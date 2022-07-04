Ежемесячная подписка в Telegram — что это значит и кому может быть полезна

21 июня Telegram сообщил, что аудитория мессенджера достигла 700 миллионов человек в месяц. И представил функции, которые доступны по подписке — Telegram Premium. Больше года я активно занимаюсь продвижением каналов этой платформы, не мог не затестить новые возможности. Предлагаю вам своеобразный топ от самых полезных нововведений до практически «пшиков». Сразу оговорюсь, рейтинг субъективный, основан на опыте моего недельного исследования на Android.

1. Распознавание голосовых сообщений

Для расшифровки голосового сообщения нужно просто нажать на кнопку рядом с ним. И вы получите текстовую версию. Ее также можно оценить, что в дальнейшем улучшит качество распознавания.

Эта функция одна из лучших! Прослушать голосовое сообщение не всегда удобно. Кроме того, текстовая расшифровка позволяет избежать «воды», отвлекающих внешних звуков в аудио. Просто нажимайте нужную кнопку и быстро получаете суть сообщения.

Пока, к сожалению, работает все средне. Медленно — на конвертацию 10-секундного сообщения нужно в два раза больше времени. Да и качество перевода хромает. Но однозначно функцию будут дорабатывать, поэтому в скором времени ждем улучшений.

2. Больше возможностей для управления чатами

Например, можно любую из папок сделать «папкой по умолчанию». И тогда именно с нее будет открываться приложение.

Еще функция позволяет автоматически помещать новые чаты в архив и отключать уведомления о них через соответствующую настройку в разделе «Конфиденциальность». А значит, навести идеальный порядок в своей ленте. Рекомендую.

3. Ускоренная загрузка

Подписчики могут скачивать фото, видео и документы на максимальной скорости без ограничений.

Однозначно в плюс, что загрузка файлов станет еще быстрее, и все будет зависеть только от вашего интернета. Хотя, чтобы понять, насколько эффективна новинка, нужно все-таки больше времени.

4. Вдвое меньше ограничений

Почти все лимиты в приложении увеличены вдвое:

можно оформить до 1000 подписок на каналы;

создать до 20 папок, в каждую из которых помещается до 200 чатов;

подключить четвёртый аккаунт в приложении;

закрепить до 10 чатов в основном списке, чтоб они всегда были первым в списке;

сохранить до 10 избранных стикеров;

в разделе «О себе» можно увеличить описание, подпись к фото или видео.

Многие сегодня зарабатывают в Telegram, и я в том числе. В моих аккаунтах уже есть несколько папок, в которых число чатов доходит до 200. Самих учетных записей было три, а стало четыре. Они нужны под разные задачи или, например, если основной получил бан на одни-трое суток. И функцией закрепления важных чатов тоже пользуюсь вовсю. Увеличение лимитов однозначно сыграло в лучшую сторону.

5. Загрузка файлов объемом до 4 ГБ

Речь о бесплатной загрузке фото, видео и других файлов объемом до 4 ГБ каждый. При этом скачивать большие файлы смогут все пользователи. Также премиум-подписка даст неограниченное количество места в облачном хранилище Telegram.

Лично мне хватало и 2 ГБ (как остается в бесплатной версии), поэтому это изменение меня не коснулось. Но если вы используете площадку как облачное хранилище, вам апдейт зайдет, можете даже поднять его выше в своем топе.

6. Всегда активные видеоаватары

Видеоаватары подписчиков видны всем и проигрываются во всех разделах, в том числе в списках чатов и самих чатах.

Интересное нововведение, которое поможет вам немного выделиться из общей ленты.

7. Значок подписчика

Возможно, вы уже заметили, что у некоторых из ваших контактов в списке чатов появилась звезда возле имени. Она также видна в верхней панели чата и в списке участников группы. Символизирует «вклад в поддержку Telegram и членство в клубе привилегированных пользователей».

Возможно, это приятно :) И тоже поможет выделиться в ленте собеседника.

8. Отключение рекламы

Напомню, осенью 2021 года Telegram запустил возможность официальной платной рекламы у себя… и теперь просто есть опция ее убрать. Хотя особо пользователям реклама не мешала, слишком уж дорогая, а потому мало кто пользовался услугой.

9. Новые иконки приложения

Речь об эксклюзивных иконках для приложения на главный экран телефона.

Их всего три, можно заменить по желанию. Дополнение, думаю, интересно будет не всем.

10. Уникальные стикеры

Отправить их смогут только премиум-подписчики, увидеть — все пользователи. Это десятки стикеров с использованием полноэкранной анимации. Коллекцию обещают пополнять ежемесячно.

Здесь мне хватало встроенных возможностей, так что функцию можно отнести больше к маркетинговой составляющей проекта.

11. Уникальные реакции

Речь о 10 новых реакциях, тройку из которых в Telegram называют «потенциальными хитами»:

Смело предлагаю оценить полезность этого обновления, как и в пункте № 7.

Стоит подписка $4,99 в месяц. Если учитывать, что реклама в телеграме так и не взлетела, может, и неплохо, что появилась официальная возможность поддержать довольно крутой мессенджер.

Кстати, вот вам лайфхак как экономить $1 в месяц:

Открыть и запустить бота: @PremiumBot. Ввести номер карты и подтвердить оплату. Поздравляю, у вас Telegram Premium с подпиской за $3,99.

Бота планируют оставить для подписчиков, поэтому, надеюсь, пользоваться им можно будет долгое время.