[SEO настоящего] под микроскопом

[SEO 2.0] — это продукт для бизнеса от Netpeak, он включает в себя принципиально новый подход к продвижению сайтов.

[SEO 2.0] — продукт, состоящий из четырех компонентов, один из них мы и разберем более подробно в этой статье.

Посмотрим пристальней на составляющие [SEO настоящего], которое находится в основе нового подхода к продвижению, а также проведем параллели и рассмотрим кардинальные различия между [SEO настоящего] и [SEO прошлого].

1. Глубокая проработка семантики проекта

В отличие от [SEO прошлого], где работа велась по ограниченному набору ключевых фраз и с относительно небольшим количеством целевых страниц, в [SEO настоящего] работа ведется со всей семантикой для тематики проекта. В работу берутся не только высоко-, средне- и низкочастотные ключевые запросы, но и микронизкочастотные, и даже поисковые подсказки. На основании семантического анализа в [SEO настоящего] формируется Mind map (диаграмма связей) структуры сайта, где отображено, какая часть структуры сайта уже реализована, чего еще не хватает и как это надо изменить, или где, как и что создать/добавить, чтобы в продвижении была задействована максимальная часть семантики.

При этом вместе с анализом семантики при разработке Mind map учитывается будущее удобство пользователя и простота структуры, которая должна получиться в итоге.

2. Технический аудит сайта

В [SEO настоящего] работ по внутренней оптимизации сайта стало на порядок больше, а её влияние на результат выросло. Теперь недостаточно исправить базовые проблемы оптимизации сайта и надеяться на внешние факторы (ссылки), как в [SEO прошлого]. Теперь надо работать над многими мелкими деталями, которые, казалось бы, не влияют напрямую на результат, но без комплексного подхода и учета даже таких мелочей хорошего результата не добиться.

За последние несколько лет количество пунктов в нашем техническом аудите увеличилось более чем в 3 раза (с 30 до 100), и это еще не предел.

3. Работа с контентными факторами

Время, когда достаточно было написать SEO-тексты, включив туда ключевые фразы, и не беспокоиться о том, что качество этого текста, мягко говоря, посредственное, что тексты не читабельны — прошло. Как и прошло время [SEO прошлого], где это было нормой. В [SEO настоящего] качество текстового контента вышло на первый план. Тексты должны быть не только качественно написаны, иметь правильную структуру, но и содержать в себе интересный, а главное — полезный для пользователя материал. Придавать не только текстовую релевантность странице, но и выполнять основную базовую функцию текста — нести в себе информацию.

Если больше углубиться в тему структуры текста, то в [SEO настоящего] уже не используются «полотна» текста, где глазу не за что зацепиться, структура хорошего текста может выглядеть примерно так:

[SEO настоящего] подразумевает постоянное производство нового контента. Это неотъемлемая и бесконечная часть процесса продвижения. На данном графике видно, как увеличиваются расходы на копирайтинг:

Кроме текстового контента важную роль в [SEO настоящего] играют графический и видеоконтент.

4. Контроль возникновения технических проблем сайта и их решение

На фоне увеличившегося в десятки раз объема работ в рамках [SEO настоящего], по сравнению с [SEO прошлого], важно контролировать как можно больше пунктов, влияющих на ранжирование сайта в поисковых системах. Наличие множества автоматизированных систем для круглосуточного мониторинга различных показателей, таких как изменение метатегов, вылет страниц из индекса поисковых систем, удаление страниц и более десятка других не менее важных параметров, помогает не только оперативно реагировать на возможные проблемы, ошибки и человеческий фактор, но и сократить время на контроль, использовать его более рационально для тех действий, которые помогают достигнуть желаемого результата.

5. Conversion Rate Optimization

В отличие от [SEO прошлого], где работы подобного плана вообще не проводились, в [SEO настоящего] особое внимание уделяется повышению конверсий на сайте, чтобы привлеченные пользователи конвертировались в покупателей. Это структурный и системный подход к повышению отдачи от сайта на основе аналитики, отзывов пользователей. Определение объективных целей для вашего сайта (KPI). Использование уже имеющегося трафика на сайте с максимальной отдачей. Призывы к действию, воронки продаж уже стали неотъемлемой частью [SEO настоящего]. Ввиду постоянно усиливающейся конкуренции уже недостаточно просто получать трафик на сайт, с теми, кто «пришел» к вам, надо еще и работать.

6. Organic-линкбилдинг

Еще одно значительное отличие [SEO настоящего] от [SEO прошлого] в том, что недостаточно просто покупать ссылки на биржах и надеяться, что все будет хорошо и будет положительный результат. Нельзя отрицать и тот факт, что ссылки все еще работающий инструмент, но неправильное использование данного инструмента — большой риск, и это чревато попаданием под санкции поисковых систем. Более того, сила данного инструмента уже значительно меньше, чем несколько лет назад. Поисковые системы становятся все более требовательными к внешним ссылкам, ведущим на сайт. Google постоянно ужесточает требования, Яндекс частично отменяет учет ссылок, и это только верхушка айсберга.

Начальное направление задано, и дальше поисковые системы будут становиться все более требовательными к данному фактору, и, возможно, когда-то полностью перестанут его учитывать. Задача сайта в текущих реалиях получать максимально естественные входящие ссылки, ссылки, которые не просто размещены, но и выполняют свою базовую функцию — переход пользователей по ним. Ссылки должны не просто стоять, а еще и работать.

С приблизительным списком площадок для качественного organic-линкбилдинга можно ознакомиться на следующей схеме:

7. Аудит внешней ссылочной массы

Довольно примитивная ссылочная стратегия в [SEO прошлого], где основными факторами были количество ссылок и показатели площадок, с которых они были расположены, уже не актуальна. В [SEO настоящего] важно не только количество и качество, важна также естественность, разнообразие, тематичность. Важны и многие другие факторы. Учитывая все это, необходимо не просто покупать/размещать ссылки, но и уделять время общему анализу внешней ссылочной массы. Анализ внешней ссылочной массы помогает:

определить качество обратных ссылок сайта в целом;

понять, какие из ссылок полезные, а от каких стоит избавиться;

выявить ссылочные стратегии конкурентов и определить самые успешные;

на основе полученных данных выработать стратегию наращивания ссылочной массы анализируемого сайта;

избежать проблем с поисковыми системами: в первую очередь — это автоматический фильтр Google Penguin и ручные санкции со стороны Google относительно ссылок.

8. Работа с коммерческими факторами. Добавление необходимых маркеров, которые учитывают поисковые системы

Базовая работа с релевантностью сайта (страниц) в [SEO прошлого] сменилась более трудоемкой в [SEO настоящего]. Определение релевантности по текстовому и мета-контенту, а также внешним ссылкам уже в прошлом. Конечно же, эти факторы тоже учитываются, но кроме них появились десятки новых. Поисковые системы научились определять типы сайтов настолько хорошо, что шансы, что не интернет-магазины будут показаны по коммерческим запросам, все больше стремятся к нулю. Но и конкуренция тут тоже не стоит на месте.

Наряду со старыми факторами основная борьба уже происходит за счет новых, например, — наличие представительств, ассортимент, наличие контактных данных и их правильное оформление, узнаваемость бренда и т.д. Перечислять можно очень долго. И основные усилия в придание коммерческой релевантности в [SEO настоящего] переместились именно сюда.

9. Работа с поведенческими факторами

В [SEO настоящего] при работе над продвижением сайта важны стали также и поведенческие факторы ранжирования, которые либо не учитывались, либо были не настолько значимы в [SEO прошлого]. Поисковые системы стали принимать во внимание не только то, насколько сайт соответствует поисковым запросам в глазах поисковой системы, но и насколько он помогает решить проблему пользователя.

Если сайт не соответствует ожиданиям пользователям, то, соответственно, он может быть понижен поисковой системой. Причем работа с поведенческими факторами подразумевает под собой не их накрутку различными сервисами, а постоянную работу над сайтом, его элементами, удобством навигации, над соответствием контента ожиданию пользователей и многими другими факторами, улучшающими поведенческие факторы сайта.

10. Работа с социальными факторами — соцсигналы

В [SEO прошлого] социальные сети не рассматривались серьезно ввиду их относительно небольшого распространения. Использовались лишь для отдельных действий, да и то далеко не всегда. С ростом популярности социальных сетей становится понятно, что поисковые системы также не обходят этот фактор стороной. Некоторые поисковые системы даже начинают сотрудничать с социальными сетями. Естественно, что нельзя оставлять на обочине этот фактор и в [SEO настоящего]. Like, Share, ведение социальных групп, упоминания в социальных сетях — все эти факторы учитываются при разработке стратегии продвижения в рамках [SEO настоящего].

11. Задание вектора маркетологу интернет-проекта (или владельцу бизнеса) с точки зрения развития сайта

Пассивное продвижение существующего сайта, поддержание необходимых позиций — удел [SEO прошлого]. Учитывая текущие реалии и бурное скачкообразное развитие онлайн-технологий, наполнение онлайн-рынков все новыми и новыми игроками, меняются и правила. [SEO настоящего] не может работать на сайты, которые не развиваются.

Это инструмент, который подходит для активных игроков. Для тех, кто хочет быть впереди. Сейчас нельзя просто продвигать существующий сайт, необходимо подстраиваться под рынок, быть более гибким. Необходимо постоянное развитие сайта. Но не всегда владелец сайта может правильно выбрать вектор развития, так как при выборе надо анализировать множество факторов, которые в силах учесть только профессионал, и с помощью владельца бизнеса задать правильный вектор, сформировать стратегию и получить результат.

[SEO настоящего] подразумевает под собой командную работу, где обе стороны доверяют друг другу. Количество направлений работы по сравнению с [SEO прошлого] настолько увеличилось, что только сотрудничество может дать результат. На инфографике можно увидеть примерное распределение сфер ответственности в [SEO настоящего]:

12. Аналитика через системы веб-аналитики, выбранные KPI и ROMI

Использование промежуточных и не всегда правильных метрик осталось в [SEO прошлого]. Позиции не гарантируют продажи. В [SEO настоящего] используются лишь те KPI, которые полезны, подходят именно для данного сайта, на основе которых по отдельности или вместе можно судить об общей эффективности продвижения. [SEO настоящего] измеряет конечную цель не в количестве фраз в топ-10 поисковых систем, от которых владельцу бизнеса нет никакого толка, а от эффективности рекламных кампаний, рентабельности инвестиций в маркетинг — ROMI.

Итак, [SEO настоящего] — самая важная, но только первая из четырех составляющих [SEO 2.0]. Вскоре мы расскажем о других компонентах нашего продукта. Stay tuned!

Узнайте больше о [SEO настоящего] в новом выпуске видеорубрики «На пальцах»: