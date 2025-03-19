Рекламуємо застосунок через Telegram Ads. Як знизити ціну інсталу до 75 грн — кейс hotline.finance

Рекламуємо застосунок через Telegram Ads. Як знизити ціну інсталу до 75 грн — кейс hotline.finance

Коли бізнес хоче просуватись через Telegram, він в першу чергу тестує Telegram Ads. Офіційний інструмент платформи забезпечує нативний формат взаємодії з користувачами та високу якість залученого трафіку. Наше партнерство із hotline.finance вчергове довело цей тезис. У просуванні застосунку бізнесу ми отримали результати вдвічі кращі за планові. А рекламуючи однойменний телеграм-канал, протестували новий для месенджера формат — оголошення із зображенням. У кейсі покажемо, як він спрацював. Спойлер — чудово.

Проєкт: hotline.finance. Період просування: 25.07.2024 – 31.12.2024. Регіон просування: Україна. Послуга: Telegram Ads. Команда проєкту: Данііл Третьяков, PPC-спеціаліст; Антон Гембарський, Team Lead команди Telegram Ads; Максим Цап, Head of Telegram Department; Анна Горбатко, Project Manager у Netpeak Ukraine; Максим Панасенко, Business Development Officer.

Хто наш партнер

Hotline.finance — це онлайн-сервіс, що дає змогу порівняти й обрати страхування від понад 50 перевірених страхових компаній України. Його унікальність полягає в зручності та швидкості оформлення страхового поліса, котрий можна отримати на електронну пошту всього за 5 хвилин.

Цілі просування

Hotline.finance звернувся до нас як до офіційного реселлера Telegram Ads з чіткими цілями:

Протестувати Telegram Ads як новий канал просування мобільного застосунку hotline.finance. Досягти ціни інсталяції в 150 грн. Це був основний орієнтир у медіаплані партнера та майбутня метрика ефективності. Підвищити впізнаваність бренду через залучення нових користувачів мобільного застосунку. Збільшити аудиторію однойменного телеграм-каналу.

Ми не лише досягли поставлених цілей, але і значно перевищили очікування нашого партнера. Далі розкажемо, як саме.

Пошук ідеального таргетингу і найновітніший формат реклами в Telegram — стратегія для hotline.finance

Отже, працювали як із застосунком, так і телеграм-каналом hotline.finance. В залежності від цілі використовували дещо різний інструментарій, і про це трохи згодом. Але спочатку покажемо ключові аспекти нашої загальної стратегії.

Різноманітні підходи та налаштування таргетингу

Щоб охопити максимально релевантні сегменти аудиторії, ми протестували різні варіанти таргетування. Спробували широке / вузьке націлювання, різні канали за тематиками. Наприклад, Cars & other vehicles, Economy & Finance, Business & Entrepreneurship.

Рекламний кабінет Telegram має кілька способів таргетингу. Для hotline.finance сконцентрувались на двох.

Реклама по цільових тематиках і каналах. Серед запропонованих тематик обрали:

канали, які можуть бути цікаві потенційним користувачам застосунку hotline.finance;

майданчики прямих конкурентів, як-то Finance.ua — онлайн-страхування;

профільні канали фінансів на кшталт ОГо! / Мінфін.

Реклама за базою телефонних номерів. Використали в якості аудиторії партнерську базу телефонних номерів. Всі вони за такого налаштування проходять кодування і хешування, що гарантує безпеку й унеможливлює ідентифікацію особистих даних. Крім цього, спосіб дає змогу виключити телефонні номери активних користувачів застосунку із рекламних кампаній, щоб зосередитися на залученні саме нової аудиторії та ефективно використовувати бюджет.

Унікальні меседжі у рекламних повідомленнях

Щоб оголошення hotline.finance ефективно привертали увагу користувачів Telegram, важливо було забезпечити їхню максимальну помітність — як на рівні пропозиції, так і візуального оформлення.

Для аппки ми погодили з партнером використання акційного промокоду TGPES і унікальної пропозиції «200 грн бонусу на страхування авто за встановлення застосунку». Максимально її підкреслили у візуалі рекламних меседжів та у стрічці користувача, розробивши унікальні premium емоджі.

Для видимості меседжів щодо телеграм-каналу спробували розіграш і не менш яскравий візуал 👇

Використання нового формату реклами з зображеннями

Команда hotline.finance завжди відкрита до нових рішень і експериментів. Тож в кінці грудня 2024 року ми тестували новий для Telegram Ads формат — оголошення із картинкою.

Спробували різні варіації рекламних креативів і порівняли їхню ефективність. Тестуючі стилі, кольорові рішення, текстові елементи і розміщення логотипу, змогли визначити найбільш ефективний візуал, що забезпечував найкращі показники залучення аудиторії і вартості підписника. На основі найуспішнішого креативу створили додаткові варіації — з логотипом і без, із різними варіантами тексту.

Новий формат забезпечив hotline.finance підпискиками каналу за оптимальною вартістю у доволі конкурентній ніші.

Під час грудневого тестування ми повторно використали текстові оголошення з емоджі.

Контент і мета були ті самі, що і в оголошеннях із зображенням. Тож в підсумку отримали комплексне розуміння, який формат працює краще.

Показник Реклама з текстом Результати з зображеннями Перегляди 949 042 1 348 650 CTR (Click-Through Rate) 1,04% 1,51% CPC (Cost Per Click) 0,12 € або 5,25 грн 0,11 € або 4,82 грн CPM (Cost Per Mille) 1,2 € 1,69 € Конверсія в підписника 37,59% 42,69% Ціна за 1 підписника 0,31 € або 13,58 грн 0,26 € або 11,39 грн*

*Тут і далі дані в гривнях наведені на момент проведення кампанії.

Попри те, що CPM (вартість за 1000 показів) у рекламі із зображеннями був вищим на 40,8%, це виправдано значно кращими показниками взаємодії і зниженням вартості підписника. Тож реклама із зображеннями ефективніша за текстову. Вона забезпечує кращу конверсію і вартість залучення підписників. Якщо ваша мета — максимізувати ефективність рекламної кампанії, варто робити акцент саме на використанні зображень.

Аналіз і оптимізація

Постійний моніторинг результатів рекламних кампаній дав змогу оперативно корегувати стратегію та підвищувати її ефективність.

Для отримання детальної аналітики щодо застосунку використовували deeplinks — посилання для аппок у тому числі з можливістю відстеження трафіку. Дані збирали й оцінювали за допомогою сервісу Branch.io, налаштованого нашим партнером. Це дало змогу точно ідентифікувати найбільш результативні рекламні кампанії й оптимізувати витрати на залучення користувачів.

Основні складники просування застосунку hotline.finance

Налаштування кампаній Telegram Ads. Тестування різних варіантів рекламних оголошень (меседжів). Важливо було визначити, які найбільше резонують з аудиторією і приносять кращий результат за показниками кліків / завантажень застосунку.

Оптимізація таргетування. Змогли зосередити рекламу на тих, хто має інтерес до покупки авто або вже є власником машини і потребує страхових послуг. У такий спосіб мінімізували витрати на менш релевантні сегменти. Запуск акційного промокоду. Цей крок суттєво підвищив конверсії й інтерес аудиторії.

Впровадження deeplink. Отримали чітке уявлення про математичну структуру кампанії, зрозуміли, які оголошення працюють краще, оптимізували стратегію. Постійна оптимізація рекламних кампаній. Що включало зміну таргетів, оновлення меседжів, а також підбір найефективніших рекламних форматів. Адаптація під просування мобільного застосунку. Зосередилися на показі рекламних оголошень виключно для мобільних пристроїв, що полегшувало користувачам процес завантаження. Крім цього, вимкнули показ реклами для вже зареєстрованих користувачів застосунку.

Результати просування застосунку

Показник Значення Перегляди 949 232 CTR (Click-Through Rate) 0,49% CPC (Cost Per Click) 0,25 € або 10,95 грн Конверсія в інсталяцію 14,27% Конверсія з кліку в дію* 25,43% Ціна за інсталяцію 1,69 € або 74,07 грн

*Конверсія з кліку в дію — кількість відкриттів вже встановленого застосунку + кількість нових встановлень



Нагадаємо, запланований KPI від партнера був 150 грн за одне встановлення. Нам вдалося досягти у 2 рази нижчої ціни в 74 грн за інсталяцію.

Велика кількість переглядів. Майже мільйон переглядів, усього за 2 тижні, що свідчить про широке охоплення аудиторії та ефективний таргетинг. CTR на рівні 0,49% демонструє зацікавленість аудиторії в рекламному матеріалі. Економічний CPC. Вартість одного кліку склала 0,25 € або 10,95 грн, що вказує на ефективне використання рекламного бюджету. Висока конверсія в інсталяцію. 14,27% користувачів, які клікнули на оголошення, встановили застосунок. Це свідчить про якісне налаштування рекламної кампанії і релевантність оголошень. Конверсія з кліка в дію. Показник у 25,43% відображає кількість користувачів, які після кліка виконали цільову дію — відкриття або встановлення застосунку.

Просування телеграм-каналу @hotlinefinance

Налаштування таргетованих кампаній. Використання premium емоджі в рекламних оголошеннях. Вони додавали впізнаваності рекламі і викликали емоційний відгук у користувачів.

Запрошувальні посилання для відстеження статистики. Цей функціонал телеграму дає змогу відстежувати аудиторію підписників і кількість відписок і на основі цих даних корегувати рекламну стратегію на основі результатів. Акція з розіграшем iPhone 15. Сприяла залученню великої кількості нових користувачів за мінімальною вартістю.

Результати просування каналу

Показник Значення Перегляди 1 278 600 CTR (Click-Through Rate) 1,2% CPC (Cost Per Click) 0,1 € або 4,38 грн CPM (Cost Per Mille) 1,26 € Конверсія в підписника 50,37% Ціна за 1 підписника 0,21 € або 9,20 грн

Значна кількість переглядів. Понад 1,2 мільйона переглядів свідчать про успішне залучення аудиторії. Високий CTR. Показник у 1,2% демонструє високий рівень зацікавленості користувачів. Низький CPC. Вартість одного кліку склала 0,1 € або 4,38 грн, що є економічно вигідним результатом. Висока конверсія в підписку. Понад половина користувачів, які клікнули на оголошення, підписалися на канал (50,37%). Ефективна ціна за підписника. Вартість одного нового підписника становила лише 0,21 € або 9,2 грн.

Відгуки про співробітництво

Дар’я Кучеренко, User Acquisition Manager у hotline.finance

Ми обрали Netpeak як першого офіційного реселера Telegram Ads в Україні. Нова платформа нас заінтригувала. Водночас ми знали Netpeak як міжнародну агенцію та довіряли її репутації. Варто відзначити швидкість оптимізації ціни встановлення застосунку. Отримавши доступ до мобільного трекера MMP Branch із діплінками, команда Netpeak швидко зорієнтувалася та почала проводити тести самостійно. І вони виявилися ефективними. Одним із викликів стало налаштування промо на конверсії на сайті, на нижні рівні воронки. Ми побачили, що Telegram Ads значно краще працював на верхніх рівнях (підписка, інсталяція, введення промокоду на бонус). Тож зрештою сконцентрувалися на тому, що працює найкраще. Під час роботи з анімованими емоджі та зображеннями зіштовхнулися з вимогами платформи, але теж змогли розібратися й пройти модерацію завдяки чітким інструкціям. Запорука успіху: ✅Вдалий меседж із очевидною вигодою для клієнта.

✅Добре підібрані аудиторії та виключення.

✅Тестування і швидке впровадження змін. Netpeak виправдав наші очікування завдяки чіткій та ефективній комунікації, а також аналітичному підходу до вирішення завдань. Слід відзначити дашборд у Looker Studio, що дав змогу у будь-який момент переглядати звіти за будь-який період. Хотілося б розширити можливості оптимізації промо на конверсії, такі як покупка, але це побажання більше до платформи.

Данііл Третьяков, PPC Specialist