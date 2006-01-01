Михаил Карбоинов

Михаил Карбоинов

Автор NJ c 2016
Позиция:
Head of SEO
Компания:
Netpeak
Откуда:
Украина, Одесса
Об авторе:
Начал свою карьеру в Netpeak в 2012 году на должности Middle SEO Specialist, пройдя путь до руководителя SEO-департамента и управляющего партнера Netpeak. С 2014 года — руководитель SEO-департамента Netpeak. В функциональные обязанности входит построение и отладка бизнес-процессов департамента, курирование разработок для автоматизации работы и развитие продукта SEO 2.0. С 2015 года — управляющий партнер Netpeak.

Статьи автора

Кейсы
36715 57
Кейс по продвижению интернет-магазина в тематике «бытовая техника»: ROMI 1130%
SEO
32954 110
[SEO настоящего] под микроскопом
SEO
24274 19
SEO умерло? Инфографика про смерть поискового продвижения
