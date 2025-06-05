Що таке URL Slug і як зробити його SEO-дружнім

Що таке URL Slug і як зробити його SEO-дружнім

Кожен сайт його має, але не всі переймаються його виглядом. У цій статті розповім про URL-адресу сайту, а саме про один з її елементів — URL Slug. Від нього залежить, чи побачить користувач сторінку в пошуку. Нечитабельні або технічно некоректні слаги знижують довіру, ускладнюють індексацію й шкодять ранжуванню.

Пропоную розібратись, як зробити URL Slug зрозумілим для користувачів та пошуковиків, і впровадити прості зміни, які покращать видимість сторінок. У фіналі статті надаю чекліст з основними вимогами до слагів і практичними прикладами.

Що таке URL Slug

Найпростіше пояснити, що таке URL Slug, можна на прикладі.

Ось так виглядає адреса цієї статті: https://netpeak.net/uk/blog/shcho-take-url-slug-i-yak-zrobiti-yogo-seo-druzhnim/ А слаг — це частина URL після останнього слешу: shcho-take-url-slug-i-yak-zrobiti-yogo-seo-druzhnim

Чому не "blog/shcho-take-url-slug-i-yak-zrobiti-yogo-seo-druzhnim"?

Тому що blog — це частина структури сайту (каталог або категорія), а slug — це унікальний ідентифікатор конкретної сторінки всередині цього каталогу. Він коротко передає зміст сторінки й допомагає і користувачам, і пошуковим системам зрозуміти, про що йде мова.

Значення URL Slug для SEO

Існують URL-адреси на кшталт www.example.com/page?id=12345&ref=abc — довгі, з набором символів і цифр.

Для користувача така адреса виглядає підозрілою: незрозуміло, про що сторінка, чи безпечно на неї переходити. Приблизно так само на подібні адреси реагують і пошукові системи.

Щоби бути зрозумілими і для користувачів, і для пошуковиків, URL-адреси мають бути логічними й змістовними.

Ось головні причини, чому зрозумілий URL позитивно впливає на рейтинг сторінки в пошукових системах.

1. Чітка структура URL — важливий сигнал для пошукових систем

Наприклад: www.example.com/blog/how-to-optimize-url-slug. Зрозуміло, що сторінка розміщена в розділі «blog», а «how-to-optimize-url-slug» — назва статті. Така структура полегшує навігацію як для користувачів, так і для пошукових роботів, покращує індексацію й підвищує шанси сторінки на вищі позиції у видачі.

2. Ключові слова в URL — підказка для пошуковиків

Використання релевантних ключових слів у slug допомагає точніше визначити тему сторінки та її відповідність користувацьким запитам. Це підвищує шанси на кращі позиції у видачі.

3. Покращується користувацький досвід (UX)

Зрозумілий і читабельний URL викликає більше довіри, легше запам’ятовується й частіше привертає увагу в результатах пошуку. Це позитивно впливає на клікабельність (CTR), а отже — на позиції сторінки в пошуковій видачі.

Функції та призначення URL Slug

Slug виконує одразу кілька важливих завдань для SEO і користувацького досвіду.

Ідентифікує сторінки. Кожен Slug — унікальний ідентифікатор конкретної сторінки на сайті. Сприяє SEO-оптимізації. Релевантні ключові слова в назві сторінки підвищують її відповідність пошуковим запитам і покращують видимість у видачі. Поліпшує навігацію і UX. Читабельний URL допомагає користувачам зрозуміти, де вони перебувають, і легше повернутися до сторінки. Зменшує помилки індексації. Прості, зрозумілі слаги без зайвих символів краще сприймаються пошуковими роботами й не створюють технічних бар’єрів для індексації. Посилює контекст сторінки. Slug надає додаткову інформацію про зміст сторінки. Пошукові системи точніше оцінюють та ранжують сторінки, враховуючи зміст слагу та загальну структуру сайту.

Добірка інструментів для виявлення помилок у формуванні slug

Google Search Console

Офіційний інструмент від Google для перевірки індексації сайту. Дає змогу побачити, які URL-адреси проіндексовані, а які мають помилки, що заважають потрапити в пошукову видачу.

У розділі «Проблеми з індексацією» знаходяться деталі щодо недоступних сторінок, помилок 404 та інших технічних перешкод.

Netpeak Spider

Цей інструмент допомагає провести SEO-аудит сайту й виявити помилки, зокрема:

непрацюючі посилання;

проблеми в структурі URL-адрес;

дублікати сторінок та інші технічні недоліки.

За допомогою Netpeak Spider ви швидко знайдете помилки у слагах: неправильне використання дефісів, закодовані символи, небажані спецсимволи або великі літери в URL.

Screaming Frog SEO Spider

Потужний десктопний інструмент для сканування сайту та аналізу структури URL-адрес. Screaming Frog надає вичерпну інформацію про всі урли на вашому сайті:

довжину;

наявність редиректів;

статус-коди відповіді сервера;

дублікати адрес та вмісту.

Підходить для виявлення технічних помилок, які впливають на SEO, та оптимізації структури сайту для кращої індексації

Ahrefs

Один з найпопулярніших SEO-інструментів для аналізу зовнішніх і внутрішніх посилань, а також стану URL-адрес на сайті. Ahrefs виявляє:

сторінки, що мають найбільше зворотних посилань;

биті посилання або редиректи на неіснуючі сторінки;

дублікати контенту та технічні проблеми, що впливають на ранжування.

Найпоширеніші помилки у формуванні URL Slug

Для огляду використаю можливості інструменту Netpeak Spider, який дає змогу ефективно виявляти технічні недоліки.

Закодовані URL

Спайдер виявляє URL-адреси, що містять закодовані символи, пробіли або кирилицю. Такі елементи повинні бути або записані латиницею, або коректно закодовані для передачі через Інтернет.

Наприклад, адреса https://website.net/товар, яка містить кирилицю, кодується як https://website.net/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80. Це кодування виконується клієнтом, який формує або надсилає URL — браузером, програмним кодом або сервером.

Подібні URL виглядають неприродно, важко сприймаються користувачами та можуть викликати технічні помилки. Існує ризик, що сервер не обробить запит, що призведе до появи битих посилань.

Не використовуйте пробіли як роздільники — вони автоматично кодуються як %20, через що адреса виглядає неприродно й візуально перевантажено.

Часто ці помилки виникають через випадкове використання символів іншої розкладки. Важливо оперативно виявляти й виправляти такі адреси, щоб уникнути втрат у трафіку та проблем з індексацією.

URL зі спецсимволами

Netpeak Spider також виявляє сторінки з небажаними спецсимволами в URL — наприклад: %, &, +, {}.

Найчастіше такі помилки виникають через хибодруки або неправильне форматування посилань. Ще одна поширена помилка — використання нижнього підкреслення (_) замість дефіса (-) для поділу слів у slug.

Щоб зробити URL-адреси чистими й зрозумілими:

уникайте зайвих спецсимволів які будуть закодовані при обробці — окрім таких, які не кодуються: / - + ? = & # ;

після змін обов’язково налаштуйте 301-редиректи зі старих адрес на нові, щоб зберегти трафік і SEO-ранжування;

оновіть усі внутрішні та зовнішні посилання, щоб уникнути битих посилань і втрати трафіку.

URL з подвійним дефісом

Інструмент допомагає знайти сторінки з некоректним використанням дефісів — коли знак стоїть одразу після слешу, в кінці URL або коли в адресі зустрічаються подвійні дефіси.

Наприклад: https://mywebsite.org/catalog/-subsection/sample--item

Це часто трапляється під час автоматичної транслітерації, коли система замінює знаки пунктуації або пробіли на дефіси без додаткової обробки.

Хоча такі помилки не впливають на позицію в пошуковій видачі, вони значно знижують привабливість URL для користувачів.

Що варто зробити:

виправити структуру URL і видалити зайві дефіси;

налаштувати 301-редирект зі старої адреси на нову;

оновити всі внутрішні та зовнішні посилання, щоб зберегти трафік і коректну навігацію.

URL із великими літерами

Використання великих літер в URL не впливає напряму на ранжування чи сприйняття сторінки краулерами, однак може призводити до дублювання контенту.

Для пошукових систем адреси на кшталт:

https://mysite.com/Category/Subcategory

https://mysite.com/category/Subcategory

https://mysite.com/category/subcategory — це різні сторінки.

Щоб уникнути дублікатів:

оберіть єдиний формат написання — Google рекомендує прописувати всі елементи в нижньому регістрі;

налаштуйте 301-редиректи з варіантів адрес із великими літерами на коректну.

Дублікати URL-адрес

Одна з найпоширеніших проблем, коли одна і та ж сторінка доступна за кількома різними адресами. Це ускладнює індексацію та призводить до розподілу посилальної маси між дублікатами.

Наприклад, для товару «червона футболка» в інтернет-магазині можуть існувати такі URL:

https://mysite.com/clothes/red-shirt

https://mysite.com/apparel/red-shirt

https://mysite.com/red-shirt

У цьому випадку slug red-shirt повторюється на різних сторінках із подібним або однаковим вмістом. Пошукові системи можуть розцінити їх як дублікати, що негативно вплине на SEO.

Що робити:

визначити єдиний основний URL;

для альтернативних варіантів додати канонічний тег або налаштувати 301-редиректи;

оновити внутрішні посилання, щоб уникнути плутанини у роботів і користувачів.

Практичні рекомендації щодо оптимізації URL Slug

Щоб уникнути всіх описаних вище помилок, дотримуйтеся базових принципів створення SEO-дружніх URL.

Додайте фокусне ключове слово ✅: korisni-frukty ❌: krashchi-frukty-dlya-zdorovya Використовуйте детальні описи ✅: efektyvne-navchannya ❌: navchannya Створюйте короткі і зрозумілі URL ✅: ekologichniy-turizm-ukraina ❌: blog-pro-ekologichniy-turizm-v-ukraini Використовуйте дефіси для поділу слів ✅: kreatyvni-idei-dekoru ❌: kreatyvniideidekoru ❌: kreatyvni_idei_dekoru Вибирайте інформативні, релевантні й унікальні назви, які краще описують зміст і допомагають користувачам та пошуковим системам зрозуміти ваш контент. ✅: idei-dekoru-interieru ❌: idei-dlya-dekoru-v-interieri Використовуйте лише нижній регістр ✅: starovynni-igrashki ❌: Starovynni-Igrashki За можливості, уникайте використання років або дат ✅: evergreen-marketing-trendy ❌: trendyi-marketingu-2024 Уникайте спеціальних символів в URL: #, %, &. Пробілів та знаків, які потребують кодування при обробці браузером чи сервером. ✅: recepty-pyrohiv ❌: recepty-pyrohiv#2023! Уникайте кирилиці ✅: recepty-pirohiv❌: рецепти-пирогів Уникайте дублювання Правильні версії (унікальні URL Slug): Сторінка 1: syrniki-z-yablukamy (рецепт сирників з яблуками). Сторінка 2: syrniki-z-chereshneyu (рецепт сирників з черешнею). Неправильні версії (схожі URL): Сторінка 1: syrniki-z-fruktamy (занадто загальний, не конкретизує). Сторінка 2: syrniki-z-fruktamy (дублює попередній URL, не уточнює конкретний фрукт).

Висновки

Slug — короткий, змістовний фрагмент URL в кінці адреси, який зазвичай відповідає за конкретну сторінку, публікацію чи товар. Слаг впливає на ранжування сайту в пошукових системах і може підвищити привабливість посилання для користувачів. URL Slug полегшує навігацію, допомагає пошуковим алгоритмам зрозуміти зміст сторінки і відіграє технічну роль у правильній організації структури сайту. Типові помилки у формуванні URL Slug:

надмірна довжина;

використання недопустимих символів або кирилиці;

дублювання або некоректне оформлення.