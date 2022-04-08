Как сохранить бизнес, если война. Реальная история бренда женской одежды Natali Bolgar

Я пишу этот текст для украинских производителей, предпринимателей. Чтобы никто из вас не опустил руки и делал все для спасения своего бизнеса и максимальной поддержки экономики Украины.

Начну с того, в чем точно уверена: никто из нас не был готов к тому, что произошло 24 фераля 2022 года.

Вдвойне тяжелее держать себя в руках, когда нужно отвечать не только за свою семью. Скорее всего, сценарий для большинства украинских предпринимателей был такой: сначала спасение родных и близких, а потом уже бизнеса, коллектива и быстрая перестройка процессов. Я хочу рассказать о том, как это происходило в Natali Bolgar.

Коротко о бизнесе



Шьем одежду для женщин, детей, продаем обувь, аксессуары. До войны было девять магазинов в четырех городах Украины. Как у любого производителя одежды есть: фабрика, где работают около 100 людей;

склады;

офис продуктовой команды, IT/маркетинга/развития/финансов и бухгалтерии (а это еще 60 сотрудников). Все находится в Одессе.



Миссия — формировать и поддерживать культуру эстетичного внешнего вида среди женщин Украины и мира.



Особенности — изготавливаем качественную верхнюю одежду, в том числе и из переработанных экологических материалов, держим планку качества много лет, за что и любимы.

Все резко остановилось

В лентах соцсетей я все больше и больше видела, как представители бизнеса ставят свои проекты на паузы и уходят на фронт или занимаются волонтёрством, помогают ЗСУ. Стараются максимально отстоять то, за что борется каждый украинец — нашу свободу.

Многие присоединились к кибервойскам. Почитайте об особенностях информационного фронта.

До 3 марта все, что мы делали, это мониторили ситуацию, списывались с командой, помогали волонтерам, шили для теробороны, шили для Красного Креста и пытались понять, что же будет дальше. Всего за этот период мы на волонтерских началах, из наших запасов, потратили более 2 км ткани на пошив маскировочных сеток, отшили более 1000 бафов и шапок для теробороны, за неделю отшили 15 специальных курток для Красного Креста. Не останавливаемся, продолжаем шить и сейчас. А наши девочки, в качестве поддержки, писали от руки и вкладывали маленькие записочки в каждую посылку.

А дальше стало понятно, что мы несем ответственность не только за свои семьи, но и за сотрудников, ведь это тоже большая семья.

Работать сейчас — не зазорно, а просто необходимо для страны

Деятельность любой украинской компании — это оплаченные налоги, заработная плата сотрудников, рабочие места.

До войны нашим основным продуктом была деловая одежда для женщин, коктейльные платья и немного стильного кэжуала. Нужно было запускать актуальную, новую линейку продуктов и перестраивать бизнес-процессы как на производстве, так и в продажах/маркетинге.

Мы разделили задачи и перестраивались в несколько этапов.

Этап 1. Командные линии и работа с персоналом

Обеспечение рабочих мест тем, кто остался в городе и могут работать. А это фабрика, склад, розничные магазины. 70% всего состава компании уехали, но те, кто мог работать удаленно, выявили желание это делать. Выход в офис на полный рабочий день основного состава менеджеров. Для формирования новых стратегий и тактик в работе. Так как многие просто уехали, мы нанимали новых сотрудников. На самом деле люди готовы работать, и рынок рекрутинга (речь о производстве) достаточно наполнен Обеспечение работой удаленно. Не весь менеджерский состав был готов работать в режиме кризиса (так как это несет за собой определенные сокращения бюджетов), и команда стала меньше. Остальной состав сразу приступил к работе в соотношении 90%/10% — офис/дом. Оптимизация рабочих мест. На период войны с закреплением рабочего места и финансовой поддержкой тем, кто временно не мог работать. Самый болезненный вопрос — оптимизация штата, эта мера вынужденная. Около 30% состава основного офиса мы не вывели на рабочие места, но сохранили их за ними и оставили базовые выплаты для поддержки в сложный период. Конечно, были готовы к тому, что люди могут покинуть компанию в поисках новых мест. На данный момент (начало апреля) из них не уволился никто

Этап 2. Продукт и производство

Нужно было дополнить продуктовую линейку, не отказываясь от основного продукта. Визитная карточка Natali Bolgar — бизнес-одежда. Дополнительно мы запустили производство спортивных костюмов, расширили линейку жилетов и весенних курток и улучшили серию трикотажа Not only home (удобные костюмы для дома и прогулок). А самое главное, запустили спортивную линию костюмов для детей от 5 лет. Ведь для любой мамы комфорт ребенка — самое ценное.

Наша главная задача — качество и эстетика в каждом изделии. Поэтому мы максимально сконцентрировали внимание на красоте и комфорте спортивного стиля одежды.

Куртки и жилетки весеннего сезона мы шьем из переработанного пластика, который достают со дна океана, перерабатывают, и получается ткань. Помогать планете важно. И во время войны тоже — поэтому мы рассказываем про материал в соцсетях и на сайте.

Покупатели оценили новые линейки спортивных костюмов. Топ-3 покупок февраля-марта выглядит так:

Спортивные костюмы. Жилеты-куртки. Платья.

Даже в военное время нашим женщинам платья все равно нужны и важны.

Этап 3. Маркетинг

Перестраивать надо было и работу людей, сервисов, рекламные активности. В начале войны все промо-активности были отменены, цепочки взаимодействия с клиентами не работали. Маркетинг всегда должен учитывать изменения в потребительском спросе и психологии покупателей, платежеспособности людей. Когда в стране война, все что работало в мирное время — не работает. Бюджеты максимально урезаны.

Как продолжать работать? Я изложу несколько решений, которые сработали у нас, и — я надеюсь — могут масштабировать производители в Украине.

1. Реферальная программа. Платная реклама это конечно хорошо, но бесплатная — еще лучше. Рефералка в этом случае — идеальное решение, потому что все ее участники всегда в плюсе. Участник программы получает бонус, его покупатель дополнительную скидку. Каждому, кто знаком с брендом Natali Bolgar и может и хочет его рекомендовать, выдается промокод, который присваивается участнику программы. Дальше уже участник его раздает. Промокод дает дополнительную скидку покупателю, которая плюсуется со всеми текущими, и денежный бонус от всех покупок по промокоду его держателю.

Придумайте условия реферальной программы, продумайте, как именно учитывать промокоды в бухгалтерии. Пропишите новый бизнес-процесс и проведите встречу со всеми причастными. Разработайте скрипты под реферальную программу. Расскажите об этом:

на сайте (у нас этот раздел сейчас в процессе);

в контекстной рекламе;

в социальных сетях. Для Instagram пусть это будет видимый хайлайтс и раздел в таплинке.

2. Цены. Мы максимально снизили их.

Не все могут себе позволить снизить цены при том, что затраты на логистику у многих увеличились. А у некоторых есть прямые потери (склады, производственные мощности). В таком случае нужно коммуницировать со своими клиентами и прямо говорить об этом. На самом деле, сейчас правильная, откровенная коммуникация, открытость очень помогают.

Возможное решение — либо делать скидки, либо % от прибыли переводить в ЗСУ, благотворительные фонды.

3. Выход на новые рынки. Для этого нужно:

перевести контент на английский;

сделать новую версию сайта;

адаптировать креативы;

подкорректировать цены;

продумать, как правильно давать обратную связь новым клиентам.

Здесь я не могу сказать о результатах, потому что мы еще в процессе. Нужно ставить реальные сроки, за две недели освоить новое направление и давать качественный сервис невозможно. Главное двигаться в этом направлении системно.

Мы не можем продавать изделия «Натали Болгар» на Амазоне, маркетплейсах Европы. Но если ваш товар в категории масс-маркет, рассмотрите такую возможность.

4. Украинский рынок. Оказалось, что красивая, качественная одежда всегда востребована. Мы сделали максимальные скидки и запустили активности в первую очередь в соцсетях, где у нас более 70000 подписчиков. Поработали в вайбер-сообществах, а также запустили рекламу (хоть и по неполному бюджету) на регионы, в которых сейчас более спокойная обстановка. И социальные сети первыми начали приносить продажи.

Работа с базой клиентов не должна прекращаться в самые тяжелые времена. Говорите там, где удобно. Вайбер востребован в Украине? Тогда будьте в вайбере. Рассылки, чат-боты, общение в мессенджерах, все должно работать.

5. Помощь Украине. Мы определенный процент от продаж отправляем на нужды тех, кто пострадал от войны. И наши покупатели знают об этом, есть понимание причастности к тому, что каждой своей покупкой они помогают тоже, всем, кому помощь сейчас необходима.

Хорошо работает мерч. У нас это шелковые платки с авторским дизайном. Они отлично дополняют сумочку как повязанный на нее аксессуар.

6. Пиар в сообществах и на личных страницах. Я основала группу Маркетинг Девичник в мирное время и проводила бизнес-ивенты для женщин Украины. В сообществе сделала репост рассказа о реферальной программе «Натали Болгар» и получила много запросов от участниц. Для меня была очень важна поддержка украинок, потому что мы все сейчас понимаем, что тыл — это второй фронт.

Не бойтесь писать о своем бизнесе, делать репосты, нести посты про бизнес в разные сообщества. Это очень важно и это работает.

Перечисленные шесть пунктов могут стать планом действий и для вас, коллеги предприниматели.

Этап 4. Продажи

Так как дизайнеры запустили новый продукт, поставщики поставляют новые ткани, производство уже вовсю отшивает новую линию одежды и даже сезон осень-зима 2022/23, а маркетинг начинает работать по каналам коммуникации, продажи подхватывают эту «волну» и включаются в работу по полной. Розничные магазины открываются там, где можно. И из девяти магазинов четыре работают — в Одессе, Днепре, Львове и в Киеве работают шоурумы.

Отдел продаж интернет-магазина осваивает новый формат. Ранее это был больше режим поддержки, а теперь сотрудники работают как менеджеры по продажам. То есть обрабатывают не только входящие запросы, но и сами обзванивают и продают, учатся и «холодным» продажам. Для этого мы изменили процессы, переписали скрипты, переделали внутренние механизмы закрытия сделок.

Отмечу, что первоначально цели продать у нас не было. Мы хотели наладить общение с клиентами и их поддержку. Поэтому собрали много ресурсов для всех, кому нужна поддержка, донаты, помощь. Не только публиковали контакты в соцсетях, но и отправляли по запросу клиентам в личные сообщения.

И как результат всей нашей работы:

подготовка к процессам — 2 дня;

запуск работы производственной линии, маркетинга, финансов и других подразделений + определение и выставление KPI на март — 1 неделя;

запуск продаж и 100% выполнение поставленного плана — 2 недели.

Вместо выводов

Экономика должна развиваться, налогоплательщики — платить налоги, работодатели — обеспечивать рабочие места. Когда занимаешься делом, легче переносить горе.

Пожалуйста, коллеги, обязательно запускайтесь, развивайтесь и помогайте стране, людям и себе. Именно так мы все вместе и получим долгожданную победу!