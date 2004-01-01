Как и когда выходить на рынки других стран — советы Google

Как найти подходящий рынок для продажи товаров, вычислить лучшее время для масштабирования и победить в себе стереотип «США прежде всего»? Об этом в гостевом посте от редактора блога WebPromoExperts Натальи Заяць рассказывает менеджер экспортного направления Google Украина Евгений Галкин.

Евгений Галкин в украинском Google с 2010 года. Начинал как специалист по рекламным стратегиям. Сейчас работает с большими экспортными клиентами (международными игроками рекламного рынка). Его задача — помогать им решать бизнес-задачи с помощью продуктов Google. 16 июня Евгений рассказал о сервисах Google для локализации бизнеса на WebPromoExperts Go Global Day

Как Google принимает решение о создании новых сервисов

Google — компания data driven. Решение о том, чтобы сделать какой-то продукт или доработать существующий, принимается на основе анализа того, что делают пользователи. Если мы видим, что многие пытаются анализировать рынки, пытаются понять, как правильнее выйти на этот рынок, то создаем инструмент, который поможет пользователям сделать это эффективнее.

О важности перевода

Когда вы рекламируетесь на каком-то рынке, у вас должна быть переведена вся цепочка — не только рекламный баннер. Допустим, человек приходит на сайт, а он не переведен. И все — продажи нет. Или сайт переведен, человек идет на покупку, а карточка товара не переведена. Нужно, чтобы вся цепочка от рекламы и до «спасибо за вашу покупку» была не просто переведена, но и локализирована. Локализация — это когда ваш бизнес очень похож на местный:

в рекламных компаниях использованы лица местных людей;

отзывы дают местные люди (очень актуально для Японии, например);

оплата за товары принимается привычным местным жителям способом.

Как начать масштабирование

Начните с простого, не надо углубляться в какие-то сложности. Продвижение на украинском рынке идет по таким же маркетинговым законам, что и на рынке Китая или Канады. Промониторьте один-два-три рынка, которые считаете для себя особенно важными, посмотрите цифры: какой трафик уже оттуда приходит. Сделайте базовую локализацию.

Для начала можно не строить сильную поддержку — сажать людей на телефон, придумывать, где взять людей, говорящих на языке той страны, где вы хотите продвигаться. Напишите четко на сайте, что саппорт только на английском и в определенное время. Дальше, если видите, что из страны идут неплохие деньги, начинайте вкладывать в развитие и делать бизнес-инвестиции.

Стоит учитывать существующие возможности — если с каких-то рынков приходят пользователи, просто их 10, а вы хотите, чтобы было 1000, тогда надо начинать выходить именно на эти рынки. Если бюджет на экспорт не слишком большой, начните с одного самого «вкусного» рынка. Того, что кажется наиболее перспективным. Не стоит гнаться за самым большим рынком. Конечно, все мечтают о рынке США или Китая. Важно понимать, что рынок США супер перегретый. И что там с распростертыми объятьями, даже если товар или услуга очень классные, вас никто не ждет. Очень сильно перегрет рекламный аукцион. Особенно, если мы говорим о категории B2B. Часто стоимость одного клика может быть и 20 долларов, и 30, даже 100 долларов.

Не пытайтесь гнаться за большими денежными рынками просто потому, что они большие и денежные.

О сервисах Google для локализации бизнеса

Google предлагает инструменты для исследования рынков, локализации рекламы, исследования региональной специфики и особенностей аудитории.

1. Аналитика трафика. Здесь все просто — нужен аккаунт в Google Analytics. Присмотритесь: возможно, у вас уже есть трафик из какой-то страны, и его нужно просто «прокачать».

2. Аналитика рынков. Используйте Globalmarketfinder — для сравнения вводите свою страну, регион, который вас интересует, ключевые слова для описания товара. Система покажет средний CPC и частотность запросов в конкретных странах. (Примечание редактора: в день публикации поста на сервисе проводятся технические работы.) 3. Аналитика аудитории. Consumer Barometer собирает информацию о проникновении интернета и статистику по использованию гаджетов в 55 странах с возможностью посмотреть статистику отдельно по полу и возрасту.

4. Для оценки разных категорий запросов подойдет Google Trends.

(Читайте подробное руководство для новичков « Как работать с Google Trends)» .

Можно сделать вывод о том, насколько категория вашего товара популярней, допустим, в Японии, по сравнению с Китаем.

5. Плагин Google Translate — если нет возможности заказать перевод сайта у native speaker.

6. Перевести большой массив ключевых слов для рекламных кампаний поможет Google Translator Toolkit. Сервис хорошо понимает формат csv. Также это можно сделать с помощью формулы GOOGLETRANSLATE для таблиц Google. Подробности — в справке. 7. Перевести мобильное приложение можно с помощью консоли Google Developers. Для этого необходимо подать заявку через Google Play на поиск подрядчиков для перевода. Цена вопроса в разы меньше, чем при использовании стандартной схемы «агентство — переводчик». 8. Напрямую спросить целевую аудиторию о предпочтениях можно с помощью опросников Google. На вопросы отвечают собственники сайтов и пользователи приложения Google Opinion Rewards. Работает таргетинг по региону, полу и возрасту. Цена — от одного цента за одно заполнение опросника.

О выходе украинского бизнеса на другие рынки

В последнее время появилась достаточно большая категория успешных компаний, которые продают свои сервисы в других странах. Большей частью это касается программного обеспечения: онлайн-сервисы, софт, мобильные приложения, цифровой контент — если мы говорим о DepositPhotos. Если говорить о софте, то это те же MacPaw — десктоп-приложения для очистки Mac. Сервисов достаточно много, и таких компаний появляется все больше, они становятся все более успешными. Это важный тренд.

О стереотипе «если не смог дома, то и за рубежом делать нечего»

Некоторые виды бизнеса пока просто не работают в Украине. Продавая цифровой контент, возможно, вы что-то и заработаете, но не сможете добиться тех масштабов, которые получите на больших рынках. Какие-то вещи у нас традиционно не покупают. Например, пока не принято платить за софт, то есть за программное обеспечение.

Существует хорошая шутка о том, что украинцы выиграли конкурс скорочтения, потому что быстро читают лицензию на использование ПО.

Также у нас редко готовы платить за лицензионную музыку, фильмы и книги. Зато, например, за онлайн-игры платят многие. Поэтому такие компании, как World Gaming, очень хорошо себя здесь чувствуют и выделяют достаточно большие ресурсы на украинский рынок.

О главной ошибке стартапов

Стартап по определению — формация в поиске бизнес-модели. Поэтому, если вы еще не нашли свою бизнес-модель, то инвестировать в продвижение бизнеса нет смысла. Нужно сначала определиться, как вы будете действовать, перейти из категории стартапа в бизнес. А потом уже заниматься продвижением.

Если вы все еще стартап и нащупываете, как можете зарабатывать, я бы не советовал слишком концентрироваться на маркетинге, скажем, на платном маркетинге. Но вы можете смело идти дальше, если процессы отлажены, системы с обратной связью работают, а прибыль превышает затраты на привлечение клиента.

Когда вся эта система заработала — вы можете просто ее масштабировать за счет экспорта на рынки других стран. Особенно, если у вас цифровой продукт.

О создании репутации на рынках разных стран

При продвижении сервисов и товаров на другие рынки обязательно нужно обращать внимание на контент. Особенно, если ваши клиенты чувствительны к репутации, — это товары, которые, условно говоря, дороже 50 долларов. Здесь начинаются вопросы «доверяю ли я этой компании, чтобы у нее оставить такую сумму», «слышал ли я что-нибудь о ней раньше». В данном случае контент работает и продаж становится больше. Отзывы о продуктах — суперважный момент. Ваша репутация в таких странах, как Германия (один из самых крупных европейских рынков по деньгам), значит очень много. Там, если у вас плохая репутация, если нет отзывов, нет сертификатов, знаков о том, что «ассоциация кого-то там» подтвердила, что вы самый классный, то продать что-либо будет тяжеловато. Репутация важна всегда, но где-то отзывы работают по-другому. Например, когда мои клиенты делали локализацию на Японию, они просто взяли и перевели отзывы людей на посадочной странице, поставили фотографии, которые у них были для американской версии сайта. Но оказывается, что когда японец заходит на посадочную, а там отзыв оставил Джон Смит — он такому отзыву просто не верит. Японцы не доверяют мнению иностранцев, для них это не показатель. Клиент постарался и достал отзывы от японцев, но и здесь столкнулся с проблемой. Оказывается, если отзыв оставил японец, то ни в коем случае нельзя размещать его фотографию. В Японии не принято показывать свое лицо, если ты не какая-то суперзвезда. Обыкновенный человек никогда не позволит ставить свой портрет на рекламном сайте. Такая интересная культурная особенность. Все подобные нюансы нужно учитывать — в этом и кроется особенность того, что я подразумеваю под «локализацией бизнеса».

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