Що таке щільність ключових слів, і Як вона впливає на SEO

Що таке щільність ключових слів, і Як вона впливає на SEO

Щільність ключових слів показує, який відсоток тексту займають ключові фрази і чи відповідає він вимогам пошукових систем. Відстеження цього показника допомагає створювати SEO-дружні статті, які добре ранжуються і легко читаються.

У цій статті розкажу, як розраховувати щільність, в яких рамках варто її тримати і за допомогою яких сервісів визначати.

Приклад розрахунку щільності ключових слів

Щільність ключових слів розрахується за формулою:

Уявіть, що в статті довжиною 200 слів ключова фраза «екологічні автомобілі» зустрічається вісім разів. Отже:

Щільність ключових слів = (8 / 200) × 100 = 4%.

Оптимальна щільність ключових слів

Не існує конкретного відсоткового співвідношення або універсального рішення для всіх проєктів. Є лише загальні рекомендації та межі, виходити за рамки яких не варто.

1. Оптимальна щільність ключових слів залежить від тематики тексту, його довжини і вимог пошукових систем. SEO-фахівці рекомендують тримати цей показник в межах 1–3%.

На кожні 100 слів тексту повинно припадати від одного до трьох повторень ключової фрази. Якщо говорити про кількість знаків, у яких зазвичай вимірюється текст, у середньому на 1000 знаків (що дорівнює 150–200 словам) доцільно вжити 3–6 повторень однакового ключа.

Цифри дуже умовні, та орієнтуватися на них можна.

2. Пошуковики стають дедалі складнішими та звертають увагу на загальну якість контенту.

3. Забезпечте достатню кількість ключових слів в тексті для оптимального ранжування. Якщо таких слів буде менше ніж 1%, навряд чи вдасться потрапити до топу за цільовим запитом. Роботи вважатимуть сторінку нерелевантною і ранжуватимуть інші.

Приклад. Автор написав статтю на тему «екологічні автомобілі» з такою щільністю ключових слів: Ключова фраза Кількість входжень Загальна кількість слів Щільність (%) Утилізація відходів 6 200 3 Відновлювальні джерела 5 200 2,5 Сортування сміття 4 200 2 Екологічні ініціативи 3 200 1,5 Екологічні автомобілі 2 200 1 Фраза «екологічні автомобілі» має щільність 1%. Цього недостатньо для потрапляння до топу за цільовим запитом. Стаття ранжуватиметься за запитом утилізація відходів, що не відповідає очікуванням автора.

Пересвідчіться, що використані ключові слова є найбільш вживаними в порівнянні з іншими — щоб стаття відповідала темі та була релевантною для пошукових систем.

4. Не перевантажуйте текст ключами. При значному перевищенні відсотка входжень ризикуєте натрапити на Google Panda — фільтр, який відкидає сайти через переоптимізацію текстів, неунікальність, відсутність смислового навантаження й орієнтованість лише на пошукових роботів.

Google радить уникати безлічі непотрібних ключових слів, призначених для пошукових систем, які дратують користувачів.

Як перевірити і виправити щільність ключових слів, читайте в матеріалі про текстову релевантність.

Показники, пов’язані з щільністю ключових слів

Щоб ефективно контролювати щільність ключових слів і забезпечити релевантність контенту, також відслідковуйте:

Нудоту тексту. Переспам. LSI ключові слова. TF-IDF.

Розгляну кожен з показників детальніше.

Нудота тексту (Keyword overuse)

Явище, коли певні слова або фрази надмірно повторюються, створюючи відчуття штучності й ускладнюючи читання. Це часто трапляється, якщо автор використовує одні й ті ж вирази без необхідності.

Приклад. Купити новий автомобіль дуже легко. Наш новий автомобіль має новітні функції. Новий автомобіль від нас — це ідеальний вибір. З новим автомобілем ви будете задоволені.

Проблема: повторювана фраза «новий автомобіль» робить текст монотонним і важким для читання.

Переспам (Keyword stuffing)

Загальне надмірне використання різних варіацій ключових слів або фраз у тексті. Знижує якість інформації і негативно впливає на SEO.

Приклад. Наш інтернет-магазин пропонує великий вибір автомобілів. У нашому інтернет-магазині ви знайдете різноманітні автомобілі на будь-який смак. Якщо ви шукаєте автомобілі, наш інтернет-магазин має все, що вам потрібно. Вибирайте з нашого широкого асортименту автомобілів і отримуйте знижки!

Проблема: текст переповнений різними варіаціями ключових слів («автомобілі», «інтернет-магазин», «вибір автомобілів»), що робить його менш природним і менш читабельним.

Основна різниця між нудотою та переспамом: у першому випадку текст переповнений певними словами або фразами (не обов’язково ключовими), у другому — текст важко читається саме через ключі.

LSI-слова

Використання LSI-слів — гарний спосіб знизити високу щільність тексту. Це

синоніми до ключів, а також терміни і фрази, пов’язані з темою. Вони доповнюють текст і роблять контент більш природним для сприйняття.

Приклад 1. Основне ключове слово — «автомобіль». LSI ключові слова: двигун;

паливо;

транспортний засіб;

автосервіс;

ціна авто.

Приклад 2. Основне ключове слово — «щільність ключових слів». LSI ключові слова: частота ключових слів;

оптимальна щільність;

аналіз ключових слів;

SEO-оптимізація тексту;

ключі в контенті.

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)

Цей метод допомагає визначити важливість ключового слова в тексті порівняно з іншими статтями на цю тему. «Базою даних» для аналізу TF-IDF зазвичай стають тексти зі сторінок конкурентів, які займають високі позиції в Google.

Ось як використати метод TF-IDF для статті:



1. Зберіть тексти конкурентів для аналізу. Припустимо, їх буде п’ять.

2. Обчисліть Term Frequency (TF), яка визначає частоту терміна в тексті:

Приклад. Якщо термін «екологічний автомобіль» зустрічається у тексті десять разів, а загальна кількість слів — 200, його TF = 10 / 200 = 0,05.

3. Обчисліть Inverse Document Frequency (IDF), яка визначає важливість терміна в колекції документів:

Приклад. Для терміна, який зустрічається в трьох з п’яти документів, IDF = log ( 3 / 5​ ) + 1 ≈ 1,2.

4. Обчисліть TF-IDF, використовуючи вище отримані числа:

Приклад. TF-IDF = 0,05×1,22 = 0,061.

Якщо TF-IDF для більшості ключових слів на сторінках конкурентів у межах 0,05-0,1, значення 0,061 показує, що ключ важливий.

Показник TF-IDF може варіюватися в широкому діапазоні: від дуже низьких значень (0,001) до високих (10 або більше). Все залежить від частоти терміна в документі та його використання в статтях конкурентів.

Щоб вам не довелося обчислювати логарифми вручну, ділюся сервісами, які автоматизують процес:

Сервіси для визначення щільності ключів

Щоб швидко визначити щільність ключових слів у тексті та проаналізувати його на наявність спаму, використовуйте онлайн-сервіси. Ось найпопулярніші та найзручніші.

Текстова аналітика Serpstat

Сервіс надає детальний аналіз тексту: визначення щільності ключових слів, аналіз конкурентів і рекомендації щодо поліпшення тексту.

Serpstat аналізує входження важливих ключів у Title, H1 і тексті на сторінці: чи є переспам, скільки запитів, які ключі використовують конкуренти і чи значуще слово для аналізованої тематики.

1. Для початку роботи додайте в інструмент зібрану семантику і кластеризуйте її:

2. На основі отриманого кластера і прив’язаної до нього сторінки проаналізуйте ключові фрази:

До кластера прив’язана лише одна сторінка, адже запити досить конкретні. Сервіс знаходить її сам.

Вартість сервісу залежить від обраного пакету:

Individual — $60/місяць. Підійде для малого бізнесу та індивідуального використання. Team — $120/місяць. Для команд та невеликих агенцій. Agency — $492/місяць. Для великих компаній з високими вимогами до обсягу даних.

В пакеті, крім інструменту для текстової аналітики, отримаєте набір функцій для SEO-оптимізації:

аналіз ключових слів;

моніторинг позицій;

аналіз конкурентів;

аудит сайту;

аналіз посилань тощо.

Сервіс Istio

Всі базові функції, пов’язані з аналізом щільності ключових слів, надаються безкоштовно. Istio має зручний і зрозумілий інтерфейс: додайте текст у вільне поле і натисніть «Аналіз»:

Щільність ключових слів знаходиться в останній колонці — «% у тексті»:

Є й інші корисні показники для семантичного аналізу. Щоб дізнатися докладніше про кожен з них, наведіть курсор на знак «?».

Якщо текст уже залитий на сайт, для аналізу вставте посилання на нього у вікно і натисніть «Додати весь текст»:

Smallseotools

Безкоштовний і простий у використанні інструмент для перевірки щільності ключових слів. Розповім, як користуватися Smallseotools.

1. Оберіть інструмент Word Counter:

2. Отримайте результати у вигляді зручної таблиці зі статистикою вживання ключових слів:



Сервіс надає інформацію про ключі з двох та трьох слів, що і необхідно для аналізу.

Simple Seo Tools

Безкоштовний інструмент для SEO-аналізу тексту, що допомагає перевірити щільність ключових слів у тексті та проаналізувати їхнє розташування на сторінці.

Simple Seo Tools дозволяє ввести потрібні ключові слова та словосполучення вручну. Вони відображатимуться окремо зверху:





Сервіс дає можливість встановити потрібні налаштування. Наприклад, виключити цифри або слова, які зазвичай не несуть суттєвого смислового навантаження (прийменники, сполучники тощо):

Wordcounter

Безкоштовний базовий інструмент для підрахунку слів і перевірки щільності ключових слів на сторінці.

Wordcounter містить інформацію про ключі, які складаються з двох та трьох слів.

Hyperhost

Інтерфейс сервісу не user friendly — відсутня кнопка для початку перевірки тексту. Ця функція активується автоматично, якщо вставити текст за допомогою комбінації клавіш Ctrl+V. Однак, при вставці тексту через контекстне меню (правий клік миші), необхідно натискати Enter, щоб функція спрацювала.





Ще з мінусів Hyperhost, щільність вказана лише кількісно, відсоток не відображається.

З плюсів:

сервіс вказує відсоток води (повторень, розтягнутих пояснень і загальних фраз, що не містять корисної інформації);

при натисканні на ключове слово в переліку, воно підсвічується у тексті. Це допомагає виправити частину, де нудота тексту перевищена;

аналіз тексту безкоштовний.

Neuralwriter

Потужний інструмент для вдосконалення контенту, який аналізує щільність ключових слів і допомагає покращити текст відповідно до SEO-стандартів. Інтерфейс лічильника Neuralwriter допомагає визначити відсоток щільності та ключовики з одним, двома і трьома словами.



Інструменти цього сервісу, включаючи підрахунок слів, генератор заголовків, аналіз унікальності тексту та парафраз, безкоштовні для використання. Реєстрація не потрібна.

SEOquake

Популярний плагін для браузера, який дозволяє швидко перевіряти сторінки на переспам і аналізувати щільність ключових слів. Зручний інструмент для аналізу текстів конкурентів: не треба копіювати текст — лише натиснути на потрібній сторінці на іконку плагіна.

Корисно, що SEOquake:

Вказує, в яких саме метатегах були використані слова: Т — title, D — description чи H — header. Відображає вміст метатегів. Дає інформацію щодо проаналізованої сторінки з її заголовком та описом.

Також містить фільтр, який дозволяє вибирати лише певні ключові слова або фрази, що вас цікавлять. До прикладу, якщо відсортувати за словом «щільність» — побачите всі комбінації ключовиків з цим словом:





Сервіс допомагає створити хмару ключових слів — де кожне слово або фраза зі сторінки показуються різного розміру, залежно від частоти їхнього використання:





Сервіс безкоштовний, але потребує реєстрації.

Є безліч інструментів для аналізу та вдосконалення тексту. Важливо шукати введені ключові слова та всі їхні словоформи. Адже пошукові системи, крім точних входжень ключів у текст, враховують їхні словоформи, синоніми і контекст.

Як створювати контент з оптимальною щільністю ключових слів

1. Головне правило — контент для людей. Текст має бути інформативним, експертним і легко читатися.

2. Немає точного й універсального відсотка входжень ключових слів для будь-якого тексту.

3. Комбінуйте прямий і розбавлений типи входжень ключів у тексті. Розбавлене входження означає використання пошукового запиту в тексті разом із додатковими словами. Наприклад, запит «жіночі сукні оптом» — пряме входження, «жіночі сукні з декоративними елементами оптом» — розбавлене.

4. Дотримуйтесь золотої середини: уникайте і надлишку ключів у тексті, і недостатньої їхньої кількості. Не зловживайте великою кількістю прямих входжень.

5. Якщо щільність занадто висока, прибирайте запити, що повторюються, замінюйте їх синонімами й словоформами. Так ви підвищите релевантність і цінність тексту без переспаму. Для підбору синонімів підійде функціонал Serpstat «Схожі фрази».

6. Найкращий спосіб органічно регулювати показник щільності — підвищити обсяг контенту в цілому. Якщо ключове слово вказано 30 разів у документі з 2000 слів, воно матиме природніший вигляд, ніж ключове слово, яке зустрічається десять разів у тексті з 300 слів.

7. Уникайте неприродних конструкцій на кшталт «жіноча сукня ціна київ».

8. Щоб досягти гармонійного поєднання ключових слів у тексті, важливо розташовувати їх:

у заголовках (H1, H2) та підзаголовках для підвищення їх видимості;

у першому абзаці тексту для швидкого сигналу пошуковим системам;

у тілі статті — рівномірно, щоб забезпечити природне читання;

у прикінцевому абзаці — для підсумку теми.

Запам’ятати

1. Щільність ключових слів є важливим аспектом SEO-оптимізації, але не варто зосереджуватися лише на ній. Це один із багатьох факторів, які впливають на успіх тексту в пошукових системах.

2. Враховуйте такі поняття, як LSI ключові слова, нудота тексту, переспам та TF-IDF, щоб створювати якісний контент.

3. Використовуйте доступні інструменти для перевірки текстів онлайн і слідкуйте, щоб вони залишалися корисними та зрозумілими для читачів:

текстовий аналізатор від Serpstat;

Istio;

Smallseotools;

Simple-SEO-tools;

Wordcounter;

Hyperhost;

Neuralwriter;

плагін SEOquake.

4. Універсальних формул не існує. Практикуючі SEO-фахівці рекомендують тримати щільність ключових слів на рівні 1-3%.

5. Щоб органічно регулювати показник щільності, підвищіть обсяг контенту в цілому, комбінуйте різні типи ключових слів та уникайте неприродних конструкцій.

FAQ & How to

Як обчислити показник щільності ключових слів?



Щільність ключових слів (ЩК) = (Кількість входжень / Загальна кількість слів) × 100

Якщо:

1. Кількість входжень ключового слова або частота ключового слова: 8.

2. Загальна кількість слів у тексті: 200.

ЩК = (8 / 200) × 100 = 4%

Яка щільність ключових слів є прийнятною для тексту обсягом 1000 слів?

Багато SEO-фахівців погоджуються, що показник варто тримати в межах 1–3%.

Формула для обчислення щільності ключових слів: ЩК = (Кількість входжень / Загальна кількість слів) × 100.

Щоб визначити кількість використань ключової фрази на 1000 слів при щільності 1–3%: Кількість ключових слів = (ЩК × Кількість слів) / 100.

При тексті на 1000 слів: Щільність 3%: (3 × 1000) / 100 = 30.

Таким чином, для 1000 слів має бути 10–30 ключових фраз.

Результативність залежить від якості контенту та того, наскільки органічно ключові слова інтегровані в текст.

Скільки разів ключові слова повинні зустрічатися на 1000 символів?

В середньому 1000 знаків дорівнює 150–200 словам, отже кількість ключових слів має бути в районі 4–6, якщо дотримуватись щільності 1–3%.

Щільність ключових слів (ЩК) = (Кількість входжень / Загальна кількість слів) × 100.

ЩК = (6 / 200) × 100 = 3%.

Які є інструменти для визначення щільності ключових слів в текстах українською мовою?