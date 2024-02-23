Як текстове ASO підвищило перегляди Preply на 66% та завантаження на 44% за 2 тижні — інсайди
Якщо застосунок вже має відомий за назвою бренд й отримує високі показники завдяки рекламним кампаніям, маркетологам доводиться розглядати альтернативні стратегії для його просування. І в цьому випадку ASO також слугує ефективним інструментом. Команда RadASO розповідає, як збільшити органічний трафік за допомогою текстового ASO для застосунку-лідера у галузі з добре відомим брендованим застосунком.
Ніша: Education.
Команда: Ярослав Ворона (ASO Specialist), Наталія Кайдановська (ASO Specialist), Максим Мельник (Team Lead), Олексій Волков (Project Manager).
Хто клієнт
Preply — одна з провідних онлайн-платформ з навчання, яка об’єднує понад 50 000 вчителів і мільйони студентів з усього світу за допомогою відеозв’язку. Користувачі застосунку опиняються в освітньому просторі, де вони можуть швидко вивчати нову мову.
Цілі просування
Розробка комплексної стратегії ASO, залучення органічного трафіку та виведення застосунку на перші позиції в рейтингу, створюючи в ніші лідера, який успішно виділяється.
Головний виклик
Збільшити органічний трафік за допомогою ASO, незалежно від рекламних кампаній клієнта, оскільки він є лідером у галузі із вже відомим брендовим застосунком.
Дії команди
Крок 1. Команда RadASO проаналізувала та відібрала релевантні ключові слова і завдяки цьому сформувала головну базу конкурентів. За основу взяли загальний функціонал, а саме вивчення іноземних мов онлайн з викладачем. Серед основних конкурентів — HiNative, italki, Cambly, Tandem.
Інструмент RadASO Tech Boosted Solution дозволяє сегментувати конкурентів за наступними категоріями (для подальшого збору списку ключових слів):
- 100% конкурент (дуже схожі застосунки);
- непрямий (тісно пов’язані застосунки);
- можливо (на даному етапі не розглядали їх як конкурентів, але можуть знадобитися в подальшій роботі);
- не є конкурентом.
Тому, щоб розширити список ключових слів, додали застосунки непрямих конкурентів — для вивчення мови, але не обов'язково з репетитором.
Крок 2. На основі аналізу конкурентів проаналізували загальний трафік у ніші та обрали пріоритетні країни для ASO. Основна увага була зосереджена на регіонах з найбільшою часткою трафіку, включаючи США, Німеччину, Польщу, Канаду, Великобританію та Австралію.
Щоб сконцентруватися на пріоритетних регіонах і досягти найкращих результатів для бренду, розробили комплексний піврічний план.
Загалом охопили 20 локалізацій і додали додаткові цілі для США, включаючи традиційну китайську мову, щоб розширити аудиторію. Актуальну кількість локалей в США можна переглянути за посиланням.
Крок 3. RadASO Tech Boosted Solution автоматично згенерував семантичне ядро для найбільш релевантних пошукових запитів і зібрав дані в наступних категоріях:
- пошукові запити конкурентів (за якими вони ранжуються);
- заголовки та підзаголовки наших конкурентів (з відповідними пошуковими словами);
- пропозиції з магазину.
Команда зосередилася на ключових словах високої та середньої популярності.
Зважаючи на висококонкурентну нішу, багато уваги було приділено пошуковим термінам з обмеженою кількістю конкурентів у пошуковій видачі. Цей метод дозволив експертам швидко досягти результату й отримати досить багато позицій для бренду.
Результати просування
Органічний трафік швидко збільшився після першого релізу. Всього за два тижні після релізу в обраних країнах кількість показів зросла на 66%, а кількість завантажень — на 44% (якщо порівнювати з аналогічним періодом до релізу).
Під час наступних релізів зростання продовжилося в країнах, де команда вже пропрацювала текстові метадані. Ось приклади змін після релізу:
Органічний приріст трафіку в Японії
Органічний приріст трафіку в Австралії
Органічний приріст трафіку в Кореї
Щомісячні оновлення ASO нашої команди продовжують поступово збільшувати кількість встановлень та переглядів застосунку Preply:
- переглядаємо та видаляємо ключові слова, які не виводять застосунок в топ;
- тестуємо нові ключові слова, яких раніше не було в метаданих;
- оновлюємо метадані відповідно до нових ключових слів, які змінюють популярність або позиції.
Це дозволяє досягти найкращих результатів для бренду в App Store та Google Play.
Відгуки про співпрацю
Олексій Волков — Project Manager
Перед нашою командою стояло непросте завдання. Потрібно було збільшити трафік застосунку, який вже мав хороші показники й був відомим брендом. Завдяки злагодженій роботі ми досягли поставлених цілей — перевиконали план і результати.
Робота з Preply була бездоганною. Ми досягли успіху завдяки кропіткій роботі над збільшенням кількості інсталяцій та показів, а також колаборації двох команд.
Команда RadASO з нетерпінням чекає на продовження цього успішного партнерства і впевнена, що подальша співпраця принесе ще більші результати. Експерти продовжують вдосконалювати стратегії та сприяти подальшому успіху Preply.
Олександра ван дер Деур — Marketing Manager Preply
Відтоді, як ми обрали RadASO нашим головним консультантом з усіх ASO-тематик у грудні 2022 року, ми побачили значне покращення видимості нашого застосунку на iOS та Android. Якість та обсяг роботи, яку виконало агентство, окупилися.
Зокрема, команда RadASO допомогла з постійною оптимізацією ключових слів у більш ніж 20 локалізаціях, що призвело до послідовного збільшення видимості з часом.
Ми подвоїли обсяг наших ключових слів у рейтингу. RadASO також надала критично важливу підтримку для підвищення конверсії та оптимізації сторінок продуктів. Саме тому ми запланували ще більше проєктів на наступний квартал і рік.
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