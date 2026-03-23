Що таке MCP і як AI-агент може аналізувати маркетингові звіти замість вас
Маркетологу часто потрібно відповісти на запитання: «Який канал дає найбільший вклад у виторг?», «Як змінилася якість трафіку після запуску нових креативів?» чи «Які кампанії з’їдають бюджет, але не приносять продажів?». Для цього він змушений вивантажувати звіти з рекламних кабінетів і аналітичних систем, годинами зводити таблиці в Excel або чекати на допомогу аналітика.
Цю задачу вирішує AI-агент на MCP-сервері. Він замінює складний ланцюжок ручних дій одним запитом звичайною мовою: ви запитуєте — він сам знаходить дані, рахує та пояснює результат.
У цій статті я покажу, як працює архітектура такого агента і поясню, як він автоматизує маркетингову аналітику.
Що таке MCP
Model Context Protocol (MCP) — це відкритий стандарт, який дає змогу AI-моделям підключатися до зовнішніх систем: баз даних, рекламних платформ, CRM-систем або будь-яких інших сервісів.
MCP має контрольований доступ до даних: модель не отримує повного доступу до бази чи системи. Натомість вона звертається лише до конкретних наборів інформації й інструментів, необхідних для виконання певного завдання. Це дає змогу передавати мінімальний обсяг інформації і зменшує ризики витоку або неконтрольованого використання даних.
Компанія Anthropic представила цю технологію наприкінці 2024 року. Проте справжній бум стався влітку 2025, коли сервіси почали масово випускати MCP-додатки до своїх інструментів.
Як це працює
ШІ без MCP — це надзвичайно розумний консультант, який, проте, замкнений у кімнаті без вікон, телефону та інтернету. Він багато знає, але не бачить, що відбувається у вашому бізнесі прямо зараз.
ШІ з MCP — це той самий консультант, якому дали доступ до комп’ютера й інтернету. Він отримує «руки»: можливість заходити у ваші системи, самостійно виконувати запити й видавати готовий результат.
Model Context Protocol діє як міст, даючи змогу штучному інтелекту вийти за межі статичних знань і стати динамічним агентом, який може отримувати поточну інформацію й вживати заходів, роблячи її точнішою, кориснішою та автоматизованою.
Кому підійдуть АІ-агенти на базі MCP
Гнучкість протоколу дозволяє адаптувати рішення під різні масштаби бізнесу, проте підхід буде індивідуальним.
-
Середній бізнес. Для компаній такого рівня впровадження MCP-агентів дає найшвидший і найпомітніший прибуток (ROI), оскільки дозволяє автоматизувати аналітику та операційні процеси без роздування штату.
-
Enterprise. Для корпоративного сектору з величезними масивами інформації та суворими протоколами безпеки ефективнішими будуть мультиагентні системи або спеціалізовані агенти для окремих департаментів. Це дає змогу дотримуватися обмежень доступу та забезпечувати високу точність у вузьких нішах.
-
Стартапи. Доцільність впровадження залежить від стадії розвитку. Якщо даних ще замало для глибокої аналітики, агент може бути корисним для виконання інших функціональних завдань (наприклад, автоматизації комунікацій чи моніторингу ринку).
Як AI-агент з MCP аналізує ваші маркетингові дані
Розберу на конкретному прикладі. У вас є сховище BigQuery, де зібрано докупи все: витрати на рекламу з Google Ads і Meta Ads, дані з GA4, дані й транзакції з CRM.
До BigQuery підключений MCP-сервер із набором інструментів, до яких AI-агент має доступ.
Ось так виглядає архітектура (high-level схема) такого АІ-агента.
-
Користувач (User) — початкова і кінцева точка взаємодії.
-
Завдання (Prompt) — текстовий запит, який користувач дає агенту.
-
Відповідь (Response) — результат робити агента в текстовому або табличному форматі.
-
Агент на базі Google ADK (Agent based on Google ADK) — агент, розгорнутий на Cloud Run, який має спеціальний набір інструментів для виконання завдань.
-
АІ-модель (AI model) — це LLM-модель, яку використовує AI-агент для аналізу промту. Вона відповідає за логіку, розуміння мови та планування. Модель аналізує текст запиту, розуміє наміри користувача і формулює план дій і використання інструментів.
-
Інструменти (Tools) — це заготовлені запити, схеми, короткі алгоритми дій, котрі агент може використовувати для виконання завдання.
Схема роботи AI-агента на базі Google ADK.
Далі розгляну шлях вашого запиту.
Крок 1. Запит звичайною мовою
Замість того, щоб ставити технічне завдання програмісту або власноруч створювати складні SQL-запити та фреймворки, ви пишете в чат:
«Які кампанії в Google Ads мають найвищу вартість залучення клієнта й де ми переплачуємо?»
Крок 2. AI-агент самостійно обирає інструменти
Отримавши запит, агент сканує список доступних інструментів на MCP-сервері, кожен із яких має опис функцій.
Для нашого запиту агент обирає інструмент campaigns_by_cpc_cpa, який виконує готовий SQL-запит до BigQuery і повертає зведені дані.
Якщо готового інструменту немає, агент вивчає схему таблиць через інструмент get_table_info і може самостійно написати SQL-запит через інструмент run_sql.
Крок 3. Результат із поясненням
За кілька секунд ви бачите не просто таблицю з числами, а змістовне аналітичне пояснення:
Серед активних кампаній Google Ads найвища вартість залучення у «Brand_Competitors_Search». Її CPA становить $68, тоді як середній показник по акаунту — $24. Ця кампанія витратила $3400 за місяць, але принесла лише 50 конверсій.
Натомість кампанія «Performance_Max_Catalog» має CPA $12 і принесла 340 конверсій при бюджеті $4080.
Рекомендую перевірити таргетинг та ставки в «Brand_Competitors_Search» або перерозподілити бюджет на користь Performance Max.
Зверніть увагу: агент не просто видав цифри. Він порівняв кампанії, виявив аномалію і запропонував рішення. Те, на що раніше фахівець витрачав 3–4 години рутинної роботи, тепер займає кілька хвилин.
Чотири сценарії, де AI-агент з MCP дасть найшвидший результат
Порівняння каналів за різними моделями атрибуції
Вічне запитання маркетингу: звідки насправді приходять продажі?
Відповідь часто залежить від моделі атрибуції. Last Click (останній клік) малює одну картину, Time Decay (врахування часу до конверсії) — іншу, а Position Based (акцент на першому і останньому кроці) — третю.
Зазвичай такий аналіз потребує зведення величезних таблиць. AI-агент робить це за один запит:
«Порівняй ефективність рекламних каналів за трьома моделями атрибуції».
Результат на виході:
За моделлю Last Click 62% доходу припадає на google / cpc, а facebook / paid отримує лише 14%. Але при Time Decay картина змінюється: частка facebook / paid зростає до 23%, оскільки цей канал часто присутній на ранніх етапах воронки. Position Based дає збалансований погляд: google / cpc — 48%, facebook / paid — 21%, email — 18%.
Це означає, що Last Click суттєво занижує внесок Facebook. Якщо орієнтуватися лише на нього, є ризик скоротити канал, який генерує попит.
Аудит «дорогих» кампаній
Інше поширене питання: які кампанії з’їдають бюджет, але не приносять конверсій?
Зазвичай маркетолог витрачає години, щоби переглянути десятки кампаній у кабінетах Google і Meta й звести з показниками конверсії. AI-агент робить це за секунди.
Агент підключається до даних Google Ads і Meta Ads у BigQuery, порівнює вартість кліку і вартість залучення клієнта по кожній кампанії, і надає не просто цифри, а контекст:
«Кампанія X має CPA $45, тоді як середній показник по акаунту — $22. Варто перевірити таргетинг або креативи».
Аналіз географії доходу
Запитання «Які країни й міста приносять найбільший прибуток?» вимагає зведення даних з GA4, CRM та рекламних кабінетів.
AI-агент робить це автоматично, показуючи не лише виручку по регіонах, а й кількість транзакцій і середній чек.
SEO-аналітика
Агент підключається до даних Google Search Console і знаходить запити, де ваш сайт отримує тисячі показів, але користувачі майже не клікають. У межах запиту агент:
-
зробить базовий SEO-аудит;
-
підбере потенційні ключові слова через Search Console;
-
проаналізує конкурентів;
-
складе план оптимізації SEO.
Що потрібно, щоб AI-агент запрацював у вашій компанії
Ефективність AI-агента залежить від якості та доступності ваших даних. Перш ніж його впроваджувати, потрібно пройти три етапи підготовки.
Етап 1. Консолідація даних
Першочергове завдання — об’єднати показники
Найпоширеніший варіант — сховище BigQuery від Google. Воно добре масштабується, легко інтегрується з рекламними платформами і має нативну підтримку MCP.
На цьому етапі важливо не лише зібрати дані, а й привести їх до єдиної структури: стандартизувати назви кампаній, UTM-мітки, метрики. Без цього агент буде давати суперечливі відповіді.
Етап 2. Розгортання MCP-сервера
MCP-сервер — це набір інструментів, до котрих AI-агент має доступ.
Кожен інструмент виконує конкретну дію: «порахувати ROAS по каналах», «показати географію доходу», «виконати довільний SQL-запит».
Приклад набору інструментів MCP-сервера для маркетингової аналітики за категоріями.
Рекламна аналітика
|
Інструмент
|
Що робить
|
Типове запитання
|
roas_by_channels
|
Рахує дохід на кожен вкладений долар по каналах
|
«Який канал дає найбільшу віддачу від реклами?»
|
campaigns_by_CPC_CPA
|
Показує вартість кліку та вартість залучення по кожній кампанії
|
«Де ми переплачуємо за клієнтів?»
|
marketing_costs
|
Зводить витрати на рекламу по всіх платформах за період
|
«Скільки ми витратили на рекламу цього місяця?»
|
gads_keyword_performance
|
Аналізує ефективність ключових слів у Google Ads: покази, кліки, вартість
|
«Які ключові слова найдорожчі і чи вони конвертують?»
Атрибуція та конверсії
|
Інструмент
|
Що робить
|
Типове запитання
|
attribution_model_comparison
|
Порівнює канали за Last Click, Position Based та Time Decay атрибуцією
|
«Який канал справді приносить продажі, а не просто останній клік?»
|
landing_page_efficiency
|
Показує конверсію посадкових сторінок за атрибуцією Position Based
|
«Які лендінги найкраще конвертують?»
|
get_landing_page_revenue
|
Порівнює дохід лендінгів за різними моделями атрибуції
|
«Як змінюється картина доходу лендінгів при різних моделях атрибуції?»
|
product_sales_performance
|
Статистика продажів по товарах: назва, категорія, бренд, кількість, дохід
|
«Які товари продаються найкраще?»
Трафік та поведінка
|
Інструмент
|
Що робить
|
Типове запитання
|
traffic_quality_analysis
|
Аналізує якість трафіку: сесії, залучення, bounce rate, тривалість по джерелах
|
«Звідки приходить найякісніший трафік?»
|
geo_revenue_breakdown
|
Показує дохід і транзакції в розрізі країна → місто
|
«Де наші найприбутковіші клієнти?»
SEO-аналітика
|
Інструмент
|
Що робить
|
Типове запитання
|
top_performing_queries
|
Топ пошукових запитів за кліками за 30 днів
|
«За якими запитами нас найбільше шукають?»
|
mobile_vs_desktop_performance
|
Порівняння CTR і позицій на мобільних і десктопі
|
«Чи добре працює сайт на мобільних у пошуку?»
|
daily_trend_analysis_GSC
|
Щоденні тренди: покази, кліки, CTR, позиції за період
|
«Що відбувається з органічним трафіком цього тижня?»
|
geographic_performance
|
Аналіз пошукового трафіку за країнами
|
«З яких країн приходить органічний трафік?»
|
top_landing_pages
|
Найкращі сторінки входу з пошуку зі статистикою
|
«Які сторінки отримують найбільше пошукового трафіку?»
|
search_type_performance
|
Ефективність за типами пошуку: веб, зображення, відео, новини
|
«Чи отримуємо ми трафік із пошуку зображень?»
Інші інструменти
|
Інструмент
|
Що робить
|
Типове запитання
|
run_sql
|
Виконує довільний SQL-запит до BigQuery — агент сам генерує код
|
Будь-яке нестандартне запитання, для якого немає готового інструменту
|
get_table_info
|
Показує структуру таблиці: колонки, типи даних, описи
|
Агент використовує автоматично перед написанням SQL
|
preview_table
|
Повертає перші 100 рядків таблиці для розуміння даних
|
Агент використовує для перевірки формату і вмісту даних
|
list_datasets / list_tables
|
Показує доступні датасети та таблиці у BigQuery
|
«Які дані в нас є?» — агент бачить увесь каталог
Готові інструменти працюють швидше й точніше. Це заздалегідь перевірені SQL-запити для типових задач (наприклад, звіт по ROAS). Результат тут передбачуваний і точний.
Гнучкі інструменти (run_sql, get_table_info) покривають нестандартні запитання, але вимагають якісного опису схеми даних, щоб агент написав коректний запит.
Важливий момент: набір інструментів не фіксований. Якщо у вашого бізнесу з’являється нова задача, наприклад, аналіз когорт або прогноз LTV , ви додаєте відповідний інструмент до MCP-сервера. Агент бачить нову функцію і починає її використовувати. Вам не потрібно щоразу перенавчати модель чи переписувати код агента.
Етап 3. Налаштування агента під бізнес-потреби
Завершальний крок — навчити агента розуміти ваш бізнес. Для цього йому потрібен контекст: що означають ваші метрики, як ви їх вираховувати, які правила діють, хто кінцевий користувач.
Налаштування відбувається через системний промпт — детальну інструкцію, яка описує роль агента та правила формування відповідей.
Приклад системного промпту агента, що складається з наступних блоків:
-
Роль та ідентичність. Визначає, ким є агент — його спеціалізацію, рівень експертизи та принципи роботи.
-
Доступні інструменти. Перелік і короткий опис кожного інструменту з MCP-сервера, або ж опис skills для роботи з згрупованих за категоріями: інструменти дослідження схеми, готові аналітичні запити, виконання довільного SQL, веб-пошук. Агент використовує цей блок, щоби обрати правильний інструмент під конкретне завдання.
-
Обов’язкові перевірки. Набір кроків, які агент має виконати перед кожним запитом до даних: перевірити свіжість даних, верифікувати схему таблиць, обрати оптимальний інструмент. Це допомагає запобігати помилкам і галюцинаціям.
-
Модулі роботи. Покрокові алгоритми для типових сценаріїв: стандартний аналіз даних, детекція аномалій із пошуком зовнішніх причин, моніторинг конкурентів, UX-аудит сторінок, SEO-аналітика. Кожен модуль — це чіткий ланцюжок дій від отримання запиту до фінальної рекомендації.
-
Бізнес-контекст. Орієнтири, за якими агент оцінює результати: які значення ROAS вважати нормальними, при якому CPA сигналізувати про проблему, які метрики є ключовими для бізнесу. Без цього блоку агент видаватиме сухі цифри без оцінки.
-
Стиль відповідей. Правила формату залежно від типу запитання: швидкий запит — коротка відповідь із ключовим числом, аналітичне питання — дані → інтерпретація → рекомендація, аномалія — покрокова діагностика з доказами. Також тут прописані обмеження: не вигадувати дані, завжди перевіряти актуальність, розділяти факти від інтерпретацій.
Щоб агент не видавав просто цифри, він має знати ваші бізнес-орієнтири. Наприклад:
-
нормальний ROAS для вашого проєкту — від 3 до 7;
-
CPA понад $40 — це тривожний сигнал.
Без цього контексту користувач отримає сухі числа й піде до аналітика з питанням: «А $40 за клієнта — це взагалі ок чи ми зливаємо бюджет?». З налаштованим контекстом агент сам підсвітить проблему й дасть оцінку результату.
Екосистема Google Cloud для впровадження
Google активно розвиває інфраструктуру для AI-агентів. Для реалізації подібних рішень використовуються три ключові продукти.
-
Agent Development Kit (ADK) — це фреймворк для створення агентів. ADK підтримує MCP «із коробки»: ви підключаєте свій MCP-сервер і отримуєте агента, який може працювати з вашими даними. Хоча фреймворк оптимізований для екосистеми Google, він гнучкий і може працювати з різними AI-моделями.
-
Agent Garden — це середовище на платформі Vertex AI для розгортання, тестування і моніторингу агентів. Тут можна керувати доступами до даних, відстежувати логи й помилки, і масштабувати рішення.
-
Cloud Run — платформа для розгортання MCP-серверів. Забезпечує стабільний і безпечний доступ агента до даних, автоматичне масштабування та мінімальні витрати на інфраструктуру.
Чого чекати від AI-агента ( а чого — ні)
AI-агент — це не заміна аналітика, маркетолога чи seo-спеціаліста. Це інструмент, який забирає на себе рутину: зведення даних, побудову типових звітів, відповіді на повторювані питання.
З ним у спеціаліста звільняється час для роботи, яка потребує пошуку інсайтів, побудови і тестування складних гіпотез, стратегічного аналізу, побудови стратегії тощо.
|
Що AI-агент робить добре
|
Чого агент не замінить
|
Миттєво зводить дані з різних джерел
|
Стратегічні рішення: остаточний вибір, куди інвестувати бюджет, — за людиною
|
Відповідає на аналітичні запитання природною мовою
|
Креатив: агент не придумає концепцію нової рекламної кампанії
|
Знаходить аномалії і «провальні» кампанії, просідання трафіку
|
Контекст бізнесу: тільки команда знає специфічні причини, чому пішов ключовий клієнт
|
Порівнює канали за різними моделями атрибуції
|
Якщо UTM-мітки не стандартизовані, агент не зможе дати точну відповідь
|
Аналізує SEO-метрики і знаходить точки зростання
|
Глибокі дослідження: когортний аналіз або побудова прогнозних моделей досі потребує людського досвіду
|
Робить self-service аналітику доступною для всієї команди
|
Перевірка складних гіпотези залишається за фахівцем
Висновки
Якщо ваша компанія щодня працює з рекламними платформами й регулярно зводить звіти, впровадження AI-агента з MCP суттєво пришвидшує цей процес.
-
MCP — це «руки» для штучного інтелекта. Стандарт, який допомагає AI-моделям підключатися до зовнішніх систем.
-
AI-агент підключається до BigQuery, де зібрані дані з ваших рекламних платформ та Search Console, і відповідає на запитання природною мовою.
-
Найшвидший результат дає в маркетинговій аналітиці. Порівняння каналів, аналіз CPC/CPA, географія доходу, SEO-аналітика — ці задачі агент допоможе вирішити за лічені хвилини.
-
Якісні дані — це фундамент. Без консолідованого сховища з чистими, стандартизованими даними агент не працюватиме ефективно.
-
Агент — це інструмент, а не заміна спеціаліста. Він забирає на себе рутину й робить аналітику доступною для всієї команди.
