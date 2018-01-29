Как много поисковиков мы знаем? Понятно, что есть самые популярные, такие как Google, Yahoo, Bing, Baidu. Но в каждой стране существуют регионально известные поисковики. В Украине — Meta.ua, в России — Mail.ru и Яндекс. И если вы начинаете выходить на другие рынки, понадобится знакомство с функционалом местных поисковых лидеров.
Недавно я занималась настройкой рекламных кампаний в Чехии. И, конечно, сразу возник вопрос: «В какой из поисковых систем у рекламы будет оптимальный охват?» Так я вышла на Seznam.cz.
Seznam.cz — одна из первых поисковых систем и каталог интернет-сайтов в Чехии. Основана в 1996 году.
В 2009 году на долю Seznam.cz приходилось 53,91% поисковых запросов и только 32,85 — у Google. До 2011 года Seznam.cz была одной из пяти поисковых систем в мире, сумевших в отдельно взятой стране стать популярнее Google. Вместе с Baidu (Китай), Naver (Южная Корея), Yahoo! (Япония) и «Яндексом» (Россия).
Как и у большинства поисковых систем, у Seznam.cz есть блок поиска, возможность зарегистрировать почтовый адрес, блоки новостей, рекламы, погоды.
Понятный и простой в использовании, но что это нам дает? И как рекламировать свой продукт на рынке Чехии?
Знакомство с Seznam.cz
Seznam — не просто поисковая машина, а огромная рекламная сеть, которая, помимо поисковой, включает медийную (баннерную) и видеорекламу. Так что, работа с рекламой ограничивается только фантазией маркетолога. Настроить ее несложно.
Прежде чем начать работу с рекламными кампаниями в Seznam, советую зайти в справку (есть вариант на английском, что очень радует) и подробно узнать, как работает сервис.
Коротко о полезном:
- Раздел «Условия использования» позволяет ознакомиться с коммерческими условиями размещения рекламных материалов на интернет-серверах Seznam.
- Раздел «Прайс-лист» содержит прейскурант размещения рекламы для каждого сервиса. Информация содержит отметку с датой актуальности.
- «Технические требования к рекламным материалам» — очень полезный раздел для тех, кто не любит писать ТЗ. Все рекомендации можно сразу скачать в виде файла и передать клиенту.
- Раздел контактов для связи.
Seznam известен как поисковик, но в своей сети объединяет много сервисов-партнеров (структура напоминает партнерскую сеть Google). В справочном центре есть перечень всех интернет-сервисов. Вы можете подробно почитать о каждом и правильно подобрать целевую аудиторию:
Работа с рекламными кампаниями
Наиболее простая в настройке, привычная и часто используемая — реклама в поиске по принципу pay-per-click. В системе Seznam для этого существует сервис Sklik. Показываю, как начать рекламу в Sklik:
Шаг 1. Переходим на сайт www.sklik.cz/en (можно сразу из справки, нажав «sklik — PPC ad»).
Опускаемся вниз и регистрируемся:
Шаг 2. Создаем аккаунт:
Соглашаемся с правилами использования сервиса:
Шаг 3. После регистрации переходим к созданию рекламной кампании:
Задаем основные настройки: название кампании, группы, CPC, дневной бюджет:
Создаем текстовое объявление или добавляем баннер:
Внимание. В Sklik нельзя создать баннер по шаблону. Вы можете только загрузить уже готовые баннеры в аккаунт и только в указанных на скрине форматах и размерах.
- Подбираем для созданной группы ключевые слова и тип соответствия для них:
На уровне ключевых слов, как и в Google Ads, можно добавлять целевые url.
- Запускаем созданную кампанию и группу:
- Рекламная кампания готова? Теперь можно настроить ее более детально:
- Выставляем даты старта и завершения работы кампании:
- Устанавливаем регион показа:
- Настраиваем расписание показов:
- Выбираем вариант ротации объявлений:
- even — равномерное распределение показов;
- optimized by CTR — чаще показывать объявления с лучшими показателями;
- optimized by CPA — оптимизировать показ объявлений на основе стоимости конверсии;
- optimized by COS (PNO) — отдавать приоритет рекламе с меньшей пересчитанной долей оборота.
- Выбираем метод оплаты. За что вы готовы платить: за клики или показы? Напомню, в поисковой сети мы всегда платим за клики, а для дисплейной можно выбрать вариант оплаты за показы.
- Настраиваем таргетинг на девайсы:
- Mobile — мобильные устройства;
- PC — десктоп;
- Tablet — планшеты;
- Multimedia devices — другие мультимедийные девайсы (такие как игровые консоли Sony, Nintendo или smart tv Panasonic, Samsung).
- Выбираем площадки для показа рекламы: поисковая сеть Seznam, поисковые партнеры и медийная сеть.
Важно: для показа баннерной рекламы обязательно включите в настройках «Дисплейную сеть».
- Задаем исключения для мест размещения: исключаем web-сайты, на которых показ нашей рекламы нерелевантен или по какой-то другой причине недопустим.
На этом завершаем настройку. Остается только пополнить счет и начать работу с рекламными кампаниями.
Как оплатить рекламу в Seznam
Оплатить рекламу можно с помощью электронной системы Seznam Penezenka (wallet) service. Это электронный кошелек, который подключен к рекламному аккаунту. Для входа используется тот же логин и пароль, что для Sklik.
Кошелек Seznam Penezenka можно пополнить банковским переводом, через банкомат, онлайн-платежом с использованием учетной записи mPenize, через отдел продаж или назначенного менеджера Seznam.cz.
Seznam Penezenka находится на странице «Клиентской зоны», которая помимо кошелька содержит еще данные о подключенных сервисах и статистику их работы:
Для пополнения аккаунта необходимо:
- Перейти в раздел «Кошелька» в клиентской зоне и нажать на кнопку «Top-up credit».
- Выбрать необходимый тип оплаты и внести данные. Если вам необходимо получить счет-фактуру, то нужно выбрать соответствующий пункт и заполнить дополнительную информацию:
Минимального порога нет — клиент платит непосредственно за клики или показы в зависимости от модели оплаты, которая была выбрана в настройках кампании.
Полезные ссылки:
- Техническая справка.
- Презентация Sklik для иностранных клиентов.
- И если у вас нет времени на самостоятельное управление кампаниями, сервис предлагает автоматическое управление. Только нужно ознакомиться с подробной информацией о ценах.
Подытожу, работать в Sklik нетрудно. У сервиса компактная и точная справочная поддержка, простой интерфейс онлайн-редактора кампаний, большой региональный охват рекламной системы. А также здесь есть возможность заказать ведение рекламы сразу в Seznam, без посредников.
Один минус — нет оффлайн-редактора, поэтому работать без доступа к интернету не получится.
Читайте также: «Что такое контекстная реклама — всё, что нужно знать».
Выводы
- Seznam — поисковик и огромная рекламная сеть, которая включает медийную (баннерную) и видеорекламу.
- Настроить рекламу в Seznam по принципу pay-per-click можно с помощью сервиса Sklik. Для это сначала нужно создать рекламный аккаунт в Sklik.
- Аккаунт готов? Задаем основные настройки: название, группы, CPC, дневной бюджет, создаем текстовое объявление или добавляем баннер.
- Запускаем созданную кампанию и группу. Затем настраиваем ее более детально:
- выставляем даты старта и завершения работы кампании;
- устанавливаем регион показа;
- настраиваем расписание показов;
- выбираем вариант ротации объявлений;
- выбираем метод оплаты;
- настраиваем таргетинг на девайсы;
- выбираем площадки для показа рекламы;
- задаем исключения для мест размещения.
-
Оплатить рекламу можно с помощью электронной системы Seznam Penezenka (wallet) service. Это электронный кошелек, который подключен к рекламному аккаунту. Для входа используется тот же логин и пароль, что для системы Sklik.
-
Один минус в работе Sklik — отсутствует оффлайн-редактор, поэтому работать без доступа к интернету не получится.
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