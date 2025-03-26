Як вивести український бренд військової тематики в ТОП-10 видачі — кейс UKRARMOR

Як вивести український бренд військової тематики в ТОП-10 видачі — кейс UKRARMOR

Проєкт: ukrarmor.com.ua Період просування: червень 2023—жовтень 2024 (робота триває)

Регіон просування: Україна.

Послуга: SEO Команда проєкту: Олена Лукашова, Женгал Андрій, Павло Ципін, Вікторія Гаврилюк, SEO Specialists; Андрій Тарасенко, SEO Team Leader; Оксана Демечева, Project Manager; Дмитро Гончаров, PM Team Leader.

Хто наш партнер

Ukrarmor — українська компанія, що спеціалізується на продажі високоякісного військового спорядження, одягу та взуття. Місія бренду полягає в забезпеченні надійного захисту для тих, хто бореться за свободу України. Компанія поєднує інновації та досвід, створюючи спорядження, що відповідає міжнародним стандартам безпеки, а також пропонує асортимент відомих брендів, визнаних найкращими арміями світу.

Продукція Ukrarmor відома своєю якістю та практичністю у польових умовах.

Цілі просування

Разом із партнером перед нами постало важливе завдання: оптимізувати сайт компанії. Ціль — зробити його не лише зручним для користувачів, а й максимально інформативним та ефективним для задоволення потреб різних сегментів аудиторії.

Ми поставили перед собою амбітні цілі у трьох ключових напрямах:

Трафік. Охопити ключові запити цільової аудиторії, яка шукає якісне військове спорядження та достовірну інформацію про нього. Доля ринку. Зміцнити лідерські позиції Ukrarmor у конкурентному сегменті військового спорядження. Бренд. Сформувати стійку асоціацію військторгу із надійною та високоякісною продукцією серед військових, мобілізованих і спеціалізованих служб.

У рамках цього завдання було важливо врахувати стратегічну місію компанії —

бути не лише магазином військового спорядження, а й надійним партнером, який розуміє потреби своїх клієнтів і допомагає їх реалізувати.

Дії команди

Ми розділили роботу на кілька основних етапів.

1. Аудит

На цьому кроці провели технічний аналіз сайту, виявили основні проблеми та сформували завдання для їх усунення. Серед ключових задач:

2. Робота з контентом

Після аудиту ми сфокусувалися на покращенні контентної складової. Основні завдання:

збір ключових запитів та визначення пріоритетних;

розробка ТЗ на коригування та розширення структури сайту;

створення та оптимізація контенту;

робота з метатегами.

3. Робота з посилальним профілем

Далі ми проаналізували та посилили посилальний профіль сайту. Це включало:

аналіз зворотних посилань сайту та конкурентів;

формування та реалізація стратегії нарощування посилань.

Усі виявлені перепони ми узгодили з партнером. Сформували задачі, передали їх розробникам, а після реалізації — протестували та переконалися в ефективності змін.

Аналіз цільової аудиторії

Ми почали з детального аналізу цільової аудиторії.

Для цього провели аналіз поведінки на сайті, а також вивчили конкурентне середовище.

На основі отриманих інсайтів визначили напрямок оптимізації сайту.

Дослідження ключових слів і створення структури

Провели комплексний аналіз категорій і створили рекомендації щодо розширення структури. Розширювати структуру важливо з декількох причин:

Охоплення більшої кількості пошукових запитів, що веде до зростання органічного трафіку. Зручність для користувачів завдяки простішій навігації та швидкому доступу до потрібних товарів. Краще ранжування в пошукових системах — чітка структура допомагає ботам ефективніше індексувати сайт.

Це дозволило охопити ширший спектр важливих для цільової аудиторії запитів — як високочастотних, так і нішевих. Завдяки цьому сайт почав краще відповідати реальним потребам користувачів.

Крім того, ми виявили важливі ключові слова для внутрішнього пошуку, що дало змогу покращити функціонал пошукової системи сайту та зробити навігацію ще зручнішою для користувачів:

Приклад внутрішнього пошуку на сайті

Внутрішній пошук не менш важливий, ніж зовнішній. Він напряму впливає на зручність навігації, конверсію та утримання користувачів, допомагає швидше знаходити потрібні товари чи інформацію.

Аналіз внутрішніх запитів також дає цінні інсайти для покращення структури сайту.

Партнер не лише впроваджував наші рекомендації, а й активно ініціював дослідження нових нішевих запитів, що дозволило максимально точно відповідати на запити користувачів.

Реалізація цих рішень покращила інформаційне наповнення сайту й сприяла значному зростанню конверсій. Кожна створена сторінка була адаптована під запити цільової аудиторії, забезпечуючи зручну навігацію та деталізовані описи продукції.

Контентна оптимізація

Щоб сайт став джерелом корисної інформації для цільової аудиторії, його контент потрібно було не лише оновити, а й адаптувати до реальних потреб військових, мобілізованих і їхніх близьких.

Наш партнер чітко визначив тон комунікації бренду, а ми реалізували це завдання через трансформацію контенту. Кожна сторінка, текст і заголовок заговорили мовою, зрозумілою користувачам продукції бренду.

Аби контент відповідав цій концепції, ми створили матеріали, які покривають найактуальніші запити — від вибору бронежилета до порад щодо догляду за спорядженням:

Ми формували технічне завдання для наших копірайтерів, писали тексти та передавали їх на перевірку команді партнера, яка за потреби вносила правки.

Водночас ми вдихнули нове життя в існуючі тексти:

додали ключові слова, які відповідають пошуковим запитам користувачів;

покращили заголовки для більшої читабельності та залучення;

оптимізували структуру текстів для кращого сприйняття інформації.

Такий підхід до роботи з контентом посприяв зростанню залученості користувачів й збільшенню часу, який вони проводять на сайті.

Технічна оптимізація

Навіть найкращий контент і продумана структура не дадуть бажаного ефекту, якщо сайт має технічні проблеми, що заважають його видимості у пошукових системах.

Ми виявили та усунули ключові технічні перешкоди, які стримували ріст органічного трафіку. Для цього створили та передали команді розробників партнера детальне технічне завдання.

Після реалізації всіх поставлених задач сайт почав індексуватись швидше, покращились його позиції у пошукових системах.

Посилення авторитету сайту

У світі SEO якісні зовнішні посилання — це своєрідні рекомендації, які підвищують довіру до сайту з боку пошукових систем. Щоб зміцнити позиції Ukrarmor, ми зосередилися на створенні експертного та інформативного контенту для авторитетних зовнішніх ресурсів.

Наша стратегія складалася з кількох напрямків.

Експертні публікації

Ми розміщували статті на тематичних майданчиках, популярних серед цільової аудиторії. Матеріали надавали корисну інформацію та водночас знайомили читачів із продукцією Ukrarmor.

PR-статті

Створили серію інформаційних публікацій, які розповідали про компанію:

Приклад інформаційної публікації на сайті «Я – журналіст»

У статтях висвітлювалися:

переваги спорядження та військового одягу;

рекомендації щодо вибору екіпіровки;

реальні сценарії використання в бойових умовах.

Завдяки такому комплексному підходу до нарощування посилальної маси сайт військторгу Ukrarmor значно підвищив авторитетність домену (DR).

Водночас PR-кампанія зміцнила імідж бренду як експертного магазину військового спорядження.

Динаміка зростання кількості зовнішніх посилань на сайт:

Динаміка зростання авторитетності домену (DR):

Результати просування

Поєднання технічних вдосконалень, якісного контенту та стратегічного нарощування посилальної маси дозволило сайту ефективніше індексуватися та впевнено закріпити позиції в конкурентній боротьбі за органічний трафік:

Співпраця з Ukrarmor охопила період із червня 2023 по жовтень і 2024 і триває досі. За цей час нам вдалося:

Збільшити органічний трафік на +3676% відносно минулого періоду:

Збільшити прибуток на +12 998%:

Досягти збільшення долі ринку на +142%:

Відгуки про співпрацю

Команда партнера Ukrarmor

Співпраця з командою Netpeak Ukraine досить ефективна та комфортна. Вони допомагають розвивати наш проєкт завдяки продуманим рішенням, враховуючи специфіку ніші. Подобається їхня гнучкість, вміння адаптуватися до змін і швидка реакція на всі запити.

Висновки

Під час співпраці ми реалізували комплекс робіт із оптимізації сайту в кількох ключових напрямах:

Технічна оптимізація передбачала усунення критичних проблем, що перешкоджали ефективній індексації та ранжуванню сайту. Ми налаштували 301 редиректи, визначили канонічні URL, усунули биті посилання, оптимізували краулінговий бюджет і покращили систему фільтрів. Оптимізація структури та контенту складалася з аналізу категорії сайту. На його основі ми запропонували їхнє розширення відповідно до пошукових запитів. Посилення авторитетності сайту направлене на вивчення посилального профіля і формування стратегії нарощування якісних зворотних посилань із релевантних ресурсів.

Завдяки командній роботі нам вдалося досягти таких результатів:

збільшили органічний трафік на 3676%;

досягли збільшення долі ринку на 142%;

підвищили видимість сайту у пошукових системах, охоплюючи більше релевантних запитів.

Наша співпраця з Ukrarmor триває, і надалі ми плануємо вдосконалювати контент і покращувати показники компанії.