, валютне регулювання, страхування
-
Логістичні бар'єри: транспортування, складування, доставка в умовах війни
-
Дипломатичні бар'єри: відсутність торговельних угод, політичні обмеження
Партнером дослідження стала Dive & Discovery Research – дослідницька команда спеціалістів, які проводять якісні та кількісні маркетингові та соціологічні дослідження.
"Війна кардинально змінила експортне середовище. Традиційні шляхи заблоковані, з'явилися нові можливості, але й нові виклики", — пояснює Владислав Рєзніков, СЕО Nazovni. "Наше дослідження має дати чітку картину того, що реально заважає українському бізнесу, а що є лише стереотипами."
За результатами дослідження партнери планують:
-
Створити карту експортних можливостей з урахуванням реальних бар'єрів
-
Розробити рекомендації для спрощення експортних процедур
-
Запустити pilot-програми підтримки експортерів у найперспективніших напрямках
-
Підготувати пропозиції для держорганів щодо усунення системних перешкод
Як долучитися
Дослідження триватиме 3 тижні й включатиме українські компанії всіх розмірів — від стартапів до великих виробників. Участь безкоштовна, а заповнення опитувальника займе не більше 15-20 хвилин.
Учасники отримають:
-
Доступ до результатів загального дослідження
-
Можливість участі в pilot-програмах підтримки
Пройти дослідження можна за посиланням.
Про партнерів
PROSTO EXPORT by Netpeak — ініціатива провідного українського маркетингового агентства Netpeak для системної підтримки виходу бізнесу на міжнародні ринки. Платформа допомагає від оцінки експортного потенціалу до запуску продажів за кордоном через структурований підхід: аналіз ринків, планування стратегій, надання інструментів, супровід та з'єднання з потрібними партнерами.
NAZOVNI — міжнародна платформа, призначена для надання дипломатичного сприяння українським експортерам на зовнішніх ринках через мережу торговельних представництв та партнерських організацій.
Більше за темою
Свіжі
Як обрати модель атрибуції та справедливо оцінити ефективність каналів
Допомагаємо розібратися, як зрозуміти, котрий канал справді приніс результат, а який лише «забрав» конверсію
FRACTAL відкриває GoAd: «єдине вікно» до міжнародних рекламних платформ
Українська IT-група FRACTAL (ex Netpeak Group) анонсувала створення нового юніту GoAd — спеціалізованого сейлз-хауса, який надає агентствам і бізнесам доступи до популярних міжнародних рекламних інструментів та сервісів
ТОП-5 платформ для A/B-тестування: VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target, Convert
У цій статті розбираю сильні й слабкі сторони популярних інструментів для A/B-тестування