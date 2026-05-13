Сколько стоит UX-аудит
Цена зависит от сложности сайта, количества страниц и сценариев, глубины анализа, наличия аналитики и формата итогового отчета.
UX-аудит сайта стоит ориентировочно от €3000 до €8000 и выше.
Именно в эту стоимость обычно входит анализ ключевых страниц, пользовательских сценариев, аналитики и подготовка рекомендаций по улучшению UX и конверсии.
Для небольшого сайта или лендинга достаточно экспресс-аудита.
Для ecommerce, SaaS, маркетплейсов нужен комплексный UX-аудит с анализом поведения пользователей, воронки, форм, чекаута, навигации и ключевых сценариев.
|
Тип проекта
|
Ориентировочная стоимость
|
Кому подходит
|
UX-чекап
|
€1000
|
Быстрая проверка сайта или лендинга перед запуском рекламы
|
Базовый UX-аудит
|
€3000
|
Сайты услуг, небольшие ecommerce-проекты
|
Комплексный UX-аудит
|
€5000
|
Интернет-магазины, SaaS, сервисы с несколькими сценариями
|
Enterprise UX-аудит
|
€8000
|
Крупные ecommerce, маркетплейсы, сложные продукты
Не все UX-аудиты одинаковы
Они могут различаться по ценности. Есть поверхностные аудиты, которые проводят по стандартному чек-листу:
-
проверяют базовые UX-ошибки;
-
дают типовые рекомендации;
-
не углубляются в продукт, бизнес-модель, аудиторию и реальные причины потери конверсии.
Обычно такой аудит стоит менее €3000, но его польза ограничена. Бизнес получает список общих замечаний, которые можно применить почти к любому сайту, но не всегда понимает, что именно мешает пользователям покупать, оставлять заявку или возвращаться в продукт.
Подход команды Netpeak иной. Наши UX-специалисты изучают:
-
продукт и его пользователей;
-
сценарии взаимодействия;
-
аналитику;
-
маркетинговые сообщения;
-
точки, где бизнес теряет деньги.
От чего зависит стоимость UX-аудита
Цена UX-аудита формируется не только по количеству страниц, но и по сложности пользовательского пути и глубине анализа.
На стоимость влияют:
-
Тип сайта. Аудит лендинга дешевле, чем аудит интернет-магазина, SaaS или маркетплейса.
-
Количество страниц. Чем больше шаблонов страниц нужно проверить, тем дороже аудит.
-
Количество сценариев. Например, поиск товара, фильтрация, добавление в корзину, оформление заказа, регистрация, оплата.
-
Глубина анализа. Экспертная оценка стоит дешевле, чем аудит с изучением тепловых карт, записей сессий, аналитики и юзабилити-тестированием.
-
Наличие данных. Если уже настроены GA4, Hotjar, Clarity или CRM-аналитика, аудит будет точнее.
-
Формат результата. Краткий список проблем обойдется дешевле, чем исчерпывающий отчет с приоритетами, гипотезами, примерами решений и техническим заданием для команды.
-
Уровень экспертизы команды. К аудиту могут привлекаться UX-дизайнер, аналитик, CRO-специалист или несколько специалистов одновременно.
-
Сочетание UX, исследований и маркетинга. UX-аудит может охватывать не только проверку интерфейса, но и анализ поведения пользователей, барьеров принятия решения, ценностного предложения, рекламных месседжей, структуры лендингов и соответствия ожиданий пользователя тому, что он видит после клика на рекламу.
Какие бывают виды UX-аудита
UX-аудит может отличаться по глубине и методу проведения.
|
Вид аудита
|
Что проверяют
|
Экспертный UX-аудит
|
Интерфейс, логику страниц, навигацию, формы, ошибки в сценариях
|
Юзабилити-аудит
|
Насколько удобно пользователю выполнять целевые действия
|
Аудит аналитики
|
Данные GA4, события, конверсии, точки выхода, поведение пользователей
|
Поведенческий аудит
|
Клики, скролл, записи сессий, тепловые карты
|
Аудит checkout
|
Корзина, оформление заказа, оплата, ошибки в формах
|
UX-аудит мобильной версии
|
Адаптивность, удобство на смартфонах, мобильные сценарии
|
UX-аудит продукта
|
Личный кабинет, онбординг, функциональные сценарии, механизмы удержания
|
UX Research
|
Анализ паттернов, поиск закономерностей поведения по различным типам трафика
Чаще всего бизнесу нужен не отдельный вид аудита, а комбинация нескольких подходов. Например, для ecommerce важно проверить каталог, фильтры, карточки товаров, корзину, checkout и мобильную версию.
|
Тип проекта
|
Что обычно анализируют
|
Ориентировочная цена
|
Сайт услуг/лендинг
|
Главная, страницы услуг, формы, навигация
|
€3000
|
Интернет-магазин
|
Каталог, фильтры, карточка товара, корзина, оформление заказа
|
€4000
|
СМИ, новости
|
Глубина взаимодействия, количество просмотров страниц за сеанс
|
€4000
|
SaaS-продукт
|
Онбординг, личный кабинет, ключевые функции, подписка
|
€5000
|
Маркетплейс
|
Сценарии для покупателей и продавцов, поиск, фильтры, оплата
|
€8000
Почему UX-аудит в Netpeak дороже стандартного аудита
UX-аудит в агентстве Netpeak стоит дороже, потому что это не шаблонная проверка сайта. Наши специалисты анализируют продукт как часть бизнес-системы. Мы исследуем портрет посетителей, источники их перехода и ключевые ожидания, определяем целевые действия пользователя и четко фиксируем этапы, на которых он теряет мотивацию
В работу могут входить:
-
анализ бизнес-целей и ключевых метрик;
-
изучение пользовательских сценариев;
-
анализ структуры сайта или продукта;
-
проверка соответствия UX рекламным обещаниям и маркетинговым сообщениям;
-
анализ данных GA4, Hotjar, Clarity или других инструментов;
-
поиск точек потери конверсии;
-
формирование гипотез для улучшения UX, CRO (оптимизация конверсий) и маркетинга;
-
приоритизация рекомендаций по потенциальному влиянию на бизнес.
В результате вы получаете четкую карту действий: перечень необходимых изменений с обоснованием их важности, прогнозируемое влияние на конверсию и готовое техническое задание для дизайнера, маркетолога, продукт-менеджера или разработчика.
Чем UX-аудит полезен для маркетинга
Результаты аудита часто дают инсайты, которые можно использовать в маркетинге, рекламных кампаниях, баннерах, лендингах и коммуникации с аудиторией.
Например, анализ может показать, что пользователи не понимают ценность продукта, не видят ключевых преимуществ, сомневаются из-за недостатка социальных доказательств или сталкиваются с несоответствием контента после перехода из объявления. Эти выводы помогают улучшить не только интерфейс, но и маркетинговые месседжи, оферты, заголовки, баннеры, структуру лендингов и аргументацию в кампаниях.
Глубокий UX-аудит часто сочетает в себе UX-исследования, оптимизацию конверсии (CRO) и продуктовый анализ, отвечая на главные вопросы бизнеса: «почему нет продаж?» и «как заинтересовать именно вашего покупателя?».
В глубокий аудит могут входить:
-
анализ сайта или продукта;
-
проверка ключевых пользовательских сценариев;
-
анализ структуры страниц;
-
проверка навигации;
-
анализ форм, CTA, корзины или оформления заказа;
-
анализ мобильной версии;
-
проверка данных аналитики;
-
анализ поведения пользователей;
-
список UX-проблем;
-
рекомендации по улучшению;
-
приоритизация задач по влиянию на конверсию;
-
итоговый отчет для маркетолога, дизайнера, продуктового менеджера или разработчика.
Когда нужен UX-аудит
UX-аудит стоит заказать, если:
-
на сайт идет трафик, но мало заявок или продаж;
-
пользователи добавляют товары в корзину, но не завершают покупку;
-
много отказов на ключевых страницах;
-
пользователи не доходят до целевого действия;
-
мобильная версия имеет более низкую конверсию, чем десктопная;
-
сайт давно не обновлялся;
-
планируется редизайн;
-
нужно понять, какие UX-проблемы мешают росту.
FAQ
Сколько стоит UX-аудит сайта?
UX-аудит сайта стоит ориентировочно от €3000 до €8000. Для большинства сайтов среднего размера бюджет составляет €5000.
Сколько стоит UX-аудит интернет-магазина?
UX-аудит интернет-магазина обычно стоит от €3500 до €8000. Если магазин большой, имеет сложный каталог, много фильтров, несколько сценариев покупки и оформления заказа, стоимость может быть выше.
Почему UX-аудит может стоить €10 000 и более?
Такая стоимость возможна для крупных ecommerce, SaaS, маркетплейсов или enterprise-продуктов. В таких проектах нужно анализировать множество сценариев, сегментов аудитории, данных аналитики, мобильную версию, checkout, личный кабинет и сложные продуктовые флоу.
От чего больше всего зависит цена UX-аудита?
Наибольшее влияние на цену оказывают масштаб сайта, количество пользовательских сценариев, глубина анализа, наличие аналитики и ожидаемый формат результата.
Вместо выводов
-
UX-аудит — это инвестиция в улучшение пользовательского опыта, конверсии и эффективности маркетинга.
-
Его стоимость начинается примерно от €3000 и может превышать €8000, если речь идет о масштабных платформах электронной коммерции, SaaS-решениях, маркетплейсах или корпоративных продуктах.
-
Бюджетный аудит (до €3000) обычно ограничивается поверхностным анализом по стандартному чек-листу, а глубокий анализ предполагает полное погружение в аналитику, пользовательские сценарии, поведенческие паттерны и бизнес-задачи компании.
-
Качественный UX-аудит стоит дороже: он дает не общие советы, а конкретные гипотезы и рекомендации, которые можно использовать для улучшения сайта, продукта, рекламных кампаний, баннеров и целевых страниц.
-
Чтобы рассчитать точную стоимость проекта, специалистам необходимо понимать тип сайта, количество страниц, ключевые сценарии, наличие аналитики, глубину необходимого анализа и желаемый формат конечного результата.
