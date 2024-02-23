Как текстовое ASO повысило Preply просмотры на 66% и загрузки на 44% за 2 недели — инсайды

Как текстовое ASO повысило Preply просмотры на 66% и загрузки на 44% за 2 недели — инсайды

Если приложение уже имеет известный по названию бренд и получает высокие показатели благодаря рекламным кампаниям, маркетологам приходится рассматривать альтернативные стратегии для его продвижения. И в этом также случае ASO служит эффективным инструментом. Команда RadASO рассказывает, как увеличить органический трафик с помощью текстового ASO для приложения-лидера в отрасли с хорошо известным брендированным приложением.

Услуга: App Store Optimization. Ниша: Education. Команда: Ярослав Ворона (ASO Specialist), Наталия Кайдановская (ASO Specialist), Максим Мельник (Team Lead), Алексей Волков (Project Manager).

Кто клиент

Preply — одна из ведущих онлайн-платформ по обучению, которая объединяет более 50 000 учителей и миллионы студентов со всего мира с помощью видеосвязи. Пользователи приложения оказываются в образовательном пространстве, где они могут быстро изучать новый язык.

Узнайте больше о локализации и других стратегиях продвижения приложений от лидеров индустрии в нашем открытом сообществе ASO & User Acquisition на Discord – ASO Busters! Наши каналы охватывают темы, включая App Store, Google Play, визуальный ASO, ASA, UAC, Facebook и TikTok.

Цели продвижения

Разработка комплексной стратегии ASO, привлечение органического трафика и вывод приложения на первые позиции в рейтинге, создавая в нише лидера, который успешно выделяется.

Главный вызов

Увеличить органический трафик с помощью ASO, независимо от рекламных кампаний клиента, поскольку он является лидером в отрасли с уже известным брендовым приложением.

Действия команды

Шаг 1. Команда RadASO проанализировала и отобрала релевантные ключевые слова, в результате чего была сформирована основная база конкурентов. За основу взяли общий функционал, а именно изучение иностранных языков онлайн с преподавателем. Среди основных конкурентов — HiNative, italki, Cambly, Tandem и др.

Инструмент RadASO Tech Boosted Solution позволяет сегментировать конкурентов по следующим категориям (для дальнейшего сбора списка ключевых слов):

100% конкурент (очень похожие приложения);

косвенный (тесно связанные приложения);

возможно (на данном этапе не рассматривали их как конкурентов, но могут понадобиться в дальнейшей работе);

не является конкурентом.

Поэтому, чтобы расширить список ключевых слов, добавили приложения для изучения языка к косвенным конкурентам, но не обязательно с репетитором.

Шаг 2. На основе анализа конкурентов проанализировали общий трафик в нише и выбрали приоритетные страны для ASO. Основное внимание было сосредоточено на регионах с наибольшей долей трафика, включая США, Германию, Польшу, Канаду, Великобританию и Австралию.

Чтобы сконцентрироваться на приоритетных регионах и достичь наилучших результатов для бренда, разработали комплексный полугодовой план.

Всего охватили 20 локализаций и добавили дополнительные цели для США, включая традиционный китайский язык, чтобы расширить аудиторию. Актуальное количество локалей в США можно просмотреть по ссылке.

Шаг 3. RadASO Tech Boosted Solution автоматически сгенерировал семантическое ядро для наиболее релевантных поисковых запросов и собрал данные в следующих категориях:

поисковые запросы конкурентов (по которым они ранжируются);

заголовки и подзаголовки наших конкурентов (с соответствующими поисковыми словами);

предложения из магазина.

Команда сосредоточилась на ключевых словах высокой и средней популярности.

Учитывая высококонкурентную нишу, много внимания было уделено поисковым терминам с ограниченным количеством конкурентов в поисковой выдаче. Этот метод позволил экспертам быстро достичь результата и получить достаточно много позиций для бренда.

Результаты продвижения

Органический трафик быстро увеличился после первого релиза. Всего за две недели после релиза в выбранных странах количество показов выросло на 66%, а количество загрузок — на 44% (если сравнивать с аналогичным периодом до релиза).

Во время последующих релизов рост продолжился в странах, где команда уже проработала текстовые метаданные. Вот примеры изменений после релиза:

Органический прирост трафика в Японии

Органический прирост трафика в Австралии

Органический прирост трафика в Корее

Ежемесячные обновления ASO нашей команды продолжают постепенно увеличивать количество установок и просмотров приложения Preply:

просматриваем и удаляем ключевые слова, которые не выводят приложение в топ;

тестируем новые ключевые слова, которых раньше не было в метаданных;

обновление метаданных в соответствии с новыми ключевыми словами, которые меняют популярность или позиции.

Это позволяет достичь наилучших результатов для бренда в App Store и Google Play.

Отзывы:

Алексей Волков — Project Manager

Перед нашей командой стояла непростая задача. Нужно было увеличить трафик приложения, которое уже имело хорошие показатели и было известным брендом. Благодаря слаженной работе мы достигли поставленных целей — перевыполнили план и результаты. Работа с Preply была безупречной. Мы достигли успеха благодаря кропотливой работе над увеличением количества инсталляций и показов, а также коллаборации двух команд. Команда RadASO с нетерпением ждет продолжения этого успешного партнерства и уверена, что дальнейшее сотрудничество принесет еще большие результаты. Эксперты продолжают совершенствовать стратегии и способствовать дальнейшему успеху Preply.

Александра ван дер Деур — Marketing Manager Preply