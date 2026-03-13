Оптимізація CRM через кастомну інтеграцію джерел трафіку в HubSpot: кейс Simply Contact

Ефективний маркетинг починається з розуміння джерел трафіку. Без цього складно оцінити результативність кампаній і правильно розподіляти рекламний бюджет.

У процесі інтеграції HubSpot компанія з аутсорсингу клієнтської підтримки Simply Contact зіткнулася з тим, що дані про джерела трафіку не потрапляли в CRM. Це ускладнювало аналітику та не давало змогу оцінювати ефективність каналів.

У цьому кейсі розповімо, як ми налаштували повноцінний трекінг трафіку, автоматизували передачу даних і допомогли партнеру отримати якісну аналітику в HubSpot.

Хто наш партнер

Simply Contact — провідна українська компанія з аутсорсингу клієнтської підтримки, яка допомагає бізнесам підвищувати якість сервісу та злагодженість процесів. Компанія пропонує індивідуальні рішення для контакт-центрів, підтримки продажів і обробки замовлень.

Цілі співпраці

Під час інтеграції HubSpot партнер використав кастомне рішення для отримання даних із форм. Воно забезпечувало передачу текстів запитів, однак не фіксувало джерела трафіку. Через це в CRM перестали відображатися ключові аналітичні дані для оцінки ефективності каналів.

Щоб розв’язати проблему, ми визначили цілі нашої роботи:

забезпечити збереження UTM-міток та інформації про джерела трафіку на рівні браузера;

автоматизувати передачу цих даних до HubSpot без участі користувача;

розширити функціонал CRM для детального аналізу джерел трафіку в дашбордах і звітах.

Стратегія роботи

Для вирішення подібних завдань ми завжди оцінюємо масштаб і визначаємо, чи варто впроваджувати наскрізну аналітику, чи достатньо оптимізувати наявні інструменти. У цьому кейсі обрали другий варіант — адаптували рішення під специфіку бізнесу партнера, зберігши повноту даних і забезпечивши коректний трекінг.

Наш підхід складався з чотирьох етапів.

Крок 1. Збереження UTM-міток у cookie

На старті проєкту ми підготували технічне завдання для команди партнера — налаштувати збереження UTM-міток у cookie браузера. Це дає змогу «пам’ятати», звідки прийшов кожен користувач, навіть якщо він заходить на сайт повторно без міток у URL.

Логіка збереження UTM-міток

Система автоматично зчитує основні параметри рекламних посилань:

utm_source (джерело); utm_medium (тип трафіку); utm_campaign (кампанія); utm_term (ключове слово); utm_content (контент).



Тобто коли користувач переходить на сайт за рекламним оголошенням, система фіксує, звідки він прийшов і чому зацікавився. Це дає змогу точно відстежувати, яка кампанія чи канал привели заявку.

Під час наступних візитів дані оновлюються, якщо мітки є. Якщо ж їх немає — зберігаються попередні значення. У такий спосіб, навіть якщо користувач заходить на сайт напряму, система пам’ятає його джерело.

Перезапис UTM-міток

Для більш точного трекінгу ми також налаштували правила перезапису UTM-міток. Тобто додали можливість вказати, яке з джерел трафіку вважати основним під час визначення, звідки прийшов клієнт:

Last Click — враховується останній перехід;

Last Non-Direct Click — фіксується останній непрямий перехід;

First Click — перший перехід.

Це дало змогу партнеру підлаштувати трекінг під свої бізнес-задачі й отримувати дані під різні аналітичні запити.

Додатково ми врахували особливості різних джерел трафіку. Розроблений скрипт автоматично визначає, звідки прийшов користувач — чи це була реклама Google, перехід із пошукової системи, email-розсилка, соціальні мережі або прямий візит. Навіть без UTM-міток система класифікує трафік за джерелом переходу або параметрами URL.

Крок 2. Перетворення технічних даних у канали трафіку для CRM

Після того як система почала зберігати UTM-мітки в cookie, наступним завданням стало зробити ці дані зрозумілими для бізнес-аналітики.

Як це працює:

система автоматично бере значення utm_source та utm_medium із cookie, створених на попередньому етапі, і формує на їх основі канал трафіку;

ці дані автоматично підставляються у відповідне поле в CRM.

Подібна функція доступна і в готових рішеннях HubSpot, однак у нашому випадку це не спрацювало через конфлікти плагінів на сайті. Тому ми налаштували кастомну логіку для більш гнучкого й точного визначення каналів.

Завдяки цьому партнер бачить, з яких джерел реально приходять клієнти, і може аналізувати ефективність кожного каналу окремо.

Крок 3. Передача даних у поле HubSpot

Одне із наших ключових завдань — передача інформації про джерело трафіку безпосередньо до HubSpot. Для цього ми налаштували:

приховане поле у формах , яке автоматично підтягує дані з cookie;

, яке автоматично підтягує дані з cookie; плагін HubSpot, щоб це поле інтегрувалося у всі форми й передавало інформацію під час відправки.

У результаті кожне звернення одразу отримує в CRM інформацію про джерело трафіку — без додаткових дій з боку користувача чи партнера.

Ми підключили до HubSpot і налаштували всі активні форми: визначили, які з них створюють контакти (Contact), а які — одразу ініціюють угоди (Deal). Це важливо для обробки заявок і автоматизації у CRM.

Окрім UTM-міток, ми налаштували передачу додаткових параметрів:

мови інтерфейсу;

типу форми;

назви сторінки;

client ID для аналітики;

кастомних даних — наприклад, типу запиту чи каналу комунікації.

У такий спосіб, CRM автоматично отримує повні дані про джерело кожного звернення, що дає змогу будувати точні звіти, сегментувати аудиторії та ефективно оцінювати результативність маркетингових кампаній.

Крок 4. Розширення полів у HubSpot

На фінальному етапі ми розширили функціонал HubSpot, додавши до CRM спеціальні властивості utm_source та utm_medium. Вони зберігають інформацію про джерело та тип трафіку, що дає змогу проводити детальний аналіз каналів залучення у звітах.

В HubSpot ці властивості реалізовано як кастомні поля, що використовуються як у профілях контактів, так і в угодах (Deals). Так ми зберігаємо цілісність аналітики трафіку на кожному рівні взаємодії з клієнтом.

Результати

Завдяки комплексній стратегії та кастомному підходу до передачі джерел трафіку в HubSpot ми закрили всі ключові цілі Simply Contact:

налаштували збереження даних про джерела трафіку;

автоматизували передачу цих даних до HubSpot;

розширили можливості аналітики в CRM.

Комплексний підхід — від збереження міток до інтеграції з формами та налаштування звітів — дав змогу побудувати повноцінну систему для аналізу ефективності маркетингових каналів.

Крім досягнення основної цілі, кейс показав гнучкість реалізованого рішення: передача додаткових параметрів (тип запиту, мова інтерфейсу, client ID) відкрила нові можливості для персоналізації, сегментації та більш точного вимірювання результатів.

Відгуки про співпрацю

Команда Simply Contact

Завдяки кастомному підходу до інтеграції HubSpot наша компанія змогла не лише покращити відстеження джерел трафіку, а й суттєво оптимізувати аналітичні процеси. Команда Netpeak запропонувала не просто технічне рішення, але і провела глибокий аналіз наших бізнес-потреб. Це дало змогу сфокусуватися на розвитку маркетингових стратегій і приймати обґрунтовані рішення. Співпраця пройшла на найвищому рівні.

Володимир Демчук, Data Analyst в Netpeak

Кастомне налаштування HubSpot дало нам змогу вирішити не лише технічні виклики, а й побудувати систему, яка значно спростила роботу з аналітикою. Проєкт став прикладом того, як правильна стратегія, гнучкий підхід до пошуку рішень і злагоджена робота команди дають змогу оптимізувати процеси та підвищити ефективність маркетингових зусиль. Співпраця із Simply Contact була не лише продуктивною, а й дійсно надихаючою.