На конференциях уже который год хоронят SEO. Если хорошо смонтировать все пророчества, получится очень смешной ролик. Но пока нам некогда это сделать, покажем вольный перевод крутой инфографики. Кликайте по ссылке.
Начал свою карьеру в Netpeak в 2012 году на должности Middle SEO Specialist, пройдя путь до руководителя SEO-департамента и управляющего партнера Netpeak.
С 2014 года — руководитель SEO-департамента Netpeak. В функциональные обязанности входит построение и отладка бизнес-процессов департамента, курирование разработок для автоматизации работы и развитие продукта SEO 2.0.
С 2015 года — управляющий партнер Netpeak.
Комментарии (10)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти