Як текстове ASO підвищило перегляди Preply на 66% та завантаження на 44% за 2 тижні — інсайди

Як текстове ASO підвищило перегляди Preply на 66% та завантаження на 44% за 2 тижні — інсайди

Якщо застосунок вже має відомий за назвою бренд й отримує високі показники завдяки рекламним кампаніям, маркетологам доводиться розглядати альтернативні стратегії для його просування. І в цьому випадку ASO також слугує ефективним інструментом. Команда RadASO розповідає, як збільшити органічний трафік за допомогою текстового ASO для застосунку-лідера у галузі з добре відомим брендованим застосунком.

Послуга: App Store Optimization. Ніша: Education. Команда: Ярослав Ворона (ASO Specialist), Наталія Кайдановська (ASO Specialist), Максим Мельник (Team Lead), Олексій Волков (Project Manager).

Хто клієнт

Preply — одна з провідних онлайн-платформ з навчання, яка об’єднує понад 50 000 вчителів і мільйони студентів з усього світу за допомогою відеозв’язку. Користувачі застосунку опиняються в освітньому просторі, де вони можуть швидко вивчати нову мову.

Дізнайтеся більше про локалізацію та інші стратегії просування застосунків від лідерів галузі в нашій відкритій спільноті ASO & User Acquisition на Discord – ASO Busters! Наші канали охоплюють теми, включаючи App Store, Google Play, візуальний ASO, ASA, UAC, Facebook та TikTok.

Цілі просування

Розробка комплексної стратегії ASO, залучення органічного трафіку та виведення застосунку на перші позиції в рейтингу, створюючи в ніші лідера, який успішно виділяється.

Головний виклик

Збільшити органічний трафік за допомогою ASO, незалежно від рекламних кампаній клієнта, оскільки він є лідером у галузі із вже відомим брендовим застосунком.

Дії команди

Крок 1. Команда RadASO проаналізувала та відібрала релевантні ключові слова і завдяки цьому сформувала головну базу конкурентів. За основу взяли загальний функціонал, а саме вивчення іноземних мов онлайн з викладачем. Серед основних конкурентів — HiNative, italki, Cambly, Tandem.

Інструмент RadASO Tech Boosted Solution дозволяє сегментувати конкурентів за наступними категоріями (для подальшого збору списку ключових слів):

100% конкурент (дуже схожі застосунки);

непрямий (тісно пов’язані застосунки);

можливо (на даному етапі не розглядали їх як конкурентів, але можуть знадобитися в подальшій роботі);

не є конкурентом.

Тому, щоб розширити список ключових слів, додали застосунки непрямих конкурентів — для вивчення мови, але не обов'язково з репетитором.

Крок 2. На основі аналізу конкурентів проаналізували загальний трафік у ніші та обрали пріоритетні країни для ASO. Основна увага була зосереджена на регіонах з найбільшою часткою трафіку, включаючи США, Німеччину, Польщу, Канаду, Великобританію та Австралію.

Щоб сконцентруватися на пріоритетних регіонах і досягти найкращих результатів для бренду, розробили комплексний піврічний план.

Загалом охопили 20 локалізацій і додали додаткові цілі для США, включаючи традиційну китайську мову, щоб розширити аудиторію. Актуальну кількість локалей в США можна переглянути за посиланням.

Крок 3. RadASO Tech Boosted Solution автоматично згенерував семантичне ядро для найбільш релевантних пошукових запитів і зібрав дані в наступних категоріях:

пошукові запити конкурентів (за якими вони ранжуються);

заголовки та підзаголовки наших конкурентів (з відповідними пошуковими словами);

пропозиції з магазину.

Команда зосередилася на ключових словах високої та середньої популярності.

Зважаючи на висококонкурентну нішу, багато уваги було приділено пошуковим термінам з обмеженою кількістю конкурентів у пошуковій видачі. Цей метод дозволив експертам швидко досягти результату й отримати досить багато позицій для бренду.

Результати просування

Органічний трафік швидко збільшився після першого релізу. Всього за два тижні після релізу в обраних країнах кількість показів зросла на 66%, а кількість завантажень — на 44% (якщо порівнювати з аналогічним періодом до релізу).

Під час наступних релізів зростання продовжилося в країнах, де команда вже пропрацювала текстові метадані. Ось приклади змін після релізу:

Органічний приріст трафіку в Японії

Органічний приріст трафіку в Австралії

Органічний приріст трафіку в Кореї

Щомісячні оновлення ASO нашої команди продовжують поступово збільшувати кількість встановлень та переглядів застосунку Preply:

переглядаємо та видаляємо ключові слова, які не виводять застосунок в топ;

тестуємо нові ключові слова, яких раніше не було в метаданих;

оновлюємо метадані відповідно до нових ключових слів, які змінюють популярність або позиції.

Це дозволяє досягти найкращих результатів для бренду в App Store та Google Play.

Відгуки про співпрацю

Олексій Волков — Project Manager

Перед нашою командою стояло непросте завдання. Потрібно було збільшити трафік застосунку, який вже мав хороші показники й був відомим брендом. Завдяки злагодженій роботі ми досягли поставлених цілей — перевиконали план і результати. Робота з Preply була бездоганною. Ми досягли успіху завдяки кропіткій роботі над збільшенням кількості інсталяцій та показів, а також колаборації двох команд. Команда RadASO з нетерпінням чекає на продовження цього успішного партнерства і впевнена, що подальша співпраця принесе ще більші результати. Експерти продовжують вдосконалювати стратегії та сприяти подальшому успіху Preply.

Олександра ван дер Деур — Marketing Manager Preply