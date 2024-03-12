Як налаштувати спеціальні параметри в Google Analytics 4: покрокова інструкція

Інтернет-маркетологам необхідно мати якомога більше даних, щоб аналізувати рекламні кампанії та оптимізовувати їх. Але для якісної роботи Google Analytics 4 недостатньо додати фрагмент коду на сайт компанії. Якщо вам потрібна повна картина результатів — необхідно приділити час налаштуванню збору даних.

Часто стандартних даних GA4 про користувачів або товари не вистачає. Тоді фахівцям на допомогу приходять визначення Google Analytics 4, а саме: спеціальні параметри та показники.

У цій статті я розкажу: що таке спеціальні параметри та показники, продемонструю процес їхнього налаштування за допомогою Google Tag Manager та опишу, як використовувати спеціальні визначення в звітах Google Analytics 4.

Що таке спеціальні параметри і показники (метрики) в GA4

Під час запуску звернення до Google Analytics 4, ваш ресурс автоматично збирає деякі дані за замовчуванням. Вони включають в себе важливу інформацію: ідентифікатори користувачів та інформацію про пристрій, запис вмісту сайту, з яким взаємодіє користувач, а також його поведінку на сайті чи в мобільному застосунку.

Та коли необхідно отримати додаткові дані про атрибути, характеристики або взаємодію користувача зі сторінками сайту, можна налаштувати спеціальні параметри і показники.

Ці поняття дуже схожі, але є відмінність: спеціальний параметр має область дії «Подія» (Event) або «Користувач» (User) і зазвичай представлений текстом. А спеціальний показник (метрика) завжди має область дії «Подія» і є результатом кількісного вимірювання (середнє значення, коефіцієнт, відсоток).

Сфера застосування спеціальних параметрів і показників широка. За допомогою їхнього налаштування ви можете збирати додаткові дані про події чи користувачів, серед них:

пошукові терміни сайтів, на яких є функція пошуку;

дані про обрані типи оплати користувачами, при налаштуванні події add_payment_info;

інформація про колір товару в події додавання в кошик;

відсоткове або числове значення відтворення відео, на момент спрацювання події;

дані про назви розділів меню сайту, по яким клікає користувач.

У GA4 існує декілька типів стандартних параметрів і показників, а також є ліміти їхньої кількості для одного ресурсу:

Спеціальні параметри на рівні користувача. Дають змогу аналізувати атрибути відвідувачів вебсайту або застосунку. Ви можете налаштувати до 25 спеціальних параметрів на рівні користувача в кожному ресурсі Google Analytics 4. Спеціальні параметри на рівні події — для аналізу атрибутів події, її значення або статусу виконання дії. Ліміт на налаштування таких параметрів — 50 для одного стандартного ресурсу. Спеціальні параметри на рівні товару. Визначаються на основі спеціального параметра події в масиві «items». Також вони дають можливість аналізувати атрибут товару або послуги, що пропонуються в онлайн-магазині. Наприклад, колір, розмір, оцінку чи статус товару. Можна налаштувати десять параметрів для одного ресурсу. Спеціальні показники (метрики) — визначаються виключно на основі спеціального параметра події й дають можливість аналізувати точки даних із параметра події. У стандартному ресурсі GA4 можна створювати до 50 таких показників.

Створення спеціальних параметрів в GA4

Процес налаштування складається з двох етапів:

Налаштування події GA4 з визначеннями у «Менеджері тегів Googlе». Реєстрація спеціальних параметрів або показників в Google Analytics 4.

Нижче опишу кожен крок налаштування детальніше.

Налаштування спеціальних параметрів

Перш за все необхідно налаштувати подію, щоб надсилати спеціальний параметр, за допомогою GTM. У моєму прикладі на скриншоті подія Preorder_2023 спрацьовує при переході за спеціально поміченим посиланням з YouTube-трансляції. Необхідно отримати ID перших 50 заявок користувачів на попереднє замовлення і передати їх відділу продажів.

Для налаштування спеціального параметра області події, використовуйте «Параметри події», а для спеціального параметра області користувача — «Властивості користувачів».

Далі зробіть параметр події. Спочатку створіть тригер, який запускатиме спрацьовування події. В описаному прикладі тег запускався, коли спрацьовувала завчасно налаштована спеціальна подія dataLayer. Ви можете налаштовувати тригер на той тип активатора, який підходить вам.

Далі налаштуйте тег: вкажіть ідентифікатор показника (тег конфігурації GA4) > назву події. За таких налаштувань подія вже передаватиметься в аналітику, проте необхідно отримати додатковий параметр ID попереднього замовлення. Для цього відкрийте розділ налаштувань «Параметри події» і натисніть «Додати параметр».

Далі — введіть назву параметра. У поле значення додайте змінну, яка повертає необхідні дані. GTM пропонує велику кількість вбудованих змінних, які можна обрати. У моєму випадку необхідно було створити спеціальну змінну, яка б передавала ідентифікатор попереднього замовлення.

З однією подією можна передавати до 25 параметрів.

Нижче — приклад налаштувань події зі спеціальним параметром:

Після налаштування параметрів події додайте тригер, який активує подію, та збережіть тег:

Перевірте, чи спрацьовує подія в режимі попереднього перегляду:

Перейдіть до GA4 і перевірте коректність надходження даних в режимі DebugView. Якщо подія надходить і параметри передаються — можна публікувати зміни контейнеру GTM:

Крім того, можна перевірити надходження події в режимі реального часу інтерфейсу GA4:

Реєстрація спеціальних визначень в GA4

Тепер спеціальні параметри необхідно зареєструвати. У Google Analytics 4 перейдіть до «Адміністратор > Спеціальні визначення».

Натисніть кнопку «Створити спеціальний параметр» і введіть необхідні дані:

Назву, за якою можна знайти параметр або метрику. Оберіть область. Введіть опис. Коротке пояснення того, що означає це визначення. Оберіть або впишіть назву параметра в поле «Параметр події». Якщо назва параметру в GTM «preorder_id», так і вкажіть. Збережіть спеціальне визначення.

Після налаштування і реєстрації спеціальних визначень зачекайте 24 години, щоб дані почали надходити в Google Analytics 4.

Спеціальні параметри у звітах GA 4

Після надсилання подій і спеціальних визначень в GA 4, є можливість аналізувати дані за допомогою звітів. Нижче наведу кілька прикладів доступних звітів і способи їх налаштування.

Звіт «Події»

Це огляд усіх подій, надісланих до вашого ресурсу аналітики. Тут можна побачити список подій, і, обравши будь-яку з них, ознайомитись з її даними.

Дослідження

За допомогою цього звіту можна більш детально ознайомитися з отриманими даними. У дослідженнях доступні звіти: довільна форма, дослідження послідовності конверсії, дослідження шляху.

Блок «Довільна форма»

У стовпці «Змінні» включіть спеціальний створений параметр. Тепер він доступний для додавання параметрів у звіт. Додайте необхідні сегменти, параметри та показники. Потім налаштуйте вкладки і проаналізуйте дані в зручному форматі. Якщо створений спеціальний параметр не відображається — перевірте коректність його реєстрації.

Більш детально про налаштування звітів довільної форми наші фахівці вже розповідали в статті.

Редагування та видалення спеціальних параметрів і показників

Якщо виявите, що спеціальний параметр, який налаштували, містить помилку, його можна відредагувати або видалити.

Для цього перейдіть до «GA4 > Адміністратор > Спеціальні визначення». Виберіть потрібний параметр або показник і натисніть три крапки праворуч. Потім оберіть «редагувати» або «архівувати».

Висновок

Налаштування спеціальних параметрів і показників дає можливість збирати більш точні дані, на основі яких можна створювати детальні звіти та адаптувати аналітику під власні цілі.

Створюючи спеціальні визначення, пам’ятайте: