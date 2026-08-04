Тендер на залучення зовнішніх консультантів для реалізації Starter Wave

Тендер на залучення зовнішніх консультантів для реалізації Starter Wave

Оголошення про збір пропозицій.

Тендер на залучення зовнішніх консультантів для реалізації Starter Wave

Проєкт: «Зміцнення потенціалу українських МСП для успішного виходу на європейський та міжнародні ринки»

Contract 83500660 | develoPPP / GIZ

Замовник

Netpeak LLC, партнер з реалізації проєкту у співпраці з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через програму develoPPP.

Загальна інформація про проєкт

Проєкт спрямований на підтримку українських малих і середніх підприємств (МСП) у виході на міжнародні ринки та масштабуванні діяльності через цифрові канали та транскордонну електронну комерцію. За результатами успішного завершення навчальної програми (Wave 1, 16 модулів), 42 найперспективніші МСП відібрані для участі у Starter Wave (WP2) — етапі практичної підтримки початкового виходу на міжнародні ринки.

Відбір 42 МСП здійснюється на основі конкурсного оцінювання за чотирма критеріями: (1) продемонстрований прогрес та результати тестування, (2) якість та захист бізнес-роадмапу, розробленого в ході навчання, (3) ринкова готовність та експортний потенціал, (4) цифрова та операційна готовність. До Starter Wave переходять МСП з результатом 51 бал і вище (зі 100 можливих).

Мета тендеру

Залучення кваліфікованих зовнішніх консультантів для надання практичної підтримки 42 відібраним українським МСП у рамках Starter Wave. Консультанти залучаються на конкурентній основі та несуть відповідальність за надання послуг відповідно до методології програми та вимог GIZ.

Для надання підтримки залучаються 5 зовнішніх консультантів, відібраних через цей конкурентний тендер. Ролі розмежовані таким чином, щоб забезпечити чіткий розподіл відповідальності:

Роль К-сть Основний фокус Бізнес-аналітик 1 Лідирує процес, проводить аудити, координує розподіл МСП між спеціалістами, фінальна звітність SEO & Website Optimization Specialist 1 Оптимізація вебсайту, SEO, платіжні системи, міжнародні налаштування Marketplace Specialist (Amazon / eBay / Walmart) 1 Реєстрація акаунтів, налаштування та оптимізація лістингів Digital Marketing Specialist 2 Запуск, моніторинг та оптимізація рекламних кампаній (Google Ads, соцмережі)

Опис послуг (Starter Package)

Кожен відібраний консультант надає підтримку закріпленим МСП за такими напрямками:

Первинний аудит потенціалу МСП: відповідність продукту ринку, цифрова присутність, операційна готовність до експорту — з підготовкою індивідуального звіту

Консультування з оптимізації вебсайту для міжнародних ринків: SEO, UX, платіжні системи, міжнародні контакти

Підтримка реєстрації та налаштування акаунтів на міжнародних маркетплейсах (Amazon, eBay, Walmart): розміщення та оптимізація продуктових лістингів

Запуск вступних кампаній цифрового маркетингу: Google Ads, соціальні мережі, контент-маркетинг

Початковий моніторинг результатів з рекомендаціями щодо оптимізації та щомісячна звітність

Очікувані результати для кожного МСП:

Базовий аудит-звіт з визначенням пріоритетних напрямків для виходу на ринок

Оптимізований вебсайт з міжнародними налаштуваннями

Активні акаунти продавця на 1–2 маркетплейсах з базовими лістингами

Тестові рекламні кампанії з аналізом ринкових інсайтів

Базова система відстеження ефективності з щомісячною звітністю

Ресурсний план консультантів

Кожен консультант має попередній розрахунковий ліміт у 84 робочих дні — це одночасно максимальна межа та попередній орієнтир. Фактичний обсяг залучення уточнюється після завершення аудитів і може бути меншим за максимум залежно від реального попиту МСП. Максимальний обсяг підтримки на одне МСП — 10 експертних днів (80 годин) сумарно по всіх напрямках; мінімальний обсяг визначається індивідуально за результатами аудиту. Вартість підтримки формується за принципом «конструктора»: фіксована погодинна ставка кожного спеціаліста × кількість годин, затверджених у індивідуальному плані МСП — це забезпечує прозору й документовану логіку розподілу ресурсів для звітності. Невикористані дні одного спеціаліста не переносяться автоматично до іншого — перерозподіл можливий лише за погодженням Project Lead у межах, що допускаються умовами контракту. Збільшення ліміту понад 80 годин для окремого МСП можливе лише у виняткових випадках, за письмовим обґрунтуванням бізнес-аналітика та погодженням Project Lead; абсолютний максимум на одне МСП — 100 годин — не може бути перевищений за жодних обставин.

Терміни надання послуг: 15 серпня 2026 – 30 січня 2027 року, повністю онлайн-формат.

Цільова група МСП

42 українські МСП, які успішно завершили навчальну програму та відібрані за такими критеріями:

Завершення навчальної програми (мінімум 80% відвідуваності з 16 сесій)

Базова цифрова готовність (активний цифровий канал для бізнесу)

Експортоготова продукція або послуги

Готовність до маркетингових інвестицій (власний бюджет €500–1000 на весь період Starter Support)

Пріоритет: жінки-підприємниці, регіональні МСП, ветерани

Вимоги до кваліфікації

Підтверджений практичний досвід у сфері міжнародної електронної комерції та/або цифрового маркетингу для міжнародних ринків

Практичний досвід роботи з міжнародними маркетплейсами (Amazon, eBay, Walmart або аналогічними платформами)

Досвід роботи з МСП та/або підприємствами, орієнтованими на експорт

Підтверджена здатність надавати прикладну, практично орієнтовану консультаційну підтримку

Відмінні комунікаційні навички

Форма участі

До участі у тендері запрошуються:

юридичні особи (ФОП та інші форми підприємництва)

фізичні особи на умовах договору цивільно-правового характеру (ЦПХ / ГІГ-контракт)

Вимоги до заявки

Для участі у тендері необхідно подати:

Резюме (CV) — англійською мовою, обсягом не більше 2 сторінок, що чітко демонструє: Підтверджений досвід у міжнародній e-commerce та цифровому маркетингу для міжнародних ринків Практичний досвід роботи з маркетплейсами (із зазначенням характеру участі та обов'язків) Досвід роботи з МСП або експортоорієнтованими підприємствами Комерційну пропозицію — із зазначенням вартості послуг (погодинна ставка) Статутні документи — ІПН та паспорт (для фізичних осіб), Статутні документи (для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб)

Вимоги до формування комерційної пропозиції

Комерційна пропозиція подається у форматі Додатку 1 та обов'язково має містити наступні показники:

Ставку за годину роботи (грн / год) — базова розрахункова одиниця для формування вартості послуг. Ставка вказується у євро (€), без ПДВ; форма оподаткування консультанта та порядок нарахування податків узгоджуються окремо на етапі укладання договору. Ставка є фіксованою на весь період надання послуг (серпень 2026 — січень 2027) і не підлягає перегляду в односторонньому порядку.

Терміни подання заявок

Прийом заявок: з 3 серпня по 10 серпня 2025 року включно

Заявки надсилати на електронну адресу: [email protected]

Або фізично за адресою: 67840, Україна, Одеський р-н, Одеська обл., село Молодіжне, вулиця Квіткова, будинок 73

Процес відбору

Подані заявки розглядаються та оцінюються командою Netpeak. Фінальний перелік залучених консультантів погоджується з GIZ у рамках процедури контролю якості проєкту. Залучення здійснюється за умови успішного затвердження заявки.

Netpeak залишає за собою право залучати кількох консультантів за різними напрямками підтримки залежно від профілю кваліфікації.

Цей проєкт реалізується в рамках проєкту «Зміцнення потенціалу українських МСП для успішного виходу на європейський та міжнародні ринки», що впроваджується Netpeak LLC у співпраці з GIZ та фінансується BMZ через програму develoPPP.





