Услуга: SEO, конкретнее — SEO-продвижение с абонентской платой. Тематика: бытовая техника. Траты: 4 050 гривен (включая оплату за услуги агентства). Период продвижения: 2013 год. Регион: Одесса и Одесская область.

Ниша интернет-магазинов, да еще и бытовой техники уже давно является высококонкурентной. Но при правильном продвижении даже новичок может добиться результатов. Предлагаем вспомнить кейс 2013 года для начинающей онлайн-площадки.

Действия команды

Первым делом мы провели внутреннюю оптимизацию. Начали с категории «кондиционеры», на носу было лето. Затем количество задействованных категорий постоянно расширялось. Работы велись долгое время — мы в очередной раз столкнулись со сложностью внедрения некоторых вещей в движок Joomla ранних версий + VirtueMart. Также дали рекомендации по функционалу, реализацией которых занимались специалисты на стороне клиента.

Сравнение данных по ecommerce за 30 дней после установки кода (с 9 апреля по 8 мая) с месяцем летом (с 18 июня по 17 июля):

За более поздние даты статистику не указываем, так как «допиливали» ecommerce. Как оказалось, изначально он считал только быструю форму заказа, данные по товарным позициям не подтягивались. То есть были данные только по количеству транзакций и доходу. После изменений код начал считать еще и полную форму заказа, а также подтягивять уникальные покупки и их количество.

Добиться такого результата удалось благодаря изменению семантического ядра.

В дополнение вот данные из Ringostat за период с 18 июня по 17 июля:

Сравнить данные с изначальными, к сожалению, не было возможности, аналитику звонков поставили не сразу.

Ну, и данные по трафику за те же периоды:

Во всех случаях (трафик, транзакции) считаем не брендовый трафик из поисковых систем в Одесском регионе.

Выводы

Траты: 4 050 гривен (включая оплату за услуги агентства). Доход по ecommerce: 71 488 гривен. Маржа: 6,4%. Прибыль с учетом маржи по ecommerce: 4 575 гривен. Звонки: 328 целевых по данным Ringostat. Процент конвертируемости звонков в продажи по данным клиента: 90%. Средний чек по заказу через телефон по данным клиента: $296. Доход от звонков по этим данным: 707 004 гривен. Прибыль по этим данным с учетом маржи: 45 248 гривен. Суммарная прибыль (ecommerce + звонки): 49 823 гривен. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((778 492 гривен × 6,4%) — 4 050 гривен) / 4 050 гривен = 1130%

Такие высокие показатели связаны с тем, что проект только прошел первый этап своего развития, и наблюдался эффект низкой базы. Конечно, его невозможно достичь на сайтах бытовой техники, которые продвигаются давно. Но этот пост будет полезен тем, кто только собирается делать первые шаги в развитии своих онлайн-магазинов и в интернет-маркетинге. Дальше — больше!

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