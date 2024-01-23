Автоматична розсилка — що це, як зробити і які інструменти використовувати

Автоматична розсилка — що це, як зробити і які інструменти використовувати

Вкласти зусилля і кошти один раз, щоб надалі отримувати пасивний профіт — звучить, як нездійсненна мрія. Але за правильного підходу цей принцип перетворюється на робочий інструмент маркетолога, адже саме так працюють автоматизовані розсилки. В цій статті розкажу, якими вони бувають, кому підходять і як їх налаштувати.

Що таке автоматична розсилка листів

Автоматичною, автоматизованою або тригерною розсилкою називають листи, SMS чи інші текстові сповіщення, які клієнт отримує у певний час або у відповідь на певні дії.

Їхня особливість, як випливає з назви, полягає в автоматизації: листи створюють і налаштовують один раз, щоб потім надсилати їх підписникам без безпосередньої участі маркетолога. Особливості налаштування дають змогу персоналізувати розсилку і конвертувати листи в цільові дії.

Про користь автоматизації за даними Campaign Monitor і ActiveTrail:

близько 55% компаній на сучасному ринку продукції та послуг використовують автоматизацію email-маркетингу;

автоматизовані листи відкривають на 46% більше, ніж масові;

показник клікабельності автоматичних листів на 112% більший, ніж у масових розсилок.

Переваги автоматизації розсилок

В автоматизації розсилок є декілька беззаперечних плюсів.

Підтримка постійного контакту з клієнтами. Підписник завжди залишається у воронці продажів та/або на зв’язку з брендом, незалежно від рівня завантаженості маркетолога. Це особливо важливо, коли клієнт тільки-но з’явився в базі: нові підписники завжди «найгарячіші». Економія ресурсів. Достатньо один раз створити контент для листа, зверстати його і задати умови надсилання. Підписник отримуватиме наступні листи кожного разу, коли ці умови спрацьовуватимуть, без повторного залучення спеціалістів із контенту та верстки. Розвантаження служби підтримки. Налаштовані листи про вдалу реєстрацію, підписку або відписку, підтвердження й відправлення замовлення значно знижують кількість звернень із сервісних питань. Підвищення лояльності клієнтів. Детальна сегментація бази дає змогу надсилати клієнту листи з високим ступенем персоналізації. Підписник отримує дійсно цікаві йому пропозиції, внаслідок чого зростає його лояльність до бренду. Активне залучення в продажі. Автоматизація розсилок — один з основних інструментів маркетингу для підведення клієнта до покупки. Повідомлення про знижки, нагадування про незавершене замовлення та закінчення терміну підписки працюють на укладення нових угод та повторну купівлю послуг. Це допомагає збільшувати продажі без залучення зайвих ресурсів.

Ретельне опрацювання сценаріїв відправки мінімізує ризик помилки через людський фактор. Однак це не означає, що про створені листи можна зовсім забути. Щоб усе працювало як слід, потрібно регулярно перевіряти коректність спрацьовування сценаріїв, а самі листи варто періодично оновлювати.

Кому потрібні автоматичні розсилки

Автоматичні розсилки потрібні ecommerce бізнесу, який хоче залишатися на зв’язку з клієнтами, розширювати зони впливу і збільшувати прибуток. І навіть якщо масштабування поки що не входить до бізнес-плану, будь-якій компанії піде на користь впровадження простих ланцюжків підписки, відписки та підтвердження замовлення.

Розповім докладніше про кожну з моделей бізнесів, яким варто автоматизувати розсилки.

В2С-модель

Компаніям, які продають товари й послуги, варто вибудовувати ланцюжки листів навколо замовлень. Вони значно спростять роботу служби підтримки.

Автоматизуйте листи про оформлення, відправлення, доставлення, повернення і незавершене замовлення товарів. Просіть залишити відгуки про куплені товари та турботливо пропонуйте повторити покупку. Автоматизовані листи дозволять залишатися з клієнтом на зв’язку і після здійснення покупки.

Модель підписки

Компаніям, які продають товари і послуги за підпискою, варто впровадити автоматичні листи про проведення платіжних операцій. Це важлива умова для побудови довірливих стосунків із клієнтами.

Нагадуйте, що невдовзі будуть списані кошти, та надсилайте сервісні повідомлення про вдалу чи невдалу оплату. Це правила хорошого тону в роботі з людьми, які довірили компанії банківські реквізити. Автоматизуйте email-розсилки з повідомленнями про персональні знижки та бонуси, якщо такі є.

B2B-модель

B2B-клієнти зазвичай лояльніші, ніж В2С, а середній цінник покупки у них вищий. Вартість втрати контакту досить висока. Щоб цього не допустити, додайте в розсилки більше турботи.

Автоматично нагадуйте B2B-клієнтам про наближення термінів нової закупівлі та про оплату щомісячних рахунків. За допомогою автоматичних листів повідомляйте підписникам про будь-які технічні неполадки та їхнє усунення. Навчайте нових клієнтів роботі з платформою.

Люкс-сегмент

Для продажів люксових товарів характерний великий проміжок часу від першого контакту до оформлення угоди. Автоматизація розсилки листів допоможе клієнту прийняти остаточне рішення про купівлю, а в деяких випадках і збільшити чек.

Додавайте в розсилку акції та знижки за позиціями, які цікавлять підписника. Розповідайте про персоналізовані крос і апсейли.

Типи розсилок

Автоматичні email-розсилки поділяються на транзакційні та тригерні.

Головна відмінність між цими типами листів полягає в СТА (Call to Action) — заклик до дії. У транзакційних повідомленнях СТА відсутній зовсім або має суто технічний характер. У тригерних листах СТА підштовхує користувача до дій, які конвертуються в нові покупки й приносять компанії дохід.

Транзакційні розсилки

Це листи з підтвердженнями, скасуваннями та змінами, про які хоче повідомити компанія. Перелічу, у відповідь на які дії їх надсилають.

Дії з акаунтом. Реєстрація та підтвердження видалення, запит на зміну пароля та повідомлення про його успішну зміну.

Підписка і відписка. Підтвердження запиту на підписку та її подальше оформлення, а також аналогічний ланцюжок відписки.

Фінансові операції. Підтвердження оплати, надсилання електронного чека, повідомлення про повернення коштів у разі скасування замовлення.

Статус замовлення. Підтвердження заявки, її обробка, повідомлення про відправлення і доставку.

Інформаційно-технічні листи. Новини сайту, оновлення в блозі, зміна умов використання, а також інші повідомлення, на які користувач підписався за власною ініціативою.

Тригерні розсилки

Тригерними називають листи, які надсилаються у відповідь на певні дії на сайті, дати або події, а також у відповідь на бездіяльність. Розповім про найпопулярніші з них.

Welcome-ланцюжок. Це один лист або їхня серія, які залучають читача до розсилки, пропонують ближче познайомитися з компанією і зробити покупку. Дуже часто в них додають вітальний бонус.

Незавершені дії. Покинуті перегляди та особливо кошики, в які потенційний клієнт додав товари або послуги, але так і не оформив покупку.

Персоналізовані рекомендації. Пропозиції, засновані на покинутих переглядах. Вони можуть підвищити чек, спрацювати як допродаж або «підігріти» нерішучого покупця.

Збір зворотного зв’язку. Прохання оцінити товар або послугу чи взаємодію з компанією загалом. Щоб стимулювати виконання СТА, за відгук можна запропонувати бонус.

Реактивація. У разі тривалої бездіяльності на цільовій платформі або в розсилці можна надіслати реактиваційні листи з «чіпкою» темою або знижкою, яка діє обмежений час. Привітання. Подарунки та просто теплі слова до персональних, загальнодержавних та міжнародних свят.

Повідомлення про нові надходження. Бажані товари знову в наявності, великі розпродажі, нові колекції та інші значні оновлення асортименту.

Зміни ціни. Зниження ціни в «Обраному» чи в кошику. Або, навпаки, повідомлення про майбутнє підвищення ціни на бажані товари.



Як створити автоматичні розсилки: покроковий план

Будь-яка автоматична розсилка створюється за п’ять основних кроків.

Крок 1. Розробка стратегії

На цьому етапі створюється тригерна карта — загальна схема, на якій у довільній формі розміщуються всі листи та їхні ланцюжки.

Також треба визначити цілі надсилання кожного повідомлення. Вони мають базуватися на індивідуальних задачах бізнесу.

Крок 2. Визначення умов надсилання

Умови відправлення листів мають містити чіткі відповіді на кілька запитань:

хто стане одержувачем листа;

яка подія стане тригером для відправлення;

у який час відбудеться відправлення.

Крок 3. Вибір інструменту розсилки

Існують спеціальні сервіси, які призначені для простого й зручного надсилання автоматичних листів. Деякі з них, наприклад eSputnik, пропонують готові шаблони для створення тригерів, які знадобляться в наступних кроках.

Крок 4. Створення шаблонів

Вигляд і структуру листів можна задавати самостійно або скористатися готовими шаблонами з сервісу розсилки. У другому випадку завдання значно спрощується, адже просто потрібно додати потрібний контент у вибраний шаблон.

Крок 5. Налаштування відправлення

На цьому етапі необхідно обрати сегмент підписників і встановити час та умови спрацьовування тригера. За необхідності — завантажити шаблон листа і призначити кінець ланцюжка. ‍‍

Можливості платформ для розсилок дозволяють точково задавати параметри відправлення для максимальної персоналізації. Можна прив’язати розсилку до конкретних дат або подій, відкласти відправлення на конкретну кількість годин/днів після спрацьовування тригера або виключити з графіка непотрібні дні (наприклад, вихідні).

Відстеження та аналіз ефективності

Цей пункт не входить до покрокового плану автоматизації розсилок, але підсумовує його. Для аналізу ефективності варто слідкувати за коефіцієнтом кліків, відсотком відкриттів, коефіцієнтом конверсії та відсотком відписок на лист.

Успішні кейси

Кейс 1. Netpeak займався налаштуванням емейл-маркетингу для компанії Аvtokrisla.com. Команда запустила новий конверсійний тригерний лист «Замовлення оформлено». Результати: Цей лист зайняв друге місце за ефективністю серед усіх листів та щомісяця приносить компанії додатковий дохід.

Кейс 2. Команда Netpeak допомагала підключити персоналізовані тригери для Office-Expert.kz — інтернет-магазину офісних товарів у Казахстані. Що зробили спеціалісти? Розширили ланцюжки для покинутих кошиків та покинутих переглядів до трьох листів. Якщо відвідувач додав товар у кошик, але не купив його, і протягом тижня на товар з’явилась знижка, він отримує лист про зниження ціни на кинутий кошик. Якщо відвідувач переглядав товар, і протягом тижня на нього з’явилася знижка, йому приходить лист про зниження ціни на покинутий перегляд. Якщо відвідувач переглядав товар і протягом тижня на схожий з’явилася знижка, тепер він отримує лист з цією інформацією. Якщо користувач не відвідував сайт протягом 30 днів, йому прийде лист із персоналізованими рекомендаціями. Також підписники отримують листи про новинки та знижки в категоріях, які вони переглядали. Результати: Вже у перший місяць дохід від тригерних листів помітно зріс.

Висновки