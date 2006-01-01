Ретаргетинг

Таргетированная реклама — принципы работы и правила настройки. Необходимый минимум знаний о таргетинге
PPC
3 года назад16
Георгий Рябой
32
Умная реактивация: как убедить клиента вернуться, используя email в связке с соцсетями
Бизнес
7 лет назад7
Евгений Мокин
63
О влиянии счастья на бизнес: как Zappos получил $1,2 млрд от Amazon за умение делать покупателей счастливыми
Бизнес
12 лет назад5
Катерина Коламбет
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