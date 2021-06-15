Как определить плотность ключевых слов — советы и сервисы

Дано: текст из 100 слов. 10 раз в нем повторяется важное с точки зрения темы слово. Значит называется оно «ключевым», а его плотность — 10%. Этот показатель может как положительно, так и негативно влиять на ранжирование страницы в поисковой выдаче. Когда-то было достаточно «набить» текст на сайте ключами и получить места в топе. Сегодня специальные алгоритмы борются с переспамом. Поэтому нужно соблюдать «золотую середину». Как ее достичь — читайте далее в посте.
Оптимальная плотность ключевых слов
Идеальная плотность ключевых слов — миф. Не существует конкретного процентного соотношения или универсального решения для всех проектов. Есть лишь общие рекомендации и границы, выходить за рамки которых не стоит.
О том, как проверить и исправить плотность ключевых слов, читайте в материале о
Если таких слов будет меньше 1%, вряд ли удастся попасть в топ по целевому запросу. Робот может посчитать страницу нерелевантной и будет ранжировать другие.
А при значительном превышении процента вхождений рискуете встретиться с Panda от Google или «Баден-Баден» от Яндекс. Это те самые фильтры, которые откидывают сайты за переоптимизацию текстов, их неуникальность, отсутствие смысловой нагрузки и ориентированность только на поисковые роботы.
Определение плотности ключей с помощью сервисов
Быстро определить плотность ключевых слов в тексте и проанализировать его на наличие спама помогут онлайн-сервисы. И вот самые популярные и удобные среди них.
Текстовая аналитика Serpstat
Инструмент анализирует вхождение важных ключей в title, h1 и тексте на странице: показывает переспам, отсутствие запросов, что есть у конкурентов и значимость слова для анализируемой тематики.
Для начала работы добавьте в инструмент собранную семантику и кластеризируйте ее.
А затем, на основе полученного кластера и привязанной к нему страницы, можно проанализировать ключевые фразы.
Сервис от Serpstat решает несколько задач:
- поиск упущенной семантики;
- оценка релевантности запросам;
- анализ текста на переспам.
А потому является отличным решением для оптимизации контента.
Анализ от Advego
Чтобы получить отчет по SEO-анализу, достаточно вставить текст в соответствующее поле и нажать «Проверить».
Через несколько секунд откроется готовый отчет с различными показателями. В разделе «Семантическое ядро» можно увидеть, сколько раз ключевое слово использовалось в тексте — колонка «Количество». Колонка «Частота, %» говорит о процентном соотношении. Это и есть плотность ключевого слова.
Сервис Istio
Интерфейс максимально удобный и понятный. Работает Istio аналогично Advego.
Кстати, если текст уже залит на ваш сайт, для анализа достаточно вставить ссылку на него в окошко на странице сервиса.
Или же добавляйте текст в свободное поле, нажимайте «Анализ» и получите результаты. Плотность ключевых слов находится в последней колонке — «% в тексте». Кроме этого, тут есть еще много других полезных показателей для семантического анализа.
В Istio можно узнать подробнее о каждом параметре, наведя курсор на знак «?».
Анализ от Miratext
Сервис для полного семантического анализа текста от одноименной биржи копирайтинга. Позволяет одновременно анализировать несколько документов.
После обработки текста открывается отчет с большим количеством показателей. Можно также экспортировать данные в формате xls.
Как создавать контент, учитывая плотность ключевых слов
Главное правило — контент для людей. Текст должен быть информативным, экспертным и легко читаемым.
Как я уже говорила, нет точного и универсального процента вхождений ключевых слов для любого текста.
Важно придерживаться золотой середины: избегать как переизбытка ключей в тексте, так и недостаточного их количества. Если плотность слишком высокая, убирайте повторяющиеся запросы и/или заменяйте синонимами, словоформами. Так вы сможете повысить релевантность и ценность текста без переспама. Для подбора синонимов подойдет функционал Serpstat «Похожие фразы».
Лучший способ органически регулировать показатель плотности — повысить объем контента в целом. Если ключевое слово указано 30 раз в документе из 2000 слов, оно будет выглядеть естественнее, чем ключевое слово, которое встречается 10 раз в тексте из 300 слов.
Комбинируйте прямой и разбавленный типы вхождений ключей в тексте.
Избегайте неестественных конструкций вроде «женское платье цена киев». Также не нужно злоупотреблять большим количеством прямых вхождений. Но хотя бы один раз ключевой запрос должен органично дополнять текст в своем неизменном виде.
Запомнить
Современные фильтры защищают пользователей от контента, перегруженного спамом и не имеющего ценности. Поэтому важно научиться соблюдать баланс.
Универсальных формул не существует. Практикующие SEO-специалисты рекомендуют плотность ключевых слов на уровне 1-3%.
Для измерения и анализа показателя, используйте специальные сервисы:
- текстовый анализатор от Serpstat;
- Advego;
- Istio;
- Miratext.
Чтобы органически регулировать показатель плотности, можно повысить объем контента в целом, комбинировать разные типы ключевых слов, избегать неестественных конструкций.
Главное правило — контент должен быть для людей.
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