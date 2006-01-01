Михаил Карбоинов

Об авторе:

Начал свою карьеру в Netpeak в 2012 году на должности Middle SEO Specialist, пройдя путь до руководителя SEO-департамента и управляющего партнера Netpeak. С 2014 года — руководитель SEO-департамента Netpeak. В функциональные обязанности входит построение и отладка бизнес-процессов департамента, курирование разработок для автоматизации работы и развитие продукта SEO 2.0. С 2015 года — управляющий партнер Netpeak.