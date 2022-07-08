Як зробити ефективну масову Viber-розсилку для бізнесу в Україні: механіка, ціни, приклади

У 2021 році, за даними Rakuten Viber, українці відправили 20% всіх повідомлень саме у цьому месенджері. Типовий користувач заходить у додаток 12 разів на день, щоб надіслати близько тридцяти повідомлень в особисті чи групові чати, зробити кілька дзвінків, а також прочитати офіційні канали брендів і медіаперсон.

Така активність аудиторії робить Viber привабливим для бізнесу. Компанії обирають цей канал для комунікації з поточними та потенційними клієнтами за допомогою офіційних масових розсилок. Аби раз і назавжди розібратись у можливостях Viber-розсилок, дізнатися ціни та переглянути кейси, читайте далі.

Розсилки через будь-які сторонні програми чи сервіси, окрім офіційних, а також використання куплених баз вважається спамом.

Коли розсилка в Viber виграє у звичних SMS

Незважаючи на масове використання SMS-розсилок, усе більше бізнес-клієнтів обирають Viber.

Плюси масових Viber-розсилок:

текст до 1000 символів, тоді як в SMS поміщається лише 70 знаків;

мультиканальна зв'язка: повторна відправка SMS на ті номери, котрим не вдалося доставити Viber-повідомлення;

можливість додати до текстового повідомлення зображення та action-кнопку (заклик до дії) з посиланням із UTM-міткою.

оплата за доставлені, а не за відправлені, як із SMS, повідомлення.

Обидва канали дають можливість сегментувати та таргетувати розсилки, а також відправляти рекламні, транзакційні та тригерні повідомлення.

Зліва приклад розсилки з промоматеріалами, справа — сервісної

Детальне порівняння Viber та SMS

SMS Viber Умови доставки Доступ до мережі на мобільному телефоні Наявність смартфона, інтернету та додатка Viber Дані відправника Ім’я/назва компанії Ім’я/назва компанії, її опис, URL-адреса, телефон, аватар, зображення для обкладинки профілю Розмір бази 100% власників мобільних телефонів 97,6% власників Android-смартфонів у віці від 16 до 55 років (для iOS даних немає) Формат Текст із посиланнями Текст + посилання

Текст + кнопка

Текст + зображення + кнопка

Зображення Персоналізація За допомогою змінних можна підставити ім’я, бонус, номер замовлення й так далі За допомогою змінних можна підставити ім’я, бонус, номер замовлення й так далі Сегментація За оператором, датою додавання в адресну книгу, змінними, наявністю в іншій адресній книзі, взаємодією з попередніми розсилками За допомогою вибору відповідних адресних книг: наприклад, списку абонентів оператора Vodafon Дорозсилка Неможлива Можлива протягом 24 годин у вигляді SMS Вартість Від 0,49 грн за SMS у національній мережі 0,32 грн — системне

0,77 грн — рекламне

Щомісячний мінімальний платіж — €220

Отже, Viber-розсилки мають більш різноманітне оформлення проти SMS завдяки зображенням та кнопкам. А ще вони дешевші та інформативніші.

Особливої уваги заслуговує мультиканальність: можливість автоматично відправити SMS тим контактам, котрі не отримали Viber-розсилку.

Для цього потрібно:

обрати час життя повідомлення — від 1 хвилини до 24 годин;

вказати ім'я відправника та текст SMS.

Якщо впродовж вказаного на першому кроці часу доставка розсилки через Viber не вдасться, користувач отримає SMS.

Налаштування повторної відправки повідомлення у вигляді SMS

Головний мінус Viber-розсилок — щомісячний мінімальний платіж у розмірі €220. Через це канал вигідний лише для компаній із базою від 8 тисяч контактів.

Ще один мінус — легкість відписки. У разі отримання повідомлень від бізнес-акаунтів поверх діалогу з'являється інформаційний поп-ап, котрий дає можливість дізнатися більше про відправника або відписатися від розсилки в один клік.

Сповіщення про можливість відписки від офіційної Viber-розсилки

Можливості офіційних масових Viber-розсилок

Послуги офіційної відправки масових повідомлень через Viber надають лише деякі сервіси масових комунікацій та агентства — партнери платформи.

Вони пропонують два різновиди розсилок:

рекламні;

транзакційні або сервісні.

Рекламні розсилки сповіщають наявних чи потенційних клієнтів про актуальні промоакції. Вони можуть включати текст до 1000 знаків із посиланнями, змінними та емоджі, квадратне зображення і кнопку СТА (заклик до дії).

Приклад звіту за результатами відправки рекламної розсилки

Сервісні використовуються для інформування користувача про певні дії: необхідність підтвердити номер телефону, успішну реєстрацію, оформлення замовлення, списання коштів чи доставку. Для такого типу розсилок потрібна попередня реєстрація шаблону, котрий може включати лише текст розміром до 500 знаків та змінну для підстановки динамічних даних.

Приклад шаблону сервісної розсилки

Обмеження кількості контактів немає, повідомлення буде надіслано всім користувачам Viber незалежно від розміру бази клієнта.

Офіційні партнери Viber надають детальний звіт щодо кожної розсилки, а також можливість порівняти ефективність кількох розсилок чи адресних книг та експортувати результати. Наприклад, SendPulse в режимі реального часу відслідковує, скільки повідомлень було відправлено, доставлено та прочитано, а також статистику помилок та переходів за посиланнями.

Зведена статистика та статуси окремих контактів

Для збору нових підписників SendPulse надає безоплатні форми підписки із полем для номера телефону. Налаштуйте зовнішній вигляд форми за допомогою простого конструктора, додайте код на ваш сайт і слідкуйте за приростом контактів в адресній книзі.

Також ви можете анонсувати Viber-розсилки у соцмережах, email та в чат-ботах. Це допоможе користувачеві обрати зручний для нього канал та вчасно отримати важливу інформацію. Особливо мультиканальні зв'язки важливі для компаній із тривалим циклом угоди для підвищення конверсії та збільшення LTV.

Що потрібно для відправки масової офіційної розсилки на Viber, та скільки це коштує

За допомогою простого конструктора SendPulse ви можете створювати персоналізовані Viber-розсилки для оповіщення підписників про нові промоакції чи зміни в особистому кабінеті користувача. Для відправки тригерних чи транзакційних розсилок рекомендуємо використовувати метод API «Створити Viber-розсилку».

Здійснювати офіційні масові Viber-розсилки можна лише від зареєстрованого імені відправника. Реєстрація безоплатна, але на рахунку має бути €220 в еквіваленті національної валюти для оплати щомісячного мінімального платежу.

Для подання заявки на реєстрацію потрібно вказати:

назву сервісу (ім'я відправника) завдовжки до 22 знаків;

країну перебування та список країн для відправки повідомлень;

нішу, у якій працює компанія;

різновиди трафіку, котрі планується залучати, тобто типи повідомлень, що відправлятимуться;

орієнтовну кількість повідомлень у місяць та їхні приклади;

інформацію про компанію — опис, номер телефону, сайт, зображення для аватару та обкладинки;

гарантійний лист.

Покроково реєстрація імені відправника описана в базі знань.

Форма для реєстрації імені відправника

Активація нового відправника займає до 30 днів. Як тільки ім'я відправника активується, ви зможете відправляти рекламні повідомлення та додавати шаблони сервісних розсилок.

У майбутньому ім'я потрібно продовжувати до двадцятого числа кожного місяця.

10 прикладів ефективних українських Viber-розсилок

Пропоную розглянути реальні масові бізнес-розсилки, зроблені українськими компаніями за допомогою платформи SendPulse.

Ecommerce-проєкти зазвичай роблять рекламні розсилки. Наприклад, офіційний дистриб'ютор побутової техніки Bosch та Siemens в Україні раз на тиждень інформує підписників про знижки на обрані моделі.

Приклад проморозсилки у Viber

На скріншоті нижче — ще один приклад проморозсилки від інтернет-магазину фірмового одягу Ager. Мінімум тексту, акцентне зображення та CTA-кнопка принесли 21,2% переходів на сайт.

Ефективна рекламна розсилка з мінімумом структурованого тексту

Персоналізація в месенджері можлива завдяки попередньо підготовленим адресним книгам: наприклад, під час оформлення карт лояльності ви можете виділити користувачів, котрі проживають у певному місті, зібрати їхні контакти в окрему книгу й потім розповісти найбільш зацікавленій аудиторії про відкриття нового магазину.

Анонс відкриття нового магазину мережі риболовлі та туризму Flagman у Києві

У результаті було доставлено 72,2% повідомлень, 74% з яких прочитано. Переходи за посиланням склали 10,9%.

Ще один успішний кейс — проведення короткотривалих акцій лише для Viber-ком'юніті. Оскільки користувачі перевіряють месенджер у середньому раз у дві години, анонс розпродажу в Viber набуде кращої конверсії, аніж email-розсилка з тією ж інформацією.

Для порівняння, конверсія в клік на кнопку «Замовити» у месенджері порівняно з аналогічною в email була більшою в 8,5 разів.

Терміновий розпродаж від виробника біодобрив

Швидкість комунікації — ключовий чинник під час розповсюдження термінових новин або роботи в умовах, що часто змінюються. Наприклад, харківська мережа товарів для мам та малечі майже щодня під час війни надсилає активним підписникам актуальну інформацію щодо розкладу роботи та залишків товару. Це дає можливість магазинам ефективно працювати навіть під обстрілами, а покупцям — не витрачати час на пошук актуальних товарів та вчасно реагувати на зміни.

Актуалізація роботи магазину дитячих товарів під час війни

Масові офіційні Viber-розсилки також успішно використовуються в якості персоналізованих комунікацій, котрі не потребують участі менеджерів. Наприклад, інтернет-магазин vv.ua використав Viber для попередження негативу: компанія надсилала вибачення з поясненнями причин затримки доставки замовлень усім, хто очікував на своє замовлення довше двох днів.

Приклад обробки негативу від інтернет-магазину канцелярських товарів

Успішно тригерні оповіщення через Viber відправляє національна мережа торговельних центрів «Епіцентр». Наприклад, після відправки замовлення користувач отримує повідомлення з посиланням на відстеження посилки.

Сервісна Viber-розсилка

Якщо доставка в месенджер не вдалася, інформація продублюється у вигляді SMS.

Дорозсилка в SMS

Також офіційні масові Viber-розсилки популярні в ніші онлайн-навчання. Українська IT-школа SkillUP активно комунікує з підписниками в меседжері, тим самим автоматизуючи просування лідів воронкою продажів.

На прикладі нижче показано запрошення на автовебінар за допомогою мультиканальної зв'язки Viber та SMS. Якщо підписник не отримає повідомлення в месенджері впродовж 10 хвилин після відправки, інформацію буде надіслано повторно у вигляді SMS, щоби максимізувати конверсію.

Тригерна розсилка за 15 хвилин до початку автовебінару

Іще один приклад комунікації у сфері професійної онлайн-освіти — запрошення на конференцію із міжнародною участю. Повідомлення беземоційне та структуроване, кілька емоджі використовуються в якості акцентів та поділу тексту на блоки.

Повторна відправка в SMS виключена з міркувань економії: у базі є україномовні користувачі, більшість із яких проживає за кордоном.

Приклад офіційної комунікації для бізнес-івенту

Наостанок приклад месенджер-маркетингу від одного із рівненських ТРЦ з анонсом акцій до Дня святого Валентина.

Хоча відправник використав максимум із дозволених 1000 символів, текст легко читається завдяки поділу на абзаци та використанню акцентних емоджі. Яскравий банер та CTA-кнопка нижче текстового повідомлення привертають увагу та підказують підписнику, яку дію потрібно зробити після ознайомлення із текстом розсилки.

Масовий анонс акцій в Viber-розсилці

Висновки

Офіційні масові Viber-розсилки допомагають бізнесу покращити онлайн-комунікації, підвищити продажі та знизити навантаження на співробітників компанії.

Аби месенджер-маркетинг працював:

пишіть те, що зацікавить користувача або принесе йому користь;

викликайте емоції;

пишіть коротко та структуровано;

використовуйте кнопки та зображення, а якщо дає змогу редполітика, то й емоджі;

тестуйте максимум гіпотез, щоб підвищити конверсії;

після відправки аналізуйте статистику розсилки, щоб у майбутньому виправити помилки та покращити результати.

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