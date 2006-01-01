Александра Коноваленко

Об авторе:

Привет, я Александра — мастер слова и укротительница алгоритмов. Раньше я писала тексты, которые привлекали внимание читателей, а теперь помогаю сайтам привлекать внимание поисковых систем. Моя работа — анализ, улучшение и разработка стратегии продвижения сайтов к вершинам выдачи. В нашей команде мы любим, когда все работает идеально, и всегда находим, что можно улучшить, чтобы сайт рос и был в топе.