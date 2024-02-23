Как текстовое ASO повысило Preply просмотры на 66% и загрузки на 44% за 2 недели — инсайды
Если приложение уже имеет известный по названию бренд и получает высокие показатели благодаря рекламным кампаниям, маркетологам приходится рассматривать альтернативные стратегии для его продвижения. И в этом также случае ASO служит эффективным инструментом. Команда RadASO рассказывает, как увеличить органический трафик с помощью текстового ASO для приложения-лидера в отрасли с хорошо известным брендированным приложением.
Ниша: Education.
Команда: Ярослав Ворона (ASO Specialist), Наталия Кайдановская (ASO Specialist), Максим Мельник (Team Lead), Алексей Волков (Project Manager).
Кто клиент
Preply — одна из ведущих онлайн-платформ по обучению, которая объединяет более 50 000 учителей и миллионы студентов со всего мира с помощью видеосвязи. Пользователи приложения оказываются в образовательном пространстве, где они могут быстро изучать новый язык.
Цели продвижения
Разработка комплексной стратегии ASO, привлечение органического трафика и вывод приложения на первые позиции в рейтинге, создавая в нише лидера, который успешно выделяется.
Главный вызов
Увеличить органический трафик с помощью ASO, независимо от рекламных кампаний клиента, поскольку он является лидером в отрасли с уже известным брендовым приложением.
Действия команды
Шаг 1. Команда RadASO проанализировала и отобрала релевантные ключевые слова, в результате чего была сформирована основная база конкурентов. За основу взяли общий функционал, а именно изучение иностранных языков онлайн с преподавателем. Среди основных конкурентов — HiNative, italki, Cambly, Tandem и др.
Инструмент RadASO Tech Boosted Solution позволяет сегментировать конкурентов по следующим категориям (для дальнейшего сбора списка ключевых слов):
- 100% конкурент (очень похожие приложения);
- косвенный (тесно связанные приложения);
- возможно (на данном этапе не рассматривали их как конкурентов, но могут понадобиться в дальнейшей работе);
- не является конкурентом.
Поэтому, чтобы расширить список ключевых слов, добавили приложения для изучения языка к косвенным конкурентам, но не обязательно с репетитором.
Шаг 2. На основе анализа конкурентов проанализировали общий трафик в нише и выбрали приоритетные страны для ASO. Основное внимание было сосредоточено на регионах с наибольшей долей трафика, включая США, Германию, Польшу, Канаду, Великобританию и Австралию.
Чтобы сконцентрироваться на приоритетных регионах и достичь наилучших результатов для бренда, разработали комплексный полугодовой план.
Всего охватили 20 локализаций и добавили дополнительные цели для США, включая традиционный китайский язык, чтобы расширить аудиторию. Актуальное количество локалей в США можно просмотреть по ссылке.
Шаг 3. RadASO Tech Boosted Solution автоматически сгенерировал семантическое ядро для наиболее релевантных поисковых запросов и собрал данные в следующих категориях:
- поисковые запросы конкурентов (по которым они ранжируются);
- заголовки и подзаголовки наших конкурентов (с соответствующими поисковыми словами);
- предложения из магазина.
Команда сосредоточилась на ключевых словах высокой и средней популярности.
Учитывая высококонкурентную нишу, много внимания было уделено поисковым терминам с ограниченным количеством конкурентов в поисковой выдаче. Этот метод позволил экспертам быстро достичь результата и получить достаточно много позиций для бренда.
Результаты продвижения
Органический трафик быстро увеличился после первого релиза. Всего за две недели после релиза в выбранных странах количество показов выросло на 66%, а количество загрузок — на 44% (если сравнивать с аналогичным периодом до релиза).
Во время последующих релизов рост продолжился в странах, где команда уже проработала текстовые метаданные. Вот примеры изменений после релиза:
Органический прирост трафика в Японии
Органический прирост трафика в Австралии
Органический прирост трафика в Корее
Ежемесячные обновления ASO нашей команды продолжают постепенно увеличивать количество установок и просмотров приложения Preply:
- просматриваем и удаляем ключевые слова, которые не выводят приложение в топ;
- тестируем новые ключевые слова, которых раньше не было в метаданных;
- обновление метаданных в соответствии с новыми ключевыми словами, которые меняют популярность или позиции.
Это позволяет достичь наилучших результатов для бренда в App Store и Google Play.
Отзывы:
Алексей Волков — Project Manager
Перед нашей командой стояла непростая задача. Нужно было увеличить трафик приложения, которое уже имело хорошие показатели и было известным брендом. Благодаря слаженной работе мы достигли поставленных целей — перевыполнили план и результаты.
Работа с Preply была безупречной. Мы достигли успеха благодаря кропотливой работе над увеличением количества инсталляций и показов, а также коллаборации двух команд.
Команда RadASO с нетерпением ждет продолжения этого успешного партнерства и уверена, что дальнейшее сотрудничество принесет еще большие результаты. Эксперты продолжают совершенствовать стратегии и способствовать дальнейшему успеху Preply.
Александра ван дер Деур — Marketing Manager Preply
С тех пор как мы выбрали RadASO нашим главным консультантом по всем ASO-тематикам в декабре 2022 года, мы увидели значительное улучшение видимости нашего приложения на iOS и Android. Качество и объем работы, которую выполнило агентство, окупились.
В частности, команда RadASO помогла с постоянной оптимизацией ключевых слов в более чем 20 локализациях, что привело к последовательному увеличению видимости со временем.
Мы удвоили объем наших ключевых слов в рейтинге. RadASO также оказала критически важную поддержку для повышения конверсии и оптимизации страниц продуктов. Именно поэтому мы запланировали еще больше проектов на следующий квартал и год.
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