SEO

SEO умерло? Инфографика про смерть поискового продвижения
Михаил Карбоинов
20162 7 10
1355298614
1

На конференциях уже который год хоронят SEO. Если хорошо смонтировать все пророчества, получится очень смешной ролик. Но пока нам некогда это сделать, покажем вольный перевод крутой инфографики. Кликайте по ссылке.

Оригинал здесь.

7
4
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
раскрутка сайтов инфографика
Михаил Карбоинов

Начал свою карьеру в Netpeak в 2012 году на должности Middle SEO Specialist, пройдя путь до руководителя SEO-департамента и управляющего партнера Netpeak.
С 2014 года — руководитель SEO-департамента Netpeak. В функциональные обязанности входит построение и отладка бизнес-процессов департамента, курирование разработок для автоматизации работы и развитие продукта SEO 2.0.
С 2015 года — управляющий партнер Netpeak.

Больше постов

Комментарии (10)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok