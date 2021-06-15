SEO

Как определить плотность ключевых слов — советы и сервисы
Александра Сапинская
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Дано: текст из 100 слов. 10 раз в нем повторяется важное с точки зрения темы слово. Значит называется оно «ключевым», а его плотность — 10%. Этот показатель может как положительно, так и негативно влиять на ранжирование страницы в поисковой выдаче. Когда-то было достаточно «набить» текст на сайте ключами и получить места в топе. Сегодня специальные алгоритмы борются с переспамом. Поэтому нужно соблюдать «золотую середину». Как ее достичь — читайте далее в посте.

Оптимальная плотность ключевых слов

Идеальная плотность ключевых слов — миф. Не существует конкретного процентного соотношения или универсального решения для всех проектов. Есть лишь общие рекомендации и границы, выходить за рамки которых не стоит.

Например, Google советует «избегать множества ненужных ключевых слов, предназначенных для поисковых систем, но бессмысленных для пользователей и раздражающих их».

О том, как проверить и исправить плотность ключевых слов, читайте в материале о текстовой релевантности. Многие SEO-специалисты сходятся на том, что этот показатель стоит держать в пределах 1- 3%. Цифры очень условны, но ориентироваться на них можно.

Если таких слов будет меньше 1%, вряд ли удастся попасть в топ по целевому запросу. Робот может посчитать страницу нерелевантной и будет ранжировать другие.

А при значительном превышении процента вхождений рискуете встретиться с Panda от Google или «Баден-Баден» от Яндекс. Это те самые фильтры, которые откидывают сайты за переоптимизацию текстов, их неуникальность, отсутствие смысловой нагрузки и ориентированность только на поисковые роботы.

Определение плотности ключей с помощью сервисов

Быстро определить плотность ключевых слов в тексте и проанализировать его на наличие спама помогут онлайн-сервисы. И вот самые популярные и удобные среди них.

Текстовая аналитика Serpstat

Инструмент анализирует вхождение важных ключей в title, h1 и тексте на странице: показывает переспам, отсутствие запросов, что есть у конкурентов и значимость слова для анализируемой тематики.

Для начала работы добавьте в инструмент собранную семантику и кластеризируйте ее.

серпстат добавить семантику

А затем, на основе полученного кластера и привязанной к нему страницы, можно проанализировать ключевые фразы.

анализ ключевых фраз

анализ ключевых фраз 2

Сервис от Serpstat решает несколько задач:

  • поиск упущенной семантики;
  • оценка релевантности запросам;
  • анализ текста на переспам.

А потому является отличным решением для оптимизации контента.

Анализ от Advego

Чтобы получить отчет по SEO-анализу, достаточно вставить текст в соответствующее поле и нажать «Проверить».

адвего проверка текста

Через несколько секунд откроется готовый отчет с различными показателями. В разделе «Семантическое ядро» можно увидеть, сколько раз ключевое слово использовалось в тексте — колонка «Количество». Колонка «Частота, %» говорит о процентном соотношении. Это и есть плотность ключевого слова.

адвего семантическое ядро

Сервис Istio

Интерфейс максимально удобный и понятный. Работает Istio аналогично Advego.

Кстати, если текст уже залит на ваш сайт, для анализа достаточно вставить ссылку на него в окошко на странице сервиса.

окошко для сайта

Или же добавляйте текст в свободное поле, нажимайте «Анализ» и получите результаты. Плотность ключевых слов находится в последней колонке — «% в тексте». Кроме этого, тут есть еще много других полезных показателей для семантического анализа.

результаты анализа истио

В Istio можно узнать подробнее о каждом параметре, наведя курсор на знак «?».

Анализ от Miratext

Сервис для полного семантического анализа текста от одноименной биржи копирайтинга. Позволяет одновременно анализировать несколько документов.

несколько документов миратекс

После обработки текста открывается отчет с большим количеством показателей. Можно также экспортировать данные в формате xls.

экспортировать данные

Как создавать контент, учитывая плотность ключевых слов

Главное правило — контент для людей. Текст должен быть информативным, экспертным и легко читаемым.

Как я уже говорила, нет точного и универсального процента вхождений ключевых слов для любого текста.

Важно придерживаться золотой середины: избегать как переизбытка ключей в тексте, так и недостаточного их количества. Если плотность слишком высокая, убирайте повторяющиеся запросы и/или заменяйте синонимами, словоформами. Так вы сможете повысить релевантность и ценность текста без переспама. Для подбора синонимов подойдет функционал Serpstat «Похожие фразы».

серпстат похожие фразы

Лучший способ органически регулировать показатель плотности — повысить объем контента в целом. Если ключевое слово указано 30 раз в документе из 2000 слов, оно будет выглядеть естественнее, чем ключевое слово, которое встречается 10 раз в тексте из 300 слов.

Комбинируйте прямой и разбавленный типы вхождений ключей в тексте.

Разбавленное вхождение означает использование поискового запроса в тексте вместе с дополнительными словами. К примеру, запрос «женские платья оптом» — прямое вхождение, «женские платья с декоративными элементами оптом» — разбавленное.

Избегайте неестественных конструкций вроде «женское платье цена киев». Также не нужно злоупотреблять большим количеством прямых вхождений. Но хотя бы один раз ключевой запрос должен органично дополнять текст в своем неизменном виде.

Оставьте вторую страницу выдачи конкурентам

Запомнить

Современные фильтры защищают пользователей от контента, перегруженного спамом и не имеющего ценности. Поэтому важно научиться соблюдать баланс.

Универсальных формул не существует. Практикующие SEO-специалисты рекомендуют плотность ключевых слов на уровне 1-3%.

Для измерения и анализа показателя, используйте специальные сервисы:

  • текстовый анализатор от Serpstat;
  • Advego;
  • Istio;
  • Miratext.

Чтобы органически регулировать показатель плотности, можно повысить объем контента в целом, комбинировать разные типы ключевых слов, избегать неестественных конструкций.

Главное правило — контент должен быть для людей.

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Александра Сапинская

Заинтересовалась интернет-маркетингом в 2017 году. Работаю SEO IM в Netpeak Agency с 2020 года.

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