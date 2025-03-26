Как вывести украинский бренд военной тематики в ТОП-10 выдачи — кейс UKRARMOR
Проект: ukrarmor.com.ua
Период продвижения: июнь 2023—октябрь 2024 (работы продолжаются)
Регион продвижения: Украина.
Услуга: SEO
Команда проета: Елена Лукашова, Андрей Женгал, Павел Цыпин, Виктория Гаврилюк, SEO Specialists; Андрей Тарасенко, SEO Team Leader; Оксана Демечева, Project Manager; Дмитрий Гончаров, PM Team Leader.
Кто наш партнер
Ukrarmor — украинская компания, специализирующаяся на продаже высококачественного военного снаряжения, одежды и обуви. Миссия бренда — обеспечить надежную защиту для тех, кто борется за свободу Украины.
Компания сочетает инновации и опыт, создавая снаряжение, соответствующее международным стандартам безопасности. Также предлагает ассортимент товаров известных брендов, признанных лучшими армиями мира.
Продукция Ukrarmor известна своим качеством и практичностью в полевых условиях.
Цели продвижения
Вместе с партнером перед нами встала важная задача — оптимизировать сайт компании. Цель — сделать его не только удобным для пользователей, но и максимально информативным и эффективным для удовлетворения потребностей разных сегментов аудитории.
Мы определили для себя амбициозные цели в трех ключевых направлениях:
- Трафик. Охватить ключевые запросы целевой аудитории, которая ищет качественное военное снаряжение и достоверную информацию о нем.
- Доля рынка. Укрепить лидерские позиции Ukrarmor в конкурентном сегменте военного снаряжения.
- Бренд. Сформировать устойчивую ассоциацию военторга с надежной и высококачественной продукцией среди военных, мобилизованных и специализированных служб.
В рамках этой задачи важно было учитывать стратегическую миссию компании — быть не просто магазином военного снаряжения, а надежным партнером, который понимает потребности своих клиентов и помогает им их реализовать.
Действия команды
Мы разделили работу на несколько ключевых этапов.
1. Аудит
Провели технический анализ сайта, выявили основные узкие места и сформировали задачи для их устранения. Среди ключевых работ:
- настройка 301 редиректов и канонических URL;
- оптимизация структуры заголовков;
- ограничение индексации поисковыми роботами;
- устранение битых ссылок;
- оптимизация фильтров;
- восстановление страниц через WebArchive;
- улучшение мобильной версии сайта;
- работа со страницами пагинации.
2. Работа с контентом
После аудита мы сосредоточились на улучшении контентной составляющей. Основные задачи:
- сбор ключевых запросов и определение приоритетных;
- разработка ТЗ на корректировку и расширение структуры сайта;
- создание и оптимизация контента;
- работа с метатегами.
3. Работа со ссылочным профилем
Далее мы проанализировали и усилили ссылочный профиль сайта. Это включало:
- анализ обратных ссылок сайта и конкурентов;
- формирование и реализацию стратегии наращивания ссылочной массы.
Все выявленные препятствия согласовали с партнером, сформировали задачи, передали их разработчикам, а после реализации — протестировали и убедились в эффективности изменений.
Анализ целевой аудитории
Мы начали с детального анализа целевой аудитории. Для этого изучили поведенческие данные на сайте, а также проанализировали конкурентную среду.
На основе полученных инсайтов определили направления оптимизации сайта.
Изучение ключевых слов и разработка структуры сайта
Провели комплексный анализ категорий и разработали рекомендации по расширению структуры. Расширение структуры важно по нескольким причинам:
- Охват большего количества поисковых запросов, что приводит к росту органического трафика;
- Удобство для пользователей благодаря упрощенной навигации и быстрому доступу к нужным товарам;
- Лучшее ранжирование в поисковых системах — четкая структура помогает ботам эффективнее индексировать сайт.
Это позволило охватить более широкий спектр запросов, важных для целевой аудитории, включая как высокочастотные, так и нишевые. Благодаря этому сайт стал лучше соответствовать реальным потребностям пользователей.
Кроме того, мы выявили ключевые слова для внутреннего поиска, что помогло улучшить функциональность поисковой системы сайта и сделать навигацию еще удобнее:
Пример внутреннего поиска по сайту
Внутренний поиск не менее важен, чем внешний. Он напрямую влияет на удобство навигации, конверсию и удержание пользователей, помогая им быстрее находить нужные товары или информацию.
Анализ внутренних запросов также дает ценные инсайты для улучшения структуры сайта.
Партнер не только внедрял наши рекомендации, но и активно инициировал исследования новых нишевых запросов, что позволило максимально точно отвечать на потребности пользователей.
Реализация этих решений улучшила информационное наполнение сайта и способствовала значительному росту конверсий. Каждая созданная страница была адаптирована под запросы целевой аудитории, обеспечивая удобную навигацию и детализированные описания продукции.
Контентная оптимизация
Чтобы сайт стал источником полезной информации для целевой аудитории, его контент нужно было не просто обновить, а адаптировать под реальные потребности военных, мобилизованных и их близких.
Наш партнер четко определил тон коммуникации бренда, а мы реализовали эту задачу через трансформацию контента. Каждая страница, текст и заголовок заговорили на языке, понятном пользователям продукции Ukrarmor.
Чтобы контент соответствовал этой концепции, мы создали материалы, которые охватывают самые актуальные запросы — от выбора бронежилета до советов по уходу за снаряжением:
Мы формировали техническое задание для копирайтеров, писали тексты и передавали их на проверку команде партнера, которая при необходимости вносила правки.
Параллельно мы обновили существующие тексты, сделав их более релевантными и удобными для восприятия:
- добавили ключевые слова, соответствующие поисковым запросам пользователей;
- улучшили заголовки для повышения читабельности и вовлеченности;
- оптимизировали структуру текстов, чтобы информация воспринималась легче.
Такой подход к работе с контентом способствовал росту вовлеченности пользователей и увеличению времени, которое они проводят на сайте.
Техническая оптимизация
Даже качественный контент и продуманная структура не дадут желаемого эффекта, если на сайте есть технические проблемы, мешающие его видимости в поисковых системах.
Мы выявили и устранили ключевые технические препятствия, которые сдерживали рост органического трафика. Для этого создали и передали команде разработчиков партнера детальное техническое задание.
После реализации всех поставленных задач сайт стал быстрее индексироваться, а его позиции в поисковых системах значительно улучшились.
Усиление авторитета сайта
В мире SEO качественные внешние ссылки — это своего рода рекомендации, которые повышают доверие поисковых систем к сайту. Чтобы укрепить позиции бренда, мы сосредоточились на создании экспертного и информативного контента для авторитетных внешних ресурсов.
Наша стратегия включала несколько ключевых направлений.
Экспертные публикации
Мы размещали статьи на тематических площадках, популярных среди целевой аудитории. Материалы содержали полезную информацию и одновременно знакомили читателей с продукцией партнера.
PR-статьи
Создали серию информационных публикаций, рассказывающих о компании:
Пример информационной публикации на сайте «Я – журналіст»
В статьях освещались:
- преимущества снаряжения и военной одежды;
- рекомендации по выбору экипировки;
- реальные сценарии использования в боевых условиях.
Благодаря такому комплексному подходу к наращиванию ссылочной массы сайт Ukrarmor значительно повысил авторитетность домена (DR).
Параллельно PR-кампания укрепила имидж бренда как экспертного магазина военного снаряжения.
Динамика роста количества внешних ссылок на сайт:
Динамика роста авторитета домена (DR):
Результаты продвижения
Сочетание технических улучшений, качественного контента и стратегического наращивания ссылочной массы позволило сайту эффективнее индексироваться и уверенно закрепить позиции в конкурентной борьбе за органический трафик:
Сотрудничество с Ukrarmor охватило период с июня 2023 по октябрь 2024 и продолжается до сих пор. За это время нам удалось:
- Увеличить органический трафик на +3676% по сравнению с предыдущим периодом:
- Увеличить доход на +12 998%:
- Достичь увеличения доли рынка на +142%:
Отзывы о сотрудничестве
Команда партнера Ukrarmor
Сотрудничество с командой Netpeak Ukraine оказалось эффективным и комфортным. Они помогают развивать наш проект благодаря продуманным решениям с учетом специфики ниши. Нравится их гибкость, умение адаптироваться к изменениям и быстрая реакция на все запросы.
Выводы
В ходе сотрудничества мы реализовали комплекс работ по оптимизации сайта в нескольких ключевых направлениях:
- Техническая оптимизация — устранение критических проблем, мешающих эффективной индексации и ранжированию сайта. Настроили 301 редиректы, определили канонические URL, устранили битые ссылки, оптимизировали краулинговый бюджет и улучшили систему фильтров.
- Оптимизация структуры и контента — провели анализ категорий сайта и предложили их расширение в соответствии с поисковыми запросами пользователей.
- Укрепление авторитетности сайта — изучили ссылочный профиль и разработали стратегию наращивания качественных обратных ссылок с релевантных ресурсов.
Благодаря слаженной работе команды нам удалось достичь следующих результатов:
- увеличили органический трафик на 3676%;
- достигли роста доли рынка на 142%;
- повысили видимость сайта в поисковых системах, охватывая больше релевантных запросов.
Наше сотрудничество с Ukrarmor продолжается, и в дальнейшем мы планируем совершенствовать контент и улучшать показатели компании.
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