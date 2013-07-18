По кейсам вы уже могли заметить, что мы ориентируемся не на второстепенные показатели (позиции, количество переходов и лайки), а на прибыль (ROMI по валовой прибыли), которую наша работа приносит клиенту. Вообще это тема отдельного поста и совсем не этого. Здесь я хочу лишь коротко рассказать об одном интересном показателе, который можно (и нужно) измерять для того, чтобы оценить возврат инвестиций при продвижении бизнеса, услугами интернет-маркетинга.

Этот показатель называется lifetime value (LTV). Он позволяет заглянуть в будущее бизнеса и более-менее точно оценить заинтересованность клиентов бизнеса в заказе товаров и услуг.

В секретной лаборатории Netpeak был создан онлайн калькулятор LTV (впрочем, нельзя сказать, что это произошло впервые в истории), который дает возможность просчитать нужный показатель в несколько кликов. Для работы потребуется несколько исходных данных:

Средний чек на одного покупателя : высчитывается либо «на глаз», либо правильно (если есть статистика), путем деления суммы трат всех покупателей в вашем магазине на количество покупателей за период.

: высчитывается либо «на глаз», либо правильно (если есть статистика), путем деления суммы трат всех покупателей в вашем магазине на количество покупателей за период. Среднее количество покупок на одного покупателя в год : считается аналогично — либо «на глаз» (чаще всего в наших широтах эта цифра будет равна единице), либо исходя из данных системы аналитики (к примеру, Google Analytics).

: считается аналогично — либо «на глаз» (чаще всего в наших широтах эта цифра будет равна единице), либо исходя из данных системы аналитики (к примеру, Google Analytics). Стоимость рекламной кампании в месяц : бюджет, который вы расходуете на, к примеру, контекстную рекламу Google Ads.

: бюджет, который вы расходуете на, к примеру, контекстную рекламу Google Ads. Количество привлеченных покупателей в месяц : число уникальных посетителей, которые пришли на сайт через рекламу и совершили покупку.

: число уникальных посетителей, которые пришли на сайт через рекламу и совершили покупку. Средний коэффициент наценки : показатель, которым клиенты делятся наименее охотно. Это процент наценки на товар по сравнению с его исходной стоимостью.

: показатель, которым клиенты делятся наименее охотно. Это процент наценки на товар по сравнению с его исходной стоимостью. Средний процент возврата покупателей : как и в пункте «количество покупок на покупателя», считается исходя из данных статистики.

: как и в пункте «количество покупок на покупателя», считается исходя из данных статистики. Ставка дисконтирования: средняя скидка, которую вы ставите на ваши товары в течение года. Чаще всего равна нулю.

Давайте для примера возьмем следующие исходные данные:

Средний чек на 1-го покупателя: 120$.

Среднее количество покупок на 1-го покупателя в год: 3 покупки.

Стоимость рекламной кампании в месяц: 800$ (с учетом комиссии агентства).

Количество привлеченных покупателей в месяц: 100 человек.

Средний коэффициент наценки: 40%.

Средний процент возврата покупателей: 10% (каждый десятый покупатель возвращается для повторной покупки).

Ставка дисконтирования (средняя скидка в год): 0% (скидок нет).

Введя эти данные в наш LTV-калькулятор, мы получим следующую информацию:

Валовая прибыль с 1-го покупателя в год. Высчитывается исходя из коэффициента наценки к количеству покупок, умноженных на средний чек. В нашем случае = 144$.

Высчитывается исходя из коэффициента наценки к количеству покупок, умноженных на средний чек. В нашем случае = 144$. Расходы на привлечение 1-го покупателя в год. Считается путем деления стоимости рекламной кампании на количество привлеченных покупателей. В нашем случае стоимость одного покупателя = 8$.

Считается путем деления стоимости рекламной кампании на количество привлеченных покупателей. В нашем случае стоимость одного покупателя = 8$. Доход с 1-го покупателя. Это по сути разница между валовой прибылью с 1-го покупателя и расходами на его привлечение. В нашем случае: 144-8 = 136$.

Вышеописанные три показателя не меняются из года в год (при условии неизменности введенных в калькулятор данных), в то время как остальные четыре меняются.

Общий процент возврата покупателя в первый год считается просто: количество покупателей и есть 100% (ведь все покупатели, которые в этот год совершали покупки, их совершали). На каждый следующий год мы считаем введенный ранее средний процент возврата покупателей по отношению к прошлому показателю. В нашем случае второй год = 10% от 100 = 10%, третий год 10% от 10 = 1, четвертый год 10% от 1 = 0,1% и так далее.

в первый год считается просто: количество покупателей и есть 100% (ведь все покупатели, которые в этот год совершали покупки, их совершали). На каждый следующий год мы считаем введенный ранее средний процент возврата покупателей по отношению к прошлому показателю. В нашем случае второй год = 10% от 100 = 10%, третий год 10% от 10 = 1, четвертый год 10% от 1 = 0,1% и так далее. Ожидаемый доход с покупателя в год. В первый год равен доходу с покупателя, а начиная со второго года считается исходя из среднего процента возврата покупателя. В нашем случае, во второй год ожидаемый доход = 10% от первого года, т.е. 13,6$, в третий год = 1,36$ и так далее.

В первый год равен доходу с покупателя, а начиная со второго года считается исходя из среднего процента возврата покупателя. В нашем случае, во второй год ожидаемый доход = 10% от первого года, т.е. 13,6$, в третий год = 1,36$ и так далее. Процент от среднего чека покупателя с учетом скидки . В случае, если предоставляется какая-либо скидка (ставка дисконтирования), то она учитывается здесь. В нашем случае при отсутствии скидки, процент от среднего чека всегда равен 100%.

. В случае, если предоставляется какая-либо скидка (ставка дисконтирования), то она учитывается здесь. В нашем случае при отсутствии скидки, процент от среднего чека всегда равен 100%. LTV покупателя за период — самый главный показатель, считается исходя из отношения ставки дисконтирования к ожидаемому доходу с покупателя в год. LTV — число накопительное и каждый следующий год считается с учетом прошлого года. В нашем случае, в первый год LTV = ожидаемому доходу с покупателя (так как скидки нет), во второй год = сумме LTV за прошлый год и доходу с покупателя за второй год = 149,6$.

Итак, в нашем примере при ежемесячной трате 800$ на рекламную кампанию и привлечении ста покупателей в месяц, каждый из которых совершает покупку на 120$ (и делает это, в среднем, три раза в год), а также при наценке в 40% и проценте возврата покупателей, который равен 10%, каждый покупатель в перспективе принесет магазину 150$ за 6 лет. Пример взят, пожалуй, самый простой — цифры минимальные. Вы можете ввести данные вашего интернет-магазина и проверить, какой LTV ожидает вас. Мы взяли за основу существующие формулы подсчета LTV и доработали их под реалии нашего рынка. Мы не претендуем на эталонное мнение в данном вопросе и просто предоставляем нашим клиентам (и всем остальным) еще один способ оценить возврат инвестиций.