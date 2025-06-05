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Что такое URL Slug и как сделать его SEO-дружественным
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Александра Коноваленко

У каждого сайта он есть, но не все задумываются о его внешнем виде. В этой статье расскажу про URL-адрес сайта, а точнее — об одном из его элементов: URL Slug. От него зависит, увидит ли пользователь страницу в поиске. Нечитаемые или технически некорректные слаги снижают доверие, затрудняют индексацию и вредят ранжированию.

Предлагаю разобраться, как сделать URL Slug понятным для пользователей и поисковых систем, а также внедрить простые изменения, которые повысят видимость страниц. В финале статьи — чек-лист с основными требованиями к слагам и практическими примерами.

  1. Что такое URL Slug.
  2. Функции и назначение URL Slug.
  3. Подборка инструментов для выявления ошибок в формировании slug.
  4. Самые распространенные ошибки при создании URL Slug.
  5. Практические рекомендации по оптимизации URL Slug.

Что такое URL Slug

Проще всего объяснить, что такое URL Slug, на примере.

Вот так выглядит адрес этой статьи:

https://netpeak.net/ru/blog/chto-takoye-url-slug-i-kak-sdelat-yego-seo-druzhestvennym/

А slug — это часть URL после последнего слэша:

chto-takoye-url-slug-i-kak-sdelat-yego-seo-druzhestvennym

Почему не "blog/chto-takoye-url-slug-i-kak-sdelat-yego-seo-druzhestvennym"?

Потому что blog — это часть структуры сайта (каталог или категория), а slug — это уникальный идентификатор конкретной страницы внутри этого каталога. Он кратко передает суть страницы и помогает как пользователям, так и поисковым системам понять, о чем идет речь.

Значение URL Slug для SEO

Существуют URL-адреса вроде www.example.com/page?id=12345&ref=abc — длинные, с набором символов и цифр.
Для пользователя такая ссылка выглядит подозрительно: непонятно, о чем страница и безопасно ли на нее переходить. Примерно так же реагируют на такие адреса и поисковые системы.

Чтобы быть понятными и для пользователей, и для поисковиков, URL-адреса должны быть логичными и информативными.

Вот основные причины, почему понятный URL положительно влияет на рейтинг страницы в поисковых системах:

  1. Четкая структура URL — важный сигнал для поисковиков.
    Пример: www.example.com/blog/how-to-optimize-url-slug.
    Сразу ясно, что страница размещена в разделе «blog», а «how-to-optimize-url-slug» — название статьи. Такая структура облегчает навигацию как для пользователей, так и для поисковых роботов, улучшает индексацию и повышает шансы на высокие позиции в выдаче.

  2. Ключевые слова в URL — подсказка для поисковых систем.
    Использование релевантных ключевых слов в slug помогает точнее определить тему страницы и ее соответствие пользовательским запросам. Это увеличивает шансы на лучшее ранжирование.

  3. Улучшается пользовательский опыт (UX).
    Понятный и читаемый URL вызывает больше доверия, легче запоминается и чаще привлекает внимание в поисковой выдаче. Это положительно влияет на кликабельность (CTR), а значит — и на позиции страницы.

Функции и назначение URL Slug 

Slug выполняет сразу несколько важных задач для SEO и пользовательского опыта:

  1. Идентифицирует страницы. Каждый slug — уникальный идентификатор конкретной страницы на сайте.
  2. Способствует SEO-оптимизации. Релевантные ключевые слова в названии страницы повышают ее соответствие поисковым запросам и улучшают видимость в выдаче.
  3. Улучшает навигацию и UX. Читаемый URL помогает пользователям понять, где они находятся, и облегчает возвращение к нужной странице.
  4. Снижает ошибки индексации. Простые, понятные слаги без лишних символов лучше воспринимаются поисковыми роботами и не создают технических препятствий для индексации.
  5. Усиливает контекст страницы. Slug дает дополнительную информацию о содержимом страницы. Поисковые системы точнее оценивают и ранжируют такие страницы, учитывая содержимое slug и общую структуру сайта.

Подборка инструментов для выявления ошибок при формировании slug

Google Search Console

Официальный инструмент от Google для проверки индексации сайта. Позволяет увидеть, какие URL-адреса проиндексированы, а какие содержат ошибки, мешающие попасть в поисковую выдачу.

В разделе «Проблемы с индексированием» можно найти подробности о недоступных страницах, ошибках 404 и других технических препятствиях.

Netpeak Spider

Этот инструмент помогает провести SEO-аудит сайта и выявить ошибки, включая:

  • неработающие ссылки;
  • проблемы в структуре URL-адресов;
  • дубли страниц и другие технические недостатки.

С помощью Netpeak Spider вы быстро обнаружите ошибки в слагах: неправильное использование дефисов, закодированные символы, нежелательные спецсимволы или заглавные буквы в URL.

Screaming Frog SEO Spider 

Мощный десктопный инструмент для сканирования сайта и анализа структуры URL-адресов. Screaming Frog предоставляет подробную информацию по всем URL на вашем сайте:

  • длину;
  • наличие редиректов;
    коды ответа сервера;
  • дубли адресов и контента.

Подходит для выявления технических ошибок, влияющих на SEO, и оптимизации структуры сайта для лучшей индексации.

Ahrefs

Один из самых популярных SEO-инструментов для анализа внешних и внутренних ссылок, а также состояния URL-адресов на сайте. Ahrefs выявляет:

  • страницы с наибольшим количеством обратных ссылок;
  • битые ссылки или редиректы на несуществующие страницы;
  • дубли контента и технические проблемы, влияющие на ранжирование.

Наиболее распространенные ошибки при формировании URL Slug 

Для обзора использую возможности инструмента Netpeak Spider, который помогает эффективно выявлять технические недочеты.

Закодированные URL

Spider обнаруживает URL-адреса с закодированными символами, пробелами или кириллицей. Такие элементы должны быть либо записаны латиницей, либо корректно закодированы для передачи через интернет.

Например, адрес https://website.net/товар, содержащий кириллицу, будет закодирован как https://website.net/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80. Это кодирование выполняется клиентом — браузером, программным кодом или сервером.

Подобные URL выглядят неестественно, тяжело воспринимаются пользователями и могут вызывать технические ошибки. Существует риск, что сервер не обработает такой запрос, и это приведёт к битым ссылкам.

Не используйте пробелы как разделители — они автоматически кодируются как %20, из-за чего адрес становится визуально перегруженным и плохо читаемым.

Часто такие ошибки возникают из-за случайного использования символов другой раскладки. Поэтому важно оперативно выявлять и исправлять подобные URL, чтобы избежать потерь трафика и проблем с индексацией.

URL из спецсимволами

Netpeak Spider также выявляет страницы с нежелательными спецсимволами в URL — например: %, &, +, {}, и другие.

Чаще всего такие ошибки появляются из-за опечаток или неправильного форматирования ссылок.
Еще одна распространенная ошибка — использование нижнего подчеркивания (_) вместо дефиса (-) для разделения слов в slug.

Чтобы сделать URL-адреса чистыми и понятными:

  • избегайте лишних спецсимволов, которые будут закодированы при обработке — кроме тех, что не кодируются: / - + ? = & #;
  • после изменений обязательно настройте 301-редиректы со старых адресов на новые, чтобы сохранить трафик и SEO-позиции;
  • обновите все внутренние и внешние ссылки, чтобы избежать битых URL и потерь трафика.

URL с двойным дефисом

Инструмент помогает найти страницы с некорректным использованием дефисов — когда символ стоит сразу после слэша, в конце URL или встречаются двойные дефисы.

Пример: https://mywebsite.org/catalog/-subsection/sample--item

Такое часто происходит при автоматической транслитерации, когда система заменяет знаки препинания или пробелы на дефисы без дополнительной обработки.

Хотя подобные ошибки не влияют напрямую на позиции в поисковой выдаче, они заметно снижают привлекательность URL для пользователей.

Что стоит сделать:

  • исправить структуру URL и удалить лишние дефисы;
  • настроить 301-редирект со старого адреса на новый;
  • обновить все внутренние и внешние ссылки, чтобы сохранить трафик и корректную навигацию.

URL с заглавными буквами

Использование заглавных букв в URL не влияет напрямую на ранжирование или восприятие страницы краулерами, но может привести к дублированию контента.

Для поисковых систем такие адреса, как:

  • https://mysite.com/Category/Subcategory
  • https://mysite.com/category/Subcategory
  • https://mysite.com/category/subcategory
    — считаются разными страницами.

Чтобы избежать дубликатов:

  • выберите единый формат написания — Google рекомендует использовать только строчные буквы во всех элементах URL;
  • настройте 301-редиректы со всех вариантов URL с заглавными буквами на корректный, чтобы зберегти трафик и уникнуть дублювання.

Дубликаты URL-адресов

Одна из самых распространенных проблем — когда одна и та же страница доступна по нескольким разным адресам. Это усложняет индексацию и приводит к распылению ссылочной массы между дубликатами.

Например, для товара «красная футболка» в интернет-магазине могут существовать такие URL:

  • https://mysite.com/clothes/red-shirt
  • https://mysite.com/apparel/red-shirt
  • https://mysite.com/red-shirt

В этом случае slug red-shirt повторяется на разных страницах с похожим или идентичным содержанием. Поисковые системы могут расценить их как дубликаты, что негативно повлияет на SEO.

Что делать:

  • определить один основной — каноничный — URL;
  • для альтернативных вариантов добавить канонический тег (rel="canonical") или настроить 301-редиректы;
  • обновить все внутренние ссылки, чтобы избежать путаницы у поисковых роботов и пользователей.

Практические рекомендации по оптимизации URL Slug

Чтобы избежать всех описанных выше ошибок, придерживайтесь базовых принципов создания SEO-дружественных URL-адресов.

Добавьте фокусное ключевое слово 

✅: poleznye-frukty

❌: luchshie-frukty-dlya-zdorovya

Используйте детальные описания

✅: effektivnoe-obuchenie

❌: obuchenie

Создавайте короткие и понятные URL

✅: ekologicheskiy-turizm-evropa

❌: blog-pro-ekologichniy-turizm-v-evrope

Используйте дефисы для разделения слов

✅: kreativnye-idei-dekora

❌: kreativnyeideidekora

❌: kreativnye_idei_dekora

Выбирайте информативные, релевантные и уникальные названия, которые лучше отражают содержание и помогают пользователям и поисковым системам понять ваш контент

: idei-dekora-interіera

❌: idei-dlya-dekorа-v-interierе

Используйте только нижний регистр

✅: starozynnye-igrushki

❌: Starozynnye-igrushki

По возможности, избегайте использования лет и дат

✅: evergreen-marketing-trendy

❌: trendy-marketinga-2025

Избегайте специальных символов в URL: #, %, &, пробелов и знаков, которые требуют кодирования при обработке браузером или сервером

✅: recepty-pirogov

❌: recepty-pirogov#2023!

Избегайте кириллицы

✅: recepty-pirogov
❌: рецепты-пирогов

Избегайте дублирования

Правильные версии (уникальные URL Slug):

Страница 1: syrniki-s-yablokami — рецепт сырников с яблоками
Страница 2: syrniki-s-chereshney — рецепт сырников с черешней

Неправильные версии (слишком общие или дублирующиеся):

Страница 1: syrniki-s-fruktami — слишком общий, не уточняет ингредиент

Страница 2: syrniki-s-fruktami — дублирует предыдущий URL, не уникален

Выводы

  1. Slug — это короткий, содержательный фрагмент URL в конце адреса, который обычно указывает на конкретную страницу, публикацию или товар.
  2. Слаг влияет на ранжирование сайта в поисковых системах и может повысить привлекательность ссылки для пользователей.
  3. URL Slug облегчает навигацию, помогает поисковым алгоритмам понять содержание страницы и играет техническую роль в правильной организации структуры сайта.
  4. Типичные ошибки при формировании URL Slug:
  • чрезмерная длина;
  • использование недопустимых символов или кириллицы;
  • дублирование или некорректное оформление.
  1. Чтобы выявить проблемы со слагами, используйте специализированные инструменты: Google Search Console, Netpeak Spider, Screaming Frog, Ahrefs. Они позволяют быстро находить технические ошибки и оптимизировать URL-адреса.
Александра Коноваленко

Привет, я Александра — мастер слова и укротительница алгоритмов. Раньше я писала тексты, которые привлекали внимание читателей, а теперь помогаю сайтам привлекать внимание поисковых систем. Моя работа — анализ, улучшение и разработка стратегии продвижения сайтов к вершинам выдачи. В нашей команде мы любим, когда все работает идеально, и всегда находим, что можно улучшить, чтобы сайт рос и был в топе.

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