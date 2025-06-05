Что такое URL Slug и как сделать его SEO-дружественным
У каждого сайта он есть, но не все задумываются о его внешнем виде. В этой статье расскажу про URL-адрес сайта, а точнее — об одном из его элементов: URL Slug. От него зависит, увидит ли пользователь страницу в поиске. Нечитаемые или технически некорректные слаги снижают доверие, затрудняют индексацию и вредят ранжированию.
Предлагаю разобраться, как сделать URL Slug понятным для пользователей и поисковых систем, а также внедрить простые изменения, которые повысят видимость страниц. В финале статьи — чек-лист с основными требованиями к слагам и практическими примерами.
- Что такое URL Slug.
- Функции и назначение URL Slug.
- Подборка инструментов для выявления ошибок в формировании slug.
- Самые распространенные ошибки при создании URL Slug.
- Практические рекомендации по оптимизации URL Slug.
Что такое URL Slug
Проще всего объяснить, что такое URL Slug, на примере.
Вот так выглядит адрес этой статьи:
https://netpeak.net/ru/blog/chto-takoye-url-slug-i-kak-sdelat-yego-seo-druzhestvennym/
А slug — это часть URL после последнего слэша:
chto-takoye-url-slug-i-kak-sdelat-yego-seo-druzhestvennym
Почему не "blog/chto-takoye-url-slug-i-kak-sdelat-yego-seo-druzhestvennym"?
Потому что blog — это часть структуры сайта (каталог или категория), а slug — это уникальный идентификатор конкретной страницы внутри этого каталога. Он кратко передает суть страницы и помогает как пользователям, так и поисковым системам понять, о чем идет речь.
Значение URL Slug для SEO
Существуют URL-адреса вроде www.example.com/page?id=12345&ref=abc — длинные, с набором символов и цифр.
Для пользователя такая ссылка выглядит подозрительно: непонятно, о чем страница и безопасно ли на нее переходить. Примерно так же реагируют на такие адреса и поисковые системы.
Чтобы быть понятными и для пользователей, и для поисковиков, URL-адреса должны быть логичными и информативными.
Вот основные причины, почему понятный URL положительно влияет на рейтинг страницы в поисковых системах:
- Четкая структура URL — важный сигнал для поисковиков.
Пример: www.example.com/blog/how-to-optimize-url-slug.
Сразу ясно, что страница размещена в разделе «blog», а «how-to-optimize-url-slug» — название статьи. Такая структура облегчает навигацию как для пользователей, так и для поисковых роботов, улучшает индексацию и повышает шансы на высокие позиции в выдаче.
- Ключевые слова в URL — подсказка для поисковых систем.
Использование релевантных ключевых слов в slug помогает точнее определить тему страницы и ее соответствие пользовательским запросам. Это увеличивает шансы на лучшее ранжирование.
- Улучшается пользовательский опыт (UX).
Понятный и читаемый URL вызывает больше доверия, легче запоминается и чаще привлекает внимание в поисковой выдаче. Это положительно влияет на кликабельность (CTR), а значит — и на позиции страницы.
Функции и назначение URL Slug
Slug выполняет сразу несколько важных задач для SEO и пользовательского опыта:
- Идентифицирует страницы. Каждый slug — уникальный идентификатор конкретной страницы на сайте.
- Способствует SEO-оптимизации. Релевантные ключевые слова в названии страницы повышают ее соответствие поисковым запросам и улучшают видимость в выдаче.
- Улучшает навигацию и UX. Читаемый URL помогает пользователям понять, где они находятся, и облегчает возвращение к нужной странице.
- Снижает ошибки индексации. Простые, понятные слаги без лишних символов лучше воспринимаются поисковыми роботами и не создают технических препятствий для индексации.
- Усиливает контекст страницы. Slug дает дополнительную информацию о содержимом страницы. Поисковые системы точнее оценивают и ранжируют такие страницы, учитывая содержимое slug и общую структуру сайта.
Подборка инструментов для выявления ошибок при формировании slug
Google Search Console
Официальный инструмент от Google для проверки индексации сайта. Позволяет увидеть, какие URL-адреса проиндексированы, а какие содержат ошибки, мешающие попасть в поисковую выдачу.
В разделе «Проблемы с индексированием» можно найти подробности о недоступных страницах, ошибках 404 и других технических препятствиях.
Netpeak Spider
Этот инструмент помогает провести SEO-аудит сайта и выявить ошибки, включая:
- неработающие ссылки;
- проблемы в структуре URL-адресов;
- дубли страниц и другие технические недостатки.
С помощью Netpeak Spider вы быстро обнаружите ошибки в слагах: неправильное использование дефисов, закодированные символы, нежелательные спецсимволы или заглавные буквы в URL.
Screaming Frog SEO Spider
Мощный десктопный инструмент для сканирования сайта и анализа структуры URL-адресов. Screaming Frog предоставляет подробную информацию по всем URL на вашем сайте:
- длину;
- наличие редиректов;
коды ответа сервера;
- дубли адресов и контента.
Подходит для выявления технических ошибок, влияющих на SEO, и оптимизации структуры сайта для лучшей индексации.
Ahrefs
Один из самых популярных SEO-инструментов для анализа внешних и внутренних ссылок, а также состояния URL-адресов на сайте. Ahrefs выявляет:
- страницы с наибольшим количеством обратных ссылок;
- битые ссылки или редиректы на несуществующие страницы;
- дубли контента и технические проблемы, влияющие на ранжирование.
Наиболее распространенные ошибки при формировании URL Slug
Для обзора использую возможности инструмента Netpeak Spider, который помогает эффективно выявлять технические недочеты.
Закодированные URL
Spider обнаруживает URL-адреса с закодированными символами, пробелами или кириллицей. Такие элементы должны быть либо записаны латиницей, либо корректно закодированы для передачи через интернет.
Например, адрес https://website.net/товар, содержащий кириллицу, будет закодирован как https://website.net/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80. Это кодирование выполняется клиентом — браузером, программным кодом или сервером.
Подобные URL выглядят неестественно, тяжело воспринимаются пользователями и могут вызывать технические ошибки. Существует риск, что сервер не обработает такой запрос, и это приведёт к битым ссылкам.
Не используйте пробелы как разделители — они автоматически кодируются как %20, из-за чего адрес становится визуально перегруженным и плохо читаемым.
Часто такие ошибки возникают из-за случайного использования символов другой раскладки. Поэтому важно оперативно выявлять и исправлять подобные URL, чтобы избежать потерь трафика и проблем с индексацией.
URL из спецсимволами
Netpeak Spider также выявляет страницы с нежелательными спецсимволами в URL — например: %, &, +, {}, и другие.
Чаще всего такие ошибки появляются из-за опечаток или неправильного форматирования ссылок.
Еще одна распространенная ошибка — использование нижнего подчеркивания (_) вместо дефиса (-) для разделения слов в slug.
Чтобы сделать URL-адреса чистыми и понятными:
- избегайте лишних спецсимволов, которые будут закодированы при обработке — кроме тех, что не кодируются: / - + ? = & #;
- после изменений обязательно настройте 301-редиректы со старых адресов на новые, чтобы сохранить трафик и SEO-позиции;
- обновите все внутренние и внешние ссылки, чтобы избежать битых URL и потерь трафика.
URL с двойным дефисом
Инструмент помогает найти страницы с некорректным использованием дефисов — когда символ стоит сразу после слэша, в конце URL или встречаются двойные дефисы.
Пример: https://mywebsite.org/catalog/-subsection/sample--item
Такое часто происходит при автоматической транслитерации, когда система заменяет знаки препинания или пробелы на дефисы без дополнительной обработки.
Хотя подобные ошибки не влияют напрямую на позиции в поисковой выдаче, они заметно снижают привлекательность URL для пользователей.
Что стоит сделать:
- исправить структуру URL и удалить лишние дефисы;
- настроить 301-редирект со старого адреса на новый;
- обновить все внутренние и внешние ссылки, чтобы сохранить трафик и корректную навигацию.
URL с заглавными буквами
Использование заглавных букв в URL не влияет напрямую на ранжирование или восприятие страницы краулерами, но может привести к дублированию контента.
Для поисковых систем такие адреса, как:
- https://mysite.com/Category/Subcategory
- https://mysite.com/category/Subcategory
- https://mysite.com/category/subcategory
— считаются разными страницами.
Чтобы избежать дубликатов:
- выберите единый формат написания — Google рекомендует использовать только строчные буквы во всех элементах URL;
- настройте 301-редиректы со всех вариантов URL с заглавными буквами на корректный, чтобы зберегти трафик и уникнуть дублювання.
Дубликаты URL-адресов
Одна из самых распространенных проблем — когда одна и та же страница доступна по нескольким разным адресам. Это усложняет индексацию и приводит к распылению ссылочной массы между дубликатами.
Например, для товара «красная футболка» в интернет-магазине могут существовать такие URL:
- https://mysite.com/clothes/red-shirt
- https://mysite.com/apparel/red-shirt
- https://mysite.com/red-shirt
В этом случае slug red-shirt повторяется на разных страницах с похожим или идентичным содержанием. Поисковые системы могут расценить их как дубликаты, что негативно повлияет на SEO.
Что делать:
- определить один основной — каноничный — URL;
- для альтернативных вариантов добавить канонический тег (rel="canonical") или настроить 301-редиректы;
- обновить все внутренние ссылки, чтобы избежать путаницы у поисковых роботов и пользователей.
Практические рекомендации по оптимизации URL Slug
Чтобы избежать всех описанных выше ошибок, придерживайтесь базовых принципов создания SEO-дружественных URL-адресов.
|
Добавьте фокусное ключевое слово
|
✅: poleznye-frukty
❌: luchshie-frukty-dlya-zdorovya
|
Используйте детальные описания
|
✅: effektivnoe-obuchenie
❌: obuchenie
|
Создавайте короткие и понятные URL
|
✅: ekologicheskiy-turizm-evropa
❌: blog-pro-ekologichniy-turizm-v-evrope
|
Используйте дефисы для разделения слов
|
✅: kreativnye-idei-dekora
❌: kreativnyeideidekora
❌: kreativnye_idei_dekora
|
Выбирайте информативные, релевантные и уникальные названия, которые лучше отражают содержание и помогают пользователям и поисковым системам понять ваш контент
|
✅: idei-dekora-interіera
❌: idei-dlya-dekorа-v-interierе
|
Используйте только нижний регистр
|
✅: starozynnye-igrushki
❌: Starozynnye-igrushki
|
По возможности, избегайте использования лет и дат
|
✅: evergreen-marketing-trendy
❌: trendy-marketinga-2025
|
Избегайте специальных символов в URL: #, %, &, пробелов и знаков, которые требуют кодирования при обработке браузером или сервером
|
✅: recepty-pirogov
❌: recepty-pirogov#2023!
|
Избегайте кириллицы
|
✅: recepty-pirogov
|
Избегайте дублирования
|
Правильные версии (уникальные URL Slug):
Страница 1: syrniki-s-yablokami — рецепт сырников с яблоками
Неправильные версии (слишком общие или дублирующиеся):
Страница 1: syrniki-s-fruktami — слишком общий, не уточняет ингредиент
Страница 2: syrniki-s-fruktami — дублирует предыдущий URL, не уникален
Выводы
- Slug — это короткий, содержательный фрагмент URL в конце адреса, который обычно указывает на конкретную страницу, публикацию или товар.
- Слаг влияет на ранжирование сайта в поисковых системах и может повысить привлекательность ссылки для пользователей.
- URL Slug облегчает навигацию, помогает поисковым алгоритмам понять содержание страницы и играет техническую роль в правильной организации структуры сайта.
- Типичные ошибки при формировании URL Slug:
- чрезмерная длина;
- использование недопустимых символов или кириллицы;
- дублирование или некорректное оформление.
- Чтобы выявить проблемы со слагами, используйте специализированные инструменты: Google Search Console, Netpeak Spider, Screaming Frog, Ahrefs. Они позволяют быстро находить технические ошибки и оптимизировать URL-адреса.
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