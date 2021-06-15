Как определить плотность ключевых слов — советы и сервисы

Дано: текст из 100 слов. 10 раз в нем повторяется важное с точки зрения темы слово. Значит называется оно «ключевым», а его плотность — 10%. Этот показатель может как положительно, так и негативно влиять на ранжирование страницы в поисковой выдаче. Когда-то было достаточно «набить» текст на сайте ключами и получить места в топе. Сегодня специальные алгоритмы борются с переспамом. Поэтому нужно соблюдать «золотую середину». Как ее достичь — читайте далее в посте.

Оптимальная плотность ключевых слов

Идеальная плотность ключевых слов — миф. Не существует конкретного процентного соотношения или универсального решения для всех проектов. Есть лишь общие рекомендации и границы, выходить за рамки которых не стоит.

Например, Google советует «избегать множества ненужных ключевых слов, предназначенных для поисковых систем, но бессмысленных для пользователей и раздражающих их».

О том, как проверить и исправить плотность ключевых слов, читайте в материале о текстовой релевантности . Многие SEO-специалисты сходятся на том, что этот показатель стоит держать в пределах 1- 3%. Цифры очень условны, но ориентироваться на них можно.

Если таких слов будет меньше 1%, вряд ли удастся попасть в топ по целевому запросу. Робот может посчитать страницу нерелевантной и будет ранжировать другие.

А при значительном превышении процента вхождений рискуете встретиться с Panda от Google или «Баден-Баден» от Яндекс. Это те самые фильтры, которые откидывают сайты за переоптимизацию текстов, их неуникальность, отсутствие смысловой нагрузки и ориентированность только на поисковые роботы.

Определение плотности ключей с помощью сервисов

Быстро определить плотность ключевых слов в тексте и проанализировать его на наличие спама помогут онлайн-сервисы. И вот самые популярные и удобные среди них.

Инструмент анализирует вхождение важных ключей в title, h1 и тексте на странице: показывает переспам, отсутствие запросов, что есть у конкурентов и значимость слова для анализируемой тематики.

Для начала работы добавьте в инструмент собранную семантику и кластеризируйте ее.

А затем, на основе полученного кластера и привязанной к нему страницы, можно проанализировать ключевые фразы.

Сервис от Serpstat решает несколько задач:

поиск упущенной семантики;

оценка релевантности запросам;

анализ текста на переспам.

А потому является отличным решением для оптимизации контента.

Чтобы получить отчет по SEO-анализу, достаточно вставить текст в соответствующее поле и нажать «Проверить».

Через несколько секунд откроется готовый отчет с различными показателями. В разделе «Семантическое ядро» можно увидеть, сколько раз ключевое слово использовалось в тексте — колонка «Количество». Колонка «Частота, %» говорит о процентном соотношении. Это и есть плотность ключевого слова.

Интерфейс максимально удобный и понятный. Работает Istio аналогично Advego.

Кстати, если текст уже залит на ваш сайт, для анализа достаточно вставить ссылку на него в окошко на странице сервиса.

Или же добавляйте текст в свободное поле, нажимайте «Анализ» и получите результаты. Плотность ключевых слов находится в последней колонке — «% в тексте». Кроме этого, тут есть еще много других полезных показателей для семантического анализа.

В Istio можно узнать подробнее о каждом параметре, наведя курсор на знак «?».

Сервис для полного семантического анализа текста от одноименной биржи копирайтинга. Позволяет одновременно анализировать несколько документов.

После обработки текста открывается отчет с большим количеством показателей. Можно также экспортировать данные в формате xls.

Как создавать контент, учитывая плотность ключевых слов

Главное правило — контент для людей. Текст должен быть информативным, экспертным и легко читаемым.

Как я уже говорила, нет точного и универсального процента вхождений ключевых слов для любого текста.

Важно придерживаться золотой середины: избегать как переизбытка ключей в тексте, так и недостаточного их количества. Если плотность слишком высокая, убирайте повторяющиеся запросы и/или заменяйте синонимами, словоформами. Так вы сможете повысить релевантность и ценность текста без переспама. Для подбора синонимов подойдет функционал Serpstat «Похожие фразы».

Лучший способ органически регулировать показатель плотности — повысить объем контента в целом. Если ключевое слово указано 30 раз в документе из 2000 слов, оно будет выглядеть естественнее, чем ключевое слово, которое встречается 10 раз в тексте из 300 слов.

Комбинируйте прямой и разбавленный типы вхождений ключей в тексте.

Разбавленное вхождение означает использование поискового запроса в тексте вместе с дополнительными словами. К примеру, запрос «женские платья оптом» — прямое вхождение, «женские платья с декоративными элементами оптом» — разбавленное.

Избегайте неестественных конструкций вроде «женское платье цена киев». Также не нужно злоупотреблять большим количеством прямых вхождений. Но хотя бы один раз ключевой запрос должен органично дополнять текст в своем неизменном виде.

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"y","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"8":{"lid":"1607417247299","ls":"90","loff":"","li_type":"hd","li_name":"send_email","li_value":"1","li_nm":"send_email"},"9":{"lid":"1607417262626","ls":"100","loff":"","li_type":"hd","li_name":"language","li_value":"ru","li_nm":"language"},"10":{"lid":"1609939551445","ls":"110","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Оставьте вторую страницу выдачи конкурентам

Запомнить

Современные фильтры защищают пользователей от контента, перегруженного спамом и не имеющего ценности. Поэтому важно научиться соблюдать баланс.

Универсальных формул не существует. Практикующие SEO-специалисты рекомендуют плотность ключевых слов на уровне 1-3%.

Для измерения и анализа показателя, используйте специальные сервисы:

текстовый анализатор от Serpstat;

Advego;

Istio;

Miratext.

Чтобы органически регулировать показатель плотности, можно повысить объем контента в целом, комбинировать разные типы ключевых слов, избегать неестественных конструкций.

Главное правило — контент должен быть для людей.