Особенности продвижения сайтов в Японии

Представляю небольшой обзор особенностей рынка SEO Японии, подготовленный на основе собранных в сети материалов, а также личных знаний и наблюдений ;-) . Часть материалов заимствована из исследований агентства Ginza Metrics.

Чем может быть интересен японский рынок SEO?

По статистике за 2012 год:

Япония — вторая страна в мире по уровню проникновения интернета.

За 2012 год на 13,2% выросла доля средств, потраченных рекламодателями на поисковую рекламу.

31% мировой доли рынка по мобильному поиску принадлежит Японии.

Помимо этого:

Япония — третья страна в мире по объёму мировой экономики.

Страна с сильной инфраструктурой.

Японские пользователи интернета любят технологические инновации.

Японцы легко воспринимают новые рыночные тренды.

Всё это открывает большие возможности для тех, кто собирается выйти на рынок японской поисковой оптимизации.

Какие поисковые системы предпочитают японцы?

Yahoo Japan — ряд исследований показывают, что около 53% японцев предпочитают использовать именно эту поисковую систему. Google 日本 — в разные периоды мировому лидеру поискового рынка удавалось подкрасться довольно близко к Yahoo Japan, однако обычно Google в Японии используют около 40% пользователей. Goo Search — японская поисковая система, разработанная NTT laboratories, которая по интерфейсу напоминает Yahoo, считается третьей по популярности поисковой системой.

Как другие медиа призывают использовать интернет-поисковики

На японском телевидении и уличных рекламных объявлениях нередко можно встретить рекламу ключевого запроса, по которому можно найти сайт продукта. В одном из исследований поисковой системы Goo Search сообщалось, что более 60% процентов японцев видели поисковую фразу в рекламе на телевидении. И около 32% пользователей пользовались этой подсказкой. Вот такая интересная «накрутка» :)

Семантическое ядро

Япония — это страна, которая как никто другой любит заимствования. В результате получилось так, что у них сформировалось несколько алфавитов:

кандзи или иероглифы — то, что больше всего пугает иностранцев (заимствованные из Китая иероглифы);

— то, что больше всего пугает иностранцев (заимствованные из Китая иероглифы); хирагана — слоговая азбука, используется в письменной речи;

— слоговая азбука, используется в письменной речи; катакана — также слоговая азбука, преимущественно используется для написания заимствованных слов. Катаканой также записываются имена иностранцев;

— также слоговая азбука, преимущественно используется для написания заимствованных слов. Катаканой также записываются имена иностранцев; ромадзи — использование латинских символов для написания японских слов. Как бы странно это не звучало, но ромадзи — это такой же японский алфавит, как и все остальные. Полностью совпадает с английским алфавитом.

Теперь самое интересное — при подборе семантического ядра в Японии важно учитывать фразы, записанные (!) всеми видами этих алфавитов, так как запрос есть по каждому из них.

Особенности составления семантики на японском языке для словосочетания «импортные машины»

Внутренняя оптимизация японских сайтов

Тут нет особых отличий от привычного [SEO настоящего]. Японский сайт, как и остальные, требует:

составления качественных тегов Title и мета-тегов Keywords, Description;

оптимизации текстов, грамотное составление заголовков H1;

быстрой загрузки всех страниц сайта;

работы с внутренней перелинковкой;

регулярного обновления контента и его уникальность.

В формировании стратегии продвижения важно ориентироваться на регион продвижения, начиная от создания домена, заканчивая стилем речи, который вы будете использовать в тексте.

Контент: чем больше, тем лучше

Японцы любят тексты больших объёмов, поэтому стратегия по принципу “краткость сестра таланта” явно не подходит к японским сайтам. Не стоит бояться писать длинные и объёмные тексты, они понравятся как японским пользователям, так и поисковым системам. Японским пользователям очень важны страницы «О компании» и «О нас», поэтому к ним стоит подходить с особой любовью и вниманием ;-) Если вы решили войти на рынок японского SEO, то в качестве изображений к текстам используйте фотографии с азиатами, а не европейцами. В конце концов, вы оптимизируете сайт для японцев :) Ни за что не используйте тексты, переведенные через Google Translate. И Google, и пользователь это заметят и не одобрят.

ТОП-10 популярных запросов в Google 日本 за первую половину 2014 года

ワールドカップ World Cup (Чемпионат мира) ソチオリンピック Олимпийские игры в Сочи 羽生結弦 Yuzuru Hanyu (фигурист, победитель Олимпиады) 小保方晴子 Haruko Obokata (биолог) 妖怪ウォッチ Yokai Watch (компьютерная игра) 塩村文夏 Ayaka Shiomura (политик) 野々村竜太郎 Nonomura Ryutaro (политик) マレーシア航空 Malaysia Airlines 橋本環奈 Kanna Hashimoto (певица) aska Aska (певец)

Успехов всем, кто не побоится выйти на этот рынок. Как говорится, フォースと共にあらんことを (Fōsu to tomo ni aran koto o)!