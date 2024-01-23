Автоматическая рассылка — что это, как сделать и какие инструменты использовать

Автоматическая рассылка — что это, как сделать и какие инструменты использовать

Вложить усилия и средства один раз, чтобы в дальнейшем получать пассивный профит — звучит, как несбыточная мечта. Но при правильном подходе этот принцип превращается в рабочий инструмент маркетолога, ведь именно так работают автоматизированные рассылки. В этой статье расскажу, какими они бывают, кому подходят и как их настроить.

Что такое автоматическая рассылка писем

Автоматической, автоматизированной или триггерной рассылкой называют письма, SMS или другие текстовые уведомления, которые клиент получает в определенное время или в ответ на определенные действия.

Их особенность, как следует из названия, заключается в автоматизации: письма создаются и настраиваются один раз, чтобы потом отправлять их подписчикам без непосредственного участия маркетолога. Особенности настройки позволяют персонализировать рассылку и конвертировать письма в целевые действия.

О пользе автоматизации по данным Campaign Monitor и ActiveTrail: около 55% компаний на современном рынке продукции и услуг используют автоматизацию email-маркетинга;

автоматизированные письма открывают на 46% больше, чем массовые;

показатель кликабельности автоматических писем на 112% больше, чем у массовых рассылок.

Преимущества автоматизации рассылок

У автоматизации рассылок есть несколько неоспоримых плюсов.

Поддержание постоянного контакта с клиентами. Подписчик всегда остается в воронке продаж и/или на связи с брендом, независимо от уровня загруженности маркетолога. Это особенно важно, когда клиент только появился в базе: новые подписчики всегда самые «горячие». Экономия ресурсов. Достаточно один раз создать контент для письма, сверстать его и задать условия отправки. Подписчик будет получать последующие письма каждый раз, когда эти условия будут срабатывать, без повторного привлечения специалистов по контенту и верстке. Разгрузка службы поддержки. Настроенные письма об удачной регистрации, подписке или отписке, подтверждении и отправке заказа значительно снижают количество обращений по сервисным вопросам. Повышение лояльности клиентов. Детальная сегментация базы позволяет отправлять клиенту письма с высокой степенью персонализации. Подписчик получает действительно интересные ему предложения, в результате чего растет его лояльность к бренду. Активное вовлечение в продажи. Автоматизация рассылок — один из основных инструментов маркетинга для подведения клиента к покупке. Уведомления о скидках, напоминания о незавершенном заказе и окончании срока подписки работают на заключение новых сделок и повторную покупку услуг. Это помогает увеличивать продажи без привлечения лишних ресурсов.

Тщательная проработка сценариев отправки минимизирует риск ошибки из-за человеческого фактора. Однако это не значит, что о созданных письмах можно совсем забыть. Чтобы все работало как надо, нужно регулярно проверять корректность срабатывания сценариев, а сами письма стоит периодически обновлять.

Кому нужны автоматические рассылки

Автоматические рассылки нужны ecommerce бизнесу, который хочет оставаться на связи с клиентами, расширять зоны влияния и увеличивать прибыль. И даже если масштабирование пока не входит в бизнес-план, любой компании пойдет на пользу внедрение простых цепочек подписки, отписки и подтверждения заказа.

Расскажу подробнее о каждой из моделей бизнесов, которым стоит автоматизировать рассылки.

В2С-модель

Компаниям, которые продают товары и услуги, стоит выстраивать цепочки писем вокруг заказов. Они значительно упростят работу службы поддержки.

Автоматизируйте письма об оформлении, отправке, доставке, возврате и незавершенном заказе товаров. Просите оставить отзывы о купленных товарах и заботливо предлагайте повторить покупку. Автоматизированные письма позволят оставаться с клиентом на связи и после совершения покупки.

Модель подписки

Компаниям, которые продают товары и услуги по подписке, стоит внедрить автоматические письма о проведении платежных операций. Это важное условие для построения доверительных отношений с клиентами.

Напоминайте, что вскоре будут списаны средства, и присылайте сервисные сообщения об удачной или неудачной оплате. Это правила хорошего тона в работе с людьми, которые доверили компании банковские реквизиты. Автоматизируйте email-рассылки с сообщениями о персональных скидках и бонусах, если таковые имеются.

B2B-модель

B2B-клиенты обычно более лояльны, чем В2С, а средний ценник покупки у них выше. Стоимость потери контакта достаточно высока. Чтобы этого не допустить, добавьте в рассылки больше заботы.

Автоматически напоминайте B2B-клиентам о приближении сроков новой закупки и об оплате ежемесячных счетов. С помощью автоматических писем сообщайте подписчикам о любых технических неполадках и их устранении. Обучайте новых клиентов работе с платформой.

Люкс-сегмент

Для продаж люксовых товаров характерен большой промежуток времени от первого контакта до оформления сделки. Автоматизация рассылки писем поможет клиенту принять окончательное решение о покупке, а в некоторых случаях и увеличить чек.

Добавляйте в рассылку акции и скидки по позициям, которые интересуют подписчика. Рассказывайте о персонализированных кроссах и апсейлах.

Типы рассылок

Автоматические email-рассылки делятся на транзакционные и триггерные.

Главное отличие между этими типами писем заключается в СТА (Call to Action) — призыв к действию. В транзакционных сообщениях СТА отсутствует вовсе или имеет сугубо технический характер. В триггерных письмах СТА подталкивает пользователя к действиям, которые конвертируются в новые покупки и приносят компании доход.

Транзакционные рассылки

Это письма с подтверждениями, отменами и изменениями, о которых хочет сообщить компания. Перечислю, в ответ на какие действия их присылают.

1. Действия с аккаунтом. Регистрация и подтверждение удаления, запрос на смену пароля и уведомление о его успешной смене.

2. Подписка и отписка и отписка. Подтверждение запроса на подписку и ее дальнейшее оформление, а также аналогичная цепочка отписки.

3. Финансовые операции. Подтверждение оплаты, отправка электронного чека, уведомление о возврате средств в случае отмены заказа.

4. Статус заказа. Подтверждение заявки, ее обработка, уведомление об отправке и доставке.

5. Информационно-технические письма. Новости сайта, обновления в блоге, изменение условий использования, а также другие сообщения, на которые пользователь подписался по собственной инициативе.

Триггерные рассылки

Триггерными называют письма, которые присылаются в ответ на определенные действия на сайте, даты или события, а также в ответ на бездействие. Расскажу о самых популярных из них.

1. Welcome-цепочка. Это одно письмо или их серия, которые привлекают читателя к рассылке, предлагают ближе познакомиться с компанией и совершить покупку. Очень часто в них добавляют приветственный бонус.

2. Незавершенные действия. Брошенные просмотры и особенно корзины, в которые потенциальный клиент добавил товары или услуги, но так и не оформил покупку.

3. Персонализированные рекомендации. Предложения, основанные на брошенных просмотрах. Они могут повысить чек, сработать как допродажа или «подогреть» нерешительного покупателя.

4. Сбор обратной связи. Просьба оценить товар или услугу или взаимодействие с компанией в целом. Чтобы стимулировать выполнение СТА, за отзыв можно предложить бонус.

5. Реактивация. В случае длительного бездействия на целевой платформе или в рассылке можно отправить реактивационные письма с «цепкой» темой или скидкой, которая действует ограниченное время.

6. Поздравления. Подарки и просто теплые слова к персональным, общегосударственным и международным праздникам.

7. Уведомления о новых поступлениях. Желанные товары снова в наличии, большие распродажи, новые коллекции и другие значительные обновления ассортимента.

8. Изменения цены. Снижение цены в «Избранном» или в корзине. Или, наоборот, сообщение о предстоящем повышении цены на желаемые товары.

Как создать автоматические рассылки: пошаговый план

Любая автоматическая рассылка создается в пять основных шагов.

Шаг 1. Разработка стратегии

На этом этапе создается триггерная карта — общая схема, на которой в произвольной форме размещаются все письма и их цепочки.

Также нужно определить цели отправки каждого сообщения. Они должны базироваться на индивидуальных задачах бизнеса.

Шаг 2. Определение условий отправки

Условия отправки писем должны содержать четкие ответы на несколько вопросов:

кто станет получателем письма;

какое событие станет триггером для отправки;

в какое время произойдет отправка.

Шаг 3. Выбор инструмента рассылки

Существуют специальные сервисы, которые предназначены для простой и удобной отправки автоматических писем. Некоторые из них, например eSputnik, предлагают готовые шаблоны для создания триггеров, которые пригодятся в следующих шагах.

Шаг 4. Создание шаблонов

Вид и структуру писем можно задавать самостоятельно или воспользоваться готовыми шаблонами из сервиса рассылки. Во втором случае задача значительно упрощается, ведь просто нужно добавить нужный контент в выбранный шаблон.

Шаг 5. Настройка отправки

На этом этапе необходимо выбрать сегмент подписчиков и установить время и условия срабатывания триггера. При необходимости — загрузить шаблон письма и назначить конец цепочки. ‍‍

Возможности платформ для рассылок позволяют точечно задавать параметры отправки для максимальной персонализации. Можно привязать рассылку к конкретным датам или событиям, отложить отправку на конкретное количество часов/дней после срабатывания триггера или исключить из графика ненужные дни (например, выходные).

Отслеживание и анализ эффективности

Этот пункт не входит в пошаговый план автоматизации рассылок, но подытоживает его. Для анализа эффективности стоит следить за коэффициентом кликов, процентом открытий, коэффициентом конверсии и процентом отписок на письмо.

Успешные кейсы

Кейс 1. Netpeak занимался настройкой емейл-маркетинга для компании Аvtokrisla.com. Команда запустила новое конверсионное триггерное письмо «Заказ оформлен». Результаты: Это письмо заняло второе место по эффективности среди всех писем и ежемесячно приносит компании дополнительный доход.

Кейс 2. Команда Netpeak помогала подключить персонализированные триггеры для Office-Expert.kz — интернет-магазина офисных товаров в Казахстане. Что сделали специалисты? Расширили цепочки для брошенных корзин и брошенных просмотров до трех писем. Если посетитель добавил товар в корзину, но не купил его, и в течение недели на товар появилась скидка, он получает письмо о снижении цены на брошенную корзину. Если посетитель просматривал товар, и в течение недели на него появилась скидка, ему приходит письмо о снижении цены на брошенный просмотр. Если посетитель просматривал товар и в течение недели на похожий появилась скидка, теперь он получает письмо с этой информацией. Если пользователь не посещал сайт в течение 30 дней, ему придет письмо с персонализированными рекомендациями. Также подписчики получают письма о новинках и скидках в категориях, которые они просматривали. Результаты: Уже в первый месяц доход от триггерных писем заметно вырос.

Выводы