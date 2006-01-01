Журнал
Ганна Боголій
Автор NJ з 2022
Позиція:
PPC Specialist
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Працюю в Netpeak з березня 2020 року. Сертифікований спеціаліст Google AdWords (пошукова, медійна, відеореклама), Google Analytics.
Свіжі матеріали
Кейси
PPC
3632
0
Кейс Prom: Як ми реанімували Facebook Ads і у 3 рази збільшили транзакції в застосунку
Кейси
PPC
Кейс Prom: Як ми реанімували Facebook Ads і у 3 рази збільшили транзакції в застосунку
3632
0
PPC
1795
11
Налаштування регулярної відправки звітів на email у Google Analytics 4
PPC
Налаштування регулярної відправки звітів на email у Google Analytics 4
1795
11
PPC
Аналітика
3070
8
Як налаштувати відстеження пошуку на сайті в Google Analytics 4
PPC
Аналітика
Як налаштувати відстеження пошуку на сайті в Google Analytics 4
3070
8
PPC
7233
60
Як створити рекламну кампанію Performance Max. Для тих, хто має фід Google Merchant Center, і не тільки
PPC
Як створити рекламну кампанію Performance Max. Для тих, хто має фід Google Merchant Center, і не тільки
7233
60