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Как добавить сайт в Google Analytics — пошаговое руководство
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Сергей Онищенко

Вы бродите в потёмках, если не знаете аудиторию своего сайта и не отслеживаете, как «заходит» тот или иной текст, как влияет изменение структуры и дизайна сайта на его посещаемость, какие каналы и инфопартнеры приносят вам больше всего трафика. Первым шагом к «просветлению» должна стать регистрация сайта в сервисах веб-аналитики. Это основа для всех дальнейших маркетинговых активностей.

Cамые важные и популярные сервисы сбора статистики о сайте в Рунете — Google Analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet. Впрочем, совершенно необязательно устанавливать все сразу. Чуть дальше объясню, почему.

1. Как установить код Google Analytics

1.1. Переходим на сайт. Если у вас уже есть аккаунт, нажимаем «Войти», а если нет — «Зарегистрироваться».

Если у вас уже есть аккаунт, нажимаем «Войти», а если нет — «Зарегистрироваться»

1.2. Если у вас еще не добавлен ни один сайт, откроется окно «Начать работу с Google Analytics», в котором нужно нажать на кнопку «Регистрация».

Если у вас еще не добавлен ни один сайт, откроется окно «Начать работу с Google Analytics», в котором нужно нажать на кнопку «Регистрация»

1.3. Откроется страница, где необходимо указать следующие параметры:

  • вебсайт или «Мобильное приложение»;
  • «название аккаунта»;
  • «название сайта»;
  • URL сайта;
  • отрасль;
  • часовой пояс.

Указываем настройки

Заполняем все поля и нажимаем «Получить идентификатор отслеживания».

Заполняем все поля и нажимаем «Получить идентификатор отслеживания»

1.4. Принимаем соглашение об использовании Google Analytics.

Принимаем соглашение об использовании Google Analytics

1.5. Перейдя в раздел «Код отслеживания», получаем код отслеживания, который нужно вставить на всех страницах сайта перед закрывающим тегом head.

2. Как установить код Яндекс.Метрики

2.1. Переходим на страницу Яндекс.Метрики и нажимаем «Добавить счетчик».

Нажимаем «Добавить счетчик»

2.2. Указываем имя счетчика, домен сайта и принимаем условия пользовательского соглашения. После этого нажимаем «Создать счетчик».

Указываем имя счетчика, домен сайта и принимаем условия пользовательского соглашения

2.3. Попадаем на страницу настроек:

Попадаем на страницу настроек

2.4. Переходим на вкладку «Код счетчика».

Переходим на вкладку «Код счетчика»

2.5. Отмечаем указанные пункты:

Отмечаем указанные пункты

2.6. В конце следующей страницы будет код счетчика. Его нужно скопировать и установить на страницах сайта.

В конце следующей страницы будет код счетчика

Если хотите ознакомиться с нюансами установки кода, прочтите раздел о работе Яндекс Метрики.

Почему могут расходиться цифры в Яндекс.Метрике и Google Analytics?
  1. Код отслеживания установлен не на всех страницах сайта.
  2. Неверные настройки временной зоны.
  3. Один и тот же счетчик установлен на нескольких сайтах.
  4. Установлены разные настройки фильтров.

3. Как установить код LiveInternet

LiveInternet — одна из старейших систем статистики Рунета. Основное преимущество сервиса — простота интерфейса, что подкупает начинающих вебмастеров. Несмотря на это, я не вижу особых причин использовать данную систему статистики. Google Analytics и Яндекс Метрика позволят получать более широкий спектр данных для аналитики. Возможно, для небольшого сайта LiveInternet будет полезен для мониторинга эффективности контента, но в дальнейшем лучше использовать связку Google Analytics + Яндекс.Метрика.

3.1. Для начала установки переходим на страницу регистрации.

3.2. Заполняем данные о сайте.

Заполняем данные о сайте

3.3. Подтверждаем данные.

Подтверждаем данные

3.4. Нажимаем «Получить код HTML-счетчика».

Нажимаем «Получить код HTML-счетчика»

3.5. Выбираем внешний вид счетчика и отмечаем указанные в следующем скриншоте настройки.

Выбираем внешний вид счетчика и отмечаем указанные в следующем скриншоте настройки

3.6. Размещаем полученный код между тегами body.

Размещаем полученный код между тегами body

Если сайт предоставляет рекламные услуги, желательно устанавливать открытый информер — счетчик систем веб-аналитики, который будет виден пользователям. Потенциальные клиенты рекламных услуг могут сразу увидеть посещаемость сайта и сделать примерный вывод, подойдет ли сайт для их целей.

4. Как использовать Google Tag Manager

Используйте Google Tag Manager при добавлении кодов отслеживания. Во-первых, это удобно: научившись работать с сервисом, вам не придется добавлять коды Google Analytics, Яндекс.Метрики и LiveInternet на каждую страницу сайта в отдельности и каждый раз тревожить программиста, если нужно что-то изменить.

4.1. Создаем новый аккаунт, указываем его название.

Создаем новый аккаунт, указываем его название

4.2. Указываем название контейнера, выбираем где он будет использоваться, нажимаем «Создать».

Указываем название контейнера, выбираем где он будет использоваться, нажимаем «Создать»

4.3. Читаем и принимаем соглашение об условиях использования.

Читаем и принимаем соглашение об условиях использования

4.4. Для дальнейшего удобства в работе создаем переменную, которая будет содержать идентификатор отслеживания. Переходим в раздел «Переменные».

Для дальнейшего удобства в работе создаем переменную, которая будет содержать идентификатор отслеживания

4.5. Нажимаем «Создать».

Нажимаем «Создать»

4.6. Указываем название переменной, например «UAID», и выбираем её тип. В данном случае — «константа», так как значение переменной не будет изменяться.

Указываем название переменной, например «UAID», и выбираем её тип

4.7. В качестве значения переменной указываем идентификатор отслеживания.

В качестве значения переменной указываем идентификатор отслеживания

4.8. Приступаем к созданию тегов. Переходим в раздел «Теги» и нажимаем «Создать».

Приступаем к созданию тегов

4.9. Указываем в качестве имени для тега «Google Analytics» и выбираем тип продукта «Google Analytics».

Указываем в качестве имени для тега «Google Analytics» и выбираем тип продукта «Google Analytics»

4.10. Выбираем тип тега и нажимаем «Далее».

Выбираем тип тега и нажимаем «Далее»

4.11. В качестве идентификатора отслеживания указываем ранее созданную нами переменную UAID.

В качестве идентификатора отслеживания указываем ранее созданную нами переменную UAID

4.12. Тип отслеживания — «просмотр страницы».

Тип отслеживания — «просмотр страницы»

4.13. В условиях активации выбираем «Все страницы», после чего нажимаем «Создать тег».

В условиях активации выбираем «все страницы», после чего нажимаем «Создать тег»

4.14. Тег появляется в списке.

Тег появляется в списке

4.15. Создаем тег для Яндекс.Метрики. Указываем название и выбираем в списке «Пользовательский тег HTML».

Создаем тег для Яндекс.Метрики. Указываем название и выбираем в списке «Пользовательский тег HTML»

4.16. В поле HTML копируем код отслеживания из Яндекс.Метрики и нажимаем «Далее».

В поле HTML копируем код отслеживания из Яндекс.Метрики и нажимаем «Далее» Нажимаем «Далее»

4.17. В условиях активации указываем «Все страницы» и нажимаем «Создать тег».

В условиях активации указываем «Все страницы» и нажимаем «Создать тег»

4.18. Устанавливаем код GTM на сайте после тега body. 4.19. После создания тегов нажимаем «Опубликовать контейнер».

После создания тегов нажимаем «Опубликовать контейнер» 4.20. Подтверждаем публикацию.

Подтверждаем публикацию

4.21. Вот и все, изменения опубликованы.

Вот и все, изменения внедрены

4.22. Проверить корректность установки кода GTM на сайте можно, зайдя на сайт и перейдя в раздел «В режиме реального времени» — «Обзор».

Проверить корректность установки кода GTM на сайте можно, зайдя на сайт и перейдя в раздел «В режиме реального времени»

Выводы

  1. Если вы не занимаетесь веб-аналитикой профессионально, смело добавляйте на сайт LiveInternet. В сервисе присутствуют базовые функции для оценки аудитории и анализа источников трафика. Для более продвинутой аналитики данных рекомендуется устанавливать связку Google Analytics + Яндекс.Метрика.
  2. Добавлять коды отслеживания удобней через Google Tag Manager. Тогда не придется вручную публиковать код на каждой странице сайта.
  3. В случае с Google Analytics и Яндекс.Метрикой я рекомендую такой порядок действий: регистрация сайта в системах статистики — перенос данных в Google Tag Manager — публикация кода на сайте.
Сергей Онищенко

Сертифицированный специалист Google Adwords, Google Analytics, Bing.

7 публикаций на блоге, среди которых, как успешные кейсы с результатами работ по проектам, так и обучающие статьи.

Кроме SEO активно интересуется юзабилити, арбитражем трафика.

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