Щомісячна підписка в Telegram — що це означає і в чому користь

21 червня Telegram повідомив, що аудиторія месенджера досягла 700 мільйонів людей на місяць. І представив функції, які доступні за передплатою — Telegram Premium. Більше року я активно займаюся просуванням каналів цієї платформи, не міг не затестити нові можливості. Пропоную вам своєрідний топ від найкорисніших нововведень до практично «пшиків». Відразу зазначу, що рейтинг суб'єктивний, ґрунтується на досвіді мого тижневого дослідження на Android.

1. Розпізнавання голосових повідомлень

Для розшифрування голосового повідомлення потрібно просто натиснути кнопку поруч із ним. І ви отримаєте текстову версію. Її також можна оцінити, що надалі покращить розпізнавання.

Ця функція одна з найкращих! Прослуховувати голосове повідомлення не завжди зручно. Крім того, текстове розшифрування дозволяє уникнути «води», зайвих зовнішніх звуків в аудіо. Просто натискайте потрібну кнопку та швидко отримуєте суть повідомлення.

Поки що, на жаль, працює все середньо. Повільно — на конвертацію 10-секундного повідомлення потрібно вдвічі більше часу. Та й якість перекладу не дуже. Але однозначно функцію доопрацьовуватимуть, тому незабаром чекаємо на її покращення.

2. Більше можливостей для керування чатами

Наприклад, можна будь-яку з папок зробити «папкою за замовчуванням». І тоді саме з неї відкриватиметься додаток.

Ще функція дозволяє автоматично поміщати нові чати до архіву та вимикати повідомлення про них через відповідне налаштування у розділі «Конфіденційність». А значить, навести ідеальний лад у своїй стрічці. Рекомендую.

3. Прискорене завантаження

Передплатники можуть завантажувати фото, відео та документи на максимальній швидкості без обмежень.

Однозначно плюс, що завантаження файлів стане ще швидшим, і все залежатиме тільки від вашого інтернету. Хоча щоб зрозуміти, наскільки ефективна новинка, потрібно все-таки більше часу.

4. Вдвічі менше обмежень

Майже всі ліміти в додатку збільшені вдвічі:

можна оформити до 1000 підписок на канали;

створити до 20 папок, у кожну з яких вміститься до 200 чатів;

підключити четвертий обліковий запис у додатку;

закріпити до 10 чатів, щоб вони були першим у списку;

зберегти до 10 вибраних стікерів;

у розділі «Про себе» можна збільшити опис, підпис до фото або відео.

У Telegram сьогодні заробляють, і я в тому числі. У моїх облікових записах вже є кілька папок, у яких кількість чатів доходить до 200. Самих акаунтів було три, а стало чотири. Вони потрібні під різні завдання або, наприклад, якщо основний отримав бан на одну-три доби. І функцією закріплення важливих чатів теж користуюся на повну. Збільшення лімітів однозначно в плюс.

5. Завантаження файлів до 4 ГБ

Мова про безкоштовне завантаження фото, відео та інших файлів до 4 ГБ кожен. При цьому скачати великі файли зможуть усі користувачі. Також преміум-підписка дасть необмежену кількість місця у хмарному сховищі Telegram.

Особисто мені вистачало і 2 ГБ (як залишається у безкоштовній версії). Але якщо ви використовуєте платформу як хмарне сховище, вам зайде апдейт, можете навіть підняти його вище у своєму топі.

6. Завжди активні відеоаватари

Відеоаватори передплатників видно всім, вони програються у всіх розділах, у тому числі у списках чатів та самих чатах.

Цікаве нововведення, яке допоможе вам трохи виділитися із загальної стрічки.

7. Значок підписника

Можливо, ви вже помітили, що у деяких із ваших контактів у списку чатів з'явилася зірка біля імені. Її також видно у верхній панелі чату та у списку учасників групи. Символізує «внесок у підтримку Telegram та членство у клубі привілейованих користувачів».

Можливо, це приємно :) І теж допоможе виділитися у стрічці співрозмовника.

8. Відключення реклами

Нагадаю, восени 2021 року Telegram запустив можливість офіційної платної реклами у себе… і тепер просто є опція її прибрати. Хоча користувачам реклама не надто заважала, вона дорога, а тому мало хто користувався послугою.

9. Нові іконки

Мова про ексклюзивні іконки для додатку на головний екран телефону.

Їх лише три, можна замінити за бажанням. Доповнення, гадаю, цікаво буде не всім.

10. Унікальні стікери

Відправити їх зможуть лише преміум-передплатники, побачити — всі користувачі. Це десятки стікерів із використанням повноекранної анімації. Колекцію обіцяють поповнювати щомісяця.

Мені вистачало вбудованих можливостей, тож функцію можна віднести більше до маркетингової складової проєкту.

11. Унікальні реакції

Мова про 10 нових реакцій, трійку з яких у Telegram називають «потенційними хітами»:

Пропоную оцінити користь від цього оновлення, як і у пункті №7.

Коштує підписка $4,99 на місяць. Якщо враховувати, що реклама в телеграмі так і не злетіла, то й непогано, що з'явилася офіційна можливість підтримати досить крутий месенджер.

До речі, ось вам лайфхак як заощаджувати $1 на місяць:

Відкрити та запустити бота: @PremiumBot. Ввести номер картки та підтвердити оплату. Вітаю, у вас Telegram Premium із підпискою за $3,99.

Бота планують залишити для передплатників, тому, сподіваюся, користуватись ним можна буде довгий час.