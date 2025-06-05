Что такое URL Slug и как сделать его SEO-дружественным

Что такое URL Slug и как сделать его SEO-дружественным

У каждого сайта он есть, но не все задумываются о его внешнем виде. В этой статье расскажу про URL-адрес сайта, а точнее — об одном из его элементов: URL Slug. От него зависит, увидит ли пользователь страницу в поиске. Нечитаемые или технически некорректные слаги снижают доверие, затрудняют индексацию и вредят ранжированию.

Предлагаю разобраться, как сделать URL Slug понятным для пользователей и поисковых систем, а также внедрить простые изменения, которые повысят видимость страниц. В финале статьи — чек-лист с основными требованиями к слагам и практическими примерами.

Что такое URL Slug

Проще всего объяснить, что такое URL Slug, на примере.

Вот так выглядит адрес этой статьи: https://netpeak.net/ru/blog/chto-takoye-url-slug-i-kak-sdelat-yego-seo-druzhestvennym/ А slug — это часть URL после последнего слэша: chto-takoye-url-slug-i-kak-sdelat-yego-seo-druzhestvennym

Почему не "blog/chto-takoye-url-slug-i-kak-sdelat-yego-seo-druzhestvennym"?

Потому что blog — это часть структуры сайта (каталог или категория), а slug — это уникальный идентификатор конкретной страницы внутри этого каталога. Он кратко передает суть страницы и помогает как пользователям, так и поисковым системам понять, о чем идет речь.

Значение URL Slug для SEO

Существуют URL-адреса вроде www.example.com/page?id=12345&ref=abc — длинные, с набором символов и цифр.

Для пользователя такая ссылка выглядит подозрительно: непонятно, о чем страница и безопасно ли на нее переходить. Примерно так же реагируют на такие адреса и поисковые системы.

Чтобы быть понятными и для пользователей, и для поисковиков, URL-адреса должны быть логичными и информативными.

Вот основные причины, почему понятный URL положительно влияет на рейтинг страницы в поисковых системах:

Четкая структура URL — важный сигнал для поисковиков.

Пример: www.example.com/blog/how-to-optimize-url-slug.

Сразу ясно, что страница размещена в разделе «blog», а «how-to-optimize-url-slug» — название статьи. Такая структура облегчает навигацию как для пользователей, так и для поисковых роботов, улучшает индексацию и повышает шансы на высокие позиции в выдаче.



Ключевые слова в URL — подсказка для поисковых систем.

Использование релевантных ключевых слов в slug помогает точнее определить тему страницы и ее соответствие пользовательским запросам. Это увеличивает шансы на лучшее ранжирование.



Улучшается пользовательский опыт (UX).

Понятный и читаемый URL вызывает больше доверия, легче запоминается и чаще привлекает внимание в поисковой выдаче. Это положительно влияет на кликабельность (CTR), а значит — и на позиции страницы.

Функции и назначение URL Slug

Slug выполняет сразу несколько важных задач для SEO и пользовательского опыта:

Идентифицирует страницы. Каждый slug — уникальный идентификатор конкретной страницы на сайте. Способствует SEO-оптимизации. Релевантные ключевые слова в названии страницы повышают ее соответствие поисковым запросам и улучшают видимость в выдаче. Улучшает навигацию и UX. Читаемый URL помогает пользователям понять, где они находятся, и облегчает возвращение к нужной странице. Снижает ошибки индексации. Простые, понятные слаги без лишних символов лучше воспринимаются поисковыми роботами и не создают технических препятствий для индексации. Усиливает контекст страницы. Slug дает дополнительную информацию о содержимом страницы. Поисковые системы точнее оценивают и ранжируют такие страницы, учитывая содержимое slug и общую структуру сайта.

Подборка инструментов для выявления ошибок при формировании slug

Google Search Console

Официальный инструмент от Google для проверки индексации сайта. Позволяет увидеть, какие URL-адреса проиндексированы, а какие содержат ошибки, мешающие попасть в поисковую выдачу.

В разделе «Проблемы с индексированием» можно найти подробности о недоступных страницах, ошибках 404 и других технических препятствиях.

Netpeak Spider

Этот инструмент помогает провести SEO-аудит сайта и выявить ошибки, включая:

неработающие ссылки;

проблемы в структуре URL-адресов;

дубли страниц и другие технические недостатки.

С помощью Netpeak Spider вы быстро обнаружите ошибки в слагах: неправильное использование дефисов, закодированные символы, нежелательные спецсимволы или заглавные буквы в URL.

Screaming Frog SEO Spider

Мощный десктопный инструмент для сканирования сайта и анализа структуры URL-адресов. Screaming Frog предоставляет подробную информацию по всем URL на вашем сайте:

длину;

наличие редиректов;

коды ответа сервера;

коды ответа сервера; дубли адресов и контента.

Подходит для выявления технических ошибок, влияющих на SEO, и оптимизации структуры сайта для лучшей индексации.

Ahrefs

Один из самых популярных SEO-инструментов для анализа внешних и внутренних ссылок, а также состояния URL-адресов на сайте. Ahrefs выявляет:

страницы с наибольшим количеством обратных ссылок;

битые ссылки или редиректы на несуществующие страницы;

дубли контента и технические проблемы, влияющие на ранжирование.

Наиболее распространенные ошибки при формировании URL Slug

Для обзора использую возможности инструмента Netpeak Spider, который помогает эффективно выявлять технические недочеты.

Закодированные URL

Spider обнаруживает URL-адреса с закодированными символами, пробелами или кириллицей. Такие элементы должны быть либо записаны латиницей, либо корректно закодированы для передачи через интернет.

Например, адрес https://website.net/товар, содержащий кириллицу, будет закодирован как https://website.net/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80. Это кодирование выполняется клиентом — браузером, программным кодом или сервером.

Подобные URL выглядят неестественно, тяжело воспринимаются пользователями и могут вызывать технические ошибки. Существует риск, что сервер не обработает такой запрос, и это приведёт к битым ссылкам.

Не используйте пробелы как разделители — они автоматически кодируются как %20, из-за чего адрес становится визуально перегруженным и плохо читаемым.

Часто такие ошибки возникают из-за случайного использования символов другой раскладки. Поэтому важно оперативно выявлять и исправлять подобные URL, чтобы избежать потерь трафика и проблем с индексацией.

URL из спецсимволами

Netpeak Spider также выявляет страницы с нежелательными спецсимволами в URL — например: %, &, +, {}, и другие.

Чаще всего такие ошибки появляются из-за опечаток или неправильного форматирования ссылок.

Еще одна распространенная ошибка — использование нижнего подчеркивания (_) вместо дефиса (-) для разделения слов в slug.

Чтобы сделать URL-адреса чистыми и понятными:

избегайте лишних спецсимволов, которые будут закодированы при обработке — кроме тех, что не кодируются: / - + ? = & #;

после изменений обязательно настройте 301-редиректы со старых адресов на новые, чтобы сохранить трафик и SEO-позиции;

со старых адресов на новые, чтобы сохранить трафик и SEO-позиции; обновите все внутренние и внешние ссылки, чтобы избежать битых URL и потерь трафика.

URL с двойным дефисом

Инструмент помогает найти страницы с некорректным использованием дефисов — когда символ стоит сразу после слэша, в конце URL или встречаются двойные дефисы.

Пример: https://mywebsite.org/catalog/-subsection/sample--item

Такое часто происходит при автоматической транслитерации, когда система заменяет знаки препинания или пробелы на дефисы без дополнительной обработки.

Хотя подобные ошибки не влияют напрямую на позиции в поисковой выдаче, они заметно снижают привлекательность URL для пользователей.

Что стоит сделать:

исправить структуру URL и удалить лишние дефисы;

настроить 301-редирект со старого адреса на новый;

со старого адреса на новый; обновить все внутренние и внешние ссылки, чтобы сохранить трафик и корректную навигацию.

URL с заглавными буквами

Использование заглавных букв в URL не влияет напрямую на ранжирование или восприятие страницы краулерами, но может привести к дублированию контента.

Для поисковых систем такие адреса, как:

https://mysite.com/Category/Subcategory

https://mysite.com/category/Subcategory

https://mysite.com/category/subcategory

— считаются разными страницами.

Чтобы избежать дубликатов:

выберите единый формат написания — Google рекомендует использовать только строчные буквы во всех элементах URL;

во всех элементах URL; настройте 301-редиректы со всех вариантов URL с заглавными буквами на корректный, чтобы зберегти трафик и уникнуть дублювання.

Дубликаты URL-адресов

Одна из самых распространенных проблем — когда одна и та же страница доступна по нескольким разным адресам. Это усложняет индексацию и приводит к распылению ссылочной массы между дубликатами.

Например, для товара «красная футболка» в интернет-магазине могут существовать такие URL:

https://mysite.com/clothes/red-shirt

https://mysite.com/apparel/red-shirt

https://mysite.com/red-shirt

В этом случае slug red-shirt повторяется на разных страницах с похожим или идентичным содержанием. Поисковые системы могут расценить их как дубликаты, что негативно повлияет на SEO.

Что делать:

определить один основной — каноничный — URL;

для альтернативных вариантов добавить канонический тег (rel="canonical") или настроить 301-редиректы ;

(rel="canonical") или настроить ; обновить все внутренние ссылки, чтобы избежать путаницы у поисковых роботов и пользователей.

Практические рекомендации по оптимизации URL Slug

Чтобы избежать всех описанных выше ошибок, придерживайтесь базовых принципов создания SEO-дружественных URL-адресов.

Добавьте фокусное ключевое слово ✅: poleznye-frukty ❌: luchshie-frukty-dlya-zdorovya Используйте детальные описания ✅: effektivnoe-obuchenie ❌: obuchenie Создавайте короткие и понятные URL ✅: ekologicheskiy-turizm-evropa ❌: blog-pro-ekologichniy-turizm-v-evrope Используйте дефисы для разделения слов ✅: kreativnye-idei-dekora ❌: kreativnyeideidekora ❌: kreativnye_idei_dekora Выбирайте информативные, релевантные и уникальные названия, которые лучше отражают содержание и помогают пользователям и поисковым системам понять ваш контент ✅: idei-dekora-interіera ❌: idei-dlya-dekorа-v-interierе Используйте только нижний регистр ✅: starozynnye-igrushki ❌: Starozynnye-igrushki По возможности, избегайте использования лет и дат ✅: evergreen-marketing-trendy ❌: trendy-marketinga-2025 Избегайте специальных символов в URL: #, %, &, пробелов и знаков, которые требуют кодирования при обработке браузером или сервером ✅: recepty-pirogov ❌: recepty-pirogov#2023! Избегайте кириллицы ✅: recepty-pirogov

❌: рецепты-пирогов Избегайте дублирования Правильные версии (уникальные URL Slug): Страница 1: syrniki-s-yablokami — рецепт сырников с яблоками

Страница 2: syrniki-s-chereshney — рецепт сырников с черешней Неправильные версии (слишком общие или дублирующиеся): Страница 1: syrniki-s-fruktami — слишком общий, не уточняет ингредиент Страница 2: syrniki-s-fruktami — дублирует предыдущий URL, не уникален

Выводы

Slug — это короткий, содержательный фрагмент URL в конце адреса, который обычно указывает на конкретную страницу, публикацию или товар. Слаг влияет на ранжирование сайта в поисковых системах и может повысить привлекательность ссылки для пользователей. URL Slug облегчает навигацию, помогает поисковым алгоритмам понять содержание страницы и играет техническую роль в правильной организации структуры сайта. Типичные ошибки при формировании URL Slug:

чрезмерная длина;

использование недопустимых символов или кириллицы;

дублирование или некорректное оформление.