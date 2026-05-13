Сколько стоит UX-аудит

Цена зависит от сложности сайта, количества страниц и сценариев, глубины анализа, наличия аналитики и формата итогового отчета.

UX-аудит сайта стоит ориентировочно от €3000 до €8000 и выше.

Именно в эту стоимость обычно входит анализ ключевых страниц, пользовательских сценариев, аналитики и подготовка рекомендаций по улучшению UX и конверсии.

Для небольшого сайта или лендинга достаточно экспресс-аудита.

Для ecommerce, SaaS, маркетплейсов нужен комплексный UX-аудит с анализом поведения пользователей, воронки, форм, чекаута, навигации и ключевых сценариев.

Тип проекта Ориентировочная стоимость Кому подходит UX-чекап €1000 Быстрая проверка сайта или лендинга перед запуском рекламы Базовый UX-аудит €3000 Сайты услуг, небольшие ecommerce-проекты Комплексный UX-аудит €5000 Интернет-магазины, SaaS, сервисы с несколькими сценариями Enterprise UX-аудит €8000 Крупные ecommerce, маркетплейсы, сложные продукты

Не все UX-аудиты одинаковы

Они могут различаться по ценности. Есть поверхностные аудиты, которые проводят по стандартному чек-листу:

проверяют базовые UX-ошибки;

дают типовые рекомендации;

не углубляются в продукт, бизнес-модель, аудиторию и реальные причины потери конверсии.

Обычно такой аудит стоит менее €3000, но его польза ограничена. Бизнес получает список общих замечаний, которые можно применить почти к любому сайту, но не всегда понимает, что именно мешает пользователям покупать, оставлять заявку или возвращаться в продукт.

Подход команды Netpeak иной. Наши UX-специалисты изучают:

продукт и его пользователей;

сценарии взаимодействия;

аналитику;

маркетинговые сообщения;

точки, где бизнес теряет деньги.

Глубокий UX-аудит стоит дороже, но дает практические гипотезы для роста конверсии, улучшения продукта и более эффективного маркетинга.

От чего зависит стоимость UX-аудита

Цена UX-аудита формируется не только по количеству страниц, но и по сложности пользовательского пути и глубине анализа.

На стоимость влияют:

Тип сайта. Аудит лендинга дешевле, чем аудит интернет-магазина, SaaS или маркетплейса. Количество страниц. Чем больше шаблонов страниц нужно проверить, тем дороже аудит. Количество сценариев. Например, поиск товара, фильтрация, добавление в корзину, оформление заказа, регистрация, оплата. Глубина анализа. Экспертная оценка стоит дешевле, чем аудит с изучением тепловых карт, записей сессий, аналитики и юзабилити-тестированием. Наличие данных. Если уже настроены GA4, Hotjar, Clarity или CRM-аналитика, аудит будет точнее. Формат результата. Краткий список проблем обойдется дешевле, чем исчерпывающий отчет с приоритетами, гипотезами, примерами решений и техническим заданием для команды. Уровень экспертизы команды. К аудиту могут привлекаться UX-дизайнер, аналитик, CRO-специалист или несколько специалистов одновременно. Сочетание UX, исследований и маркетинга. UX-аудит может охватывать не только проверку интерфейса, но и анализ поведения пользователей, барьеров принятия решения, ценностного предложения, рекламных месседжей, структуры лендингов и соответствия ожиданий пользователя тому, что он видит после клика на рекламу.

Какие бывают виды UX-аудита

UX-аудит может отличаться по глубине и методу проведения.

Вид аудита Что проверяют Экспертный UX-аудит Интерфейс, логику страниц, навигацию, формы, ошибки в сценариях Юзабилити-аудит Насколько удобно пользователю выполнять целевые действия Аудит аналитики Данные GA4, события, конверсии, точки выхода, поведение пользователей Поведенческий аудит Клики, скролл, записи сессий, тепловые карты Аудит checkout Корзина, оформление заказа, оплата, ошибки в формах UX-аудит мобильной версии Адаптивность, удобство на смартфонах, мобильные сценарии UX-аудит продукта Личный кабинет, онбординг, функциональные сценарии, механизмы удержания UX Research Анализ паттернов, поиск закономерностей поведения по различным типам трафика

Чаще всего бизнесу нужен не отдельный вид аудита, а комбинация нескольких подходов. Например, для ecommerce важно проверить каталог, фильтры, карточки товаров, корзину, checkout и мобильную версию.

Тип проекта Что обычно анализируют Ориентировочная цена Сайт услуг/лендинг Главная, страницы услуг, формы, навигация €3000 Интернет-магазин Каталог, фильтры, карточка товара, корзина, оформление заказа €4000 СМИ, новости Глубина взаимодействия, количество просмотров страниц за сеанс €4000 SaaS-продукт Онбординг, личный кабинет, ключевые функции, подписка €5000 Маркетплейс Сценарии для покупателей и продавцов, поиск, фильтры, оплата €8000

Почему UX-аудит в Netpeak дороже стандартного аудита

UX-аудит в агентстве Netpeak стоит дороже, потому что это не шаблонная проверка сайта. Наши специалисты анализируют продукт как часть бизнес-системы. Мы исследуем портрет посетителей, источники их перехода и ключевые ожидания, определяем целевые действия пользователя и четко фиксируем этапы, на которых он теряет мотивацию

В работу могут входить:

анализ бизнес-целей и ключевых метрик;

изучение пользовательских сценариев;

анализ структуры сайта или продукта;

проверка соответствия UX рекламным обещаниям и маркетинговым сообщениям;

анализ данных GA4, Hotjar, Clarity или других инструментов;

поиск точек потери конверсии;

формирование гипотез для улучшения UX, CRO (оптимизация конверсий) и маркетинга;

приоритизация рекомендаций по потенциальному влиянию на бизнес.

В результате вы получаете четкую карту действий: перечень необходимых изменений с обоснованием их важности, прогнозируемое влияние на конверсию и готовое техническое задание для дизайнера, маркетолога, продукт-менеджера или разработчика.

Чем UX-аудит полезен для маркетинга

Результаты аудита часто дают инсайты, которые можно использовать в маркетинге, рекламных кампаниях, баннерах, лендингах и коммуникации с аудиторией.

Например, анализ может показать, что пользователи не понимают ценность продукта, не видят ключевых преимуществ, сомневаются из-за недостатка социальных доказательств или сталкиваются с несоответствием контента после перехода из объявления. Эти выводы помогают улучшить не только интерфейс, но и маркетинговые месседжи, оферты, заголовки, баннеры, структуру лендингов и аргументацию в кампаниях.

Глубокий UX-аудит часто сочетает в себе UX-исследования, оптимизацию конверсии (CRO) и продуктовый анализ, отвечая на главные вопросы бизнеса: «почему нет продаж?» и «как заинтересовать именно вашего покупателя?».

В глубокий аудит могут входить:

анализ сайта или продукта;

проверка ключевых пользовательских сценариев;

анализ структуры страниц;

проверка навигации;

анализ форм, CTA, корзины или оформления заказа;

анализ мобильной версии;

проверка данных аналитики;

анализ поведения пользователей;

список UX-проблем;

рекомендации по улучшению;

приоритизация задач по влиянию на конверсию;

итоговый отчет для маркетолога, дизайнера, продуктового менеджера или разработчика.

Когда нужен UX-аудит

UX-аудит стоит заказать, если:

на сайт идет трафик, но мало заявок или продаж;

пользователи добавляют товары в корзину, но не завершают покупку;

много отказов на ключевых страницах;

пользователи не доходят до целевого действия;

мобильная версия имеет более низкую конверсию, чем десктопная;

сайт давно не обновлялся;

планируется редизайн;

нужно понять, какие UX-проблемы мешают росту.

FAQ

Сколько стоит UX-аудит сайта?

UX-аудит сайта стоит ориентировочно от €3000 до €8000. Для большинства сайтов среднего размера бюджет составляет €5000.

Сколько стоит UX-аудит интернет-магазина?

UX-аудит интернет-магазина обычно стоит от €3500 до €8000. Если магазин большой, имеет сложный каталог, много фильтров, несколько сценариев покупки и оформления заказа, стоимость может быть выше.

Почему UX-аудит может стоить €10 000 и более?

Такая стоимость возможна для крупных ecommerce, SaaS, маркетплейсов или enterprise-продуктов. В таких проектах нужно анализировать множество сценариев, сегментов аудитории, данных аналитики, мобильную версию, checkout, личный кабинет и сложные продуктовые флоу.

От чего больше всего зависит цена UX-аудита?

Наибольшее влияние на цену оказывают масштаб сайта, количество пользовательских сценариев, глубина анализа, наличие аналитики и ожидаемый формат результата.

Вместо выводов