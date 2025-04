Google Analytics 4 для різних типів сайтів: що потрібно вашому бізнесу

Визначення потрібних звітів для бізнесу — це тема, що потребує чимало часу. Щоб обрати необхідні звіти в Google Analytics 4 для різноманітних сайтів, я підготував цей матеріал. Його мета — розібрати, на яких показниках варто зосередитись при роботі з різними типами сайтів.

У цій статті я розповім, як обрати події для відстеження та яку роль відіграють KPI для аналітики, а також розгляну корисні звіти в Google Analytics 4 для:

Це питання є одним з найчастіших, яке я чую від людей, що приходять на консультації по аналітиці. Бізнес часто не знає, на які дані потрібно дивитись для прийняття рішень і які дії користувачів на сайті потрібно відслідковувати, тож ставить питання на кшталт:

Та для відповіді на ці питання не потрібен аналітик, достатньо розуміння цілей бізнесу та ключових показників ефективності (KPI). Дайте відповіді на питання:

Саме від цих відповідей потрібно відштовхуватися під час налаштування аналітики. Зазвичай, коли я пояснюю цю просту істину і наводжу декілька прикладів, люди одразу починають генерувати правильні ідеї. Тому далі я надам не просто перелік певних показників, а поясню, з якими цілями вони зіставляються.

Перш за все розберу, що є основою аналітики для вашого сайту. І тут давайте уточню різницю в термінах:

Хоча я й буду намагатись вести вас до роботи з KPI, але кожен бізнес має дуже багато унікальних особливостей, щоб говорити про «загальні KPI». Тому надалі я користуватимусь терміном «показники».

Щоб спростити сприйняття, я створив схему, яка резюмує всю статтю. У ній коротко структуровані основні показники для кожного типу сайту.

Також наводжу для зручності план, аби ви змогли одразу перейти до потрібного вам типу сайту:

Як бачите, шлях буде довгим, але цікавим. Розбирати кожен тип сайту буду в такій послідовності:

Логіка роботи класичного лендингу зазвичай побудована на принципі «купуй або помри» (buy or die). Це означає, що користувач, який відвідав сайт, або виконає цільову дію — зробить покупку, заповнить форму, — або просто піде з нього. Третього не дано.

Коли ви знаєте основний принцип, досить легко сформувати потрібні питання. Тобто все що треба — це максимізувати кількість покупців і зменшити кількість тих, хто покидає сайт, нічого не придбавши. Потрібні відповіді на два питання:

Визначу, які показники допоможуть знайти відповідь.

Оскільки класичний лендинг — це зазвичай одна сторінка, глибина скролінгу (прокрутки) буде одним з основних показників для аналітики.

Стандартне відстеження скролінгу в GA4 показує, чи прокручують користувачі сторінку на 90% (подія scroll в інтерфейсі аналітики). Проте, погодьтеся, ця інформація не дає повної картини. Наприклад, ви маєте інформацію, що п’ять людей прокрутили до цих 90%. А що сталося з іншими умовними 95 відвідувачами?

Якщо ще й врахувати, що на більшості лендингів покупку чи замовлення можна зробити, не доскроливши сторінку до самого низу, то цей стандартний показник має сумнівну цінність.

Тому треба копати глибше, використовуючи кастомні налаштування, як-от:

Не зайвим буде використання сервісів, які допомагають будувати карту прокрутки і визначати конкретний етап втрати користувачів. Але я зосереджусь саме на частині, яка стосується GA4.

Перш за все розгляну, як може виглядати воронка глибини перегляду сторінки. Ось приклад для лендинга одного з моїх курсів по Google Analytics 4.

Такий звіт досить добре підсвічує, після перегляду якого блоку користувачі покидають лендинг. Наприклад, я бачу, що 30% відвідувачів не встигають доскролити до блоку «Кому підійде», який іде після першого екрану. І тільки 73% з тих, хто догортали до блоку «Кому підійде», досягають блоку «Як проходить навчання».

Тобто лише 51% від всіх відвідувачів попадають на третій блок лендингу. Звісно, дивлячись на ці дані, не можна точно сказати, чому так відбувається. Причини можуть бути різні:

У звітах GA4 можна знайти відповіді на останні два питання зі списку, а для інших потрібні додаткові інструменти.

З першим запитанням розібрались, перейдемо до наступного.

Це питання складніше. Зазвичай для підтвердження факту, що взаємодія з певним елементом підвищує ймовірність конверсії, використовують складні механіки, як A/B-тестування або логістична регресія. Звіти GA4 цього не покривають, але я все ж покажу вам один підхід, який допоможе сформувати гіпотези. Зверніть увагу: мова саме про «сформувати», а не «підтвердити».

На допомогу прийде техніка дослідження послідовності. Треба порівняти коефіцієнт конверсії в потрібну нам дію між двома групами відвідувачів:

Якщо конверсія у тих, хто виконав певну дію, нижча, ніж середня по сайту, така дія не впливає на конверсію. Якщо ж конверсія у тих, хто виконав певну дію, вища, ніж середня по сайту, формуємо гіпотезу, що вплив присутній.

Такий спосіб хоч і не дасть точної відповіді на питання «чи певна взаємодія підвищує ймовірність конверсії», але зекономить час, бо відкине те, що певно не спрацює.

Цей аналіз потрібно повторити з кожною важливою взаємодією на лендингу. В більшості випадків все обмежується кліками на певну кількість кнопок та інших клікабельних елементів. Інколи також варто аналізувати інформацію про взаємодію користувачів з формами: яка частина з них починає форму заповнювати, і в якій послідовності відбувається взаємодія з полями.

Бувають й складніші кейси.

Наприклад, є лендинг з наступними блоками: «Кому підійде цей курс», «Програма курсу», «Переваги курсу» тощо. В розділі «Кому підійде цей курс» присутній опис:

При цьому всі елементи в блоці не клікабельні. Як оцінити його ефективність?

Найкращим рішенням буде проаналізувати кількість часу, впродовж якої користувач взаємодіє з певним блоком, та оцінити, чи впливає довший перегляд блоку на фінальну конверсію. На жаль, такі показники GA4 вже не відстежує.

Ви можете зібрати потрібні дані завдяки Google Tag Manager і передати до GA4, але детально проаналізувати їх в інтерфейсі не вийде. Це вже більше схоже на задачку, яку треба вирішувати на основі роботи з «сирими даними» в BigQuery.

Попри це, для відстеження конверсій та ефективності джерел трафіку GA4 однозначно залишається королем.

Інформаційні ресурси — це перш за все сайти ЗМІ, але також в цій категорії можна розглядати й блоги компаній. Для аналітики лендингів я відштовхувався від слогана «Buy or die». Не в кожному випадку є така «голосна фраза», але тут теж буде певна логіка, яка приведе до потрібних показників. Звучить вона приблизно так:

Зазвичай інформаційні ресурси заробляють на тому, що продають банери, партнерські PR-пости чи рекламні інтеграції. На перший погляд, може здатись, що для них звісно важливо мати постійний потік заявок на такі розміщення. Але насправді все працює трохи складніше:

Особливо ціниться лояльний трафік, в якого вже сформована довіра до матеріалів медіа. Тобто, генерація постійних читачів — найбільший пріоритет, а вона не можлива без якісного контенту. Саме навколо цієї думки і формуються основні показники для інформаційних ресурсів.

З огляду на всі вище описані моменти, можу виділити три групи показників, на яких варто зосередитися.

Саме про них детальніше розповім далі. І почну з групи, яка, на мою думку, є найважливішою.

Складно уявити інформаційний ресурс без якісного контенту. І я зараз не тільки про унікальність матеріалів чи глибокий сенс: різні матеріали мають свою аудиторію і головне, щоб їй було цікаво.

Як ви вже зрозуміли, перш за все, в контенті, який ви публікуєте, вас має цікавити два основних моменти:

Перше оцінюється кількістю переглядів (кількість подій page_view) та кількістю унікальних читачів контенту (показник Total users — Усього користувачів), які збираються в GA4 за замовчуванням. Ці показники знаходяться в стандартному звіті Pages and screens (Сторінки та екрани).

Я пишу про показник Total users, але на скріні зі стандартного звіту — Active Users (Активні користувачі), оскільки саме він виводиться у звіті. В більшості випадків для інформаційних ресурсів значення цих показників будуть близькі.

Але якщо необхідна точність, виведіть колонку Total users наступними кроками:

Перегляди контенту звісно важливі, але щоб будувати лояльність необхідно оцінювати, наскільки він цікавий для аудиторії. Як це зробити? Один із найпростіших і водночас дієвих способів — аналізувати час, проведений на сторінці, та відсоток скролінгу в парі.

Час окремо не завжди є показовим. Уявіть: людина відкрила сторінку та пішла зробити собі чай, а сайт досі відкритий. Сторінка відкрита 10-15 хвилин, але фактичної взаємодії немає. Скролінг сам теж не дає повної картини: користувач може швидко прогорнути сторінку вниз і майже нічого не прочитати.

Звісно, навіть використання часу та скролінгу в парі теж має свої мінуси. Але з огляду на пару «витрачені ресурси — отриманий результат», це все ще один з найоптимальніших способів.

Є два підходи, як оцінювати скролінг та час на сторінці один відносно одного:

Детальніше про такий спосіб я писав у своєму матеріалі «Відстеження глибини скролінгу та часу на активній вкладці за допомогою GTM».

В будь-якому з цих випадків для розрахунку Engagement Rate (Коефіцієнту взаємодії) треба рахувати відсоток тих, хто активно залучався до контенту від загальної кількості відвідувачів. Саме це і буде основним критерієм, і чим він вище, тим краще.

Наприклад, у випадку використання другого підходу, Engagement Rate буде показувати, яка кількість користувачів пробула на сторінці більше ніж 40 секунд і проскролила її мінімум на 50%.

Важливо не тільки знати, скільки людей читає окремі статті, але й розуміти, як відвідувачі взаємодіють із сайтом у цілому. Ви можете написати десяток класних статей, їх всі будуть читати, ними всі будуть ділитися, але якщо інші статті на сайті не викликають цікавості, то люди не будуть до вас повертатися. Щоб оцінити залученість у взаємодію з сайтом, використаю схожі показники, різниця буде тільки у контексті аналізу: не сторінка, а цілий сайт.

Для аналізу потрібні три ключові метрики:

Для інформаційних ресурсів критично важливі показники залучення та утримання, адже на відміну від лендингів, де користувач здійснює дію або не здійснює і «помирає», тут потрібно утримувати аудиторію.

Два основних показники для цього:

Детальніше про звіт читайте в матеріалі «Дослідження когорт в Google Analytics 4».

Резюмую: збереження постійної аудиторії особливо важливо для інформаційних сайтів, бо залучати нових користувачів постійно дуже дорого. Крім того, якщо ви створюєте якісний контент, користувачі повертаються і допомагають залучати нових відвідувачів через рекомендації або поширення матеріалів у соцмережах.

Аналітика для інформаційних ресурсів складніша, ніж для лендингів, тут більш важливий довгостроковий підхід, а значить — більше факторів, які потрібно врахувати. Головне — зрозуміти, як люди споживають контент, і чи повертаються вони на сайт. Це допомагає не тільки втримувати аудиторію, але й зробити ресурс привабливим для рекламодавців, які в кінцевому випадку і принесуть гроші в бізнес.

Інтернет-магазини мають ключову особливість: увесь сайт — це воронка продажу, завдання якої — продати.

Якщо на лендингу користувачеві відразу пропонують все зробити на одній сторінці, то в інтернет-магазині завдання складніше. Зазвичай неможливо завершити покупку на одній сторінці — потрібно пройти через кілька етапів:

І хоча в деяких магазинах є функція «Купити в один клік», на неї зазвичай припадає невелика доля замовлень. Щобільше, часто буває, що відвідувач перед покупкою може переглянути не одну картку товару, а декілька десятків, що ще більше ускладнює аналіз його шляху.

Тому воронка, яка показує шлях користувача між цими етапами, є незамінним інструментом. Звісно, аналітика ecommerce не обмежується лише аналізом воронки, але це один з тих моментів, на які обов’язково потрібно звертати увагу. Саме на ньому і зупинюся.

Хороша новина в тому, що GA4 пропонує нам два крутих звіти, які показують шлях користувача до покупки:

Цей звіт покаже основну воронку:

Додатково також відображається, який відсоток відвідувачів не перейшов на наступний етап — під стовпчиком кожного окремого кроку.

Навіть цього одного звіту, в деяких випадках, вже достатньо, щоби побачити певні проблемні моменти. Наприклад, на скріні вище ви можете помітити, що лише 47,8% з тих, хто перейшов на сторінку оформлення, в результаті оформляє успішне замовлення.

Вдумайтесь: відвідувач знайшов потрібний товар, додав його в кошик, перейшов на сторінку оформлення — витратив на це купу часу, але в результаті понад половина таких відвідувачів так і не зробила покупку. Чи не здається це вам занадто великим відвалом?

З мого досвіду, зазвичай, цей показник переходу завжди більше 50%, якщо це не якийсь складний технічний товар або на сайті немає проблем з юзабіліті на сторінці оформлення. Насправді це досить поширене явище, коли користувачі відвалюються через проблеми на сторінці оформлення. Настільки поширене, що в інтерфейсі GA4 існує ще одна воронка, яка дозволяє детальніше глянути на сторінку оформлення.

Як видно на скріншоті нижче, між кроками Begin checkout та Purchase з’явились два нових етапи: Вибір способу доставки (Add shipping) і вибір способу оплати (Add payment).

Якщо подивитись на них уважніше, видно, що майже всі, хто перейшов на сторінку оформлення, вибрали спосіб доставки, але тільки ¾ вибрали спосіб оплати. Проте це ще не основна проблема. Подивіться уважно на останній крок: лише 62% з тих, хто обрав спосіб доставки й оплати, зробили фінальне замовлення.

Простіше кажучи, двоє з п’яти користувачів, які вже пройшли шлях від пошуку товару до вибору способу доставки й оплати, не зробили фінальну дію. Навряд чи тут можна говорити, що не сподобалась ціна товару, чи вартість доставки була дуже високою: через ці причини користувач відвалився б набагато раніше.

Звісно, воронка не підкаже вам точну причину вашої проблеми, але вона може допомогти дуже добре її локалізувати, як в цьому випадку.

Тепер, коли ви зрозуміли, скільки користі ховається в цих двох звітах, час перейти до поганої новини. Хоч розглянуті сьогодні звіти стандартні, для того, щоб в них почали відображатися дані, не достатньо просто встановити код GA4 на сайт. Вам доведеться налаштувати Ecommerce, щоб вони почали заповнюватись даними.

Детальніше про те, як налаштувати відстеження подій e-commerce, команда Netpeak писала на своєму блозі. А я ще більш детально розбираю цю тему на курсі з вебаналітики PRO ANALYTICS в рамках двогодинної окремої лекції.

Воронки можуть підсвітити багато проблем на вашому сайті, але зазвичай вони не покажуть найголовнішого — реальних продажів та доходу. Думаю, ні для кого не секрет, що не кожне оформлене замовлення — це реальна покупка. Іноді людина може змінити замовлення в розмові з менеджером, чи не забрати на пошті, чи посилка може не прийти.

І хоча в функціоналі GA4 є Measurement Protocol, який дозволяє передавати з вашої CRM/ERP системи дані про реальні продажі до GA4, на практиці цей метод підходить далеко не всім через свої обмеження.

Щобільше, бізнес зазвичай хоче для прийняття рішень орієнтуватись не на дохід, а на рентабельність інвестицій (ROI, ROMI). А для цього потрібно передати до GA4 дані не тільки про доходи з CRM/ERP, але й про витрати з рекламних кабінетів.

І хоча в GA4 існує функціонал імпорту даних, який дозволяє імпортувати витрати з таких систем як Facebook, Bing, сам функціонал звітності в GA4 досить обмежений. Зараз найчастіше для побудови наскрізної аналітики використовується зв’язка: GA4 (сирі дані) + дані з рекламних кабінетів + дані CRM/ERP > BigQuery > Power BI / Tableau / Looker.

Для прикладу, ось як виглядає звіт, зібраний в Google Analytics 4.

А ось приклад звіту в Power BI.

Аналіз воронки та наскрізна аналітика — це не єдині підходи для аналітики інтернет-магазинів, але якщо ви зробите ці два пункти, ви вже пройдете гарну половину шляху.

SaaS — Software as a Service — це формат, коли програмне забезпечення надається у вигляді сервісу. YouTube, Netflix, Spotify, системи колтрекінгу, системи онлайн-чатів на сайтах і багато інших, якими ви користуєтесь щодня, — яскраві приклади SaaS. Хоча функціонал таких сервісів може бути різноманітним, принцип дії в них дуже простий:

Наприклад, відстежувати ефективність дзвінків, забезпечувати можливість спілкування через чат або дивитися відео для відпочинку після важкого робочого дня.

І оскільки принцип роботи у них спільний, аналітика для SaaS-сервісів теж має свої спільні особливості. Я розділю їх на дві групи: нюанси аналізу даних і нюанси збору даних.

У SaaS важливо в першу чергу звертати увагу на залучення нових користувачів і утримання наявної бази. Існує ще безліч важливих показників, але про це далі.

В теорії все просто: для аналізу залучення підійде колекція звітів Acquisition (Залучення трафіку), а для аналізу утримання — звіт Engagement overview, або методика когортного аналізу (Cohort exploration) з блоку Дослідження. Але розгляну детальніше.

Інформацію про залучення нових користувачів, а також про те, з яких джерел трафіку вони до вас приходять, можна отримати на основі даних зі звітів User acquisition та Traffic acquisition. Перший знаходиться за шляхом Reports — Acquisition — User acquisition. Він дозволяє дізнатись, з якого джерела трафіку користувачі вперше відвідують ваш сайт.

Другий — за шляхом Reports — Acquisition — Traffic acquisition. Це звіт, який може допомогти дізнатись, з яких джерел трафіку приходять реєстрації в ваш продукт. Працює по атрибуції останнього непрямого кліку.

Хоча ці звіти добре показують, звідки приходять нові користувачі, все ж є причини, чому, швидше за все, вони не закриють всі ваші потреби.

Вартість залучення нового користувача для SaaS часто перевищує вартість його першої підписки. Інколи навіть в декілька разів.

Така ж ситуація може спостерігатися в інших SaaS: більшість з них пропонує безплатний пробний період, після завершення якого користувач може перестати використовувати сервіс. Або взагалі freemium формат, коли з певними обмеженнями можна користуватись сервісом безплатно і необмежено в часі. І, як ви розумієте, витрати на умовні «сервери» ніхто не компенсує.

Насправді витрати на архітектуру в SaaS-проєктах зазвичай займають набагато менше, ніж витрати на залучення нових користувачів. І ці маркетингові витрати набагато більші, ніж вартість місячної підписки. За даними OpenView на 2022 рік, окупність в SaaS — це діло декількох місяців, і їх кількість залежить від розмірів компанії.

Тому в SaaS важливо не лише залучати нових користувачів, але й знати та використовувати такі поняття, як LTV (Lifetime Value) — загальна цінність, яку приносить один користувач, та CAC (Customer Acquisition Cost) — вартість залучення користувача. Якщо LTV перевищує CAC, це свідчить про прибутковість бізнесу. В іншому випадку бізнес довго не протягне.

Будь-який бізнес хоче навчитись працювати з існуючою базою клієнтів, але SaaS не просто хоче цього, він мусить це зробити. Тому повернуся до питання утримання користувачів.

Я визначив для себе два основних питання, що стосуються утримання користувачів:

Стосовно довшого утримання користувачів, я підготував декілька питань, які спростять вам пошук рішення:

В пошуку відповіді на перше питання вам допоможе когортний аналіз та використання показників:

І хоча в GA4 існують звіти, які дадуть вам певне уявлення про утримання ваших користувачів, зазвичай його недостатньо.

Методика когортного аналізу знаходиться за шляхом Explore — Cohort exploration. Він показує, наскільки різні когорти ваших користувачів залишаються в продукті з часом.

А ось так буде виглядати звіт.

DAU, WAU та MAU можете знайти в Engagement — Engagement overview. В цьому звіті багато візуалізацій. Вам потрібна саме та, що на скріншоті.

Але як казав Боромір у Володарі перснів «one does not simply walk into Mordor», або перефразовуючи: «Просто так звітами по SaaS в GA4 не скористаєшся».