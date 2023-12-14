App Marketing
1702543202
UK

Зачем нужен мокап для продвижения мобильных приложений в App Store и Google Play
201
7
11
Анна Романко

Для возможности демонстрировать продукт не в пустом пространстве, а в тандеме с предметами, для которых он разрабатывается, веб-дизайнеры используют специальный инструмент — мокап. В этой статье я подробно расскажу, что это и как его использовать в контексте продвижения мобильных приложений. 

Мокап — понятие и функции

Мокап (от англ. mockup — макет) — это модель объекта, на которой можно разместить дизайн и наглядно представить, как он будет выглядеть при использовании. 

Мокапы бывают разные и покрывают широкий спектр задач графических и веб-дизайнеров. Чаще всего их размещают на: визитках, чашках, футболках, журналах, билл-бордах, ноутбуках, планшетах, смартфонах. В контексте разработки графики для ASO (App Store Optimization) расскажу о двух последних девайсах.

мокапи1

В статье Visual ASO — как изображения влияют на установки в App Store и Google Play я уже подчеркивала: желательно не использовать фактические скриншоты интерфейса приложения для представления продукта в сторе.

Чтобы успешно коммуницировать с пользователем, получить его доверие, в современном АSО нельзя обойтись без мокапов.

Вот почему:

  • использование мокапов позволит качественно выделиться среди конкурентов; 
  • это наглядно покажет, как будет выглядеть приложение при использовании;
  • даст больше возможностей для креативной презентации продукта. 

Поэтому разбираться в мокапах важно как дизайнеру, так и АSO-специалисту. 

Виды мокапов и какой выбрать

Первым и основным принципом разделения мокапов является операционная система — IOS или Android. Тип девайса необходимо выбрать в зависимости от того, для какого магазина приложений разрабатывается графика. 

Если это App Store, следует использовать iPhone или iPad. Samsung или любой другой Android смартфон, если речь о Google Play. Когда у продукта есть адаптации под другие типы девайсов (планшет, смарт-часы), их тоже подбирайте под целевой маркет. Пример адаптации графики одного приложения для разных сторов, на первом изображении App Store, на втором — Google Play: 

мокапи2мокапи3

При размещении скриншота внутри мокапа следует учитывать следующие аспекты: 

  1. Интерфейсы Android и IOS-девайса отличаются — область вверху у камеры (время, шрифт, иконки батареи, интернета, наличие «челки», «островка» или тип камеры) и нижняя часть со свайпом. 
  2. Среди мокапов нужно выбирать наиболее новые модели. Если продвигайте приложение в 2023 году при актуальном iPhone 14, будет неуместно использовать на скриншотах iPhone 8, например.

Мокапы можно также классифицировать и по стилистическому принципу. Рассказываю о нескольких вариантах с примерами визуализации.

Реалистичный 3D-мокап

Это визуализация девайса максимально близко к его реальному внешнему виду. Он позволяет явно представить, как будет выглядеть приложение в вашем смартфоне, делает дизайн более строгим и выдержанным. Из недостатков — из-за сложного дизайна мокапа его непросто модифицировать, например, изменить цвет.

Не смотря на то, что реалистичный мокап кажется универсальным решением, он может «утяжелить» дизайн. Особенно, если фон скриншотов тёмный, с паттерном или UI самого приложения перегружен информацией.

мокапи4мокапи5

Часто можно встретить визуализацию, когда на скриншоте размещают руку со смартфоном, на экране которого открыто приложение. Этот приём является гиперреалистичным, но не всегда для такого визуала готовят реальные фотографии. Подобные мокапы можно найти на графических стоках, и механика использования будет такой же, как и с обычным прототипом экрана телефона.  мокапи6

Схематический 3D-мокап

Этот мокап является объемным прототипом настоящего девайса. В отличие от первого типа, он более креативный и лишь схематически представляет смартфон. Данный вариант больше подходит под яркий, игривый дизайн, который могут использовать мессенджеры, онлайн-магазины, игровые платформы и другие мобильные продукты с соответствующей стилистикой бренда.мокапи7

Флет-мокап

Флет (от англ. слова «плоский») — необъёмная графическая презентация девайса. Этот тип мокапов очень вариативный, потому что формат вектора позволяет легко задавать цвет, обводку или прозрачность. В зависимости от вашей креативности и айдентики приложения его можно стилизовать как угодно. мокапи8мокапи9мокапи10

Мокап-рамка

Визуально наиболее далёк от реального девайса, но его тоже часто используют, чтобы стилизовать скриншоты. Рамка проста в использовании — её легко можно отрисовать самостоятельно и адаптировать под стиль и цветовую гамму приложения. Минимализм и лёгкость этого мокапа позволяет разгрузить визуал, максимально концентрируя внимание на содержимом скриншотов. мокапи11мокапи12

Как использовать мокап

Зачастую дизайнеры работают в Photoshop или Figma чтобы разрабатывать графику для сторов.

Расскажу о механике работы в Photoshop, формат файла psd. В таких файлах есть несколько слоёв, один из них соответсвует экрану девайса — это смарт-объект с наложенными эффектами света, тени, угла поворота. Он выглядит так:

мокапи13

При двойном клике на слой с объектом открывается редактируемая зона, в которую добавляется дизайн:

мокапи14

Получается мокап с нужным изображением: 

мокапи15

В Figma мокапы можно найти внутри самого приложения, и у них очень похожая механика редактирования — работа со слоем-маской, который позволяет встроить изображение в экран мокапа:

мокапи16

Заменяется картинка и получается необходимый визуал:

мокапи17

Такими движениями заполняется мокап контентом, а затем размещается на скриншоте и стилизуется весь сет.

Где искать мокапы

Исходники девайсов для работы в Photoshop можно найти на дизайнерских стоках, например Freepik или Mockup-designs . Если же вы разрабатываете дизайн в Figma, следует искать в Figma Community, где также представлен широкий выбор моделей, стилей и цветов.мокапи18

Выводы

Мокап — это неотъемлемая часть визуальной репрезентации приложения в App Store и Google Play. 

Он позволяет наглядно показать, как будет выглядеть мобильный продукт при использовании. Еще он помогает креативно презентовать приложение, выделяя среди конкурентов. 

Вариативность прототипов девайсов позволяет создавать уникальную графику, стилизуя её под интерфейс и нишу продукта.

Анна Романко

Designer at Netpeak Agency Ukraine

Другие статьи автора
Узнайте больше
креативные методики мобильные приложения алгоритм App Store
7
0
1
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

Почти всемогущий Google Ads Editor: обзор основных функций

Откройте для себя мощность управления рекламой. Подробный обзор ключевых возможностей Google Ads Editor в статье

UTM-ссылки и ГЕТ-параметры — как правильно отследить трафик

UTM-метки позволяют эффективно отслеживать источники трафика. Но составлять их нужно правильно. Как именно, давайте разбираться.

Верстка email-рассылки: полное руководство

Процесс создания писем требует от маркетолога дополнительного внимания к верстке.
Cookies policy
Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok