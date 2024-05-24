Попри вузьку семантику та конкурентів: як текстове ASO збільшило застосунку Liro перегляди на 131%, а інстали — на 38%

Попри вузьку семантику та конкурентів: як текстове ASO збільшило застосунку Liro перегляди на 131%, а інстали — на 38%

Вузьке семантичне ядро та обмежена кількість релевантних конверсійних запитів у доволі конкурентній ніші ускладнює застосунку вихід на вершину пошуку в сторах. Команда RadASO ділиться своїми лайфгаками та досвідом щодо залучення органічного трафіку і досягнення верхніх позицій в пошукових системах в таких випадках.

Послуга: App Store Optimization. Ніша: Photo & Video. Команда: Наталія Кайдановська (ASO Specialist), Ольга Грек (Team Lead), Тетяна Ільєнко (Project Manager).

Хто клієнт

Liro — мобільний застосунок, який додає автоматичні субтитри до відео. Вони можуть змінювати шрифт, розмір, колір. Застосунок доступний в App Store.

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Цілі просування

Розробка комплексної ASO-стратегії та залучення органічного трафіку для виведення застосунку на топові позиції за релевантними пошуковими запитами.

Головні виклики

Вузьке семантичне ядро. Невелика кількість 100% релевантних конверсійних пошукових запитів.

Дії команди

Крок 1. Спеціалісти RadASO провели аналіз і відібрали відповідні ключові слова, створивши на основі цього базу конкурентів з ідентичним функціоналом.

RadASO Tech Boosted Solution допомагає класифікувати конкурентів за такими категоріями (для подальшого створення списку ключів):

100% конкурент — дуже схожі застосунки;

непрямий — тісно пов'язані застосунки;

можливо — зараз не розглядаються як конкуренти, але можуть бути важливими для майбутньої роботи;

не конкуренти.

Важливо! Оскільки ніша застосунку вузька, прямих конкурентів небагато, і як результат, релевантне семантичне ядро — маленьке, команда RadASO вирішила розширити його за допомогою непрямих конкурентів.

Завдяки RadASO Tech Boosted Solution відібрали та додали в непрямі конкуренти застосунки, які допомагають створювати/редагувати контент для соціальних мереж.

Крок 2. Обрали пріоритетні локалізації — ті, з яких конкуренти отримують найбільшу кількість інсталів: Україна, Польща, Німеччина.

Крок 3. Зібрали семантичне ядро для застосунку. За допомогою RadASO Tech Boosted Solution команда може ефективно обробляти дані у напівавтоматичному режимі, забезпечуючи високу якість та швидкість.

Всі ключові запити, за якими конкуренти ранжуються, їхні заголовки, підзаголовки та пошукові підказки включно потрапляють в семантичне ядро.

Крок 4. Визначили локалізацію. Аналіз показав, що найбільш релевантними країнами для застосунку є Польща та Україна. Тому в першу чергу опрацювали такі локалізації, тобто мовні версії метаданих: Ukrainian, Polish, russian (оскільки ця локалізація діє в Україні) і English (U.K.), яка діє майже у всіх країнах.

Примітка. Ніша субтитрів доволі популярна в США, тому окрім EN (US) також оптимізували під цю країну крослокалі, які там діють — Chinese (Traditional), Vietnamese (див. таблицю покриття локалей).

Результати просування

Зростання позицій в усіх країнах (запити із популярністю SAP*>5):

*SAP (Search Ads Popularity) — показує популярність пошукового запиту

Всього за 180 днів після першого релізу з моменту нашої співпраці, в обраних країнах кількість показів зросла на 131%, а кількість завантажень — на 38% (якщо порівнювати з аналогічним періодом до релізу).

Нові позиції покращили видимість застосунку протягом періоду співпраці. Зростання на графіку з грудня місяця обумовлене також запуском ASA, тобто платної реклами в сторі.

Висновок

Попри вузьке семантичне ядро і доволі високу конкуренцію, команді RadASO вдалося збільшити видимість застосунку і відповідно загальну кількість завантажень на 38%.

Застосунок піднявся на топові позиції за найбільш релевантними пошуковими запитами в пріоритетних країнах. Загалом Liro отримав +1000 проіндексованих запитів після початку співпраці

Тетяна Ільєнко — Project Manager

Бажання клієнта розширювати масштаби бізнесу та комплексний підхід команди RadASO до ASO створили певну синергію. Це стало точкою дотику, яка принесла результат у вигляді більшої кількості переглядів та інсталів. Дякую команді Liro за довіру та ефективну співпрацю! Вірю, що досягнемо нових результатів і масштабування завдяки ASA.

Дмитро Кравченко — засновник та СЕО Liro