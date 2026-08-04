Як знайти втрату 22% доходу, коли аналітика не показує помилок: кейс виробника б’юті-інструментів

Як знайти втрату 22% доходу, коли аналітика не показує помилок: кейс виробника б’юті-інструментів

Розбіжності між CRM і аналітикою — звична ситуація для ecommerce-проєктів. Проте коли аналітика не враховує мільйони гривень доходу, бізнес отримує викривлену картину ефективності маркетингу: неправильно оцінює канали, розподіляє бюджети й оптимізує рекламні кампанії на основі неповних даних.

Із такою проблемою до нас звернувся український виробник професійних інструментів для б’юті-індустрії. Після переходу на Google Analytics 4 команда помітила, що система враховує значно менше доходу, ніж показують фактичні продажі. Оскільки базова перевірка не виявила помилок, потрібно було проаналізувати весь шлях — від оформлення замовлення до звітів.

У матеріалі показуємо, як поглиблений аудит допоміг виявити джерело втрати 22% доходу в аналітиці та визначити, які дані бізнес фактично не враховував під час оцінки маркетингу.

Проєкт: виробник інструментів для б’юті-індустрії. Період: квітень–травень 2026. Регіон: весь світ. Послуга: аудит аналітики.

Хто наш партнер

Український виробник інструментів для манікюру, педикюру та косметології. Асортимент бренду охоплює товари для домашнього догляду й професійні серії для майстрів і салонів.

Контекст і виклик

Після переходу з Universal Analytics на GA4 команда партнера помітила, що дані в різних системах суттєво відрізняються. Розбіжності стосувалися не лише доходу:

канали трафіку визначалися некоректно;

показники органічних переходів у GA4 були значно нижчими, ніж у Google Search Console;

Google Ads фіксував більше продажів, ніж аналітика.

Водночас типові причини розходжень не підтвердилися: дані про покупки передавалися без явних втрат і дублювання, незалежно від способу оплати чи доставлення. Це означало, що відмінності були пов’язані не з базовими налаштуваннями, а з менш очевидною особливістю передачі даних.

Важливим чинником стала специфіка бізнесу: значну частину продажів становили професійні та оптові замовлення від салонів і майстрів із високим середнім чеком та великою кількістю товарів у кошику. Саме серед таких замовлень ми шукали закономірність.

Цілі співпраці

Визначити причину розбіжностей у доході між CRM, GA4 та рекламними системами. Підготувати рекомендації щодо усунення суперечностей та відновлення коректного обліку доходу в аналітиці.

Стратегія

Ми вирішили діяти послідовно:

Крок 1. Аудит аналітичної інфраструктури

Спочатку ми перевірили:

як сайт збирає та передає дані про трафік, покупки й дохід до GA4, Google Ads, Meta Ads і TikTok Ads;

налаштування Google Tag Manager;

UTM-розмітку;

передачу конверсій;

структуру подій;

роботу клієнтського та серверного трекінгу.

Окремо протестували відстеження покупок за різних способів оплати, доставлення та сценаріїв оформлення замовлення, а також коректність атрибуції каналів.

Аудит не виявив критичних помилок: інформація про покупки передавалася без явних втрат і масового дублювання, а способи оплати чи доставки не впливали на відстеження замовлень.

Це означало, що причина розбіжностей була складнішою за типовий «зламаний трекінг». Оскільки різниця в доході залишалася суттєвою, ми продовжили пошук.

Крок 2. Аналіз розбіжностей і пошук технічної причини

Ми зіставили дані CRM і GA4 за 10 днів. Різниця в кількості замовлень становила лише 4,31%, тоді як у доході — 22,64%.

Тобто питання було не в масовій втраті транзакцій. GA4 втрачав невелику кількість замовлень — але саме вони формували значну частину revenue. Це стало ключовим інсайтом аудиту.

Ми відібрали всі замовлення, які були в CRM, але не потрапили до GA4. Лише 5% із них були зроблені телефоном, решта — оформлені через сайт. Далі почали шукати закономірності:

Джерела трафіку. Замовлення, які не потрапили до GA4, були розподілені між direct, Google CPC, organic та іншими каналами. Отже, ситуація не була пов’язана з конкретним джерелом трафіку. Способи оплати. Жоден платіжний метод не пояснював усіх втрат — відмінності виникали за різних сценаріїв оплати. Середній чек і структура кошиків. Саме тут ми знайшли ключову закономірність: GA4 переважно втрачала замовлення з високим доходом — великі оптові кошики зі значною кількістю товарних позицій. Найчастіше не потрапляли до аналітики замовлення з понад 21 товаром, а частина кошиків із понад 41 позицією не фіксувалася взагалі.

Ця закономірність підказала технічне обмеження: у великих замовленнях обсяг даних, які передавалися разом із подією покупки, перевищував ліміт GA4 у 16 КБ.

Коли кошик містив забагато товарів і параметрів, система не обробляла подію. У CRM замовлення зберігалося, але в GA4 не потрапляло.

Тому різниця в кількості замовлень була невеликою, а в доході — суттєвою: аналітика втрачала переважно великі оптові покупки.

Крок 3. Підготовка рекомендацій

Після виявлення причини ми підготували для партнера два варіанти рішення:

Скорочення обсягу даних у події покупки. Якщо подія перевищує допустимий розмір, передавати до GA4 лише ключові параметри: ідентифікатор транзакції, суму та валюту — без повної деталізації товарів у кошику. Так система зможе коректно враховувати дохід навіть у великих замовленнях. Цей варіант простіший у реалізації. Розподіл великих замовлень на кілька частин. Передавати товари з одного великого кошика кількома транзакціями. Це дасть змогу зберегти деталізацію за товарами, але потребуватиме змін у CRM та синхронізації ідентифікаторів між системами.

Наразі партнер розглядає обидва сценарії та обирає оптимальний варіант для свого технічного стеку.

Як позбутися хаосу в маркетингових звітах і бачити ефективність каналів в одному місці — читайте в кейсі Yogoda .

Результати

У результаті аудиту партнер отримав:

повну перевірку аналітичної інфраструктури;

виявлену причину втрати 22% доходу ;

; два сценарії виправлення з різною складністю реалізації.

Ми надали не лише перелік помилок у налаштуваннях, а конкретну відповідь, які замовлення втрачала аналітика, чому це відбувалося та як відновити коректний облік доходу.

Висновки

Цей кейс показує, що великі розбіжності в аналітиці не завжди означають «зламаний трекінг». Іноді причина лежить глибше — у технічних обмеженнях платформ і специфіці самого бізнесу.

У цьому проєкті саме особливість B2B-замовлень і великі оптові кошики стали причиною втрати доходу в GA4. І без поглибленого аудиту та послідовного аналізу знайти цю закономірність було б практично неможливо.

Відгуки про співпрацю

Єлизавета Бережко, Data Analyst в Netpeak

Цей аудит був нетиповим від самого початку. Ми перевірили всю аналітичну інфраструктуру й не знайшли критичних помилок. Здавалося б, можна було завершити роботу і сказати партнеру, що все налаштовано коректно. Але розбіжність у доході була надто великою, щоб на цьому зупинитися. Різницю в кількості замовлень ще можна було вважати допустимою, але 22% доходу — це вже сигнал, що проблема все-таки є. Тому ми і далі шукали: перевірили канали трафіку, способи оплати та структуру кошиків. У результаті знайшли технічне обмеження GA4, яке впливало саме на великі оптові замовлення. Цей проєкт ще раз показав: якщо дані не сходяться, причина є завжди. Іноді просто потрібно шукати глибше.