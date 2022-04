Правда про війну в Україні. Що робить IT-команда з Truth Fund

«Перша війна в прямому ефірі» кажуть про жахіття в Україні. В цієї війни багато фронтів. В тому числі інформаційний. Цифрова блокада рф, пошук конкретних злочинців за допомогою штучного інтелекту, чат-боти на кшталт єВорог — до кібервійськ долучились тисячі IT-спеціалістів. В тому числі вони борються з фейками.

Українські ІТ-компанії, Мінцифри та Київська школа економіки разом створили фонд боротьби з дезінформацією — Truth Fund. Аби поширювати правду про злочини рф.

Що вони роблять?

Ролик групи War Against War, майже 3,5 млн переглядів на YouTube

Ролик banda.agency, 1,9 млн переглядів в Instagram

Сьогодні до ініціативи долучились понад 3000 професіоналів цифрової галузі.

Ringostat бере участь в організації інформаційного спротиву російській пропаганді під керівництвом Міністерства цифрової трансформації та його керівника Михайла Федорова. Окрім того, ми безкоштовно надаємо послуги телефонії для українських волонтерських організацій. Загалом, всі компанії Netpeak Group, в яку входить Ringostat, приєднались до боротьби з перших днів війни, як тільки ми прийшли до тями від шоку. Олександр Рубан, CEO of Ringostat.

Щоб продовжувати боротьбу, Truth Fund потребує підтримки. Команда запустила фандрейзингову кампанію, аби зібрати $20 млн. Як підтримати проєкт? Можна задонатити на сайті або обрати один з варіантів пожертвувань:

Purpose of payment:

Kyiv School of Economics / Economics Education and Research Consortium, Inc.

Citibank

Account number:

66804191

ABA/Routing Number:

254070116

Citibank Address:

1775 Pennsylvania Ave NW, Washington DC, 20006

KSE address:

Kyiv School of Economics

1350 Connecticut Ave NW, Suite 1000,

Washington, DC 20036,

P.O. Box 19748

SWIFT

CITIUS33

Purpose of payment:

Truth Fund Donation