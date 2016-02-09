Как покорить Бразилию — советы Depositphotos

Высокая конкуренция, дорогая реклама — все это пугает, если вы хотите выйти на рынки западных стран. Стоит присмотреться к регионам, где еще можно без особых трудностей «застолбить участок». Например, к Бразилии. Правда, в данном случае не обойтись без опыта первопроходцев. О нюансах локализации на рынке Бразилии на 8P 2016 рассказал Вадим Нехай из Depositphotos. Взяли на себя смелость дополнить его презентацию интересными фактами.

Почему Бразилия?

К 2019 году, если верить Statistia, количество онлайн-покупателей в стране приблизится к 50 миллионам.

С поисковиками всё просто: 99% бразильцев используют Google.

С какими сложностями вы столкнетесь в Бразилии?

Система налогообложения

В Бразилии достаточно сложная система налогообложения. Впрочем, достаточно знать о 16 основных налогах, чтобы принять решение о том, открывать ли там филиал и брать ли сотрудников-нэйтивов. Остановимся на самых важных.

CIDE — применяется к денежным переводам в другие страны в следующих случаях:

лицензионные платежи;

поставки технологий и программных продуктов;

выплата гонораров;

выплата роялти;

компенсации за поставки технологий и техническую помощь.

Размер: 10%.

Cofins — государственный налог на социальное страхование, который ежемесячно платят все компании, работающие по НДС.

Размер: до 7,6%, зависит от профиля компании.

CSLL — социальный взнос с чистой прибыли, отчисляется от чистого дохода компании. Налог начисляется на каждое юридическое лицо, находящееся на территории Бразилии, и тех, кто имеет отношение к налоговому законодательству.

Размер: от 9% до 15%.

ID — пошлина на импорт иностранных товаров на территорию Бразилии.

Размер налога можно вычислить здесь.

IOF — начисляется на транзакции с привлечением кредитных средств, обмен валюты, операции страхования. Выплачивается физическими и юридическими лицами, участвующими в сделках.

Размер: от 0,38% до 25%.

PIS/Pasep — государственный налог, рассчитывается на основе валового дохода юридического лица. Выплачивают все юрлица, включая некоммерческие организации.

Размер: от 0,65% до 1,65%.

IRPJ — налог на доходы компании, взымается из чистой прибыли любого юридического лица на территории Бразилии. По сути, это подоходный налог. Касается трудовых доходов, доходов от капитала, международных переводов, а также таких доходов, как прибыль за оказываемые рекламные услуги и вознаграждения за услуги юристов.

Размер: 15% или 25%.

ICMS — налог на добавочную стоимость, выплачивается физическими и юридическими лицами, которые продают любые виды товаров и услуг, а также теми, кто импоритрует товары из-за рубежа.

Размер: от 4% до 25%.

ITBI — муниципальный налог, выплачивается покупателем или получателем имущества или прав.

Размер: 2-3%, зависит от муниципалитета.

ISS — налог на услуги, предоставляемые компанией или специалистом третьей стороне. Выплачивается, понятное дело, компанией или специалистом. Рассчитывается на основании месячного дохода налогоплательщика и стоимости услуги.

Размер: до 5%.

Способы оплаты

Бразильцы используют около 30 различных региональных и международных платежных систем. Основные:

70% — кредитные карты;

24% — Boleto Bancario;

6% — другие.

Boleto Bancário — простой и безопасный метод перевода денег в местной валюте (BRL — бразильские реалы). Для этого используются специальные инвойсы со штрих-кодами, которые можно оплатить в любом бразильском банке. Чтобы выполнить перевод, достаточно оплатить в банке инвойс до истечения срока его действия. Также для оплаты инвойса можно использовать интернет-банкинг. 90% бразильцев используют Boleto хотя бы раз в месяц.

Доля PayPal в системе электронных платежей меньше 3%.

Интересно, что 90% бразильцев предпочитают оплачивать бумажные квитанции. Только 20% местных кредитных карт предназначены для международных платежей.

Самые популярные карты (найдите три знакомых слова):

American Express;

Aura;

Cabal;

Cartão BNDES;

Diners Club;

Discover;

Elo;

Hiper;

Hipercard;

Mais!;

MasterCard;

Sicredi;

Sorocred;

UnionPay;

Visa.

Да, еще. В Бразилии низкие зарплаты. Популярен кредит с погашением в рассрочку. Примерно 61% населения предпочитают делить платеж на несколько частей. Так что, если у вас продукт с подпиской, — напоминайте пользователям об оплате заранее.

Как оптимизировать воронку продаж? Использовать собственный торговый счет (мерчант аккаунт) для международных карт. Добавить платежный шлюз для оплат местными картами. Предлагать для оплат Boleto, но для платежей, которые не подразумевают периодического повторения.

Составляющие успеха в Бразилии

Эффективный сайт + Правильная бизнес-модель + Понимание культурных особенностей.

Особенности создания сайта «по-бразильски»

1. Визуальная составляющая

Избегайте пурпурного и черного — это траурные цвета;

используйте изображения людей в группах;

используйте семейные образы;

не используйте ok sign — это грубый жест.

2. Правильная локализация

99% населения говорит на португальском и только 5% хорошо знают английский. В Бразилии с большей вероятностью можно встретить человека, говорящего на русском или украинском языке, чем на английском.

Не путайте бразильский португальский и европейский португальский. Например, rapariga на бразильском — девочка, а на португальском — проститутка.

В Depositphotos наладили процесс так: менеджеры по продажам находятся в Киеве, но переводчики — носители языка. Активно использовали биржу фрилансеров Upwork и сервис для переводов Smartling.

3. Мобильный сайт

Из всех транзакций в бразильском ecommerce 19% — оплаты с мобильных. К 2016 году объем рынка мобильных платежей в Бразилии достиг $11 млрд.

Ребенок в Бразилии рождается со смартфоном в руке (источник).

Работа с поведенческими факторами на адаптивном сайте позволила Depositphotos увеличить трафик из Бразилии на 50%:

Поэтому десктопный трафик тоже повышается:

4. Скорость загрузки сайта

После выхода на рынок Бразилии Depositphotos начали еще активнее работать с Google Page Speed Insights.

Результаты для мобильных устройств:

Конечно, скорость загрузки сайта ограничена доступностью сервера. Если перенести сервер из Европы в Америку, можно улучшить скорость загрузки страниц в среднем на 20%:

Также Depositphotos начали кешировать статический контент и использовать CDN для статических файлов/страниц. Количество сеансов с мобильных значительно выросло:

Какую модель ценообразования выбрать?

В Depositphotos проанализировали поведение категорий бразильских пользователей с оплатой on-demand и subscription (подписчиков).

Получили такие результаты:

Советы по работе с on-demand пользователями:

Не забываем о том, что у продукта должен быть срок давности. Даем возможность попробовать. Предлагаем больше, чем нужно пользователю. Конвертируем в подписку.

Советы по работе с подписчиками:

Следим за способом покупки. Следим за expiration date при оплате картой. Работаем с отказными подписками — многоступенчатый биллинг, email-маркетинг, звонки.

Важное наблюдение: при переходе on-demand пользователя в subscription он приобретает поведение «подписочных» пользователей.

Культурные особенности

Бразилия — супероткрытое общество, нужно только правильно найти ключ к этой экосистеме. Там очень хорошо работает сарафанное радио, и в большинстве случаев бразильцы не оставляют нейтральных отзывов — все либо очень круто, либо сразу отвратительно.

Характерные черты бразильского пользователя:

Склонность к эмоциональным покупкам. Ориентация на семейные ценности. Необходимость строить взаимоотношения.

Выводы

Присмотритесь к рынку Бразилии. Возможно, он станет для вас более приемлемым при решении о масштабировании, чем высококонкурентные США или Азия. Локализируйте все процессы — адаптируйте свою бизнес-модель под регион. Сделайте упор на оптимизацию сайта для мобильных устройств. Учтите особенности сплоченного комьюнити и роль сарафанного радио — позитивный образ компании стоит создавать с самого начала. Апеллируйте к семейным ценностям — в Бразилии это особенно важно. Заранее предусмотрите риски, связанные с языковым барьером, высокими налогами и низкой популярностью международных платежных карт.

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