Как добавить сайт в Google Analytics — пошаговое руководство

Как добавить сайт в Google Analytics — пошаговое руководство

Вы бродите в потёмках, если не знаете аудиторию своего сайта и не отслеживаете, как «заходит» тот или иной текст, как влияет изменение структуры и дизайна сайта на его посещаемость, какие каналы и инфопартнеры приносят вам больше всего трафика. Первым шагом к «просветлению» должна стать регистрация сайта в сервисах веб-аналитики. Это основа для всех дальнейших маркетинговых активностей.

Cамые важные и популярные сервисы сбора статистики о сайте в Рунете — Google Analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet. Впрочем, совершенно необязательно устанавливать все сразу. Чуть дальше объясню, почему.

1. Как установить код Google Analytics

1.1. Переходим на сайт. Если у вас уже есть аккаунт, нажимаем «Войти», а если нет — «Зарегистрироваться».

1.2. Если у вас еще не добавлен ни один сайт, откроется окно «Начать работу с Google Analytics», в котором нужно нажать на кнопку «Регистрация».

1.3. Откроется страница, где необходимо указать следующие параметры:

вебсайт или «Мобильное приложение»;

«название аккаунта»;

«название сайта»;

URL сайта;

отрасль;

часовой пояс.

Заполняем все поля и нажимаем «Получить идентификатор отслеживания».

1.4. Принимаем соглашение об использовании Google Analytics.

1.5. Перейдя в раздел «Код отслеживания», получаем код отслеживания, который нужно вставить на всех страницах сайта перед закрывающим тегом head.

2. Как установить код Яндекс.Метрики

2.1. Переходим на страницу Яндекс.Метрики и нажимаем «Добавить счетчик».

2.2. Указываем имя счетчика, домен сайта и принимаем условия пользовательского соглашения. После этого нажимаем «Создать счетчик».

2.3. Попадаем на страницу настроек:

2.4. Переходим на вкладку «Код счетчика».

2.5. Отмечаем указанные пункты:

2.6. В конце следующей страницы будет код счетчика. Его нужно скопировать и установить на страницах сайта.

Если хотите ознакомиться с нюансами установки кода, прочтите раздел о работе Яндекс Метрики.

Код отслеживания установлен не на всех страницах сайта. Неверные настройки временной зоны. Один и тот же счетчик установлен на нескольких сайтах. Установлены разные настройки фильтров. Почему могут расходиться цифры в Яндекс.Метрике и Google Analytics?

3. Как установить код LiveInternet

LiveInternet — одна из старейших систем статистики Рунета. Основное преимущество сервиса — простота интерфейса, что подкупает начинающих вебмастеров. Несмотря на это, я не вижу особых причин использовать данную систему статистики. Google Analytics и Яндекс Метрика позволят получать более широкий спектр данных для аналитики. Возможно, для небольшого сайта LiveInternet будет полезен для мониторинга эффективности контента, но в дальнейшем лучше использовать связку Google Analytics + Яндекс.Метрика.

3.1. Для начала установки переходим на страницу регистрации.

3.2. Заполняем данные о сайте.

3.3. Подтверждаем данные.

3.4. Нажимаем «Получить код HTML-счетчика».

3.5. Выбираем внешний вид счетчика и отмечаем указанные в следующем скриншоте настройки.

3.6. Размещаем полученный код между тегами body.

Если сайт предоставляет рекламные услуги, желательно устанавливать открытый информер — счетчик систем веб-аналитики, который будет виден пользователям. Потенциальные клиенты рекламных услуг могут сразу увидеть посещаемость сайта и сделать примерный вывод, подойдет ли сайт для их целей.

4. Как использовать Google Tag Manager

Используйте Google Tag Manager при добавлении кодов отслеживания. Во-первых, это удобно: научившись работать с сервисом, вам не придется добавлять коды Google Analytics, Яндекс.Метрики и LiveInternet на каждую страницу сайта в отдельности и каждый раз тревожить программиста, если нужно что-то изменить.

4.1. Создаем новый аккаунт, указываем его название.

4.2. Указываем название контейнера, выбираем где он будет использоваться, нажимаем «Создать».

4.3. Читаем и принимаем соглашение об условиях использования.

4.4. Для дальнейшего удобства в работе создаем переменную, которая будет содержать идентификатор отслеживания. Переходим в раздел «Переменные».

4.5. Нажимаем «Создать».

4.6. Указываем название переменной, например «UAID», и выбираем её тип. В данном случае — «константа», так как значение переменной не будет изменяться.

4.7. В качестве значения переменной указываем идентификатор отслеживания.

4.8. Приступаем к созданию тегов. Переходим в раздел «Теги» и нажимаем «Создать».

4.9. Указываем в качестве имени для тега «Google Analytics» и выбираем тип продукта «Google Analytics».

4.10. Выбираем тип тега и нажимаем «Далее».

4.11. В качестве идентификатора отслеживания указываем ранее созданную нами переменную UAID.

4.12. Тип отслеживания — «просмотр страницы».

4.13. В условиях активации выбираем «Все страницы», после чего нажимаем «Создать тег».

4.14. Тег появляется в списке.

4.15. Создаем тег для Яндекс.Метрики. Указываем название и выбираем в списке «Пользовательский тег HTML».

4.16. В поле HTML копируем код отслеживания из Яндекс.Метрики и нажимаем «Далее».

4.17. В условиях активации указываем «Все страницы» и нажимаем «Создать тег».

4.18. Устанавливаем код GTM на сайте после тега body. 4.19. После создания тегов нажимаем «Опубликовать контейнер».

4.20. Подтверждаем публикацию.

4.21. Вот и все, изменения опубликованы.

4.22. Проверить корректность установки кода GTM на сайте можно, зайдя на сайт и перейдя в раздел «В режиме реального времени» — «Обзор».

Выводы