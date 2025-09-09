Prosto Export by Netpeak підписав меморандум з міжнародною платформою NAZOVNI для підтримки українського експорту

Партнери запускають масштабне дослідження експортних бар'єрів для українського бізнесу

Prosto Export by Netpeak, нова ініціатива українського IT-лідера з підтримки експорту, підписав меморандум про співпрацю з міжнародною платформою NAZOVNI у співробітництві з Міністерством закордонних справ України, яка спеціалізується на сприянні виходу українських експортерів на зовнішні ринки. Першим спільним проєктом стане комплексне дослідження експортних бар'єрів, з якими стикаються українські виробники під час виходу на міжнародні ринки.

Про співпрацю

"Поєднання технологічної експертизи Netpeak з дипломатичними можливостями NAZOVNI створює унікальну синергію для українського експорту", — коментує лідер ініціативи Prosto Export by Netpeak Олександр Власенко. "Ми розуміємо технічні аспекти виходу на ринки, вони — регуляторні та інституційні. Разом можемо дати українському бізнесу повний спектр підтримки."

Меморандум передбачає:

Спільні дослідження ринкових можливостей

Обмін експертизою щодо експортних процедур

Координацію зусиль з усунення торговельних бар'єрів

Створення комплексних рішень для експортерів

Дослідження експортних бар'єрів

Стартове дослідження охопить:

Регуляторні бар'єри: складність сертифікації, митних процедур, отримання дозволів

Інформаційні бар'єри: нестача знань про ринки, процедури, вимоги

Фінансові бар'єри: доступ до фінансування, валютне регулювання, страхування

Логістичні бар'єри: транспортування, складування, доставка в умовах війни

Дипломатичні бар'єри: відсутність торговельних угод, політичні обмеження

Партнером дослідження стала Dive & Discovery Research – дослідницька команда спеціалістів, які проводять якісні та кількісні маркетингові та соціологічні дослідження.

"Війна кардинально змінила експортне середовище. Традиційні шляхи заблоковані, з'явилися нові можливості, але й нові виклики", — пояснює Владислав Рєзніков, СЕО Nazovni. "Наше дослідження має дати чітку картину того, що реально заважає українському бізнесу, а що є лише стереотипами."

За результатами дослідження партнери планують:

Створити карту експортних можливостей з урахуванням реальних бар'єрів

Розробити рекомендації для спрощення експортних процедур

Запустити pilot-програми підтримки експортерів у найперспективніших напрямках

Підготувати пропозиції для держорганів щодо усунення системних перешкод

Як долучитися

Дослідження триватиме 3 тижні й включатиме українські компанії всіх розмірів — від стартапів до великих виробників. Участь безкоштовна, а заповнення опитувальника займе не більше 15-20 хвилин.

Учасники отримають:

Доступ до результатів загального дослідження

Можливість участі в pilot-програмах підтримки

Пройти дослідження можна за посиланням.

Про партнерів

PROSTO EXPORT by Netpeak — ініціатива провідного українського маркетингового агентства Netpeak для системної підтримки виходу бізнесу на міжнародні ринки. Платформа допомагає від оцінки експортного потенціалу до запуску продажів за кордоном через структурований підхід: аналіз ринків, планування стратегій, надання інструментів, супровід та з'єднання з потрібними партнерами.

NAZOVNI — міжнародна платформа, призначена для надання дипломатичного сприяння українським експортерам на зовнішніх ринках через мережу торговельних представництв та партнерських організацій.