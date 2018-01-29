Как много поисковиков мы знаем? Понятно, что есть самые популярные, такие как Google, Yahoo, Bing, Baidu. Но в каждой стране существуют регионально известные поисковики. В Украине — Meta.ua, в России — Mail.ru и Яндекс. И если вы начинаете выходить на другие рынки, понадобится знакомство с функционалом местных поисковых лидеров.

Недавно я занималась настройкой рекламных кампаний в Чехии. И, конечно, сразу возник вопрос: «В какой из поисковых систем у рекламы будет оптимальный охват?» Так я вышла на Seznam.cz.

Seznam.cz — одна из первых поисковых систем и каталог интернет-сайтов в Чехии. Основана в 1996 году. В 2009 году на долю Seznam.cz приходилось 53,91% поисковых запросов и только 32,85 — у Google. До 2011 года Seznam.cz была одной из пяти поисковых систем в мире, сумевших в отдельно взятой стране стать популярнее Google. Вместе с Baidu (Китай), Naver (Южная Корея), Yahoo! (Япония) и «Яндексом» (Россия).

Как и у большинства поисковых систем, у Seznam.cz есть блок поиска, возможность зарегистрировать почтовый адрес, блоки новостей, рекламы, погоды.

Понятный и простой в использовании, но что это нам дает? И как рекламировать свой продукт на рынке Чехии?

Знакомство с Seznam.cz

Seznam — не просто поисковая машина, а огромная рекламная сеть, которая, помимо поисковой, включает медийную (баннерную) и видеорекламу. Так что, работа с рекламой ограничивается только фантазией маркетолога. Настроить ее несложно.

Прежде чем начать работу с рекламными кампаниями в Seznam, советую зайти в справку (есть вариант на английском, что очень радует) и подробно узнать, как работает сервис.

Коротко о полезном:

Раздел «Условия использования» позволяет ознакомиться с коммерческими условиями размещения рекламных материалов на интернет-серверах Seznam.

Раздел «Прайс-лист» содержит прейскурант размещения рекламы для каждого сервиса. Информация содержит отметку с датой актуальности.

«Технические требования к рекламным материалам» — очень полезный раздел для тех, кто не любит писать ТЗ. Все рекомендации можно сразу скачать в виде файла и передать клиенту.

Раздел контактов для связи.

Seznam известен как поисковик, но в своей сети объединяет много сервисов-партнеров (структура напоминает партнерскую сеть Google). В справочном центре есть перечень всех интернет-сервисов. Вы можете подробно почитать о каждом и правильно подобрать целевую аудиторию:







Работа с рекламными кампаниями

Наиболее простая в настройке, привычная и часто используемая — реклама в поиске по принципу pay-per-click. В системе Seznam для этого существует сервис Sklik. Показываю, как начать рекламу в Sklik:

Шаг 1. Переходим на сайт www.sklik.cz/en (можно сразу из справки, нажав «sklik — PPC ad»).

Опускаемся вниз и регистрируемся:







Шаг 2. Создаем аккаунт:







Соглашаемся с правилами использования сервиса:











Шаг 3. После регистрации переходим к созданию рекламной кампании:

Задаем основные настройки: название кампании, группы, CPC, дневной бюджет:

Создаем текстовое объявление или добавляем баннер:

Внимание. В Sklik нельзя создать баннер по шаблону. Вы можете только загрузить уже готовые баннеры в аккаунт и только в указанных на скрине форматах и размерах.

Подбираем для созданной группы ключевые слова и тип соответствия для них:

На уровне ключевых слов, как и в Google Ads, можно добавлять целевые url.

Запускаем созданную кампанию и группу:

Рекламная кампания готова? Теперь можно настроить ее более детально:

Выставляем даты старта и завершения работы кампании:

Устанавливаем регион показа:

Настраиваем расписание показов:

Выбираем вариант ротации объявлений:

even — равномерное распределение показов;

optimized by CTR — чаще показывать объявления с лучшими показателями;

optimized by CPA — оптимизировать показ объявлений на основе стоимости конверсии;

optimized by COS (PNO) — отдавать приоритет рекламе с меньшей пересчитанной долей оборота.

Выбираем метод оплаты. За что вы готовы платить: за клики или показы? Напомню, в поисковой сети мы всегда платим за клики, а для дисплейной можно выбрать вариант оплаты за показы.

Настраиваем таргетинг на девайсы:

Mobile — мобильные устройства;

PC — десктоп;

Tablet — планшеты;

Multimedia devices — другие мультимедийные девайсы (такие как игровые консоли Sony, Nintendo или smart tv Panasonic, Samsung).

Выбираем площадки для показа рекламы: поисковая сеть Seznam, поисковые партнеры и медийная сеть.

Важно: для показа баннерной рекламы обязательно включите в настройках «Дисплейную сеть».

Задаем исключения для мест размещения: исключаем web-сайты, на которых показ нашей рекламы нерелевантен или по какой-то другой причине недопустим.







На этом завершаем настройку. Остается только пополнить счет и начать работу с рекламными кампаниями.

Как оплатить рекламу в Seznam

Оплатить рекламу можно с помощью электронной системы Seznam Penezenka (wallet) service. Это электронный кошелек, который подключен к рекламному аккаунту. Для входа используется тот же логин и пароль, что для Sklik.

Кошелек Seznam Penezenka можно пополнить банковским переводом, через банкомат, онлайн-платежом с использованием учетной записи mPenize, через отдел продаж или назначенного менеджера Seznam.cz.

Seznam Penezenka находится на странице «Клиентской зоны», которая помимо кошелька содержит еще данные о подключенных сервисах и статистику их работы:

Для пополнения аккаунта необходимо:

Перейти в раздел «Кошелька» в клиентской зоне и нажать на кнопку «Top-up credit».

Выбрать необходимый тип оплаты и внести данные. Если вам необходимо получить счет-фактуру, то нужно выбрать соответствующий пункт и заполнить дополнительную информацию:

Минимального порога нет — клиент платит непосредственно за клики или показы в зависимости от модели оплаты, которая была выбрана в настройках кампании.

Полезные ссылки:

Техническая справка. Презентация Sklik для иностранных клиентов. И если у вас нет времени на самостоятельное управление кампаниями, сервис предлагает автоматическое управление. Только нужно ознакомиться с подробной информацией о ценах.

Подытожу, работать в Sklik нетрудно. У сервиса компактная и точная справочная поддержка, простой интерфейс онлайн-редактора кампаний, большой региональный охват рекламной системы. А также здесь есть возможность заказать ведение рекламы сразу в Seznam, без посредников.

Один минус — нет оффлайн-редактора, поэтому работать без доступа к интернету не получится.

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Выводы

Seznam — поисковик и огромная рекламная сеть, которая включает медийную (баннерную) и видеорекламу. Настроить рекламу в Seznam по принципу pay-per-click можно с помощью сервиса Sklik. Для это сначала нужно создать рекламный аккаунт в Sklik. Аккаунт готов? Задаем основные настройки: название, группы, CPC, дневной бюджет, создаем текстовое объявление или добавляем баннер. Запускаем созданную кампанию и группу. Затем настраиваем ее более детально:

выставляем даты старта и завершения работы кампании;

устанавливаем регион показа;

настраиваем расписание показов;

выбираем вариант ротации объявлений;

выбираем метод оплаты;

настраиваем таргетинг на девайсы;

выбираем площадки для показа рекламы;

задаем исключения для мест размещения.