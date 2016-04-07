Как добавить сайт в Google Analytics — пошаговое руководство
Вы бродите в потёмках, если не знаете аудиторию своего сайта и не отслеживаете, как «заходит» тот или иной текст, как влияет изменение структуры и дизайна сайта на его посещаемость, какие каналы и инфопартнеры приносят вам больше всего трафика. Первым шагом к «просветлению» должна стать регистрация сайта в сервисах веб-аналитики. Это основа для всех дальнейших маркетинговых активностей.
Cамые важные и популярные сервисы сбора статистики о сайте в Рунете — Google Analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet. Впрочем, совершенно необязательно устанавливать все сразу. Чуть дальше объясню, почему.
1. Как установить код Google Analytics
1.1. Переходим на сайт. Если у вас уже есть аккаунт, нажимаем «Войти», а если нет — «Зарегистрироваться».
1.2. Если у вас еще не добавлен ни один сайт, откроется окно «Начать работу с Google Analytics», в котором нужно нажать на кнопку «Регистрация».
1.3. Откроется страница, где необходимо указать следующие параметры:
- вебсайт или «Мобильное приложение»;
- «название аккаунта»;
- «название сайта»;
- URL сайта;
- отрасль;
- часовой пояс.
Заполняем все поля и нажимаем «Получить идентификатор отслеживания».
1.4. Принимаем соглашение об использовании Google Analytics.
1.5. Перейдя в раздел «Код отслеживания», получаем код отслеживания, который нужно вставить на всех страницах сайта перед закрывающим тегом head.
2. Как установить код Яндекс.Метрики
2.1. Переходим на страницу Яндекс.Метрики и нажимаем «Добавить счетчик».
2.2. Указываем имя счетчика, домен сайта и принимаем условия пользовательского соглашения. После этого нажимаем «Создать счетчик».
2.3. Попадаем на страницу настроек:
2.4. Переходим на вкладку «Код счетчика».
2.5. Отмечаем указанные пункты:
2.6. В конце следующей страницы будет код счетчика. Его нужно скопировать и установить на страницах сайта.
Если хотите ознакомиться с нюансами установки кода, прочтите раздел о работе Яндекс Метрики.
- Код отслеживания установлен не на всех страницах сайта.
- Неверные настройки временной зоны.
- Один и тот же счетчик установлен на нескольких сайтах.
- Установлены разные настройки фильтров.
3. Как установить код LiveInternet
LiveInternet — одна из старейших систем статистики Рунета. Основное преимущество сервиса — простота интерфейса, что подкупает начинающих вебмастеров. Несмотря на это, я не вижу особых причин использовать данную систему статистики. Google Analytics и Яндекс Метрика позволят получать более широкий спектр данных для аналитики. Возможно, для небольшого сайта LiveInternet будет полезен для мониторинга эффективности контента, но в дальнейшем лучше использовать связку Google Analytics + Яндекс.Метрика.
3.1. Для начала установки переходим на страницу регистрации.
3.2. Заполняем данные о сайте.
3.3. Подтверждаем данные.
3.4. Нажимаем «Получить код HTML-счетчика».
3.5. Выбираем внешний вид счетчика и отмечаем указанные в следующем скриншоте настройки.
3.6. Размещаем полученный код между тегами body.
Если сайт предоставляет рекламные услуги, желательно устанавливать открытый информер — счетчик систем веб-аналитики, который будет виден пользователям. Потенциальные клиенты рекламных услуг могут сразу увидеть посещаемость сайта и сделать примерный вывод, подойдет ли сайт для их целей.
4. Как использовать Google Tag Manager
Используйте Google Tag Manager при добавлении кодов отслеживания. Во-первых, это удобно: научившись работать с сервисом, вам не придется добавлять коды Google Analytics, Яндекс.Метрики и LiveInternet на каждую страницу сайта в отдельности и каждый раз тревожить программиста, если нужно что-то изменить.
4.1. Создаем новый аккаунт, указываем его название.
4.2. Указываем название контейнера, выбираем где он будет использоваться, нажимаем «Создать».
4.3. Читаем и принимаем соглашение об условиях использования.
4.4. Для дальнейшего удобства в работе создаем переменную, которая будет содержать идентификатор отслеживания. Переходим в раздел «Переменные».
4.5. Нажимаем «Создать».
4.6. Указываем название переменной, например «UAID», и выбираем её тип. В данном случае — «константа», так как значение переменной не будет изменяться.
4.7. В качестве значения переменной указываем идентификатор отслеживания.
4.8. Приступаем к созданию тегов. Переходим в раздел «Теги» и нажимаем «Создать».
4.9. Указываем в качестве имени для тега «Google Analytics» и выбираем тип продукта «Google Analytics».
4.10. Выбираем тип тега и нажимаем «Далее».
4.11. В качестве идентификатора отслеживания указываем ранее созданную нами переменную UAID.
4.12. Тип отслеживания — «просмотр страницы».
4.13. В условиях активации выбираем «Все страницы», после чего нажимаем «Создать тег».
4.14. Тег появляется в списке.
4.15. Создаем тег для Яндекс.Метрики. Указываем название и выбираем в списке «Пользовательский тег HTML».
4.16. В поле HTML копируем код отслеживания из Яндекс.Метрики и нажимаем «Далее».
4.17. В условиях активации указываем «Все страницы» и нажимаем «Создать тег».
4.18. Устанавливаем код GTM на сайте после тега body. 4.19. После создания тегов нажимаем «Опубликовать контейнер».
4.20. Подтверждаем публикацию.
4.21. Вот и все, изменения опубликованы.
4.22. Проверить корректность установки кода GTM на сайте можно, зайдя на сайт и перейдя в раздел «В режиме реального времени» — «Обзор».
Выводы
- Если вы не занимаетесь веб-аналитикой профессионально, смело добавляйте на сайт LiveInternet. В сервисе присутствуют базовые функции для оценки аудитории и анализа источников трафика. Для более продвинутой аналитики данных рекомендуется устанавливать связку Google Analytics + Яндекс.Метрика.
- Добавлять коды отслеживания удобней через Google Tag Manager. Тогда не придется вручную публиковать код на каждой странице сайта.
- В случае с Google Analytics и Яндекс.Метрикой я рекомендую такой порядок действий: регистрация сайта в системах статистики — перенос данных в Google Tag Manager — публикация кода на сайте.
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