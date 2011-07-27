Как алгоритм Google Panda навсегда изменил SEO

Сегодня в рамках непостоянной рубрики «SEO-среда», представляем вашему вниманию вольный перевод статьи Аарона Уиллера об алгоритме Google Panda. Мы анонсировали этот пост на прошлой неделе, сообщая о значительных изменениях в ранжировании сайтов.

Итак, Google «выкатил» алгоритм Панда 2.2, как пару недель назад в Сиэтле обещал Мэтт Каттс. Кроме прочего, поисковая система научилась еще лучше определять и банить «мусорные» сайты. Конечно, обновления Panda — это обновления алгоритма Google, а не проверка и оценка сайтов вручную, поэтому, в процессе могут появляться ошибки (что, конечно же, не оставит равнодушными веб-мастеров и SEO-специалистов). Многие спрашивают, какие из наработок останутся эффективны, а какие нужно как-либо изменить, чтобы они остались в арсенале. В прошлом выпуске «Whiteboard Friday» Рэнд говорил о том, что алгоритм Панда фундаментально изменил лучшие SEO-техники. Вы уже столкнулись с этим? Можете дать совет по «перевооружению»? Поделитесь в комментариях, пожалуйста.

Панда — тема однозначно интересная, отчасти потому, что весьма противоречивая. Этот алгоритм также известен как «Фермер» (Farmer) — тот самый апдейт, который Google запустил в марте 2011 года — он преобразовал результаты поиска: некоторые сайты повысил при ранжировании и очень многие — понизил. Алгоритм несколько раз обновлялся — и каждый раз множество людей задавались вопросом о том, что происходит с выдачей. Некоторые технические аспекты были освещены на блоге SEOmoz. В этом выпуске хочется поднять некоторые философские и теоретические аспекты. Поговорим о том, как конкретно алгоритм Панда изменил методы и стратегии продвижения сайтов.

Для начала — небольшой экскурс в историю. Google нанимает инженера по имени Navneet Panda. Этот парень проделал замечательную работу! Фактически, он был «частью патента», в который заглянул Билл Славски (Bill Slawski) и разглядел отличный вариант усовершенствовать самообучающиеся поисковые алгоритмы. В наше время эти алгоритмы настолько сложны и массивны, что «просеивание» контента занимает значительное время. До Панды самообучающиеся алгоритмы Google были на ступени развития, скажем, X, а теперь они значительно выше — на отметке Y. И это замечательно. Спасибо Навниту.

Итак, как происходит отбор? Google принимает во внимание интересы пользователей: определяет сайты, которые им нравятся или не нравятся. В первую очередь, подразумеваются параметры качества, и, в том числе, параметры качества контента, которые ввел Google. Алгоритм постоянно самообучается. Идея в том, что пользователи получили возможность выражать интерес и симпатию к тем или иным сайтам. Три простых вопроса помогут вам понять о каких сайтах идет речь: «Доверите ли вы сайту X информацию о вашей кредитной карте?», «Доверяете ли вы опубликованной на сайте Y информации медицинской тематики?», «Вы считаете, что дизайн сайта Z действительно хорош?». Положительные ответы на такого рода вопросы означают уровень «трастовости»: качества, надежности, доверия.

Похоже, SEO-специалисты должны переквалифицироваться в веб-стратегов. Фактически, всё, что вы делаете на своем сайте в интернете, может влиять на SEO. И это связано с алгоритмом Панда. Внешние ссылки теперь не играют настолько большую роль в ранжировании сайтов. У некоторых сайтов есть действительно большая ссылочная масса.

Есть много сайтов, которые похвалят SEO-специалисты — за крутой, качественный и уникальный контент, активных посетителей портала и другие показатели качества, однако, что-то в этих сайтах многим не нравится. И это учитывается поисковыми алгоритмами. Давайте узнаем о том, что следует делать, чтобы освоить это новое расширенное SEO — веб-стратегию. Прежде всего — дизайн и юзабилити. Конечно, многие оптимизаторы давно молятся на юзабилити, т.к. сайты с хорошим юзабилити притягивают больше ссылок, люди публикуют больше контента на таких сайтах, плюс они получают больше социальных сигналов и других второстепенных эффектов. Но теперь этот фактор приобрел первостепенное значение. Что плохо:

когда красивый дизайн, а контент — сплошная реклама;

когда весь контент на одной странице;

когда контент расположен в блоках, даже если вокруг нет рекламы, даже если это просто какое-то сообщение для посетителей. Текст в блоках — это не то, что интересно читать;

дизайн сайта «привет из девяностых».

Всё это отразится на ранжировании. И, кстати, не забудьте, что представители Google публично сказали о том, что даже если у вас есть замечательный сайт, но на некоторых страницах опубликован низкокачественный контент — они могут «понизить» ваш сайт в результатах поиска. Так что вам нужно почистить контент. Панда не пройдет мимо :) Качество контента значит многое.

Оптимизаторы и раньше говорили о том, что важно, чтобы на сайте был хороший, уникальный и полезный контент. Теперь этого не достаточно. Жаль. В интернете слишком многие создают крутой контент: пишут хорошие, уникальные, грамотные тексты, адекватно раскрывающие выбранные темы. К примеру, вы говорите: «Я много знаю о деталях мотоциклов и я вполне могу стать Мотоциклетным Гуру, так что создам портал на 50 тысяч страниц. Всё, что мне нужно — это по 100 слов о каждой детали. Всего два абзаца о каждой из них. Просто опишите каждую деталь». И вы думаете, что получите хороший уникальный контент. Нет. Панда накажет за такой контент.

Собственно, для этого алгоритм и был разработан — вычесывать контент, который был написан для достижения целей SEO-специалистов. Нужен не просто контент, а контент, который пользователи интернета захотят распространить среди своих друзей и знакомых, нужен контент, после прочтения или просмотра которого захочется сказать: «Лайк!».

Понимаете? Что же нам нужно? Нужна страница о детали мотоцикла, которая мне понравится.

Господи, как же круто и с юмором написано! Даже с анекдотами. С историей возникновения этой детали. С классными рисунками и фотографиями. Я ни черта не смыслю в этих штуках, но это действительно крутая страница. Я даже твит сейчас напишу об этом. И напишу об этом на facebook. Я отправлю ссылку на эту страницу моему дяде, который собирался купить мотоцикл. Я люблю эту страницу.

Вот так теперь нужно «оптимизировать». Это посложнее, чем задаваться вопросами: использовал ли я три раза ключевик на странице? Интересно, правильный ли title я указал? Используется ли в title ключевик? А остальной контент релевантен поисковым запросам? Пришла Панда и всё изменилось. Самую малость. В итоге вы будете работать с поведенческими факторами и юзабилити своего сайта. Будете думать о том, почему люди, проводят много времени на одних сайтах и совсем мало, но в той же нише — на других.

И дело не в более высоком ранжировании сайта по тематическим поисковым запросам. Дело вот в чем — когда люди заходят на ваш сайт, сравнивая его с другими похожими сайтами, которые находятся рядом с вашим в выдаче, они проводят много времени на нем или сразу уходят? Сколько времени посетители на нем проводят? Они серфят страницы? Если посетители в среднем смотрят 2-3-4 страницы — это довольно хорошо. Впрочем, если они смотрят полторы страницы на сайтах, но, к примеру, новостных и специфических, это тоже довольно хороший показатель. Но, если пользователи просматривают на сайте в среднем 1,001 страницы (т.е. только каждый тысячный просматривает более одной страницы на сайте), то это очень плохо и может понизить ваш сайт в выдаче.

Теперь о CTR. Человек видит ваш Title и сниппет, доменное имя сайта и думает: «Эй, я не уверен, что хочу переходить на этот сайт. У него три дефиса в имени и это выглядит как спам. Нет, я не собираюсь переходить на этот сайт». Ваш CTR, скорее всего, понизится и то же самое случится с позициями. Google будет оценивать такие вещи как разнообразие и количество трафика на вашем сайте. Много ли у вас прямых посетителей со всего мира? Из вашего региона? Вашей страны? Google может наблюдать за этим с помощью Google Chrome, Android и Google Toolbar. У него есть все данные о пользователях и пользовательских метриках. Он знает, где люди проводят время, какие сайты посещают, сколько времени они на них проводят и что они делают на этих страницах. Также в Google знают и о том, что происходит с момента получения пользователем страницы результатов поиска. Переходят ли пользователи по какой-то ссылке, потом возвращаются к странице поиска и пробуют заново? Само собой, пользователь не был счастлив обнаружив такой результат, после которого пришлось продолжать поиск. Ребята из Google могут собрать все эти метрики и задать как параметры для алгоритма при машинном обучении, а затем Panda пересчитает и переоценит все документы с учетом внесенных изменений. Вот почему мы видим, что Google не выпускает обновления каждый день или каждую неделю. Обновления Panda происходят примерно каждые 30-40 дней, т.к. это время уходит на то, чтобы переоценить предыдущие результаты.

Один из вопросов, который задают мне владельцы сайтов, пострадавших от Панды, звучит примерно так: «Когда же мы выйдем из-под фильтра Панды? Мы сделали все, что нужно, произвели изменения на сайте, но ничего не происходит». Обычно я отвечаю что-то вроде: «Ну, во-первых, пока Google не переоценит те результаты, что у него есть на данный момент, вы не выйдете из-под фильтра. Во-вторых, пока вы не измените значения метрик своего сайта, у вас все еще нет возможности избавиться от наказания». Если вы зайдете в Google Analytics и увидите, что люди не тратят много времени, просматривая странички вашего сайта и что контент их не устраивает (они не делятся ссылками на ваш сайт с другими людьми), ваш брендовый трафик (по названию сайта или компании) не растет, не увеличивается и прямой трафик, в общем, если ни один из этих показателей не растет и вы все же думаете, что исправили какие-то проблемы, которые не понравились Панде... вероятно, вы не исправили то, что действительно нужно было исправить.

Я знаю, это большая проблема. Также, я думаю, что есть сайты, которые были понижены несправедливо. Это, конечно, плохо и Google должен работать над этим. Но, также я считаю, что Google не собирается многое менять. Наверняка они довольны тем, что Panda соответствует предъявленным к ней требованиям с точки зрения качества поиска и радости пользователей, которые стали чуточку счастливее от того, что не видят всякого барахла в результатах выдачи. Компании Google нравится то, как все происходит. Я думаю, что мы увидим намного больше в будущем. Вам следует обдумать эту информацию и приступить к оптимизации своих сайтов в соответствии с новыми требованиями. Будьте готовы к новой форме SEO. P.S. Пользуясь случаем, передаю привет и спасибо за помощь в подготовке поста Алексею Борщу и Михаилу Савеличу. И напоследок видео по теме: