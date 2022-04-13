Правда про війну в Україні. Що робить IT-команда з Truth Fund

«Перша війна в прямому ефірі» кажуть про жахіття в Україні. В цієї війни багато фронтів. В тому числі інформаційний. Цифрова блокада рф, пошук конкретних злочинців за допомогою штучного інтелекту, чат-боти на кшталт єВорог — до кібервійськ долучились тисячі IT-спеціалістів. В тому числі вони борються з фейками.

Українські ІТ-компанії, Мінцифри та Київська школа економіки разом створили фонд боротьби з дезінформацією — Truth Fund. Аби поширювати правду про злочини рф.

Що вони роблять?

Створюють та транслюють світові важливі меседжі. Промотують як власний контент, так і відео однодумців.

Ролик групи War Against War, майже 3,5 млн переглядів на YouTube

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Ролик banda.agency, 1,9 млн переглядів в Instagram

Запускають рекламні кампанії в соцмережах. Щоб інформувати європейців про реальний стан речей в Україні, надавати медійну підтримку для гуманітарних зборів, показувати росіянам, матерям російських солдатів, що насправді відбувається. Від початку війни команда фонду запустила вже понад 100 РК і лише за перші три тижні війни отримала 200 млн реакцій від користувачів з країни-агресора і Білорусі. Використовують таргетингові кампанії, спрямовані на бізнеси, які продовжують працювати в рф. Спілкуються з іноземними ЗМІ. А ще в рамках PR-підтримки створили UAbrave. На платформі іноземці можуть поспілкуватись з англомовними українцями, що стали свідками військових дій і злочинів. Підтримують бойовий дух українців. Інший проєкт «Українські месники» покликаний зробити це через створення власних супергероїв і розповідь про них.

Сьогодні до ініціативи долучились понад 3000 професіоналів цифрової галузі.

Ringostat бере участь в організації інформаційного спротиву російській пропаганді під керівництвом Міністерства цифрової трансформації та його керівника Михайла Федорова. Окрім того, ми безкоштовно надаємо послуги телефонії для українських волонтерських організацій. Загалом, всі компанії Netpeak Group, в яку входить Ringostat, приєднались до боротьби з перших днів війни, як тільки ми прийшли до тями від шоку.

Олександр Рубан, CEO of Ringostat.

Щоб продовжувати боротьбу, Truth Fund потребує підтримки. Команда запустила фандрейзингову кампанію, аби зібрати $20 млн. Як підтримати проєкт? Можна задонатити на сайті або обрати один з варіантів пожертвувань:

UAH Благодійна організація «Благодійний фонд «Київська школа економіки» АТ «ОТР Банк» IBAN UA133005280000026004201358463 МФО 300528 SWIFT OTPVUAUK Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35133288 Неприбуткова організація: Ознака неприбутковості 0036 Призначення платежу: Truth Fund Donation

EUR KSE CF JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK (OTP BANK JSC) 43 Zhylyanska str. Kyiv-33, 01033 IBAN UA133005280000026004201358463 SWIFT OTPVUAUK Purpose of payment: Truth Fund Donation

USD Kyiv School of Economics / Economics Education and Research Consortium, Inc. Citibank Account number: 66804191 ABA/Routing Number: 254070116 Citibank Address: 1775 Pennsylvania Ave NW, Washington DC, 20006 KSE address: Kyiv School of Economics 1350 Connecticut Ave NW, Suite 1000, Washington, DC 20036, P.O. Box 19748 SWIFT CITIUS33 Purpose of payment: Truth Fund Donation

GBP KSE CF FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK 4, Andriivska Str., Kyiv, 04070 IBAN UA813348510000000026007172582 SWIFT BIC FUIBUA2X Purpose of payment: Truth Fund Donation

CRYPTO Truth Fund Crypto accounts BTC: bc1qccuj6wplg4scftrr7vvpzc6q6a5fhmly05ag0f ETH 0xE276061691fBd32Bed189435cF6942c50FC794c7 USDT ERC20: 0xf91afB7F549F601221Fc3D3A958BaBdD824369e8

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