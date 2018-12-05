Умная реактивация: как убедить клиента вернуться, используя email в связке с соцсетями

Каждый email-маркетолог знает: если хотите удержать внимание пользователя, не заваливайте его письмами о бренде или продукте. Используйте сценарии коммуникации — отправляйте релевантные сообщения в нужное время и нужным людям:

приветствуйте новичков;

сообщайте лояльным клиентам об акциях и скидках;

реактивируйте «спящих» (которые открывают письма, но не совершают в них никаких действий);

перед исключением из базы инертных пользователей (которые даже не открывают ваши письма), делайте «последнее» предупреждение.

Для общения с людьми в ходе рекламной кампании в соцмедиа, мы также рекомендуем использовать определенный сценарий.

Что из себя представляет сценарий рекламной кампании на Facebook?

Сопровождение аудитории к финальным (целевым) для рекламируемого бизнеса действиям выполняется по маркетинговой воронке. И это важно помнить.

Рекламная активность в соцмедиа начинается с привлечения внимания «холодной» аудитории и позволяет постепенно провести по воронке: от заинтересованности в покупке до отправки заявки или другого целевого действия.



Постепенность такого «нагрева» аудитории и сужение воронки от максимального охвата до максимально заинтересованных клиентов — вот, что помогает рекламодателю привести бизнесу лояльную клиентскую базу с высокой вероятностью повторных покупок и регистраций.

Такое проведение по воронке с помощью рекламы в соцмедиа и сценария почтовых рассылок происходит параллельно. Как правило, специалисты из этих двух миров не пересекаются. Однако, если вы построите связанную коммуникацию по двум каналам, то сможете повысить эффективность целостной стратегии удержания и реактивации контактов.

Для этого вам нужно понимать, через какие этапы проводит пользователя реклама в соцмедиа и где в игру вступает рассылка.

Разберём на примере рекламной кампании на Facebook. Она начинается гораздо раньше, чем отправка писем. Здесь вам не нужно никаких почтовых адресов для запуска рекламной кампании по холодной аудитории. Судите сами: мы ведем пользователей на сайт или посадочную страницу, где они могут оставить свой email. Инструменты Facebook позволяют выявить их интерес по тому, до какой страницы они дошли или сколько страниц открыли. То есть, ещё до того, как они оставят свою почту.

После того, как пользователи посещают сайт, они переходят в категорию теплой аудитории. На такую аудиторию вы уже можете запускать ретаргетинговые рекламные кампании. Рекламные кампании такого типа в соцмедиа — инструмент реактивации пользователей, которые давно не совершали действий на сайте. Это поможет продвинуть их дальше по маркетинговой воронке.

Что нужно знать о настройке ретаргетинга на Facebook?

Ретаргетинговые рекламные кампании можно настраивать после сбора cookie-файлов (это информация о том, какие страницы сайта посещал человек).

Поэтому, прежде чем запустить такую кампанию через рекламный кабинет любой соцсети, вам нужно выполнить два важных действия:

Настроить отслеживание посещений и действий на сайте. Разделить аудиторию по сегментам: в зависимости от их перемещений по сайту и того, какие действия они на нём совершали.

В рекламном кабинете Facebook регистрация посещений сайта выполняется с помощью скриптов Facebook Pixel. Их нужно установить на сайт клиента.



Базовый код Пикселя регистрирует всех посетителей сайта и позволяет создавать аудитории для рекламных кампаний согласно тому, на каких страницах эти пользователи побывали.

Facebook Пиксель может собирать данные по открытию URL-адресов страниц, а может и по настроенным событиям. События Пикселя — это триггеры, привязанные к элементам сайта. Например: «Регистрация на сайте», «Добавление товара в корзину», «Покупка товара» — всё, что важно и для смены этапа в сценарии email-рассылки.

Когда пользователи активируют триггеры, вы группируете новый сегмент аудитории и можете запускать на него отдельную рекламу.

Собрав и разделив аудиторию по посещениям и действиям на страницах сайта, вы можете провести её по воронке к конверсии. А когда к этому добавится база email-адресов, вы получите более узкую аудиторию из пользователей, которым можно отправлять предложения по двум каналам одновременно.

Перед созданием рекламной кампании, первым делом нужно создать индивидуально настроенную аудиторию.

Как выделить сегменты аудитории для ретаргетинга на Facebook?

Откройте меню Facebook Ads Manager и выберите «Аудитории» в разделе «Ресурсов».



Теперь, в окне «Аудиторий» вам нужно создать новую индивидуально настроенную аудиторию. Среди характеристик, по которым вы будете собирать эту аудиторию, выберите «Трафик сайта».

У вас откроется окно настроек индивидуальной аудитории по трафику, в котором можно включать или исключать определенные страницы сайта, а также выбирать установленные вами события.

Практический пример использования: у вас есть страница «Спасибо», на которую пользователь попадает после покупки и вы можете показывать рекламу всем, кто просмотрел страницы с товарами, и не показывать ее тем, кто посетил страницу «Спасибо». Так вы не будете расходовать рекламный бюджет на пользователей, совершивших покупку.

Понять, как пользователи движутся по сайту перед совершением финального действия вам помогут сервисы аналитики — Google Analytics или Facebook Analytics.

С их помощью в рекламном кабинете Facebook (раздел «Аудитории») вы разделите всех посетителей вашего сайта на сегменты соответственно этапам продвижения по воронке.

В ходе рекламной кампании у вас постоянно идет исключение более узкой аудитории из более широкой: «все посетители сайта» — «просмотревшие товар» — «купившие товар». Каждую последующую аудиторию вы подводите к нужному действию новым рекламным сообщением.

Но и самому общему сегменту аудитории в течение всего периода принятия решения следует показывать разные рекламные креативы. Разбейте это время на промежутки и меняйте сообщение. Например: первые семь дней можно показывать преимущества товара, следующие семь дней — рекламировать акционное предложение, следующие семь — бесплатную доставку.

В итоге, для активации пользователей с помощью ретаргетинговых кампаний на Facebook вам нужно выполнить две ключевые технические настройки:

запустить отслеживание;

сегментировать аудиторию.

Как подталкивать пользователей к финальным действиям?

Чтобы продвинуть пользователей к целевому действию с помощью ретаргетинговых кампаний Facebook, сначала нужно разделить всех посетителей сайта по сегментам. Теперь можно отправлять им сообщения, релевантные этапу, на котором они находятся в своём пути к принятию решения. Разобраться, какая страница сайта какому этапу соответствует, вам поможет любой аналитический сервис.

Если мы говорим о стандартном e-commerce, то это, как правило:

переход на сайт;

просмотр карточки товара;

добавление товара в корзину;

переход на страницу «Спасибо».

Каждую из этих групп аудитории можно выделить в отдельный сегмент по URL-адресу страницы. Через сервис аналитики вы смотрите, через какой промежуток времени пользователь переходит в следующую группу.

Например: большинство пользователей, открывших сайт, просматривают товар в течение дня;

после просмотра, добавление в корзину совершается в промежутке от 15 до 30 дней;

после добавления в корзину, покупка выполняется в течение дня.

Это один из примеров движения пользователя по сайту e-сommerce. Ваша сегментация будет отличаться (всё зависит от бизнеса, который вы продвигаете).

Остается вопрос: «Где в этом процессе подключается email-маркетинг»?

Как вести пользователя в письмах и рекламе?

В контексте email-рассылки вам важно знать, на каком этапе пользователь впервые оставляет почту.

Вы запускаете общую ретаргетинговую кампанию на аудиторию, посетившую главную страницу сайта. На определенном этапе пользователь оставляет свой адрес. Это может быть запись на лекцию или регистрация аккаунта в магазине. Когда пользователь «не доводит дело до конца»: бросает корзину, не подтверждает своё присутствие на лекции, вы можете обратиться к нему в рассылке. Для эффективности в ваши рекламные креативы следует добавить тот же месседж.

Например, человек зарегистрировался у вас на сайте, но покупок не совершает. В email-рассылке отправляйте ему сообщение о весенней акции: «Обвал цен на всю зимнюю коллекцию!». Email-адреса, по которым вы будете рассылать такое акционное предложение можно загрузить в систему Facebook и создать новую индивидуальную аудиторию из файла с данными клиентов. На эту аудиторию вы сможете запустить то же сообщение и прорекламировать «весеннюю акцию» в соцсетях.

Реактивационная серия писем в связке с рекламой

В реактивационной серии писем есть отдельный триггер — забытый товар в корзине. Если пользователь добавил товар в корзину, но не купил, вы высылаете ему email-напоминание. То же самое параллельно можно выполнить и на Facebook. Клиент увидит ваше напоминание на почте , а затем зайдет на Facebook и увидит этот же забытый товар у себя в соцсети.

Технически на Facebook это выполняется благодаря установке события AddToCart вместе с кодом Пикселя Facebook. Событие AddToCart может быть вашим источником данных для сбора аудитории в отдельный сегмент. Этому сегменту вы и отправляете напоминания на почту, а затем запускаете на него рекламную кампанию с напоминанием, что в корзине остался товар без оплаты.

Реклама, как параллельная коммуникация с email-рассылками

Последний способ связать email-рассылку и рекламу на Facebook — установить код Facebook Пиксель в верстку письма. Тогда внутри вашего сценария рассылки вы можете показывать рекламу на Facebook, чтобы подвести пользователей к открытию письма и переходу на сайт.

В этой отдельной рекламной кампании, вашими сегментами аудитории будут:

получатель, который открыл письмо, но не перешел на сайт;

получатели, которые открыли письмо и перешли на сайт.

Последний вариант попадает на сайт и возвращается в общую цепочку, чтобы пройти к целевому действию через рекламу Facebook.

Первому варианту вы можете показывать специальные рекламные сообщения с ускоренной доставкой:

усиленно напоминать о своем бренде;

дублировать сообщение из письма, чтобы пользователь совершил переход.

Как видите, у рекламы в соцсетях и email-рассылки есть общая цель — подвести аудиторию к выполнению целевых действий на сайте.

При этом два инструмента помогают друг другу. С помощью письма вы можете перевести пользователя на сайт, где он попадёт в аудиторию ретаргетинговой кампании на Facebook. Таким образом, рассылка приводит посетителей сайта, на которых потом можно настроить ретаргетинг.

С помощью рекламы вы можете подвести пользователей Facebook к тому, чтобы они оставили свой электронный адрес на сайте. Таким образом, реклама пополняет базу для рассылки.

Выводы

В онлайн-маркетинге существует множество каналов коммуникаций, и вряд ли ваши потенциальные клиенты будут пользоваться исключительно одним из них. Бренды, которые объединяют в своей стратегии различные каналы и предлагают качественный контент, получают больше результатов и охват аудитории.

Когда речь заходит о конвертировании пользователей в постоянных клиентов, email-маркетинг показывает хорошие результаты. Если объединить его с продвижением в социальных сетях, связав оба канала в общий диалог, вы получите более впечатляющие результаты.

Тестируйте, пробуйте и следите за реакцией своей аудитории. Помните — это уникальный фактор, который сложно предугадать.

Мнение авторов гостевых постов может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.