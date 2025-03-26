Как вывести украинский бренд военной тематики в ТОП-10 выдачи — кейс UKRARMOR

Как вывести украинский бренд военной тематики в ТОП-10 выдачи — кейс UKRARMOR

Проект: ukrarmor.com.ua Период продвижения: июнь 2023—октябрь 2024 (работы продолжаются)

Регион продвижения: Украина.

Услуга: SEO Команда проета: Елена Лукашова, Андрей Женгал, Павел Цыпин, Виктория Гаврилюк, SEO Specialists; Андрей Тарасенко, SEO Team Leader; Оксана Демечева, Project Manager; Дмитрий Гончаров, PM Team Leader.

Кто наш партнер

Ukrarmor — украинская компания, специализирующаяся на продаже высококачественного военного снаряжения, одежды и обуви. Миссия бренда — обеспечить надежную защиту для тех, кто борется за свободу Украины.

Компания сочетает инновации и опыт, создавая снаряжение, соответствующее международным стандартам безопасности. Также предлагает ассортимент товаров известных брендов, признанных лучшими армиями мира.

Продукция Ukrarmor известна своим качеством и практичностью в полевых условиях.

Цели продвижения

Вместе с партнером перед нами встала важная задача — оптимизировать сайт компании. Цель — сделать его не только удобным для пользователей, но и максимально информативным и эффективным для удовлетворения потребностей разных сегментов аудитории.

Мы определили для себя амбициозные цели в трех ключевых направлениях:

Трафик. Охватить ключевые запросы целевой аудитории, которая ищет качественное военное снаряжение и достоверную информацию о нем. Доля рынка. Укрепить лидерские позиции Ukrarmor в конкурентном сегменте военного снаряжения. Бренд. Сформировать устойчивую ассоциацию военторга с надежной и высококачественной продукцией среди военных, мобилизованных и специализированных служб.

В рамках этой задачи важно было учитывать стратегическую миссию компании — быть не просто магазином военного снаряжения, а надежным партнером, который понимает потребности своих клиентов и помогает им их реализовать.

Действия команды

Мы разделили работу на несколько ключевых этапов.

1. Аудит

Провели технический анализ сайта, выявили основные узкие места и сформировали задачи для их устранения. Среди ключевых работ:

2. Работа с контентом

После аудита мы сосредоточились на улучшении контентной составляющей. Основные задачи:

сбор ключевых запросов и определение приоритетных;

разработка ТЗ на корректировку и расширение структуры сайта;

создание и оптимизация контента;

работа с метатегами.

3. Работа со ссылочным профилем

Далее мы проанализировали и усилили ссылочный профиль сайта. Это включало:

анализ обратных ссылок сайта и конкурентов;

формирование и реализацию стратегии наращивания ссылочной массы.

Все выявленные препятствия согласовали с партнером, сформировали задачи, передали их разработчикам, а после реализации — протестировали и убедились в эффективности изменений.

Анализ целевой аудитории

Мы начали с детального анализа целевой аудитории. Для этого изучили поведенческие данные на сайте, а также проанализировали конкурентную среду.

На основе полученных инсайтов определили направления оптимизации сайта.

Изучение ключевых слов и разработка структуры сайта

Провели комплексный анализ категорий и разработали рекомендации по расширению структуры. Расширение структуры важно по нескольким причинам:

Охват большего количества поисковых запросов, что приводит к росту органического трафика; Удобство для пользователей благодаря упрощенной навигации и быстрому доступу к нужным товарам; Лучшее ранжирование в поисковых системах — четкая структура помогает ботам эффективнее индексировать сайт.

Это позволило охватить более широкий спектр запросов, важных для целевой аудитории, включая как высокочастотные, так и нишевые. Благодаря этому сайт стал лучше соответствовать реальным потребностям пользователей.

Кроме того, мы выявили ключевые слова для внутреннего поиска, что помогло улучшить функциональность поисковой системы сайта и сделать навигацию еще удобнее:

Пример внутреннего поиска по сайту

Внутренний поиск не менее важен, чем внешний. Он напрямую влияет на удобство навигации, конверсию и удержание пользователей, помогая им быстрее находить нужные товары или информацию.

Анализ внутренних запросов также дает ценные инсайты для улучшения структуры сайта.

Партнер не только внедрял наши рекомендации, но и активно инициировал исследования новых нишевых запросов, что позволило максимально точно отвечать на потребности пользователей.

Реализация этих решений улучшила информационное наполнение сайта и способствовала значительному росту конверсий. Каждая созданная страница была адаптирована под запросы целевой аудитории, обеспечивая удобную навигацию и детализированные описания продукции.

Контентная оптимизация

Чтобы сайт стал источником полезной информации для целевой аудитории, его контент нужно было не просто обновить, а адаптировать под реальные потребности военных, мобилизованных и их близких.

Наш партнер четко определил тон коммуникации бренда, а мы реализовали эту задачу через трансформацию контента. Каждая страница, текст и заголовок заговорили на языке, понятном пользователям продукции Ukrarmor.

Чтобы контент соответствовал этой концепции, мы создали материалы, которые охватывают самые актуальные запросы — от выбора бронежилета до советов по уходу за снаряжением:

Мы формировали техническое задание для копирайтеров, писали тексты и передавали их на проверку команде партнера, которая при необходимости вносила правки.

Параллельно мы обновили существующие тексты, сделав их более релевантными и удобными для восприятия:

добавили ключевые слова, соответствующие поисковым запросам пользователей;

улучшили заголовки для повышения читабельности и вовлеченности;

оптимизировали структуру текстов, чтобы информация воспринималась легче.

Такой подход к работе с контентом способствовал росту вовлеченности пользователей и увеличению времени, которое они проводят на сайте.

Техническая оптимизация

Даже качественный контент и продуманная структура не дадут желаемого эффекта, если на сайте есть технические проблемы, мешающие его видимости в поисковых системах.

Мы выявили и устранили ключевые технические препятствия, которые сдерживали рост органического трафика. Для этого создали и передали команде разработчиков партнера детальное техническое задание.

После реализации всех поставленных задач сайт стал быстрее индексироваться, а его позиции в поисковых системах значительно улучшились.

Усиление авторитета сайта

В мире SEO качественные внешние ссылки — это своего рода рекомендации, которые повышают доверие поисковых систем к сайту. Чтобы укрепить позиции бренда, мы сосредоточились на создании экспертного и информативного контента для авторитетных внешних ресурсов.

Наша стратегия включала несколько ключевых направлений.

Экспертные публикации

Мы размещали статьи на тематических площадках, популярных среди целевой аудитории. Материалы содержали полезную информацию и одновременно знакомили читателей с продукцией партнера.

PR-статьи

Создали серию информационных публикаций, рассказывающих о компании:

Пример информационной публикации на сайте «Я – журналіст»



В статьях освещались:

преимущества снаряжения и военной одежды;

рекомендации по выбору экипировки;

реальные сценарии использования в боевых условиях.

Благодаря такому комплексному подходу к наращиванию ссылочной массы сайт Ukrarmor значительно повысил авторитетность домена (DR).

Параллельно PR-кампания укрепила имидж бренда как экспертного магазина военного снаряжения.

Динамика роста количества внешних ссылок на сайт:

Динамика роста авторитета домена (DR):

Результаты продвижения

Сочетание технических улучшений, качественного контента и стратегического наращивания ссылочной массы позволило сайту эффективнее индексироваться и уверенно закрепить позиции в конкурентной борьбе за органический трафик:

Сотрудничество с Ukrarmor охватило период с июня 2023 по октябрь 2024 и продолжается до сих пор. За это время нам удалось:

Увеличить органический трафик на +3676% по сравнению с предыдущим периодом:

Увеличить доход на +12 998%:

Достичь увеличения доли рынка на +142%:

Отзывы о сотрудничестве

Команда партнера Ukrarmor

Сотрудничество с командой Netpeak Ukraine оказалось эффективным и комфортным. Они помогают развивать наш проект благодаря продуманным решениям с учетом специфики ниши. Нравится их гибкость, умение адаптироваться к изменениям и быстрая реакция на все запросы.

Выводы

В ходе сотрудничества мы реализовали комплекс работ по оптимизации сайта в нескольких ключевых направлениях:

Техническая оптимизация — устранение критических проблем, мешающих эффективной индексации и ранжированию сайта. Настроили 301 редиректы, определили канонические URL, устранили битые ссылки, оптимизировали краулинговый бюджет и улучшили систему фильтров. Оптимизация структуры и контента — провели анализ категорий сайта и предложили их расширение в соответствии с поисковыми запросами пользователей. Укрепление авторитетности сайта — изучили ссылочный профиль и разработали стратегию наращивания качественных обратных ссылок с релевантных ресурсов.

Благодаря слаженной работе команды нам удалось достичь следующих результатов:

увеличили органический трафик на 3676%;

достигли роста доли рынка на 142%;

повысили видимость сайта в поисковых системах, охватывая больше релевантных запросов.

Наше сотрудничество с Ukrarmor продолжается, и в дальнейшем мы планируем совершенствовать контент и улучшать показатели компании.