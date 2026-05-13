Скільки коштує UX-аудит

Ціна залежить від складності сайту, кількості сторінок і сценаріїв, глибини аналізу, наявності аналітики та формату фінального звіту.

UX-аудит сайту коштує орієнтовно від €3000 до €8000 і вище.

Саме в цю вартість зазвичай входить аналіз ключових сторінок, користувацьких сценаріїв, аналітики та підготовка рекомендацій для покращення UX і конверсії.

Для невеликого сайту або лендингу може вистачити експрес-аудиту.

Для ecommerce, SaaS, маркетплейсів потрібен комплексний UX-аудит із аналізом поведінки користувачів, воронки, форм, чек-ауту, навігації та ключових сценаріїв.

Тип проєкту Орієнтовна вартість Кому підходить UX-чекап €1000 Швидка перевірка сайту чи лендингу перед запуском реклами Базовий UX-аудит €3000 Сайти послуг, невеликі ecommerce-проєкти Комплексний UX-аудит €5000 Інтернет-магазини, SaaS, сервіси із кількома сценаріями Enterprise UX-аудит €8000 Великі ecommerce, маркетплейси, складні продукти

Не всі UX-аудити однакові

UX-аудити можуть відрізнятися за цінністю. Є поверхневі аудити, які роблять за стандартним чеклистом:

перевіряють базові UX-помилки;

надають типові рекомендації;

не занурюються в продукт, бізнес-модель, аудиторію та реальні причини втрати конверсії.

Зазвичай такий аудит коштує менше €3000, але його користь обмежена. Бізнес отримує список загальних зауважень, які можна застосувати майже до будь-якого сайту, але не завжди розуміє, що саме заважає користувачам купувати, залишати заявку або повертатися в продукт.

Підхід команди Netpeak інший. Наші UX-фахівці вивчають:

продукт і його користувачів;

сценарії взаємодії;

аналітику;

маркетингові повідомлення;

точки, де бізнес втрачає гроші.

Глибокий UX-аудит коштує дорожче, але дає практичні гіпотези для зростання конверсії, покращення продукту й ефективнішого маркетингу.

Від чого залежить вартість UX-аудиту

Ціна UX-аудиту формується не тільки за кількістю сторінок, а й складності користувацького шляху та глибини аналізу.

На вартість впливають:

Тип сайту. Аудит лендингу дешевший, ніж аудит інтернет-магазину, SaaS або маркетплейсу. Кількість сторінок. Чим більше шаблонів сторінок потрібно перевірити, тим дорожчий аудит. Кількість сценаріїв. Наприклад, пошук товару, фільтрація, додавання в кошик, оформлення замовлення, реєстрація, оплата. Глибина аналізу. Експертна оцінка коштує дешевше, ніж аудит із вивченням теплових карт, записів сесій, аналітики та юзабіліті-тестуванням. Наявність даних. Якщо вже налаштовані GA4, Hotjar, Clarity або CRM-аналітика, аудит буде точнішим. Формат результату. Короткий список проблем обійдеться дешевше, ніж вичерпний звіт із пріоритетами, гіпотезами, прикладами рішень і технічним завданням для команди. Рівень експертизи команди. До аудиту можуть залучатися UX-дизайнер, аналітик, CRO-спеціаліст або кілька фахівців одночасно. Поєднання UX, дослідження і маркетингу. UX-аудит може охоплювати не лише перевірку інтерфейсу, а й аналіз поведінки користувачів, бар’єрів прийняття рішення, ціннісної пропозиції, рекламних меседжів, структури лендингів і відповідності очікувань користувача тому, що він бачить після кліку на рекламу.

Які бувають види UX-аудиту

UX-аудит може відрізнятися за глибиною та методом проведення.

Вид аудиту Що перевіряють Експертний UX-аудит Інтерфейс, логіку сторінок, навігацію, форми, помилки в сценаріях Юзабіліті-аудит Наскільки зручно користувачу виконувати цільові дії Аудит аналітики Дані GA4, події, конверсії, точки виходу, поведінку користувачів Поведінковий аудит Кліки, скрол, записи сесій, теплові карти Аудит checkout Кошик, оформлення замовлення, оплату, помилки у формах UX-аудит мобільної версії Адаптивність, зручність на смартфонах, мобільні сценарії UX-аудит продукту Особистий кабінет, онбординг, функціональні сценарії, retention-механіки UX Research Аналіз патернів, пошук закономірностей поведінки з різних типів трафіку

Найчастіше бізнесу потрібен не окремий вид аудиту, а комбінація кількох підходів. Наприклад, для ecommerce важливо перевірити каталог, фільтри, картки товарів, кошик, checkout і мобільну версію.

Тип проєкту Що зазвичай аналізують Орієнтовна ціна Сайт послуг/Лендинг Головна, сторінки послуг, форми, навігація €3000 Інтернет-магазин Каталог, фільтри, картка товару, кошик, checkout €4000 ЗМІ, новини Глибина взаємодії, кількість переглянутих сторінок за сенс €4000 SaaS-продукт Онбординг, кабінет, ключові функції, підписка €5000 Маркетплейс Сценарії для покупців і продавців, пошук, фільтри, оплата €8000

Чому UX-аудит в Netpeak дорожчий за стандартний аудит

UX-аудит в агентстві Netpeak коштує дорожче, тому що це не шаблонна перевірка сайту. Наші фахівці аналізують продукт як частину бізнес-системи. Ми досліджуємо портрет відвідувачів, джерела їхнього переходу та ключові очікування, визначаємо цільові дії користувача й чітко фіксуємо етапи, на яких він втрачає мотивацію

У роботу можуть входити:

аналіз бізнес-цілей і ключових метрик;

вивчення користувацьких сценаріїв;

аналіз структури сайту або продукту;

перевірка відповідності UX рекламним обіцянкам і маркетинговим повідомленням;

аналіз даних GA4, Hotjar, Clarity або інших інструментів;

пошук точок втрати конверсії;

формування гіпотез для покращення UX, CRO (оптимізація конверсій) і маркетингу;

пріоритизація рекомендацій за потенційним впливом на бізнес.

У результаті ви отримуєте чітку карту дій: перелік необхідних змін із обґрунтуванням їхньої важливості, прогнозований вплив на конверсію та готове технічне завдання для дизайнера, маркетолога, продакт-менеджера чи розробника .

Чим UX-аудит корисний для маркетингу

Результати аудиту часто дають інсайти, які можна використовувати в маркетингу, рекламних кампаніях, банерах, лендингах і комунікації з аудиторією.

Наприклад, аналіз може показати, що користувачі не розуміють цінність продукту, не бачать ключових переваг, сумніваються через нестачу соціальних доказів або стикаються з невідповідністю контенту після переходу з оголошення. Ці висновки допомагають покращити не тільки інтерфейс, а й маркетингові меседжі, офери, заголовки, банери, структуру посадкових сторінок і аргументацію в кампаніях.

Глибокий UX-аудит часто поєднує UX-дослідження , оптимізацію конверсії (CRO) та продуктовий аналіз, відповідаючи на головні запитання бізнесу: «чому немає продажів?» та «як зачепити саме вашого покупця?».

В глибокий аудит можуть входити:

аналіз сайту або продукту;

перевірка ключових користувацьких сценаріїв;

аналіз структури сторінок;

перевірка навігації;

аналіз форм, CTA, кошика або checkout;

аналіз мобільної версії;

перевірка даних аналітики;

аналіз поведінки користувачів;

список UX-проблем;

рекомендації щодо покращення;

пріоритизація задач за впливом на конверсію;

фінальний звіт для маркетолога, дизайнера, продакта або розробника.

Коли потрібен UX-аудит

UX-аудит варто замовити, якщо:

сайт має трафік, але мало заявок або продажів;

користувачі додають товари в кошик, але не завершують покупку;

багато відмов на ключових сторінках;

користувачі не доходять до цільової дії;

мобільна версія має нижчу конверсію за десктоп;

сайт давно не оновлювали;

планується редизайн;

потрібно зрозуміти, які UX-проблеми заважають зростанню.

FAQ

Скільки коштує UX-аудит сайту?

UX-аудит сайту коштує орієнтовно від €3000 до €8000. Для більшості сайтів середнього розміру бюджет становить €5000.

Скільки коштує UX-аудит інтернет-магазину?

UX-аудит інтернет-магазину зазвичай коштує від €3500 до €8000. Якщо магазин великий, має складний каталог, багато фільтрів, кілька сценаріїв покупки й checkout, вартість може бути вищою.

Чому UX-аудит може коштувати €10 000 і більше?

Така вартість можлива для великих ecommerce, SaaS, маркетплейсів або enterprise-продуктів. У таких проєктах потрібно аналізувати багато сценаріїв, сегментів аудиторії, даних аналітики, мобільну версію, checkout, особистий кабінет і складні продуктові флоу.

Від чого найбільше залежить ціна UX-аудиту?

Найбільше на ціну впливають масштаб сайту, кількість користувацьких сценаріїв, глибина аналізу, наявність аналітики та очікуваний формат результату.

Замість висновків