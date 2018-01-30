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Расширения объявлений Google Рекламы — краткий обзор
Дарья Лазебная
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Расширения добавляют в объявления полезную информацию и помогают привлечь внимание клиентов. Обычно расширения повышают CTR объявления на несколько процентов, увеличивают количество переходов на сайт и повышают показатели качества.

CTR — соотношение количества кликов к количеству показов рекламы.
CPC — стоимость клика в поисковой рекламе с последующим переходом.

В этой статье я расскажу о типах расширений и поделюсь результатами их внедрения на примере запущенных рекламных кампаний.

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1. Дополнительные ссылки

Одно из самых популярных и эффективных расширений для добавления до десяти ссылок на страницы вашего сайта. «Дополнительные ссылки» делают объявление заметнее и привлекательнее, а значит, повышают кликабельность.

Дополнительные ссылки расширения AdWords

2. Уточнения

Это описание преимуществ или уникальных предложений вашей компании, товаров или услуг. На десктопах и мобильных устройствах рядом с текстом объявления отображается от двух до шести уточнений. Я заметила, что чем больше уточнений, тем лучше результат.

Уточнения расширения AdWords

3. Структурированные описания

В отличии от «Уточнений» это расширение выделяет не столько уникальные предложения и преимущества компании, сколько отдельные аспекты предоставляемых услуг, продуктов или брендов, с которыми работает компания.

Структурированные описания в расширениях AdWords

Чтобы добавить расширение, выберите стандартный заголовок (например, бренды, услуги, места и так далее) и укажите дополнительную информацию (что именно вы предлагаете).

Структурированные описания расширения для AdWords

Перечень доступных заголовков находится в справке Google Рекламы. В объявлениях на десктопах одновременно отображаются два структурированных описания, а на мобильных устройствах — только одно.

4. Номера телефонов

Полезное расширение, если ваши услуги или продукцию ищут с мобильных устройств. Пользователям удобно звонить непосредственно со страницы результатов поиска: не нужно переходить на сайт или вводить номер вручную. На мобильных устройствах в объявлении будет отображаться интерактивная кнопка «Вызов», а на остальных устройствах – номер телефона.

Номера телефонов расширения AdWords

Если реклама оптимизирована для мобильных устройств, она будет отображаться в первую очередь на смартфонах. Для этого выберите мобильные устройства в качестве предпочтительных. А обычные текстовые объявления и расширения пользователи увидят показываться на компьютерах, ноутбуках и планшетах.

Расширения AdWords как позвонить с объявления

Если в группе представлены только текстовые материалы, оптимизированные для мобильных устройств, они также будут отображаться на компьютерах и планшетах.

5. Сообщения

Расширение придумано для пользователей, которым удобнее переписываться, чем разговаривать. При нажатии на значок расширения в объявлении на экране смартфона пользователя откроется окно SMS с шаблонным текстом. Поэтому составляйте привлекательные и понятные вашей аудитории сообщения.

Сообщения расширения AdWords

Расширение отображается только на мобильных устройствах и должно соответствовать требованиям: быть зарегистрированной рекламируемой компанией и быть бесплатным.

6. Адреса

Позволяет пользователям быстро увидеть ваш адрес, номер телефона и часы работы без перехода на сайт. Для этого свяжите аккаунт Google Рекламы с аккаунтом Google Business Profile.

Адреса расширения для AdWords

Информация о компании может отображаться в «Адресах» в различных форматах, например, на Google Картах. Чтобы потенциальному клиенту было проще вас найти, добавьте в объявления адреса с картой, а также укажите расстояние до офиса или магазина.

7. Партнерские адреса

Позволяют показывать адреса сети магазинов партнеров, в которых продают вашу продукцию. Для этого не нужно связывать свой аккаунт с аккаунтом сервиса Google Business Profile. Адреса ваших партнеров устанавливаются на уровне сети розничных продаж, поэтому вы помогаете партнерам продавать товары рекламодателя.

8. Цены

Расширение в блока из 8 ячеек показывает, сколько стоят ваши услуги или товары. Если цена подходит, пользователи сразу же переходят на карточку интересующего товара на сайте, и рекламодатель получает целевой трафик.

Расширение цены AdWords

9. Ссылки на приложения

Расширение позволяет добавить ссылку на мобильное приложение. Нажав на нее, пользователи попадут на страницу приложения в Google Play или Apple App Store. При нажатии на заголовок объявления они по-прежнему будут попадать на ваш сайт.

Ссылки на приложение расширения AdWords

10. Отзывы

Часто для окончательного решения пользователю нужно «мнение зала». Иногда это положительный отзыв о вашей компании. Чтобы добавить отзывы в объявлении, разместите ссылку на отзыв на общедоступном источнике.

Расширение отзывы AdWords

По данным справки Google Рекламы, с февраля 2018 года все отзывы будут удалены из аккаунтов. Чтобы сохранить данные по эффективности этих расширений, скачайте отчет.

11. Промоакции

Показывают в объявлениях сведения о распродажах и специальных предложениях. Чем больше аудитория заинтересовалась вашей акцией/скидкой, тем больше переходов на сайт. А значит, выше CTR объявления и в будущем цена за клик снизится.

Расширение промоакции AdWords

Примеры соотношения расширений и роста CTR/CPC

Добавление расширений не гарантирует, что они будут всегда показаны вместе с объявлениями. На показ влияет рейтинг объявлений. Возможно, потребуется повысить ставку или показатель качества.

На примере рекламных кампаний болгарского проекта я покажу, как сработали выбранные расширения. Обратите внимание на значение CTR, а затем на CPC и позицию рекламного объявления — именно на эти показатели расширения влияют в первую очередь.

CTR и СРС на уровне кампании до подключения расширений:

Насколько эффективны расширения AdWords

CTR равен 4,56%, а фактическая стоимость клика 0,32 BGN ($0,16). При этом средняя позиция достаточно высокая — 1,3.

Результаты после добавления доступных расширений («Дополнительных ссылок», «Уточнений», «Структурированных описаний», «Номеров телефонов», «Адресов» и «Цен»):

Результаты расширений AdWords

CTR вырос с 4,56% до 19,45% — более, чем в 4 раза. При этом CPC снизился с 0,32 лев ($0,16) до 0,27 лев ($0,14).

Давайте детальнее рассмотрим, какие CTR и CPC получились при показе каждого расширения.

CTR по расширению «Дополнительные ссылки» около 30%, а стоимость за клик (CPC) в среднем до 0,2 лева ($0,1):

Результат дополнительных ссылок для AdWords

Расширение «Уточнения» также положительно влияют на CTR и фактический CPC. В среднем по расширению получен CTR около 19% при стоимости за клик до 0,2 лева ($0,1):

Результат уточнения для AdWords

Пример эффективности расширения «Структурированное описание». CTR выше 30%, при CPC равному 0,21 лева ($0,11):

Результат структурированные описания для AdWords

У расширения «Номера телефонов» результат отличается от предыдущих. Разные номера телефонов показывают разную эффективность. Возможно, это связано с визуальным восприятием номера. В любом случае CTR выше, чем среднее значение CTR по кампании до использования расширений:

Результат расшерений номера телефонов AdWords

Расширение «Адреса» дает результат по CTR немного ниже, чем по другим расширениям, однако тоже достаточно высокий. CTR по «Адресам» около 17,5%, при этом CPC около 0,2 лева ($0,1).

Результат расширений адреса для AdWords

Ну и напоследок рассмотрим результаты одного из самых интересных, на мой взгляд, расширений — «Цены». Расширение немного времязатратное, потому что нужно регулярно отслеживать актуальность указанных цен. Но результат того стоит: средний CTR по расширению около 25,5%, при CPC до 0,13 лев ($0,07).

Результат расширений цены для AdWords

Выводы

  1. Расширения объявлений помогают увеличить эффективность в Google Рекламе.
  2. Подбирая расширения для своих объявлений, учитывайте специфику бизнеса и региона.
  3. Большинство расширений можно применять как на уровне рекламного аккаунта или кампании, так и на уровне групп объявлений. Для отображения расширений у объявления должны быть высокие позиции и рейтинг.
  4. Практически все добавляемые расширения проходят модерацию. Чтобы акционные предложения были готовы к показу, добавьте их в аккаунт заранее. Особенно, если вы планируете использовать расширения «Цены» или «Акции».
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Дарья Лазебная

В интернет-маркетинговом агентстве Netpeak с 2017 года. Специализируюсь на контекстной рекламе для e-commerce проектов и корпоративных сайтов на рынкax СНГ и Европы. Сертификация: Google AdWords (поисковая, медийная, видео-реклама, Google Покупки), Google Analytics, Яндекс.Директ.

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