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Попри вузьку семантику та конкурентів: як текстове ASO збільшило застосунку Liro перегляди на 131%, а інстали — на 38%
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Наталія Кайдановська

Вузьке семантичне ядро та обмежена кількість релевантних конверсійних запитів у доволі конкурентній ніші ускладнює застосунку вихід на вершину пошуку в сторах. Команда RadASO ділиться своїми лайфгаками та досвідом щодо залучення органічного трафіку і досягнення верхніх позицій в пошукових системах в таких випадках. 

Послуга: App Store Optimization.

Ніша: Photo & Video.

Команда: Наталія Кайдановська (ASO Specialist), Ольга Грек (Team Lead), Тетяна Ільєнко (Project Manager).

Хто клієнт

Liro — мобільний застосунок, який додає автоматичні субтитри до відео. Вони можуть змінювати шрифт, розмір, колір. Застосунок доступний в App Store.

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Цілі просування

Розробка комплексної ASO-стратегії та залучення органічного трафіку для виведення застосунку на топові позиції за релевантними пошуковими запитами.

Головні виклики

  1. Вузьке семантичне ядро.
  2. Невелика кількість 100% релевантних конверсійних пошукових запитів.

Дії команди

Крок 1. Спеціалісти RadASO провели аналіз і відібрали відповідні ключові слова, створивши на основі цього базу конкурентів з ідентичним функціоналом.

Liro Competitors

RadASO Tech Boosted Solution допомагає класифікувати конкурентів за такими категоріями (для подальшого створення списку ключів):

  • 100% конкурент — дуже схожі застосунки;
  • непрямий — тісно пов'язані застосунки;
  • можливо — зараз не розглядаються як конкуренти, але можуть бути важливими для майбутньої роботи;
  • не конкуренти.
Важливо! Оскільки ніша застосунку вузька, прямих конкурентів небагато, і як результат, релевантне семантичне ядро — маленьке, команда RadASO вирішила розширити його за допомогою непрямих конкурентів.

Завдяки RadASO Tech Boosted Solution відібрали та додали в непрямі конкуренти застосунки, які допомагають створювати/редагувати контент для соціальних мереж. 

Liro_Indirect Competitors

Крок 2. Обрали пріоритетні локалізації — ті, з яких конкуренти отримують найбільшу кількість інсталів: Україна, Польща, Німеччина.

Крок 3. Зібрали семантичне ядро для застосунку. За допомогою RadASO Tech Boosted Solution команда може ефективно обробляти дані у напівавтоматичному режимі, забезпечуючи високу якість та швидкість. 

Всі ключові запити, за якими конкуренти ранжуються, їхні заголовки, підзаголовки та пошукові підказки включно потрапляють в семантичне ядро.

Liro_Semantic Core

Крок 4. Визначили локалізацію. Аналіз показав, що найбільш релевантними країнами для застосунку є Польща та Україна. Тому в першу чергу опрацювали такі локалізації, тобто мовні версії метаданих: Ukrainian, Polish, russian (оскільки ця локалізація діє в Україні) і English (U.K.), яка діє майже у всіх країнах. 

Примітка. Ніша субтитрів доволі популярна в США, тому окрім EN (US) також оптимізували під цю країну крослокалі, які там діють — Chinese (Traditional), Vietnamese (див. таблицю покриття локалей).

Результати просування

Зростання позицій в усіх країнах (запити із популярністю SAP*>5):

Liro_Positions

*SAP (Search Ads Popularity) — показує популярність пошукового запиту

Всього за 180 днів після першого релізу з моменту нашої співпраці, в обраних країнах кількість показів зросла на 131%, а кількість завантажень —  на 38% (якщо порівнювати з аналогічним періодом до релізу).

Liro_Results

Нові позиції покращили видимість застосунку протягом періоду співпраці. Зростання на графіку з грудня місяця обумовлене також запуском ASA, тобто платної реклами в сторі.

Liro_Impressions

Висновок

Попри вузьке семантичне ядро і доволі високу конкуренцію, команді RadASO вдалося збільшити видимість застосунку і відповідно загальну кількість завантажень на 38%. 

Застосунок піднявся на топові позиції за найбільш релевантними пошуковими запитами в пріоритетних країнах. Загалом Liro отримав +1000 проіндексованих запитів після початку співпраці

Mango

Тетяна Ільєнко Project Manager

Бажання клієнта розширювати масштаби бізнесу та комплексний підхід команди RadASO до ASO створили певну синергію. Це стало точкою дотику, яка принесла результат у вигляді більшої кількості переглядів та інсталів. Дякую команді Liro за довіру та ефективну співпрацю! Вірю, що досягнемо нових результатів і масштабування завдяки ASA.

liro

Дмитро Кравченко засновник та СЕО Liro

Спершу я читав блог засновника RadASO і був вражений увагою команди до деталей та їхньою здатністю знаходити приховані механізми сторів. У нашій команді Liro постійно не вистачало ASO-кваліфікації та часу, а найняти спеціаліста на повну ставку не було можливості. Тому я звернувся до агенції, щоб збільшити кількість органічних установок та отримати послугу під ключ.

Під час співпраці мене приємно вразила структурованість і простота комунікації з командою RadASO. Сподобалося, що нас спонукали до експериментів. Було цікаво проводити A/B-тести та використовувати івенти для релізу. Наш застосунок отримав зростання завантажень, а ми набули корисного досвіду і базового розуміння ASO. Задоволені співпрацею надалі працюємо з RadASO.

Наталія Кайдановська

До компанії RadASO приєдналася у червні 2022 року після закінчення профільних курсів від Choice31.

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