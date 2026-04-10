Єдина аналітична система для Yogoda: витрати, продажі та окупність в одному просторі
«Скільки ми заробили з кожного каналу?» — просте запитання. Але відповідь складно знайти, коли витрати, відвідувачі й продажі зберігаються окремо й не пов’язані між собою.
Yogoda (GFS Shop), виробник напоїв і готових страв, активно інвестує в маркетинг і розвиває ecommerce, але зі збільшенням обсягу інформації стало важко бачити повну картину: витрати, дохід і реальну ефективність каналів. У цьому кейсі показуємо, як ми об’єднали розпорошені дані, вибудували єдину аналітичну систему та зробили звітність зрозумілою для прийняття рішень.
Проєкт: Yogoda (GFS Shop).
Період: березень — червень 2025.
Регіон: Україна.
Послуга: вебаналітика.
Хто наш партнер
GFS Shop — український виробник натуральних напоїв, готових страв і десертів, який випускає продукцію під брендами Yogoda, Festory, Gulfstream та GFS.
Вхідні дані
З ростом активності в команди Yogoda (GFS Shop) з’явилася очевидна потреба:
«Хочемо бачити всю інформацію про маркетинг і продажі в одному місці, без хаосу й перемикань між десятками вкладок».
На початку співпраці дані були розпорошені між різними джерелами:
- рекламні кабінети — витрати та результати кампаній;
- Google Analytics 4 — поведінка користувачів;
- CRM — замовлення, заявки та їхні статуси;
- ручні звіти — SEO та email-маркетинг.
Через це партнер не мав змоги оперативно бачити повний шлях користувача від першого кліку до покупки. Було складно порівнювати канали за доходом, а також аналізувати кампанії без ручного зведення звітів.
Цілі співпраці
Щоби побудувати керовану систему аналітики, ми сфокусувалися на чотирьох цілях:
- створити єдину узгоджену структуру даних;
- об’єднати всі джерела в одному середовищі;
- побудувати дашборди з ключовими показниками маркетингу та продажів;
- закласти технічну основу для просунутого аналізу ефективності каналів.
Наша стратегія
Перед тим як переходити до рішень, було важливо врахувати бар’єри, з якими ми зіткнулися на старті:
- Обмеження сайту. Через технічні обмеження ми не мали можливості коректно відстежувати всі дії користувачів.
- Атрибуція наосліп. Оскільки джерела трафіку не були пов’язані з продажами, неможливо зрозуміти, які канали дійсно працюють.
- Відсутність єдиного середовища. Дані зберігалися в різних системах. Щоби підготувати звіт, потрібно було кілька годин вручну зводити показники з різних джерел.
Ці обмеження впливали на всю систему, тому ми запланували створити послідовну структуру роботи з інформацією — від збору й об’єднання до фінального відображення показників. Для цього визначили чотири кроки:
Крок 1. Аудит поточної аналітики
Першим етапом ми детально розібралися з наявною аналітикою:
- визначили, для яких задач і рішень використовуються дані;
- виявили вузькі місця в поточній системі;
- зафіксували вимоги до звітності, очікування, технічні обмеження та пріоритети;
- перевірили GA4, рекламні акаунти та структуру кампаній.
Так ми одразу визначили всі вимоги та вхідні дані, що дало змогу рухатися без зайвих змін і тримати фокус на ключових задачах.
Крок 2. Створення єдиного сховища даних
BigQuery стало центральним сховищем у проєкті — саме тут зводиться вся аналітика.
Архітектура аналітичної системи на базі BigQuery
Ми налаштували:
- повну передачу всіх дій користувачів із GA4 — у сховищі зберігаються окремі події, а не лише підсумкові показники;
- автоматичне оновлення даних із рекламних систем, SEO та email — усі показники передаються в BigQuery без ручного експорту;
- Scheduled Queries — регулярні автоматичні запити, які актуалізують і структурують інформацію.
У результаті всі дані — рекламні, поведінкові та частково операційні — зведені в одному середовищі з єдиною логікою оновлення.
Крок 3. Візуалізація та централізація звітності
Після налаштування архітектури ми перейшли до їхнього відображення в зручному форматі з допомогою Looker Studio.
- Розробили інтерактивні дашборди з фільтрами за каналами, кампаніями, датами, джерелами заявок тощо.
- Додали можливість гнучко порівнювати витрати, кількість заявок, дохід і окупність реклами (ROAS) без потреби переключатися між інструментами.
- Налаштували автоматичне оновлення інформації без необхідності готувати щотижневі чи щомісячні звіти вручну.
Головний дашборд: витрати, дохід, ROAS і динаміка за днями в одному інтерфейсі
Дашборд для порівняння ефективності каналів за витратами, доходом і транзакціями
Крок 4. Підготовка до інтеграції нової CRM
Під час співпраці стало відомо, що партнер планує перехід на нову CRM-систему. Тому ми не інтегрували поточну CRM тимчасово, а одразу заклали архітектуру з урахуванням майбутнього розширення, щоб надалі:
- розраховувати довгострокову цінність клієнта (LTV);
- відстежувати повторні покупки;
- формувати клієнтські сегменти для подальшого аналізу та роботи з базою.
Результати співпраці
|
До впровадження
|
Після впровадження
|
Звіт
|
Готувався декілька годин вручну
|
Формується за хвилини
|
Структура даних
|
Інформація розкидана в різних системах
|
Усі показники зведені в одному середовищі
|
Наскрізна аналітика
|
Немає зв’язку між витратами та продажами
|
Повна аналітика з розбивкою за кампаніями
|
Оцінка реклами
|
Неможливо оцінити ефективність
|
Прозорий розрахунок ROAS і доходу
У результаті співпраці ми створили для Yogoda (GFS Shop) цілісну систему аналітики: всі джерела даних об’єднані в одному середовищі, звітність формується автоматично, а витрати на рекламу пов’язані з доходом і деталізовані до рівня кампаній.
Це дало змогу перейти від ручного зведення показників до системної роботи з інформацією та створило технічну основу для подальшого розвитку — підключення CRM і розширення можливостей аналізу без перебудови всієї архітектури.
Що далі
Нова система вже об’єднує всі джерела даних і дає цілісну картину маркетингу та продажів. Але на цьому розвиток не зупиняється.
Наступні кроки:
- підключення нової CRM для аналізу клієнтів, побудови воронок і передачі внутрішніх даних;
- розширення способів визначення ролі каналів у продажах;
- впровадження серверного збору інформації для підвищення точності аналітики;
- запуск прогнозної аналітики на основі накопичених показників.
Команда проєкту: Олександр Конівненко, Head of Digital Data Department; Ольга Горностаєва, Data Analyst Team Lead; Ігор Павленко, Data Analyst; Єлизавета Бережко, Junior Data Analyst.
